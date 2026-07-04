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Делегация от “Възраждане” е на поклонението пред Али Хаменей в Иран

Делегация от “Възраждане” е на поклонението пред Али Хаменей в Иран

4 Юли, 2026 15:28 1 572 105

  • възраждане-
  • иран-
  • али хаменей

В церемонията участват  делегации от десетки държави

Делегация от “Възраждане” е на поклонението пред Али Хаменей в Иран - 1
Снимка: &quot;Възраждане&quot;
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народният представител Ангел Георгиев и Златан Златанов - координатор на “Възраждане” в Русе, са на официално посещение в Иран. Поводът за посещението им е поклонение пред Али Хаменей, който беше убит при американо-израелски удар. В церемонията участват делегации от десетки държави, сред които и тази на “Възраждане”, която е в Техеран по покана на Посолството на Ислямска република Иран в България.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    51 34 Отговор
    Правилно, иранците са ни братовчеди. В такива моменти родата трябва да се подкрепя.

    Коментиран от #30, #72

    15:30 04.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    52 57 Отговор
    Продажници

    15:33 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Христо Ботев

    46 14 Отговор
    Тоз който падне в бой за свобода -той не умира.

    15:34 04.07.2026

  • 6 Ходжа Копейкин

    42 38 Отговор
    Бърза ме ,докле не се е вмирисъл. Сега ще цункаме корана,и ще крещим аллаху акбар.

    15:36 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този

    54 43 Отговор
    Тези от възраждане са егати и долните измекяри. Костя, ако имаш дъщеря изпратя за някой и друг месец там да се наслаждава на "прекрасния живот" там. Може ли да си толкова долен?

    Коментиран от #18

    15:38 04.07.2026

  • 9 Красимир Петров

    32 28 Отговор
    И кой им плаща обиколката

    Коментиран от #34

    15:38 04.07.2026

  • 10 Неевроатлант

    50 36 Отговор
    Да , единствената българска партия е поканена от нашите роднини . Иран е велика цивилизация .Иранците са велик народ ! Поклон пред паметта на Али Хаменей ! Името му ще пребъде във вековете .

    Коментиран от #22

    15:39 04.07.2026

  • 11 Ходжа Копейкин

    35 32 Отговор
    Аз Кастадин ханъм,лично ми е правен сюнет от Митрофанова баш ханъм ефенди . Тя ми ка ,ой ,ой какой малъинкий пписюн ти имееш.И,за това се дразня ,като ми казват ,малкопишковец.

    Коментиран от #19

    15:40 04.07.2026

  • 12 Дзак

    7 5 Отговор
    Добре са решили. Не знае ли как трябва да се стои?

    15:43 04.07.2026

  • 13 Валентин

    24 11 Отговор
    Да се пазят навръщане да не ги очистят кривоносите гадини.

    Коментиран от #27

    15:43 04.07.2026

  • 14 Гробар

    27 12 Отговор
    Защо не поканиха Чорапа, щатската подлога?

    15:45 04.07.2026

  • 15 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ, МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ

    19 20 Отговор
    ОПИНЯЙТЕ КИЛИМЧЕТО И ДУПАРАТА НАГОРЕ ОТИ СТАНА ВРЕМЕ ЗА обедната! МЮИЗИНИНА ВЕКЕ ВИЕ ОТ МИНАРЕТО!
    АЛЛ АХ и ХУ ЙЛО АК БАР!!


    хихихихихи

    15:46 04.07.2026

  • 16 Как

    33 29 Отговор
    Възраждане са хулигани до един . А сега се оказаха и ислямисти!

    Коментиран от #71

    15:46 04.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да живее България US

    38 30 Отговор

    До коментар #8 от "Този":

    Наистина са много долна rnяc тея от Израждане.Всички русофилски майце продажници станаха иcлямофили заради факта,че господодарите им от Русия вече са изцяло свързана държава с иcляма и против християнството.Все сме виждали национални предатели ама тея от Израждане вече минават всякакви граници.Да не говорим и,че са риск за националната сигурност за дето работят за интересите на врга на България.Интересно защо ДАНС не са се сезирали още.

    15:47 04.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Без име

    13 9 Отговор
    По-любопитно е дали смениха някоя дума с Медведев там?

    15:48 04.07.2026

  • 21 СОБРАА СЕ...

