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НАП: При паркингите имаме до 100% завишение на цените

НАП: При паркингите имаме до 100% завишение на цените

4 Юли, 2026 10:14 1 393 52

  • нап-
  • анна митова-
  • паркинг-
  • търговия

Най-честите нарушения са неиздаването на касова бележка и разликите между наличните средства в касата и сумите, маркирани във фискалното устройство

НАП: При паркингите имаме до 100% завишение на цените - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засилени проверки на търговските обекти по Черноморието започна Националната агенция за приходите. Само за първата седмица от лятната контролна кампания са извършени 330 проверки и са установени около 100 нарушения, предаде bTV.

Инспекторите проверяват ресторанти, павилиони, сергии, атракциони, както и търговската дейност, свързана с чадъри и шезлонги по плажовете.

„Проверяваме всичко, където се осъществява търговска дейност“, обясни Анна Митова, директор „Комуникации“ в приходната агенция.

По думите ѝ най-честите нарушения са неиздаването на касова бележка и разликите между наличните средства в касата и сумите, маркирани във фискалното устройство.

Сред по-фрапиращите случаи са два търговски обекта, в които изобщо не е имало фискално устройство. Става дума за сергии, които вече са запечатани.

„За нас вече е изненада да се натъкнем на търговец, който се опитва да работи без касов апарат. Това е абсолютно забранено по закон, а санкциите са сериозни“, заяви Митова.

При някои нарушения глобите могат да достигнат 5000 евро. Ако санкциите не бъдат платени доброволно, може да се стигне до принудително изпълнение, включително запор на банкови сметки и имущество.

От началото на годината приходната агенция е извършила над 20 000 проверки, свързани с правилата около въвеждането на еврото.

По думите на Митова нарушенията при двойното обозначаване на цените вече са значително по-малко в сравнение с началото на годината.

Инспекторите обаче продължават да сравняват настоящите цени с тези от предишни периоди. При сезонните обекти по морето се изисква информация за последните цени, на които са работили преди затварянето им през зимата.

Ако бъде установено увеличение, търговецът разполага с пет дни, за да обясни на какво се дължи то.

От НАП уточняват, че не всяко поскъпване е необосновано. Върху цените могат да влияят редица икономически фактори, сред които разходите за горива и транспорт.

Сред секторите с установени повече нарушения са услугите. Проверки има във фризьорски салони, паркинги и други обекти.

„При паркингите имаме до 100% завишение на цените още от януари“, посочи Митова.

Тя подчерта, че държавата не може да определя цените в условията на пазарна икономика.

Ако обаче търговецът не успее да обоснове увеличението, контролните органи могат да му наложат санкция. Те не могат да го задължат да върне старата цена.

От началото на годината са издадени около 1300 акта и близо 700 наказателни постановления за общо 1,7 млн. евро.

Таратор за 9 евро и парче торта с кафе за 27 евро

В социалните мрежи и публичното пространство през последните седмици се появиха сигнали за високи цени по морето.

Сред примерите са таратор за 9 евро и парче торта с кафе за 27 евро.

При проверките на НАП в Бургас и района на Златни пясъци цената на таратора е била между 2,80 и 4 евро, обясни Митова.

„Клиентът може да вземе решение дали да даде 9 евро за таратор, или да отиде в друг обект. Потребителят реално определя пазара“, коментира тя.

„Сметка“ вместо касова бележка

НАП е проверила и столично заведение след сигнал за бележка, която визуално наподобява касова, но върху нея пише единствено „Сметка“.

Документът няма задължителните реквизити на фискалния бон.

„Това категорично не е касова бележка“, заяви Митова.

При проверката инспектори на НАП влезли в заведението като тайни клиенти. И на тях била издадена подобна бележка.

Установени са общо три нарушения – неиздаване на фискален бон, предоставяне на документ, който не представлява касова бележка, и разлика между наличността в касата и маркираните във фискалното устройство средства.

„Целта винаги е укриване на приходи, когато не се издават касови бележки“, обясни представителят на НАП.

Проверката показала още, че при плащане с карта се издава фискален бон, докато при плащане в брой клиентите получавали единствено бележка тип „сметка“.

Как да проверим касовата си бележка?

От приходната агенция напомнят, че потребителите могат да проверят дали издаденият фискален бон е валиден чрез мобилното приложение NRA Mobile.

Чрез сканиране на QR кода върху касовата бележка клиентът може да установи дали информацията за покупката е постъпила в системата на НАП.

Данните обикновено се отразяват в рамките на минута-две след издаването на фискалния бон.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Център за градска дебилност

    21 1 Отговор
    А при паяците как е?

    Коментиран от #43

    10:16 04.07.2026

  • 2 алибегай

    22 0 Отговор
    При мен таратора е най-евтин само 9 евро.

    Коментиран от #5

    10:18 04.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Хотела в Свети Влас където ходя миналата година 70 лв на ден а тази 200 лв на ден.Прекаляват.

