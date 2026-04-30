Срокът за деклариране на доходите изтича днес

Срокът за деклариране на доходите изтича днес

30 Април, 2026 13:49 528 2

НАП изпрати имейли до над 94 000 физически лица с напомняне да подадат годишна данъчна декларация

Срокът за деклариране на доходите изтича днес - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2025 г., приключва в полунощ днес, 30 април, за ползващите електронни услуги, и в 17:30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция.

До този момент над 718 000 души са подали годишните си данъчни декларации пред НАП, като близо 88 % от тях са избрали да го направят през Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. Над 11 700 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а повече от 71 000 са ги подали в офис на приходната агенция, допълват от НАП.

През април от приходната агенция напомни с електронни писма на над 94 000 физически лица, които не са обяви доходите си, за необходимостта да ги декларират до 30 април.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2025 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или облагаеми доходи от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например, ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2025 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП. Няма пречка доходите от различните видове дейност да бъдат декларирани до края на април.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От 10 март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.