    13 20 Отговор
    АааааааХахахаха
    Ше цаливате КУ РАна доде... Педофило влезне у.... Киев!
    Хихихихихи

    15:49 04.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Джихадисти

    22 18 Отговор
    безбожници

    15:51 04.07.2026

  • 24 Браво

    23 22 Отговор
    Това е държавническо и почтено отношение.

    15:54 04.07.2026

  • 25 УЛУС МУХША/ московия/

    11 8 Отговор
    СЛАВА УЛУС ДЖУЧИ и Хан УЗ БЕК!
    Ху йлод Алдар
    АааааааХахахаха

    15:55 04.07.2026

  • 26 Ислямистки национал социализъм

    22 19 Отговор
    Депутати от "Възраждане" се преклониха пред ковчега на аятолах Али Хаменей в Иран. Дано да са им уредили безплатен сю нет и касетка ирански фурми за парламентарната група.

    Прогресивните как ли не се сетиха да изпратят оплаквачки?

    15:55 04.07.2026

  • 27 Име

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Валентин":

    Всеки с проблемите си!

    15:57 04.07.2026

  • 28 Никой

    23 23 Отговор
    На връщане да ги проверят дали са обрязани . " Възраждане " подкрепят ислямския тероризъм по света ли ? До тук бяха православните ценности на " Възраждане ".

    Коментиран от #32

    15:57 04.07.2026

  • 29 смях в залата

    14 15 Отговор
    Бъдете сигурни че за копейките точния с парите няма да даде информация за самолет,кой плати полета,с кого са летели и т.н.

    15:57 04.07.2026

  • 30 Жена

    28 11 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Браво, мен! Иранците са ни братовчеди, руснаците са ни братя... Излиза, че сме егааати пасмината..

    Коментиран от #36, #39

    15:57 04.07.2026

  • 31 Възраждане

    16 19 Отговор
    Нормално! 14 ислямистки, 8 монголоидни републики и Ко пейките Еничари!
    Алл АХ е велик

    15:59 04.07.2026

  • 32 Име

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    Ела да ме провериш?

    Коментиран от #45

    16:00 04.07.2026

  • 33 Историческите реалности

    18 8 Отговор
    Иран вече няма нищо общо с персите. Религията е друга, населението е друго. Около 51% от населението на страната са преработени перси, 24% - азери, 8% - гилянци и мазандарани, 7% - кюрди, 3% - араби, 2% - лури, 2% - белуджи, 2% - туркмени, 1% – от други националности. Около 98% от населението са мюсюлмани (89% шиити и 9% сунити), останалите 2% са зороастрийци, християни, юдаисти и бахайци. Зороастризма е религията на персите. Около 58% от населението говорят на фарси и други персийски езици, 26% - на тюркски езици, 7% - на кюрдски, 2% на лурски, 1% - на белуджки, 1% - на арабски, 1% - на турски, 2% – на други езици. Управляващият клан са азери.

    Коментиран от #37

    16:01 04.07.2026

  • 34 То е ясно

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "Красимир Петров":

    Оная Пияната от ислямската П едерация

    16:01 04.07.2026

  • 35 Сила

    19 15 Отговор
    МАЛОУМНИЦИ

    Коментиран от #48

    16:01 04.07.2026

  • 36 Европеец

    16 2 Отговор

    До коментар #30 от "Жена":

    Гледам много знаеш,та да те питам а турците какви са ни.....

    16:03 04.07.2026

  • 37 Европеец

    10 7 Отговор

    До коментар #33 от "Историческите реалности":

    То и българите вече не сме тия българи които бяхме, ама карай да върви.....

    16:05 04.07.2026

  • 38 Рундьо пом ак фръчилото

    14 13 Отговор
    А дано Велик ИЗРАЕЛ ве ...уважи с неколко томахавки

    16:07 04.07.2026

  • 39 !!!!!

    6 12 Отговор

    До коментар #30 от "Жена":

    ЖЕНО, по - добре ,че не сме нагли англета и ЮДЕи !
    Ако не знаеш,прочети малко за ВАВИЛОН ,може и да научиш все пак нещо....

    Коментиран от #44, #49

    16:07 04.07.2026

  • 40 Държавата на баламурниците

    15 6 Отговор
    Браво , Така трябва да се з ащитава българския интерес Ами другия зелен защитник няма ли да отиди

    16:07 04.07.2026

  • 41 дали е добра идея

    14 7 Отговор
    Иранците неслучайно избраха 7.04 за тази церемония. Но дали присъствието на наши депутати там на тази дата е добра идея?
    Имаше ли изказванр от страна на Възраждане за епохалното значение на Декларацията за независимост и поне формален поздрав за 250 годишния юбилей на държавата, населяване от 350 млн души?
    Пак се оказахме по-правеверни пт мюфтията, май.