    Коментиран от #10, #17, #40, #44

    10:18 04.07.2026

  • 4 Българин

    8 26 Отговор
    Истинският проблем е, че хората имат много пари! За обикновено семейство, не е проблем да плаща по 100-150 евро за сядане на кафе преди плажа. За това и цените са такива. Който не му харесва, да си ходи на Гърция и да яде филии с майонеза на плажа. България е за елитни туристи, които плащат, без да питат!

    Коментиран от #12, #13, #14, #19, #20, #23, #38, #46, #52

    10:18 04.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "алибегай":

    С бакшиша 10 евро.

    10:19 04.07.2026

  • 6 Тъй ли

    21 3 Отговор
    Защо паркирането трябва да се плаща? Нито ни пазите колите, нито ги чистите, нито нищо. Вече сме платили данъци за улиците.

    Коментиран от #24

    10:20 04.07.2026

  • 7 Изнудването !

    18 0 Отговор
    Като Пазарна Икономика !

    10:20 04.07.2026

  • 8 така и вие сте на кяр

    14 2 Отговор
    завишение от 100% при ДДС и данъци от паркингите

    10:21 04.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Като въведат Цифровото евро няма да има търговци без касов апарат.

    Коментиран от #16

    10:21 04.07.2026

  • 10 Тъй ли

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    По хотелите масово нямат паркинги и трябва да търсиш платен. Или пише, че има, но със знак $, което си е платен.
    Или пак има, но за пет коли, а хотелът е с 55 апартамента.

    10:21 04.07.2026

  • 11 Навсякъде е 100

    21 2 Отговор
    Всички направиха цените от лев в евро, за това са 100% .Затваряне на заведения , не само глоби.

    Коментиран от #21

    10:22 04.07.2026

  • 12 Щом Им Харесва !

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Помярника !

    На Този !

    Феодализъм !

    Моля !

    10:22 04.07.2026

  • 13 Имат

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Дръжки. Тези, които харчат при тези цени по морето, обикновено имат дългове. С много нули.

    10:22 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 умничка калинка

    12 0 Отговор
    а при При чекмеджарите имамеме ли до 100% завишение на цените на новите чекмеджета
    които не проверявате да си платят данъците на заработеното

    и по лесно вие да обикаляте пишман дюканяджии и глобявате че не издали касов бон за няколко евро

    10:23 04.07.2026

  • 16 Тъй ли

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Тогава няма да имаме и пари. Просто някъде в някой чип ще пише, че имаш да ползваш някакви средства. Докато не се бъгне чипът и не занули спестяванията на цялата нация.

    10:23 04.07.2026

  • 17 Малко Са !

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В Тази Феодална !

    Икономика !

    10:23 04.07.2026

  • 18 Една Щайга !

    8 0 Отговор
    Една Заплата !

    10:24 04.07.2026

  • 19 Тъй ли

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Така си е. Откакто сме в клуба на богатите обикновено семейство от Свищов няма проблем да закусва черен хайвер и шампанско.
    Но, после изведнъж се събуждаш и посягаш към пакетът с вафли, че следващото ядене ще е чак утре

    10:26 04.07.2026

  • 20 България е за елитни туристи

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    къде видя елитни туристи
    идват от гладни по гладни мишоци кат теб на ол инклузив предимно румънеще и урк
    на сънито ценита са елитни гарнирани с големи празни кошничари дет после ще мрънкат държават да смъкне ддс от 9% на 0%
    бг бира в заведение е 4.50е пица 10е на улицата

    10:28 04.07.2026

  • 21 Тъй ли

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Навсякъде е 100":

    Заплатите разделиха на две, а цените останаха същите. И всичко се покровителстваше от правителствата.

    10:29 04.07.2026

  • 22 Тъй ли

    11 2 Отговор
    Чадърите по морето седят свити. Шезлонгите са празни. Сервитьорите гледат в телефоните по масите.
    Докато не се научите, че бизнесът не е това, на което свикнахте.

    Коментиран от #28

    10:31 04.07.2026

  • 23 Ън те така!

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Бедните идат да се бутат като камили за шезлонги в Гърция!

    10:31 04.07.2026

  • 24 Защото

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тъй ли":

    паркираш на частна собственост. Ако не искаш -- не плащай, търси си безплатно паркомясто на улицата ако намериш. И ако намериш на 800м от ресторанта ти и трябва да се набираш в жегата два пъти, това си е твой личен избор.

    Коментиран от #26

    10:31 04.07.2026

  • 25 Тъй ли

    6 2 Отговор
    Държавните служители вземат заплати от ДДС. По-високи цени - повече ДДС.

    10:32 04.07.2026

  • 26 Тъй ли

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Защото":

    Чети докрай и с разбиране.
    За улицата питам. Т.е. - общината питам.
    Частният паркинг няма как да е безплатен.

    Коментиран от #30

    10:33 04.07.2026

  • 27 Евроатлантик

    12 3 Отговор
    Това е факт за съжаление... Между другото бях на малкия протест снощи срещу Радев! Определено мисля, че Пеевски и Борисов трябва да развържат кесиите и да бръкнат по надълбоко, защото с тези 50 евро, които дават, събират твърде малко хора.. Нека вдигнат мизата поне на 100 евро, защото все пак хората са там, за да спасяват техните кожи !!!

