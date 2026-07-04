НАП: При паркингите имаме до 100% завишение на цените

Засилени проверки на търговските обекти по Черноморието започна Националната агенция за приходите. Само за първата седмица от лятната контролна кампания са извършени 330 проверки и са установени около 100 нарушения, предаде bTV.
Инспекторите проверяват ресторанти, павилиони, сергии, атракциони, както и търговската дейност, свързана с чадъри и шезлонги по плажовете.
„Проверяваме всичко, където се осъществява търговска дейност“, обясни Анна Митова, директор „Комуникации“ в приходната агенция.
По думите ѝ най-честите нарушения са неиздаването на касова бележка и разликите между наличните средства в касата и сумите, маркирани във фискалното устройство.
Сред по-фрапиращите случаи са два търговски обекта, в които изобщо не е имало фискално устройство. Става дума за сергии, които вече са запечатани.
„За нас вече е изненада да се натъкнем на търговец, който се опитва да работи без касов апарат. Това е абсолютно забранено по закон, а санкциите са сериозни“, заяви Митова.
При някои нарушения глобите могат да достигнат 5000 евро. Ако санкциите не бъдат платени доброволно, може да се стигне до принудително изпълнение, включително запор на банкови сметки и имущество.
От началото на годината приходната агенция е извършила над 20 000 проверки, свързани с правилата около въвеждането на еврото.
По думите на Митова нарушенията при двойното обозначаване на цените вече са значително по-малко в сравнение с началото на годината.
Инспекторите обаче продължават да сравняват настоящите цени с тези от предишни периоди. При сезонните обекти по морето се изисква информация за последните цени, на които са работили преди затварянето им през зимата.
Ако бъде установено увеличение, търговецът разполага с пет дни, за да обясни на какво се дължи то.
От НАП уточняват, че не всяко поскъпване е необосновано. Върху цените могат да влияят редица икономически фактори, сред които разходите за горива и транспорт.
Сред секторите с установени повече нарушения са услугите. Проверки има във фризьорски салони, паркинги и други обекти.
„При паркингите имаме до 100% завишение на цените още от януари“, посочи Митова.
Тя подчерта, че държавата не може да определя цените в условията на пазарна икономика.
Ако обаче търговецът не успее да обоснове увеличението, контролните органи могат да му наложат санкция. Те не могат да го задължат да върне старата цена.
От началото на годината са издадени около 1300 акта и близо 700 наказателни постановления за общо 1,7 млн. евро.
Таратор за 9 евро и парче торта с кафе за 27 евро
В социалните мрежи и публичното пространство през последните седмици се появиха сигнали за високи цени по морето.
Сред примерите са таратор за 9 евро и парче торта с кафе за 27 евро.
При проверките на НАП в Бургас и района на Златни пясъци цената на таратора е била между 2,80 и 4 евро, обясни Митова.
„Клиентът може да вземе решение дали да даде 9 евро за таратор, или да отиде в друг обект. Потребителят реално определя пазара“, коментира тя.
„Сметка“ вместо касова бележка
НАП е проверила и столично заведение след сигнал за бележка, която визуално наподобява касова, но върху нея пише единствено „Сметка“.
Документът няма задължителните реквизити на фискалния бон.
„Това категорично не е касова бележка“, заяви Митова.
При проверката инспектори на НАП влезли в заведението като тайни клиенти. И на тях била издадена подобна бележка.
Установени са общо три нарушения – неиздаване на фискален бон, предоставяне на документ, който не представлява касова бележка, и разлика между наличността в касата и маркираните във фискалното устройство средства.
„Целта винаги е укриване на приходи, когато не се издават касови бележки“, обясни представителят на НАП.
Проверката показала още, че при плащане с карта се издава фискален бон, докато при плащане в брой клиентите получавали единствено бележка тип „сметка“.
Как да проверим касовата си бележка?
От приходната агенция напомнят, че потребителите могат да проверят дали издаденият фискален бон е валиден чрез мобилното приложение NRA Mobile.
Чрез сканиране на QR кода върху касовата бележка клиентът може да установи дали информацията за покупката е постъпила в системата на НАП.
Данните обикновено се отразяват в рамките на минута-две след издаването на фискалния бон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Център за градска дебилност
Коментиран от #43
10:16 04.07.2026
2 алибегай
Коментиран от #5
10:18 04.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #17, #40, #44
10:18 04.07.2026
4 Българин
Коментиран от #12, #13, #14, #19, #20, #23, #38, #46, #52
10:18 04.07.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "алибегай":С бакшиша 10 евро.
10:19 04.07.2026
6 Тъй ли
Коментиран от #24
10:20 04.07.2026
7 Изнудването !
10:20 04.07.2026
8 така и вие сте на кяр
10:21 04.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #16
10:21 04.07.2026
10 Тъй ли
До коментар #3 от "Последния Софиянец":По хотелите масово нямат паркинги и трябва да търсиш платен. Или пише, че има, но със знак $, което си е платен.
Или пак има, но за пет коли, а хотелът е с 55 апартамента.
10:21 04.07.2026
11 Навсякъде е 100
Коментиран от #21
10:22 04.07.2026
12 Щом Им Харесва !
До коментар #4 от "Българин":Помярника !
На Този !
Феодализъм !
Моля !
10:22 04.07.2026
13 Имат
До коментар #4 от "Българин":Дръжки. Тези, които харчат при тези цени по морето, обикновено имат дългове. С много нули.
