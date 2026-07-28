Национално единство около войната! Владимир Путин последователно милитарилизира руското общество

Руският президент Владимир Путин се опитва да милитаризира руското общество и да прехвърли отговорността за войната в Украйна върху депутатите от руската Държавна дума и руското население.
Путин подчерта ролята на депутатите от Държавната дума и на обикновените граждани във военните действия на Русия, с цел да отклони личната си отговорност за продължаващата скъпоструваща война и да ги представи като изцяло подкрепящи решенията му в навечерието на изборите за Държавната дума през септември 2026 г.
Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).
На 26 юли, по повод Деня на руския военноморски флот, Путин изнесе реч, в която силно подчерта значението на националното единство на Русия около военните действия в Украйна.
Путин заяви, че Русия трябва да "вдъхне съзнанието" на гражданското си общество с важността на войната и да запази това чувство за национално единство дори след края на войната.
Путин подчерта, че в момента няма нищо по-важно от руските сили, които се сражават в Украйна.
Путин също така заяви, че руските доброволци са готови да помогнат на руската армия и се притесняват, че руските сили вече няма да се нуждаят от тяхната помощ в мирно време — опит да се представи руското население като желаещо да продължи войната и да понесе необходимите жертви за постигане на победа в Украйна.
На 27 юли Путин проведе среща с депутати от руската Държавна дума, по време на която подчерта единството на руското правителство около военните усилия и заяви, че през последните пет години (от 2021 г. насам) Държавната дума е приела общо близо 3 000 законопроекта, като две трети от тях са били приети с подкрепата на всички фракции с цел подпомагане на руските сили, отбранителните предприятия, обществото и вътрешната икономика по време на войната.
Путин отбеляза, че депутатите от Държавната дума колективно са приели закони за приобщаването към Русия на незаконно окупираните Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.
Путин продължава усилията си да убеди мобилизирания през 2022 г. личен състав да подпише договори с руското Министерство на отбраната (МО) и да продължи да се сражава във войната на Русия срещу Украйна.
ISW вече е отбелязвал съобщения за това, че руските военни власти стимулират и принуждават мобилизираните военнослужещи да подписват договори с руското Министерство на отбраната.
Кремъл вероятно продължава да промотира наративи и да предприема мерки, насочени към задържането на мобилизирания личен състав в руските въоръжени сили, както и към облекчаване на някои обществени опасения относно липсата на демобилизация за личния състав, мобилизиран през 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 777
Коментиран от #21
17:51 28.07.2026
2 Мишел
17:51 28.07.2026
3 Шопо
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #20
17:51 28.07.2026
4 Путин съм
17:52 28.07.2026
5 Института на войната
17:52 28.07.2026
6 Удри Шопо с лопатЕто!
17:54 28.07.2026
7 Сатана Z
Тази огромна територия трябва да се защитава от всякаква измет ,която е решила ,че ресурсите на Федерацията са нейни.
Коментиран от #10
17:54 28.07.2026
8 Само бой
Фашаги
17:55 28.07.2026
9 Механик
17:56 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кривоверен алкаш
17:58 28.07.2026
12 Kaлпазанин
Коментиран от #33
17:58 28.07.2026
13 Още по-просто
Коментиран от #23
17:59 28.07.2026
14 Русия побеждава - нАТО се снишава
Мир ще има след като юдо-ционистите, начело на укро-нацистите в Киев, подвият опашки и клекнат победени.
17:59 28.07.2026
15 Механик
Представяте ли си каква радост ще в и споходи, ако Путин умре и сложим на негово място някой нов Елцин, а? Еййй че грабежи ще са, братчеее! Реки о т злато ще потекат към алчните джобчета на американските евреи.
Ехххх, мечтиииии
Коментиран от #24, #38
18:00 28.07.2026
16 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
18:01 28.07.2026
17 Снежанка
18:03 28.07.2026
18 Владимир Великодушни, император
Засега само Путин е гарант за съществуването на Украйна, но и неговото търпение изглежда е към края си.