    10:33 04.07.2026

  • 28 Защо

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тъй ли":

    го правят според теб, да държат високи цени и да им седят шезлонгите празни? Защо не са се сетили да смъкнат малко цените и да изкарат някой лев?

    10:33 04.07.2026

  • 29 немам думи

    2 1 Отговор
    задължителните реквизити на фискалния бон

    10:36 04.07.2026

  • 30 Обяснявам отново

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тъй ли":

    на общинските улици никога не е имало такса за паркиране. И никъде в статията не се говори за уличен или общински паркинг. Става дума за "фризьорски салони, паркинги и други обекти", т.е. частни паркинги. Сега ти прочети пак статията но този път пробвай и да я разбереш.

    10:38 04.07.2026

  • 31 А Бе Смешник !

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "елитен турист":

    Една Заплата В Италия !

    Не е 600 евро !

    Коментиран от #34

    10:41 04.07.2026

  • 32 А бе смешник смешен

    3 2 Отговор
    Едно кафе 1,60 евро струва на летището ..смешник в градовете 1,10-1,20 евро максимум ...

    10:46 04.07.2026

  • 33 Само така

    6 0 Отговор
    Пада ви се. Малко е.

    10:48 04.07.2026

  • 34 елитен турист

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "А Бе Смешник !":

    Какво не си разбрал от коментара ми бе смешник нали точно това казвам, че кафето в Италия е 1 евро и 60 цента което на фона на техните заплати е едни голямо нищо.

    10:48 04.07.2026

  • 35 А на морето?

    8 0 Отговор
    Някой проверява ли?Завишението е 500%

    10:50 04.07.2026

  • 36 ОБЕКТИВНИЯ

    7 0 Отговор
    Глобите са ниски !Затова тЕрикатите
    си ги плащат и продължават с нарушенията !Глобите трябва да се увеличават в ПЪТИ при второ и
    последващо нарушение !

    10:51 04.07.2026

  • 37 Не ползвайте пркинг

    8 0 Отговор
    Не влизайте в заведение. Така няма плащате за глупостта си.

    10:53 04.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чехльо Плевелът

    1 2 Отговор
    Пише се "паркинЗи"!

    10:57 04.07.2026

  • 40 А ти ще

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Отидеш ли пак там? Щото, ако се откажеш, а и другите като теб, ако въобще оцелеят тази година, догодина ще са пак 70!

    Коментиран от #48

    10:58 04.07.2026

  • 41 Коста

    1 2 Отговор
    Паркингите с право вдигат цените! Цените на материалие се вдигнаха. А и всеки собственик на паркинг е влязъл в Клуба на богатите. Или това лято се надява да влезе.

    10:59 04.07.2026

  • 42 оня с коня

    1 1 Отговор
    ето затова ас винаги плащам в брой за да прецакам тия от нап

    11:04 04.07.2026

  • 43 паяка ако ги съдиш губят делото

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Център за градска дебилност":

    паяка е забранен по закон

    11:04 04.07.2026

  • 44 що ривеш като нямаш пари?

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    кои е виновен че си беден? недей да висиш тук по цял ден ами ходи да работиш бе мързелив бастун

    Коментиран от #49

    11:05 04.07.2026

  • 45 Чарлз Буковски

    3 0 Отговор
    Това милфче мога аз да го проверя владее ли дълбокото гърло

    11:06 04.07.2026

  • 46 Али Гатор

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Не бе колега ще летя за Египет където една седмица ол инклизив с полета ми е по 650 € на човек за една седмица !

    11:07 04.07.2026

  • 47 Гошо

    2 0 Отговор
    какво е обяснението за увеличената цена на паркингите Много ми е интересно Сигурно е свързано с глобалното затопляне

    11:08 04.07.2026

  • 48 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "А ти ще":

    Много ясно че няма да ида.

    11:19 04.07.2026

  • 49 Не може всички,

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "що ривеш като нямаш пари?":

    като теб да се тъпчат отзад и да са богати.

    11:37 04.07.2026

  • 50 манданга

    1 0 Отговор
    Това интервю на НАП на околовръсното ли е правено ?Много надървящо ми въздейства тая сбръчкана дърта мутра.

    11:40 04.07.2026

  • 51 Васил

    1 0 Отговор
    Като я гледате тази в мутрата дали нап ще свърши някаква работа??? Таи по вероятно 90% прекарва времето си в салоните за красота и спа процедури. За такива кокошки данъкоплатеца му изкарват от джоба и последните центове.

    11:42 04.07.2026

  • 52 Про стачка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    А бе мизерник , една седмица в Дубай олинклузив за двама е по-евтино окото на слънчака и то с включен полет ! А ти ходи да плуваш редом с роднините ти излезли от кананализационната тръба в нашето море

    11:44 04.07.2026

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