    Коментиран от #90

    16:07 04.07.2026

  • 42 Питане

    9 5 Отговор
    Сложили ли са си тенекии /еди къде си/ ???

    16:08 04.07.2026

  • 43 Димо

    15 13 Отговор
    Тия от Възраждане са за разследване и арест!

    16:10 04.07.2026

  • 44 Важното е

    11 10 Отговор

    До коментар #39 от "!!!!!":

    Да цаливаш КУ РАна , педрила
    Хихихи

    Коментиран от #53

    16:10 04.07.2026

  • 45 Само предлагам

    8 11 Отговор

    До коментар #32 от "Име":

    безплатна задна проверка по възрожденски

    16:11 04.07.2026

  • 46 хъхъ

    14 4 Отговор
    Външната трябваше да отиде с голи рамена и къса поличка с цепка.

    16:12 04.07.2026

  • 47 Майора

    15 12 Отговор
    Продажниците от “Израждане”си личат! Те не са никакви патриоти , а хора подкрепящи диктаторите по севта! Срам и позор!

    Коментиран от #57

    16:12 04.07.2026

  • 48 ?????

    12 10 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Какъв ти е проблема?
    Така се отдава УВАЖЕНИЕ към починал човек ,да не говорим за ДЪРЖАВНИК и семейството му УБИТИ най -подло !!!

    Коментиран от #93

    16:13 04.07.2026

  • 49 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "!!!!!":

    неграмотно е как да чете?

    16:14 04.07.2026

  • 50 НА ПОКЛОНЕНИЕ НА ТАЛИБАНА

    8 6 Отговор
    АЛИ ХАМЕНЕЙ НЕ Е ЛИ ОТИШЪЛ И...................... ЧОРАПА ДА ПОДНЕСЕ "СЪБИЛЕZHOBAHИЯ" ZA ........................ ТАГИЧНАТА КОНЧИНА НА ТЕРОРИСТА ....................

    16:17 04.07.2026

  • 51 за съжаление

    7 6 Отговор
    След като от големия 8 милиарден свят и дори от 3 милиардния БРИКС няма почти никакво международно присъствие там точно на тази дата, означава, че нашите са ги проводили като мечки на панаир, за да обират негативите от Запад.
    Това не е национално отговорно. Има си начини да се поддържат добри отношения с всички държави. Наричат се адекватна външна политика и дипломация. Това не е нито едно от двете.

    16:17 04.07.2026

  • 52 Кирпича

    10 7 Отговор
    Лицемерието на Копейкин чупи бариерата на звука.

    16:18 04.07.2026

  • 53 !!!!!

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "Важното е":

    Май не си съвсем в час!
    ВАВИЛОН и ислям ,наистина си за СМЯХ.....
    ЧЕТИ!!!

    Коментиран от #73

    16:18 04.07.2026

  • 54 Вие сте бунаци

    9 9 Отговор
    Медведев ги е извикал за масовост. След като Москва им плаща масрафа защо да не забравят че уж са патриоти? Ходят на Шипка а сега възхваляват радикалния ислям. Те са руска партия.

    16:19 04.07.2026

  • 55 Да не се връщат

    11 8 Отговор
    Тези се кланят на чужда вяра! Предците на хаменей са рязали християнски глави, тези неграмотници чий го дирят там?

    Коментиран от #80

    16:19 04.07.2026

  • 56 мдааа

    12 1 Отговор
    Пичове, истинският патриот не е ничий слуга. Дори на най-големия си приятел не е слуга, а приятел.

    Който разбрал, разбрал

    Коментиран от #69

    16:21 04.07.2026

  • 57 А какви според теб

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Майора":

    Бяха : Пиночет, Франко, Тито и т н!

    16:21 04.07.2026

  • 58 Ко правим

    6 7 Отговор
    Ами ако Натаняху изпрати няколко амрикански томахавки да се поклонят и те?

    16:22 04.07.2026

  • 59 Няма край копейският позор

    8 7 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    16:24 04.07.2026

  • 60 Самозванци патиланци

    4 4 Отговор
    Десният на снимката не е бил войник! Краката са му разкрачени, петите не са събрани.

