НАП проверява обекти по Крайбрежната алея във Варна

Служители на Националната агенция за приходите стартираха масирани нощни проверки на заведенията за обществено хранене по Крайбрежната алея във Варна.
Акцията е част от традиционната лятна контролна кампания по Черноморието.
Още в първите часове на инспекциите данъчните са констатирали нарушение в едно от проверените заведения – неиздаване на касова бележка.
Директорът на дирекция „Комуникации“ в приходната агенция Анна Митова поясни пред медиите основните акценти на операцията:
- Засилен нощен фискален контрол: Проверките по заведенията продължават през цялата нощ с цел укриване на обороти.
- Проверка на наличностите: Инспекторите сверяват парите в касата с фискалните отчети в касовите апарати.
- Строги финансови санкции: Глобата за неиздаден фискален бон варира от 100 до над 2000 евро, като обектите са заплашени и със запечатване.
- Трудови договори и осигуровки: Извършва се проверка дали сезонните работници имат сключени договори и дали се осигуряват на реалните си заплати.
Тази година проверките се провеждат и съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП). До 8 август правомощията на НАП включват следене за необосновано за завишаване на цените по морето, след което този контрол преминава изцяло към КЗП и КЗК.
Източник: БТА, БНТ
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