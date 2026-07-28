Погнаха незаконно къмпингуващите на плаж „Кара дере“

Мащабна съвместна акция срещу незаконното къмпингуване по Северното Черноморието беше проведена на плаж „Кара дере“ край Бяла. При проверките институциите установиха стотици каравани и кемпери, разположени извън определените за къмпингуване места, съобщи Нова тв.
Проверката е организирана по инициатива на областния управител на Варна - Марио Смърков и е осъществена съвместно с представители на Областната администрация, ОД на МВР, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите, Общинската служба по земеделие, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Бяла. На всички незаконно разположени каравани, кемпери и други обекти са поставени уведомления за освобождаване на терена.
Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията на плажа. „Кара дере“ е изключителна държавна собственост и попада в зона за природосъобразен туризъм. На нарушителите е даден срок до 7 август доброволно да премахнат обектите си.
След изтичането му ще бъде предприето принудително премахване, като разходите ще бъдат за сметка на собствениците. От Областната администрация посочват, че това е първата от поредица проверки, които ще се извършват по Черноморието през целия летен сезон. Целта е да се осигури спазването на законодателството и опазването на защитените крайбрежни територии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спокойтно !
И От България !
Коментиран от #3, #32
16:08 28.07.2026
2 12399
16:10 28.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
16:11 28.07.2026
5 ОПРАВИХТЕ
И ПОГНАХТЕ КЪМПИНГУВАЩИТЕ.
16:11 28.07.2026
6 Акция на хотелиерите чакали
Коментиран от #10
16:12 28.07.2026
7 .....
16:13 28.07.2026
8 Слаб сезон
16:18 28.07.2026
9 Така требе
Глоби и пак глоби. Тая държава требе пари да събира.
16:21 28.07.2026
10 Луд
До коментар #6 от "Акция на хотелиерите чакали":Само ми кажи къде ходят до тоалетна.
Коментиран от #12, #15
16:21 28.07.2026
11 морския
Коментиран от #21
16:22 28.07.2026
12 Как къде?
До коментар #10 от "Луд":В морето като всички други
16:27 28.07.2026
13 kоkорчо 💋🍌
НЕГОВАТА ТЕРИТОРИЯ ЛИ ???
16:28 28.07.2026
14 1488
ако не открадне или излъже не става
16:28 28.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Реалността
седят по цяло лято и немалка част от тях са доста заможни
и то доста над средното
16:35 28.07.2026
17 6777
16:38 28.07.2026
18 азз
Коментиран от #20
16:38 28.07.2026
19 Госあ
16:43 28.07.2026
20 Я пъ тоа
До коментар #18 от "азз":Нагли путинисти построиха комплекса Камчия
И него скоро ша го разследват
Коментиран от #22, #29
16:44 28.07.2026
21 Я пъ тоа
До коментар #11 от "морския":Иди у Гърция така да къмпингуваш НЕЗАКОННО. Ша ти резнат главата до кръста.
Коментиран от #26, #31
16:46 28.07.2026
22 късо име
До коментар #20 от "Я пъ тоа":Само че Камчия е построена напълно законно и с подкрепата на тогавашното управление, за разлика от украинския град!
16:47 28.07.2026
23 Мишо
Коментиран от #25
16:49 28.07.2026
24 Демократични ценности
16:53 28.07.2026
25 Наско
До коментар #23 от "Мишо":Ти що не идеш в незаконните цигански гета па тогава ми говори за туристите
16:56 28.07.2026
26 гърция
До коментар #21 от "Я пъ тоа":отдавна не е на гърците, още по-малко на такива като нас.......
16:57 28.07.2026
27 Кемпер Laika
за къмпингари на покяната НЕ МОЖЕ
Къв е тоя наСмърков няква ДС кука
17:08 28.07.2026
28 Кофти мутри по българското черноморие...
17:09 28.07.2026
29 азз
До коментар #20 от "Я пъ тоа":Отдалеч си личи,че си "заоблен " като крив кюнец.....
17:12 28.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ои8уйхътгрф
До коментар #21 от "Я пъ тоа":Има само една дребна разлика с Гърция- там за къмпингуване има предвидени сигурно хиляди места, а у ваштъ дупкъ такива места просто няма... Поне 15 пъти съм ходил с кемпер у Гърция и съм обикалял техните къмпинги... Такава мизерия като при вас НЯМА... Интересното е, че съм срещал там поне по 5-7 семейства от бг-то и всички са казвали ПОВЕЧЕ НА КЪМПИНГ У бг НЯМА ДА СТЪПЯ...
Сложно ли е общината да отреди за къмпинг едни 50дка? Не е... Сложно ли е да се организират малко нещата, да се сложат тоалетни и т.н.? Не е... Сложно ли е да се сложи една мижава такса от €2 на ден за палатка и €4 на каравана/кемпер? Не е...
Проблемът е, че вие НЕ ИСКАТЕ да си плащате за нормалните условия, не искате да спазвате какъвто и да е порядък... Е, като не искате идва лошия чичко полицай, глобява ви и ви изритва от плажа...
17:31 28.07.2026
32 Ганю отвсякъде го гонят
До коментар #1 от "Спокойтно !":или го рекетират да плаща. Ама като дойде война ще искат да защитава родината , обаче Ганю ще покаже дълъг среден пръст !
17:45 28.07.2026
33 Вай, анасъни, драги зрители !
18:04 28.07.2026
34 Анонимен
18:04 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.