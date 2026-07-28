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Национално единство около войната! Владимир Путин последователно милитарилизира руското общество
  Тема: Украйна

Национално единство около войната! Владимир Путин последователно милитарилизира руското общество

28 Юли, 2026 17:48 755 56

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • крим

Путин подчерта, че в момента няма нищо по-важно от руските сили, които се сражават в Украйна

Национално единство около войната! Владимир Путин последователно милитарилизира руското общество - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин се опитва да милитаризира руското общество и да прехвърли отговорността за войната в Украйна върху депутатите от руската Държавна дума и руското население.

Путин подчерта ролята на депутатите от Държавната дума и на обикновените граждани във военните действия на Русия, с цел да отклони личната си отговорност за продължаващата скъпоструваща война и да ги представи като изцяло подкрепящи решенията му в навечерието на изборите за Държавната дума през септември 2026 г.

Още новини от Украйна

Това коментира Институтът за изследване на войната (ISW).

На 26 юли, по повод Деня на руския военноморски флот, Путин изнесе реч, в която силно подчерта значението на националното единство на Русия около военните действия в Украйна.

Путин заяви, че Русия трябва да "вдъхне съзнанието" на гражданското си общество с важността на войната и да запази това чувство за национално единство дори след края на войната.

Путин подчерта, че в момента няма нищо по-важно от руските сили, които се сражават в Украйна.

Путин също така заяви, че руските доброволци са готови да помогнат на руската армия и се притесняват, че руските сили вече няма да се нуждаят от тяхната помощ в мирно време — опит да се представи руското население като желаещо да продължи войната и да понесе необходимите жертви за постигане на победа в Украйна.

На 27 юли Путин проведе среща с депутати от руската Държавна дума, по време на която подчерта единството на руското правителство около военните усилия и заяви, че през последните пет години (от 2021 г. насам) Държавната дума е приела общо близо 3 000 законопроекта, като две трети от тях са били приети с подкрепата на всички фракции с цел подпомагане на руските сили, отбранителните предприятия, обществото и вътрешната икономика по време на войната.

Путин отбеляза, че депутатите от Държавната дума колективно са приели закони за приобщаването към Русия на незаконно окупираните Луганска, Донецка, Запорожска и Херсонска области.

Путин продължава усилията си да убеди мобилизирания през 2022 г. личен състав да подпише договори с руското Министерство на отбраната (МО) и да продължи да се сражава във войната на Русия срещу Украйна.

ISW вече е отбелязвал съобщения за това, че руските военни власти стимулират и принуждават мобилизираните военнослужещи да подписват договори с руското Министерство на отбраната.

Кремъл вероятно продължава да промотира наративи и да предприема мерки, насочени към задържането на мобилизирания личен състав в руските въоръжени сили, както и към облекчаване на някои обществени опасения относно липсата на демобилизация за личния състав, мобилизиран през 2022 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 777

    13 10 Отговор
    Слава на руската пропаганда.

    Коментиран от #21

    17:51 28.07.2026

  • 2 Мишел

    13 15 Отговор
    Движухата към Кобзон върви по строго определеният график.

    17:51 28.07.2026

  • 3 Шопо

    20 16 Отговор
    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #20

    17:51 28.07.2026

  • 4 Путин съм

    12 8 Отговор
    Ако не е пропагандата как ще постигнем нещо?

    17:52 28.07.2026

  • 5 Института на войната

    10 3 Отговор
    ДСБПМ

    17:52 28.07.2026

  • 6 Удри Шопо с лопатЕто!

    2 3 Отговор
    Докато шава!

    17:54 28.07.2026

  • 7 Сатана Z

    10 12 Отговор
    Воденето на война е основно задължение на всеки живеещ в Русия независимо от неговата националност.
    Тази огромна територия трябва да се защитава от всякаква измет ,която е решила ,че ресурсите на Федерацията са нейни.

    Коментиран от #10

    17:54 28.07.2026

  • 8 Само бой

    9 12 Отговор
    Управа укрите.колкото повече толкова по добре
    Фашаги

    17:55 28.07.2026

  • 9 Механик

    14 7 Отговор
    Изкуфя дъртака кремълски.

