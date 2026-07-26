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Вдигат майчинството при ранно връщане на работа

Вдигат майчинството при ранно връщане на работа

26 Юли, 2026 04:37, обновена 26 Юли, 2026 04:40 679 6

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  • обезщетение-
  • майчинство

Социалният министър Наталия Ефремова обяви планове за ръст на обезщетението от 50% на 75% през втората година

Вдигат майчинството при ранно връщане на работа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството планира ключова реформа в подкрепа на младите семейства и работещите родители в България.

Обезщетението за майките, които решат да се върнат предсрочно на работното си място, може да нарасне значително. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Каква е целта на новата социална мярка?

Основната цел на подготвяната промяна е да се осигури по-добра финансова стабилност за майките и да се стимулира ранната им заетост. Според министър Ефремова стъпката ще бъде заложена в по-широк пакет от мерки в подкрепа на семействата при подготовката на следващия държавен бюджет.

  • Сегашно положение: В момента майките получават 50% от предвиденото обезщетение, ако се върнат на работа през втората година.
  • Планирана промяна: Процентът на държавната подкрепа ще се увеличи до 75%.
  • Икономически ефект: Мярката ще подпомогне бизнеса в борбата с недостига на кадри и ще стимулира пазара на труда.

Борба със сивата икономика и демографската криза

По думите на социалния министър, промяната е обвързана и с по-широката стратегия на министерството за ограничаване на сивия сектор. Назначаването на фиктивни договори с намалено работно време оказва негативно влияние върху бъдещите социални плащания, включително майчинството и пенсиите. Промените ще бъдат детайлно обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество със синдикатите и работодателските организации, за да се гарантира устойчивост на системата.


България
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  • 1 Има нещо сбъркано в тази държава

    4 1 Отговор
    Като се връща на работа защо ще й плащат, трябва да се праща само като не е на работа.

    06:05 26.07.2026

  • 2 Перо

    3 0 Отговор
    Криво разбраната свобода е свободия и развъдник на тарамбуки!

    06:28 26.07.2026

  • 3 Перо

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    В САЩ майчинството е 2 месеца и майките си наемат детегледачки, за който разход им се връщат повече данъци. Така се подпомагат работещите хора, с не паразитите на обществото, които с детски надбавки и социални помощи живеят до края на дните си. Такова майчинство няма никъде! В Белгия е 3 месеца!

    06:34 26.07.2026

  • 4 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Жена крещи на мъжа си:
    - Намерих на възглавницата ти женски косъм!
    - Ми, тва е твой косъм!
    - Не се измъквай, аз моите си ги преброих, всичките са си на мястото!

    06:36 26.07.2026

  • 5 колориметър

    0 0 Отговор
    А бащинството какво ще го правят? Ще го вдигат ли,или не им стигат хапчета за ерекция?!

    06:56 26.07.2026

  • 6 Без име

    0 0 Отговор
    Майчинство се дава за гледане на дете, а не за ходене на работа. Сбърканяци.

    07:03 26.07.2026

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