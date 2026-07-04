Делегация от “Възраждане” е на поклонението пред Али Хаменей в Иран

Костадинов след срещата на върха в Берлин: Най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува

След срещата на върха, Берлин 2026 г., която се проведе в столицата на Германия, Костадинов обобщи в няколко изречения впечатленията си. ...