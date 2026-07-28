Погнаха незаконно къмпингуващите на плаж „Кара дере“

Мащабна съвместна акция срещу незаконното къмпингуване по Северното Черноморието беше проведена на плаж „Кара дере“ край Бяла. При проверките институциите установиха стотици каравани и кемпери, разположени извън определените за къмпингуване места, съобщи Нова тв.

Проверката е организирана по инициатива на областния управител на Варна - Марио Смърков и е осъществена съвместно с представители на Областната администрация, ОД на МВР, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите, Общинската служба по земеделие, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Бяла. На всички незаконно разположени каравани, кемпери и други обекти са поставени уведомления за освобождаване на терена.

Мярката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява пребиваването на територията на плажа. „Кара дере“ е изключителна държавна собственост и попада в зона за природосъобразен туризъм. На нарушителите е даден срок до 7 август доброволно да премахнат обектите си.

След изтичането му ще бъде предприето принудително премахване, като разходите ще бъдат за сметка на собствениците. От Областната администрация посочват, че това е първата от поредица проверки, които ще се извършват по Черноморието през целия летен сезон. Целта е да се осигури спазването на законодателството и опазването на защитените крайбрежни територии.