    17:56 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кривоверен алкаш

    5 4 Отговор
    Бараните редовно трябва да бъдат къпани и сапунисвани,за да няма възможност да развият мисловна дейност.

    17:58 28.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    5 9 Отговор
    По добре отколкото да ги джендъризира

    Коментиран от #33

    17:58 28.07.2026

  • 13 Още по-просто

    14 8 Отговор
    Руснаците се измитат от Украйна до международно признатите им граници.

    Коментиран от #23

    17:59 28.07.2026

  • 14 Русия побеждава - нАТО се снишава

    8 12 Отговор
    и коварно зове за примирие по линията на фронта.

    Мир ще има след като юдо-ционистите, начело на укро-нацистите в Киев, подвият опашки и клекнат победени.

    17:59 28.07.2026

  • 15 Механик

    10 11 Отговор
    Еййй, много ви бърка в д-то тоя Путин бе! Ама как ви се иска да вземе да се спомине, а той не и не!
    Представяте ли си каква радост ще в и споходи, ако Путин умре и сложим на негово място някой нов Елцин, а? Еййй че грабежи ще са, братчеее! Реки о т злато ще потекат към алчните джобчета на американските евреи.
    Ехххх, мечтиииии

    Коментиран от #24, #38

    18:00 28.07.2026

  • 16 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор
    Така е. Дори от едва навършилите 19 години като младежа от 9-та гвардейска мотострелкова бригада.

    18:01 28.07.2026

  • 17 Снежанка

    4 0 Отговор
    Нормална маса!

    18:03 28.07.2026

  • 18 Владимир Великодушни, император

    4 7 Отговор
    Само благодарение на великодушието на Владимир Владимирович покрайнината още съществува. Рускините милиардери и руското общество са единодушни. Искат да създадат Втора Частна Армия и със свои сили и средства да отмъстят за запалените рафинерии и складове.
    Засега само Путин е гарант за съществуването на Украйна, но и неговото търпение изглежда е към края си.

    Коментиран от #31

    18:03 28.07.2026

  • 19 Българин

    0 11 Отговор
    Братушките живеят за да воюват! Те са народ завоевател! За това трябва да ом се подчиним, иначе няма да оцелеем! Който не служи на интересите на Русия, няма място на тази земя!

    18:03 28.07.2026

  • 20 При окупирани 9%

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    за 4,5г. война (още 11% от 2014г.) и непревзета столица няма да капитулира. Още повече, че ЕС, САЩ са зад гърба им, другарите Си и Моди не дават да се ползва ЯО. Произвеждат по 7млн. малки ФПВ дрона-камикадзе годишно - както каза един руски блогър, на всеки руски войник по 10 дрона.

    Коментиран от #27, #30

    18:03 28.07.2026

  • 21 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "777":

    Така е.

    "Никой не може да гарантира успех във война - всички само обещават."
    (Сър Уинстън Чърчил)

    18:04 28.07.2026

  • 22 Свободен

    5 4 Отговор
    Скоро балистиката на Файър Пойнт ще му помогне да вземе правилното решение с няколко удара по Кремъл!

    18:04 28.07.2026

  • 23 Украйна е Руска покрайна

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Още по-просто":

    Квази-държавата Украйна/покрайна е от 1918 г., а Новгородска и Киевска Рус(ия) е от 862 г.

    Нас, българите, братска Русия ни освободи от 500-годишно турско робство, а не някаква си, все още несъществуваща, руска покрайна.

    Коментиран от #44, #50

    18:04 28.07.2026

  • 24 Артилерист

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Колега,държи ли простата?

    18:05 28.07.2026

  • 25 строител

    7 2 Отговор
    Залата в Хага ще се окаже малка, отсега трябва да се разширява.

    Коментиран от #34

    18:05 28.07.2026

  • 26 да питам

    4 4 Отговор
    верно ли Пуся много се страхува и от Ковид и е боцнат с 5 руски ваксини Спутник и 4 бустера ?

    Коментиран от #28

    18:05 28.07.2026

  • 27 Шопо

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "При окупирани 9%":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия.
    Ако Путин не удари Киев Хаменей ще го направи.

