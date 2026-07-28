Национално единство около войната! Владимир Путин последователно милитарилизира руското общество

Руският президент Владимир Путин се опитва да милитаризира руското общество и да прехвърли отговорността за войната в Украйна върху депутатите от руската Държавна дума и руското население.

Путин подчерта ролята на депутатите от Държавната дума и на обикновените граждани във военните действия на Русия, с цел да отклони личната си отговорност за продължаващата скъпоструваща война и да ги представи като изцяло подкрепящи решенията му в навечерието на изборите за Държавната дума през септември 2026 г.

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Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

На 26 юли, по повод Деня на руския военноморски флот, Путин изнесе реч, в която силно подчерта значението на националното единство на Русия около военните действия в Украйна.

Путин заяви, че Русия трябва да "вдъхне съзнанието" на гражданското си общество с важността на войната и да запази това чувство за национално единство дори след края на войната.

Путин подчерта, че в момента няма нищо по-важно от руските сили, които се сражават в Украйна.

Путин също така заяви, че руските доброволци са готови да помогнат на руската армия и се притесняват, че руските сили вече няма да се нуждаят от тяхната помощ в мирно време — опит да се представи руското население като желаещо да продължи войната и да понесе необходимите жертви за постигане на победа в Украйна.

На 27 юли Путин проведе среща с депутати от руската Държавна дума, по време на която подчерта единството на руското правителство около военните усилия и заяви, че през последните пет години (от 2021 г. насам) Държавната дума е приела общо близо 3 000 законопроекта, като две трети от тях са били приети с подкрепата на всички фракции с цел подпомагане на руските сили, отбранителните предприятия, обществото и вътрешната икономика по време на войната.

Путин отбеляза, че депутатите от Държавната дума колективно са приели закони за приобщаването към Русия на незаконно окупираните Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.

Путин продължава усилията си да убеди мобилизирания през 2022 г. личен състав да подпише договори с руското Министерство на отбраната (МО) и да продължи да се сражава във войната на Русия срещу Украйна.

ISW вече е отбелязвал съобщения за това, че руските военни власти стимулират и принуждават мобилизираните военнослужещи да подписват договори с руското Министерство на отбраната.

Кремъл вероятно продължава да промотира наративи и да предприема мерки, насочени към задържането на мобилизирания личен състав в руските въоръжени сили, както и към облекчаване на някои обществени опасения относно липсата на демобилизация за личния състав, мобилизиран през 2022 г.