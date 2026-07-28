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Погнаха незаконно къмпингуващите на плаж „Кара дере“

Погнаха незаконно къмпингуващите на плаж „Кара дере“

28 Юли, 2026 16:05 2 042 35

  • кара дере-
  • акция-
  • къмпинг

Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията му

Погнаха незаконно къмпингуващите на плаж „Кара дере“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мащабна съвместна акция срещу незаконното къмпингуване по Северното Черноморието беше проведена на плаж „Кара дере“ край Бяла. При проверките институциите установиха стотици каравани и кемпери, разположени извън определените за къмпингуване места, съобщи Нова тв.

Проверката е организирана по инициатива на областния управител на Варна - Марио Смърков и е осъществена съвместно с представители на Областната администрация, ОД на МВР, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите, Общинската служба по земеделие, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Бяла. На всички незаконно разположени каравани, кемпери и други обекти са поставени уведомления за освобождаване на терена.

Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията на плажа. „Кара дере“ е изключителна държавна собственост и попада в зона за природосъобразен туризъм. На нарушителите е даден срок до 7 август доброволно да премахнат обектите си.

След изтичането му ще бъде предприето принудително премахване, като разходите ще бъдат за сметка на собствениците. От Областната администрация посочват, че това е първата от поредица проверки, които ще се извършват по Черноморието през целия летен сезон. Целта е да се осигури спазването на законодателството и опазването на защитените крайбрежни територии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спокойтно !

    45 12 Отговор
    Утре Ще Ви Изгонят !

    И От България !

    Коментиран от #3, #32

    16:08 28.07.2026

  • 2 12399

    34 8 Отговор
    Химическите тоалетни ги постави общината, ко ривът саа ???

    16:10 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    24 11 Отговор
    Трябваше да пуснат и две-три стражеви кучета, да не би случайно някой къмпингар да се измъкне в гората.

    16:11 28.07.2026

  • 5 ОПРАВИХТЕ

    63 10 Отговор
    НЕЗАКОННОТО СТРОИТВЛСТВО
    И ПОГНАХТЕ КЪМПИНГУВАЩИТЕ.

    16:11 28.07.2026

  • 6 Акция на хотелиерите чакали

    61 15 Отговор
    срещу почиващите в каравани, които не дават една стотинска на кръвопийците скъпари!

    Коментиран от #10

    16:12 28.07.2026

  • 7 .....

    18 5 Отговор
    Сигания

    16:13 28.07.2026

  • 8 Слаб сезон

    38 7 Отговор
    и трябва се изкарат някакви кинти

    16:18 28.07.2026

  • 9 Така требе

    20 19 Отговор
    Много тарикати по нашето черноморие.
    Глоби и пак глоби. Тая държава требе пари да събира.

    16:21 28.07.2026

  • 10 Луд

    19 9 Отговор

    До коментар #6 от "Акция на хотелиерите чакали":

    Само ми кажи къде ходят до тоалетна.

    Коментиран от #12, #15

    16:21 28.07.2026

  • 11 морския

    33 14 Отговор
    това не е ли свободна територия, до която всеки има достъп ?

    Коментиран от #21

    16:22 28.07.2026

  • 12 Как къде?

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "Луд":

    В морето като всички други

    16:27 28.07.2026

  • 13 kоkорчо 💋🍌

    24 11 Отговор
    "Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията му"

    НЕГОВАТА ТЕРИТОРИЯ ЛИ ???

    16:28 28.07.2026

  • 14 1488

    17 8 Отговор
    от бай ганьо и господ е дигнал ръце.
    ако не открадне или излъже не става

    16:28 28.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Реалността

    25 3 Отговор
    Тия добри и свободолюбиви хора са такива наглеци
    седят по цяло лято и немалка част от тях са доста заможни
    и то доста над средното

    16:35 28.07.2026

  • 17 6777

    11 2 Отговор
    Има много къмпингуващи и по река Искър.Няма нищо лошо но трябва да се сложат тоалетни и кошчета за боклук.

    16:38 28.07.2026

  • 18 азз

    31 9 Отговор
    Наглите укри построиха цял град и никой нищо не знае - вие се хванахте за караваните....те ви бъргат в гъ.. а носа......

    Коментиран от #20

    16:38 28.07.2026

  • 19 Госあ

    19 8 Отговор
    Евала ! Не се търпи тая пасмина на Иракли и Кара дере.