    16:29 04.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ей това да си копейка е Божие наказание

    5 4 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️

    16:36 04.07.2026

  • 63 Факти

    6 5 Отговор
    Лицемерието на Възраждане няма граници. Ходят да се прекланят пред един изрод, който екзекурита безброй жени.

    16:37 04.07.2026

  • 64 до него

    2 4 Отговор
    да легнат

    16:38 04.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Поне

    8 4 Отговор
    ще целуват Корана, без да се крият.

    16:41 04.07.2026

  • 67 НЯМА ЛИ.ЧОРАПА

    7 3 Отговор
    ДА ПОДНЕСЕ ЦВЕТЯ В ................... ПОСОЛСТВОТО НА ИРАН В СОФИЯ ................... ПО ПОВОД "ТРАГИЧНАТА" СМЪРТ НА "ИДЕЙНИЯ ПРИЯТЕЛ" - ТЕРОРИСТ АЛИТО ХАМЕНЕЙ ...................

    16:41 04.07.2026

  • 68 А50

    4 4 Отговор
    Очаквах и Радев да изпрати свой хора . Иран показаха , че световния хегемон вече не е световен

    16:43 04.07.2026

  • 69 Значи копейките са

    9 3 Отговор

    До коментар #56 от "мдааа":

    ирански патриоти.
    Че не са български, е публична тайна.

    Коментиран от #82

    16:43 04.07.2026

  • 70 германеца

    12 3 Отговор
    Пустите възрожденци станали мюсюлмани . Браво Костя Копейкин ! Предаността към путин ще смени вярата ти , християнските ценности са само дъвка за неверниците , нали ?!

    16:47 04.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Нищо че нещо нямаме

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Някой те е преметнал. Някой руски учебник.

    16:48 04.07.2026

  • 73 Не грамотен Петушар

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "!!!!!":

    ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН,.. пе ДАЛ НЕ грамотен!
    Шиити и Сунити,
    АПТИ И РАМАЗАН -- КОПЕЙКИ И СЮ НЕТИ ,

    У ЙЛО И КУ РАн...

    16:48 04.07.2026

  • 74 Тъпоъгълниците

    2 1 Отговор
    Да проверят как се е развила и разпространила алгебрата ., ако изобщо знаят какво е това

    16:49 04.07.2026

  • 75 А Радев Ислямиста

    6 0 Отговор
    кога?

    16:49 04.07.2026

  • 76 МНОГО ЧЕРВЕНА ИЗМЕТ

    9 2 Отговор
    СВАЛИХА УШАНКИТЕ
    И
    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    ИЗРАЖДАНЕ НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.

    16:50 04.07.2026

  • 77 копейкин

    7 2 Отговор
    връщай парите продажник!

    16:50 04.07.2026

  • 78 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 9 Отговор
    И нека ч@футско-либерасткия соросоиден рев да започне сега!

    Коментиран от #79, #89

    16:50 04.07.2026

  • 79 викам

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    още утре да излезете по медиите и да развиете теорията за това как само вие сте независими и единствено национално отговорни. За разлика от другите, къде им натискат копчето от вън.

    16:52 04.07.2026

  • 80 смучат

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Да не се връщат":

    топки

    16:53 04.07.2026

  • 81 гост

    8 2 Отговор
    Дано там и да останат.

    16:54 04.07.2026

  • 82 или по просто казано

    8 1 Отговор

    До коментар #69 от "Значи копейките са":

    не са никакви патриоти.

    16:54 04.07.2026

  • 83 Драгой

    9 1 Отговор
    Тия съвсем изплискаха.

    16:54 04.07.2026

  • 84 Помислих, че е някакъв бъзик

    9 1 Отговор
    Те на българските поклонения не ходят...

    16:55 04.07.2026

  • 85 Костя дъ Простя

    8 1 Отговор
    Един Такъв МУРГАВ.

    Върна се към Корените си

    ТАРАМБУКАТА.

    16:56 04.07.2026

  • 86 шайката израждане

    6 2 Отговор
    е създадена от 5-6 копейки и костя в някакво мазе и с фалшиви подписи!!

    16:56 04.07.2026

  • 87 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Възрожденската схема е проста. Иран е във война с Америка, Америка е от лошите, докато Русия е от добрите и има вземане даване с Иран, затова като патриоти русофили да вземем и да почетем аятолах Али Хаменей. Е, иранските аятоласи смазаха светската култура в Иран, унижиха иранските жени, наложиха средновековни закони като в Османската империя, е как тогава такива отявлени православни патриоти и възрожденци да не се солидаризират?