    Коментиран от #40, #49

    18:07 28.07.2026

  • 28 И няколко

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    големи микрочипа!

    18:07 28.07.2026

  • 29 Отец Дионисий

    5 4 Отговор
    Трябва всеки ден да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци.

    18:07 28.07.2026

  • 30 А имат ли един милион

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "При окупирани 9%":

    оператори на дронове? Украинецът, оператор на дрон при пълно въздушно превъзходството на Русия е смъртник. Дневно руснаците убиват средно 100 оператора. Урките вече ползват за оператори юноши и деца от териториалната отбрана. Украинския фолксщурм.

    18:09 28.07.2026

  • 31 Как така ще ги смаже,

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Великодушни, император":

    та нали според Путин няма такава държава като Украйна и всичките ѝ жители са руснаци. Как и на кого ще обясни, че е дошъл да ги асвабаждава след като ги е избил?

    Коментиран от #42

    18:10 28.07.2026

  • 32 Война?

    2 1 Отговор
    Немедлена в Полярен вълк!

    18:11 28.07.2026

  • 33 хихи

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    не е необходима намеса от Кремъл за джендъризиране на ватенките. те и сами си вършат тази работа 😅😅😅

    18:11 28.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха сега де...

    8 2 Отговор
    А след края на войната Русия, включително и Москва, подобно на Гремания ще бъде разделена, но не на източна и западна, а на северна и южна защото така е по удобно за Китай

    18:12 28.07.2026

  • 36 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Димата кога ще мята голямата бомба?

    Коментиран от #39

    18:13 28.07.2026

  • 37 Пуся послъгва

    7 2 Отговор
    През 2026 г. преките разходи за отбрана в официалния федерален бюджет на Русия са планирани на 29,3% от всички държавни разходи (около 12,93 трилиона рубли). Ако към тях се добавят и разходите за „вътрешна сигурност“ (МВР, Росгвардия, разузнаване и правоприлагане), общият дял на силовия сектор достига близо 38% до 41% от целия бюджет. Реалната картина в хода на годината обаче показва сериозно надхвърляне на тези планове. Данни от отчетите за първото полугодие разкриват следните тенденции:
    Рекорден скок в началото на годината: През първото тримесечие на 2026 г. военните разходи скочиха с 30% спрямо предходната година, изразходвайки 46% от общите бюджетни разходи за този период. Почти всеки втори похарчен рубла е отишъл за армията.
    Очаквано надхвърляне на плана: Според вътрешни доклади на Министерството на финансите на Русия, цитирани от Bloomberg, реалните военни нужди ще надхвърлят първоначалния план с още 4–5 трилиона рубли. Това ще увеличи прекия дял за отбрана до над 41% от реално похарчените средства.
    Скрити разходи: Около 84%-85% от разходите за отбрана преминават през т.нар. „секретни пера“ на руския бюджет, което прави проследяването им трудно. Западното разузнаване (като германското БНД) оценява, че реалната издръжка на военната машина заема близо 50% от общия държавен капацитет.

    Коментиран от #53

    18:14 28.07.2026

  • 38 Не бе механиче

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Масов убиец на славяни е.

    Коментиран от #47

    18:15 28.07.2026

  • 39 като питаш, да ти кажа

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Ма муки! То ако зависеше от алкохолици досега света да беше се свършил.

    Коментиран от #46

    18:15 28.07.2026

  • 40 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Нито имат нито могат да закупят

    18:15 28.07.2026

  • 41 ежко

    2 2 Отговор
    Е...по голяма боза не можехте ли да публикувате?Интересно колко си плаща тНПОто написало този пасквил, за да го тиражирате.

    18:16 28.07.2026

  • 42 ???

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Как така ще ги смаже,":

    Че той избива само сепаратистите, врагове на народа. Пази мирното население. Обстрелите са извън работно време, да няма убити от работническата класа. Най-много да убият пазача бандеровец. Ако Владимир Владимирович не възпираше военните, досега там щеше да има само каманаци и трупна смрад.