    16:43 28.07.2026

  • 20 Я пъ тоа

    4 17 Отговор

    До коментар #18 от "азз":

    Нагли путинисти построиха комплекса Камчия
    И него скоро ша го разследват

    Коментиран от #22, #29

    16:44 28.07.2026

  • 21 Я пъ тоа

    18 5 Отговор

    До коментар #11 от "морския":

    Иди у Гърция така да къмпингуваш НЕЗАКОННО. Ша ти резнат главата до кръста.

    Коментиран от #26, #31

    16:46 28.07.2026

  • 22 късо име

    24 4 Отговор

    До коментар #20 от "Я пъ тоа":

    Само че Камчия е построена напълно законно и с подкрепата на тогавашното управление, за разлика от украинския град!

    16:47 28.07.2026

  • 23 Мишо

    24 3 Отговор
    Някой от вас бил ли е на к. дере. То не са палатки, а са цели каравани с веранди от палета, навеси, барбекюта, които седят цял сезон. Гледат те на кръв, защото не си местен и защитават територията сякаш им е бащиния. Самоуправство и беззаконие. Акат в дупки в гората. Идете след края на сезона и се разходете наоколо да видите природата на какво прилича.

    Коментиран от #25

    16:49 28.07.2026

  • 24 Демократични ценности

    6 5 Отговор
    Какво значи :Незаконно?При соца нямаше незаконни летовници ,след като си плащаш данъци на държавата и си опънал палатката на държавна земя ,а не на кмета в двора.

    16:53 28.07.2026

  • 25 Наско

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Мишо":

    Ти що не идеш в незаконните цигански гета па тогава ми говори за туристите

    16:56 28.07.2026

  • 26 гърция

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    отдавна не е на гърците, още по-малко на такива като нас.......

    16:57 28.07.2026

  • 27 Кемпер Laika

    6 4 Отговор
    За Украйнци строящи НЕзаконо МОЖЕ
    за къмпингари на покяната НЕ МОЖЕ
    Къв е тоя наСмърков няква ДС кука

    17:08 28.07.2026

  • 28 Кофти мутри по българското черноморие...

    10 3 Отговор
    Явно хотелите и вилите са празни от туристи и си мислят, че като изгонят хората, точно тези със кемперите ще се хвърлят към хотелите и къщите за гости, а това никоганяма да стане, хората ще си вдигнат чукалата, та даже няма и да пазаруват от кварталните магазинчета, още по-зле за туризъма, щото туристите са ни прекалено много... хайде към Гърция, Турция или Черна Гора, то се е видяло...

    17:09 28.07.2026

  • 29 азз

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Я пъ тоа":

    Отдалеч си личи,че си "заоблен " като крив кюнец.....

    17:12 28.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ои8уйхътгрф

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    Има само една дребна разлика с Гърция- там за къмпингуване има предвидени сигурно хиляди места, а у ваштъ дупкъ такива места просто няма... Поне 15 пъти съм ходил с кемпер у Гърция и съм обикалял техните къмпинги... Такава мизерия като при вас НЯМА... Интересното е, че съм срещал там поне по 5-7 семейства от бг-то и всички са казвали ПОВЕЧЕ НА КЪМПИНГ У бг НЯМА ДА СТЪПЯ...

    Сложно ли е общината да отреди за къмпинг едни 50дка? Не е... Сложно ли е да се организират малко нещата, да се сложат тоалетни и т.н.? Не е... Сложно ли е да се сложи една мижава такса от €2 на ден за палатка и €4 на каравана/кемпер? Не е...

    Проблемът е, че вие НЕ ИСКАТЕ да си плащате за нормалните условия, не искате да спазвате какъвто и да е порядък... Е, като не искате идва лошия чичко полицай, глобява ви и ви изритва от плажа...

    17:31 28.07.2026

  • 32 Ганю отвсякъде го гонят

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Спокойтно !":

    или го рекетират да плаща. Ама като дойде война ще искат да защитава родината , обаче Ганю ще покаже дълъг среден пръст !

    17:45 28.07.2026

  • 33 Вай, анасъни, драги зрители !

    0 2 Отговор
    Цяла глутница от “Дирикции”, “Агенции”, “Служби”, пръкнали се от Комуно-Патрицианската номенклатура, са погнали къмпингуващия Плебс. Евала, машала , юнаци ! Сощинска “акция на хотелиерите чакали”, както казва Номер 6, която ще ни изведе до сияйните висоти на комуно -мутренския капитализъм.

    18:04 28.07.2026

  • 34 Анонимен

    1 1 Отговор
    Стига толкова безплатен плаж, хотелите са празни.

    18:04 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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