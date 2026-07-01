НАП проверява обекти по Крайбрежната алея във Варна

Служители на Националната агенция за приходите стартираха масирани нощни проверки на заведенията за обществено хранене по Крайбрежната алея във Варна.

Акцията е част от традиционната лятна контролна кампания по Черноморието.

Още в първите часове на инспекциите данъчните са констатирали нарушение в едно от проверените заведения – неиздаване на касова бележка.

Директорът на дирекция „Комуникации“ в приходната агенция Анна Митова поясни пред медиите основните акценти на операцията:

Засилен нощен фискален контрол : Проверките по заведенията продължават през цялата нощ с цел укриване на обороти.

: Проверките по заведенията продължават през цялата нощ с цел укриване на обороти. Проверка на наличностите : Инспекторите сверяват парите в касата с фискалните отчети в касовите апарати.

: Инспекторите сверяват парите в касата с фискалните отчети в касовите апарати. Строги финансови санкции : Глобата за неиздаден фискален бон варира от 100 до над 2000 евро , като обектите са заплашени и със запечатване.

: Глобата за неиздаден фискален бон варира от , като обектите са заплашени и със запечатване. Трудови договори и осигуровки: Извършва се проверка дали сезонните работници имат сключени договори и дали се осигуряват на реалните си заплати.

Тази година проверките се провеждат и съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП). До 8 август правомощията на НАП включват следене за необосновано за завишаване на цените по морето, след което този контрол преминава изцяло към КЗП и КЗК.

Източник: БТА, БНТ