Коментиран от #31
18:03 28.07.2026
19 Българин
18:03 28.07.2026
20 При окупирани 9%
До коментар #3 от "Шопо":за 4,5г. война (още 11% от 2014г.) и непревзета столица няма да капитулира. Още повече, че ЕС, САЩ са зад гърба им, другарите Си и Моди не дават да се ползва ЯО. Произвеждат по 7млн. малки ФПВ дрона-камикадзе годишно - както каза един руски блогър, на всеки руски войник по 10 дрона.
Коментиран от #27, #30
18:03 28.07.2026
21 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "777":Така е.
"Никой не може да гарантира успех във война - всички само обещават."
(Сър Уинстън Чърчил)
18:04 28.07.2026
22 Свободен
18:04 28.07.2026
23 Украйна е Руска покрайна
До коментар #13 от "Още по-просто":Квази-държавата Украйна/покрайна е от 1918 г., а Новгородска и Киевска Рус(ия) е от 862 г.
Нас, българите, братска Русия ни освободи от 500-годишно турско робство, а не някаква си, все още несъществуваща, руска покрайна.
Коментиран от #44, #50
18:04 28.07.2026
24 Артилерист
До коментар #15 от "Механик":Колега,държи ли простата?
18:05 28.07.2026
25 строител
Коментиран от #34
18:05 28.07.2026
26 да питам
Коментиран от #28
18:05 28.07.2026
27 Шопо
До коментар #20 от "При окупирани 9%":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия.
Ако Путин не удари Киев Хаменей ще го направи.
Коментиран от #40, #49
18:07 28.07.2026
28 И няколко
До коментар #26 от "да питам":големи микрочипа!
18:07 28.07.2026
29 Отец Дионисий
18:07 28.07.2026
30 А имат ли един милион
До коментар #20 от "При окупирани 9%":оператори на дронове? Украинецът, оператор на дрон при пълно въздушно превъзходството на Русия е смъртник. Дневно руснаците убиват средно 100 оператора. Урките вече ползват за оператори юноши и деца от териториалната отбрана. Украинския фолксщурм.
18:09 28.07.2026
31 Как така ще ги смаже,
До коментар #18 от "Владимир Великодушни, император":та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всичките ѝ жители са руснаци. Как и на кого ще обясни, че е дошъл да ги асвабаждава след като ги е избил?
Коментиран от #42
18:10 28.07.2026
32 Война?
18:11 28.07.2026
33 хихи
До коментар #12 от "Kaлпазанин":не е необходима намеса от Кремъл за джендъризиране на ватенките. те и сами си вършат тази работа 😅😅😅
18:11 28.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ха сега де...
18:12 28.07.2026
36 Атина Палада
Коментиран от #39
18:13 28.07.2026
37 Пуся послъгва
Рекорден скок в началото на годината: През първото тримесечие на 2026 г. военните разходи скочиха с 30% спрямо предходната година, изразходвайки 46% от общите бюджетни разходи за този период. Почти всеки втори похарчен рубла е отишъл за армията.
Очаквано надхвърляне на плана: Според вътрешни доклади на Министерството на финансите на Русия, цитирани от Bloomberg, реалните военни нужди ще надхвърлят първоначалния план с още 4–5 трилиона рубли. Това ще увеличи прекия дял за отбрана до над 41% от реално похарчените средства.
Скрити разходи: Около 84%-85% от разходите за отбрана преминават през т.нар. „секретни пера“ на руския бюджет, което прави проследяването им трудно. Западното разузнаване (като германското БНД) оценява, че реалната издръжка на военната машина заема близо 50% от общия държавен капацитет.
Коментиран от #53
18:14 28.07.2026
38 Не бе механиче
До коментар #15 от "Механик":Масов убиец на славяни е.
