Вдигат майчинството при ранно връщане на работа

Правителството планира ключова реформа в подкрепа на младите семейства и работещите родители в България.

Обезщетението за майките, които решат да се върнат предсрочно на работното си място, може да нарасне значително. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Каква е целта на новата социална мярка?

Основната цел на подготвяната промяна е да се осигури по-добра финансова стабилност за майките и да се стимулира ранната им заетост. Според министър Ефремова стъпката ще бъде заложена в по-широк пакет от мерки в подкрепа на семействата при подготовката на следващия държавен бюджет.

Сегашно положение: В момента майките получават 50% от предвиденото обезщетение , ако се върнат на работа през втората година.

В момента майките получават , ако се върнат на работа през втората година. Планирана промяна: Процентът на държавната подкрепа ще се увеличи до 75% .

Процентът на държавната подкрепа . Икономически ефект: Мярката ще подпомогне бизнеса в борбата с недостига на кадри и ще стимулира пазара на труда.

Борба със сивата икономика и демографската криза

По думите на социалния министър, промяната е обвързана и с по-широката стратегия на министерството за ограничаване на сивия сектор. Назначаването на фиктивни договори с намалено работно време оказва негативно влияние върху бъдещите социални плащания, включително майчинството и пенсиите. Промените ще бъдат детайлно обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество със синдикатите и работодателските организации, за да се гарантира устойчивост на системата.