    16:56 04.07.2026

  • 88 Архимандрисандрит Бибиян

    4 0 Отговор
    Куранга на кемането и низко доло до земи!

    16:58 04.07.2026

  • 89 ДА ЧИ ФУТА

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    МЕНДЕЛ

    И ТОЙ

    ПРИ АЯТОЛАХА.

    НЯМА КРАЙ КРЕМЪЛСКИЯ ПОЗОР

    НЯМА

    16:58 04.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Човекът от Максуда

    5 0 Отговор
    да вземе да се обреже. Ако не го е направил досега. Като истински български патриот.

    Коментиран от #103

    16:59 04.07.2026

  • 92 ако бяхте гласували с 10

    2 1 Отговор
    досега всички да висяха по дърветата!

    17:00 04.07.2026

  • 93 Лъжец и измамник

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "?????":

    Мислеше се за много хитър и да прилага такия, да разиграва, да протака докато приготвя атомни бомби, но го удариха точно и на място.

    17:01 04.07.2026

  • 94 Минувач

    0 3 Отговор
    До всички тука, които плямпат срещу Възраждане и нещо си за корана:
    Възраждане единствени се застъпват за предмет вероучение и добродетели в програмата на МОН!
    Възраждане са в най-добри отношения и подкрепят нашия патриарх!
    Възраждане единствени се борят истински срещу безконтролната имиграция и подмяната на населението ни с други народи, които не са християнски в голямата си част!

    Коментиран от #102

    17:02 04.07.2026

  • 95 По американски датата така се пише

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Руский корабл":

    Първо месеца, после деня. А що така и аз незнам.

    17:02 04.07.2026

  • 96 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Тези са срам за България. Поддръжници на терористите от иран и русия.

    Коментиран от #101

    17:04 04.07.2026

  • 97 ти ли си законодателя

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Руский корабл":

    който казва кое как се пише?
    Я виж на компютъра си как е написана датата? Пусни оплакване до МС.
    А можеше и да се досетиш, че този формат е избран съвсем нарочно.
    Не знам колко си грамотен, ама зацепваш като зъбчатка без зъбци.

    17:04 04.07.2026

  • 98 Смърфиета

    1 3 Отговор
    Тези мъже умиха очите на българския народ след бруталното безочие на "партнЬорите ни" отвъд Океана, и ционистките изрути. Същите еврейски чудовища които водят САЩ за носа да пилеят те ресурса на собствения си народ в безсмислени войни!! А САЩ сега се изправиха пред силен противник, който ги държи с нажежени клещи за топките, и Тръмп се чуди как да капитулира.

    17:04 04.07.2026

  • 99 ))))))))))

    2 0 Отговор
    Нищо не говори любов към България като да посещаваш китайското посолство, да ходиш на поклон при джихадисти и да се молиш бай пюрер да освободи България от НАТОвското иго по подобие на Бахмут.

    17:05 04.07.2026

  • 100 всички зомбирани

    3 0 Отговор
    русофили копейки рублоиди и путлероиди трябва да бъдат прокудени от България в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ!

    17:05 04.07.2026

  • 101 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Ха ха ха":

    Чфутска параша!!

    17:06 04.07.2026

  • 102 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Минувач":

    Изтедил си много патриотични и християнски добродетели на възрожденците. Но тук не става въпрос за отдаване на почит на мюсулмански духовен водач. А за солидаризиране с една крайно консервативна и човеконенавистна власт, върнала страната в средновековието.

    17:07 04.07.2026

  • 103 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Човекът от Максуда":

    Дипломацията е и кортуазия и не се иска да си направиш сюнет и да сложиш шалвари, за да отдадеш почит на един човек, който е със статус на мъченик, бил то ислямски или пък християнски. Има нещо, което се нарича универсални ценности, и евреите са изключени от него по дифолт. Тези ценности може да са ислямски и религиозни, или пък национални, но трябва да съдържат елемент на социализъм и диалектическа философия. Ясна ли съм?

    Коментиран от #105

    17:10 04.07.2026

  • 104 Отломки

    1 0 Отговор
    Всички сте пълни отломки, бе, пичове. Никога няма да имате шанса да живеете в цивилизация

    17:13 04.07.2026

  • 105 Мешилката

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Смърфиета":

    Дай да си взема от мешилката, от която шмъркаш

    17:14 04.07.2026

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