    Коментиран от #52

    18:16 28.07.2026

  • 43 Тридневната специална военна операция

    4 1 Отговор
    Не се печели току така, още година две и в Расссия ще има гражданска война

    18:16 28.07.2026

  • 44 Украйна е от 1918

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна е Руска покрайна":

    А РФ съществува едва от 1991. Следователно РФ трябва да връща територии на Украйна.

    18:17 28.07.2026

  • 45 Общество?

    2 0 Отговор
    В тайгата?

    18:17 28.07.2026

  • 46 А от кого зависи?

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "като питаш, да ти кажа":

    От наркомани на твърда дрога? Украйна е една от най-бедните и пропаднали страни в света. Чудя се, защо ЕС я взе на своя пълна издръжка.

    Коментиран от #48

    18:19 28.07.2026

  • 47 Е да де,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не бе механиче":

    Тя, тази война още от началото е варяги срещу славяни.

    18:19 28.07.2026

  • 48 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "А от кого зависи?":

    Не се чиди! Капацитета ти е твърде малък за да го осъзнаеш.

    18:20 28.07.2026

  • 49 Браво бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    не се бях сетил, че за 2 потопени гемии в Каспийско море Хаменей ще хвърля атомна бомба над Киев. Иран си има достатъчно грехове към Украйна с доставката на шахиди и с това, че научи "первая космическая" да ги прави. Пък и Иран си нямат други проблеми, нали?

    18:21 28.07.2026

  • 50 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна е Руска покрайна":

    В момента има Руска федерация (РФ), но няма държава Русия тъй като няма съответните държавни символи - конституция, герб, знаме, химн, държавен глава или поне генерал-губернатор.

    Реално самостоятелна държава РУСИЯ (Руска република) е съществувала само няколко месеца след като Февруарската революция сваля монархическия режим и ликвидира империята. Когато болшевиките свалят Временното правителство на мястото на Руската република е създадена Руска социалистическа федеративна съветска република, а по-късно при учредяването на СССР тя е преименувана на Руска съветска федеративна социалистическа република (РСФСР).

    Коментиран от #54

    18:22 28.07.2026

  • 51 Горски

    1 1 Отговор
    Тази нощ само в Московска област са свалени 390 дрона. Ежедневно летят хиляди по територията на Русия. Европейски дронове, или евроатрантически.. Повечето се свалят, най незащитени са приграничните области и тези, които до вчера бяха украински. Така е във война, тези които са най- близо понасят най- тежките удари. Но да питам лумпенитете, колко ли пари и струва на Русия ежедневно да сваля хиляди дронове обстрелващи мирното население, щом за 3 дрона Румъния реве, че и струвало 1,5 млн? С целия боклук вътре, тези убийци на деца пълнят керосина за изстребителире, с които взривиха 170 ирански невръстни деца в училището им и избиха ,14 000 палестински деца....парадоксално, но без нападения върху България и то жестоки нападения от Русия и Иран, ще ни изтребят продажниците.

    18:25 28.07.2026

  • 52 Да бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "???":

    тия планиращи ФАБове избиват само бандерците. Сигурно имат и безаналогова атомна бомба избиваща само украинци. Ударната ѝ вълна, радиацията и светлинното излъчване заобикалят руснаците носещи специални значки с образа на Путин.

    18:26 28.07.2026

  • 53 А Украйна е на пълна европейска издръжка

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пуся послъгва":

    Европа плаща заплатите, пенсиите и оръжията в Украйна. Украинците са най-бедната и пропаднала страна в света. Европа е подлудяла, да издържа тези паразити.

    Коментиран от #56

    18:26 28.07.2026

  • 54 То и сега няма Русия.

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "СВО 1 615 дни РЕЗИЛ":

    РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
    Републики в РФ:
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
    Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.

    18:28 28.07.2026

  • 55 Все едно,

    0 0 Отговор
    Европа да разпали война на Балканите и да напълни с оръжия Република Северна Македония, а тя да обстрелва София и Лукойл с дронове.

    18:29 28.07.2026

  • 56 Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "А Украйна е на пълна европейска издръжка":

    спира мордорските пълчища.
    И плаща с кръв за това!

    Европа ще въоръжи Украйна до зъби и след войната ще я възстанови бързо.
    А Московската джамахария ще си остане същата яма.

    18:31 28.07.2026

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