10:22 04.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 умничка калинка
които не проверявате да си платят данъците на заработеното
и по лесно вие да обикаляте пишман дюканяджии и глобявате че не издали касов бон за няколко евро
10:23 04.07.2026
16 Тъй ли
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Тогава няма да имаме и пари. Просто някъде в някой чип ще пише, че имаш да ползваш някакви средства. Докато не се бъгне чипът и не занули спестяванията на цялата нация.
10:23 04.07.2026
17 Малко Са !
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В Тази Феодална !
Икономика !
10:23 04.07.2026
18 Една Щайга !
10:24 04.07.2026
19 Тъй ли
До коментар #4 от "Българин":Така си е. Откакто сме в клуба на богатите обикновено семейство от Свищов няма проблем да закусва черен хайвер и шампанско.
Но, после изведнъж се събуждаш и посягаш към пакетът с вафли, че следващото ядене ще е чак утре
10:26 04.07.2026
20 България е за елитни туристи
До коментар #4 от "Българин":къде видя елитни туристи
идват от гладни по гладни мишоци кат теб на ол инклузив предимно румънеще и урк
на сънито ценита са елитни гарнирани с големи празни кошничари дет после ще мрънкат държават да смъкне ддс от 9% на 0%
бг бира в заведение е 4.50е пица 10е на улицата
10:28 04.07.2026
21 Тъй ли
До коментар #11 от "Навсякъде е 100":Заплатите разделиха на две, а цените останаха същите. И всичко се покровителстваше от правителствата.
10:29 04.07.2026
22 Тъй ли
Докато не се научите, че бизнесът не е това, на което свикнахте.
Коментиран от #28
10:31 04.07.2026
23 Ън те така!
До коментар #4 от "Българин":Бедните идат да се бутат като камили за шезлонги в Гърция!
10:31 04.07.2026
24 Защото
До коментар #6 от "Тъй ли":паркираш на частна собственост. Ако не искаш -- не плащай, търси си безплатно паркомясто на улицата ако намериш. И ако намериш на 800м от ресторанта ти и трябва да се набираш в жегата два пъти, това си е твой личен избор.
Коментиран от #26
10:31 04.07.2026
25 Тъй ли
10:32 04.07.2026
26 Тъй ли
До коментар #24 от "Защото":Чети докрай и с разбиране.
За улицата питам. Т.е. - общината питам.
Частният паркинг няма как да е безплатен.
Коментиран от #30
10:33 04.07.2026
27 Евроатлантик
10:33 04.07.2026
28 Защо
До коментар #22 от "Тъй ли":го правят според теб, да държат високи цени и да им седят шезлонгите празни? Защо не са се сетили да смъкнат малко цените и да изкарат някой лев?
10:33 04.07.2026
29 немам думи
10:36 04.07.2026
30 Обяснявам отново
До коментар #26 от "Тъй ли":на общинските улици никога не е имало такса за паркиране. И никъде в статията не се говори за уличен или общински паркинг. Става дума за "фризьорски салони, паркинги и други обекти", т.е. частни паркинги. Сега ти прочети пак статията но този път пробвай и да я разбереш.
10:38 04.07.2026
31 А Бе Смешник !
До коментар #14 от "елитен турист":Една Заплата В Италия !
Не е 600 евро !
Коментиран от #34
10:41 04.07.2026
32 А бе смешник смешен
10:46 04.07.2026
33 Само така
10:48 04.07.2026
34 елитен турист
До коментар #31 от "А Бе Смешник !":Какво не си разбрал от коментара ми бе смешник нали точно това казвам, че кафето в Италия е 1 евро и 60 цента което на фона на техните заплати е едни голямо нищо.
10:48 04.07.2026
35 А на морето?
10:50 04.07.2026
36 ОБЕКТИВНИЯ
си ги плащат и продължават с нарушенията !Глобите трябва да се увеличават в ПЪТИ при второ и
последващо нарушение !
10:51 04.07.2026
37 Не ползвайте пркинг
10:53 04.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Чехльо Плевелът
10:57 04.07.2026
40 А ти ще
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Отидеш ли пак там? Щото, ако се откажеш, а и другите като теб, ако въобще оцелеят тази година, догодина ще са пак 70!
Коментиран от #48
10:58 04.07.2026
41 Коста
10:59 04.07.2026
42 оня с коня
11:04 04.07.2026
43 паяка ако ги съдиш губят делото
До коментар #1 от "Център за градска дебилност":паяка е забранен по закон
11:04 04.07.2026
44 що ривеш като нямаш пари?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":кои е виновен че си беден? недей да висиш тук по цял ден ами ходи да работиш бе мързелив бастун
Коментиран от #49
11:05 04.07.2026
45 Чарлз Буковски
11:06 04.07.2026
46 Али Гатор
До коментар #4 от "Българин":Не бе колега ще летя за Египет където една седмица ол инклизив с полета ми е по 650 € на човек за една седмица !
11:07 04.07.2026
47 Гошо
11:08 04.07.2026
48 Последния Софиянец
До коментар #40 от "А ти ще":Много ясно че няма да ида.
11:19 04.07.2026
49 Не може всички,
До коментар #44 от "що ривеш като нямаш пари?":като теб да се тъпчат отзад и да са богати.
11:37 04.07.2026
50 манданга
11:40 04.07.2026
51 Васил
11:42 04.07.2026
52 Про стачка
До коментар #4 от "Българин":А бе мизерник , една седмица в Дубай олинклузив за двама е по-евтино окото на слънчака и то с включен полет ! А ти ходи да плуваш редом с роднините ти излезли от кананализационната тръба в нашето море
11:44 04.07.2026