Коментиран от #47
18:15 28.07.2026
39 като питаш, да ти кажа
До коментар #36 от "Атина Палада":Ма муки! То ако зависеше от алкохолици досега света да беше се свършил.
Коментиран от #46
18:15 28.07.2026
40 Соломон
До коментар #27 от "Шопо":Нито имат нито могат да закупят
18:15 28.07.2026
41 ежко
18:16 28.07.2026
42 ???
До коментар #31 от "Как така ще ги смаже,":Че той избива само сепаратистите, врагове на народа. Пази мирното население. Обстрелите са извън работно време, да няма убити от работническата класа. Най-много да убият пазача бандеровец. Ако Владимир Владимирович не възпираше военните, досега там щеше да има само каманаци и трупна смрад.
Коментиран от #52
18:16 28.07.2026
43 Тридневната специална военна операция
18:16 28.07.2026
44 Украйна е от 1918
До коментар #23 от "Украйна е Руска покрайна":А РФ съществува едва от 1991. Следователно РФ трябва да връща територии на Украйна.
18:17 28.07.2026
45 Общество?
18:17 28.07.2026
46 А от кого зависи?
До коментар #39 от "като питаш, да ти кажа":От наркомани на твърда дрога? Украйна е една от най-бедните и пропаднали страни в света. Чудя се, защо ЕС я взе на своя пълна издръжка.
Коментиран от #48
18:19 28.07.2026
47 Е да де,
До коментар #38 от "Не бе механиче":Тя, тази война още от началото е варяги срещу славяни.
18:19 28.07.2026
48 ха, ха, ха...
До коментар #46 от "А от кого зависи?":Не се чиди! Капацитета ти е твърде малък за да го осъзнаеш.
18:20 28.07.2026
49 Браво бе,
До коментар #27 от "Шопо":не се бях сетил, че за 2 потопени гемии в Каспийско море Хаменей ще хвърля атомна бомба над Киев. Иран си има достатъчно грехове към Украйна с доставката на шахиди и с това, че научи "первая космическая" да ги прави. Пък и Иран си нямат други проблеми, нали?
18:21 28.07.2026
50 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #23 от "Украйна е Руска покрайна":В момента има Руска федерация (РФ), но няма държава Русия тъй като няма съответните държавни символи - конституция, герб, знаме, химн, държавен глава или поне генерал-губернатор.
Реално самостоятелна държава РУСИЯ (Руска република) е съществувала само няколко месеца след като Февруарската революция сваля монархическия режим и ликвидира империята. Когато болшевиките свалят Временното правителство на мястото на Руската република е създадена Руска социалистическа федеративна съветска република, а по-късно при учредяването на СССР тя е преименувана на Руска съветска федеративна социалистическа република (РСФСР).
Коментиран от #54
18:22 28.07.2026
51 Горски
18:25 28.07.2026
52 Да бе,
До коментар #42 от "???":тия планиращи ФАБове избиват само бандерците. Сигурно имат и безаналогова атомна бомба избиваща само украинци. Ударната ѝ вълна, радиацията и светлинното излъчване заобикалят руснаците носещи специални значки с образа на Путин.
18:26 28.07.2026
53 А Украйна е на пълна европейска издръжка
До коментар #37 от "Пуся послъгва":Европа плаща заплатите, пенсиите и оръжията в Украйна. Украинците са най-бедната и пропаднала страна в света. Европа е подлудяла, да издържа тези паразити.
Коментиран от #56
18:26 28.07.2026
54 То и сега няма Русия.
До коментар #50 от "СВО 1 615 дни РЕЗИЛ":РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
Републики в РФ:
1. Адигея
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.
18:28 28.07.2026
55 Все едно,
18:29 28.07.2026
56 Украйна
До коментар #53 от "А Украйна е на пълна европейска издръжка":спира мордорските пълчища.
И плаща с кръв за това!
Европа ще въоръжи Украйна до зъби и след войната ще я възстанови бързо.
А Московската джамахария ще си остане същата яма.
18:31 28.07.2026