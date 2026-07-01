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НАП проверява обекти по Крайбрежната алея във Варна

НАП проверява обекти по Крайбрежната алея във Варна

1 Юли, 2026 04:38, обновена 1 Юли, 2026 04:48 470 2

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Данъчни на нощна акция във Варна, хванаха нарушение

НАП проверява обекти по Крайбрежната алея във Варна - 1
Снимка: moreto.net
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Националната агенция за приходите стартираха масирани нощни проверки на заведенията за обществено хранене по Крайбрежната алея във Варна.

Акцията е част от традиционната лятна контролна кампания по Черноморието.

Още в първите часове на инспекциите данъчните са констатирали нарушение в едно от проверените заведения – неиздаване на касова бележка.

Директорът на дирекция „Комуникации“ в приходната агенция Анна Митова поясни пред медиите основните акценти на операцията:

  • Засилен нощен фискален контрол: Проверките по заведенията продължават през цялата нощ с цел укриване на обороти.
  • Проверка на наличностите: Инспекторите сверяват парите в касата с фискалните отчети в касовите апарати.
  • Строги финансови санкции: Глобата за неиздаден фискален бон варира от 100 до над 2000 евро, като обектите са заплашени и със запечатване.
  • Трудови договори и осигуровки: Извършва се проверка дали сезонните работници имат сключени договори и дали се осигуряват на реалните си заплати.

Тази година проверките се провеждат и съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП). До 8 август правомощията на НАП включват следене за необосновано за завишаване на цените по морето, след което този контрол преминава изцяло към КЗП и КЗК.

Източник: БТА, БНТ


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ехааа

    0 0 Отговор
    А аз се чудих защо половината заведения са затворени....а те били предупредени......затворете за няколко часа, идваме да ви разчистим конкуренцията

    04:49 01.07.2026

  • 2 ТЕРОР НАД ДРЕБНИЯ ТЪРГОВЕЦ

    0 0 Отговор
    А В ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ С ПОРТАЛ И ОХРАНА НИИИИИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ВЛЕЗЕ ДА ПРОВЕРЯВА ЗА КАКВОТО И ДА Е.....

    04:55 01.07.2026

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