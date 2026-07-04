Делегация от “Възраждане” е на поклонението пред Али Хаменей в Иран

Народният представител Ангел Георгиев и Златан Златанов - координатор на “Възраждане” в Русе, са на официално посещение в Иран. Поводът за посещението им е поклонение пред Али Хаменей, който беше убит при американо-израелски удар. В церемонията участват делегации от десетки държави, сред които и тази на “Възраждане”, която е в Техеран по покана на Посолството на Ислямска република Иран в България.
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 48 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #30, #72
15:30 04.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хаха
15:33 04.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Христо Ботев
15:34 04.07.2026
6 Ходжа Копейкин
15:36 04.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този
Коментиран от #18
15:38 04.07.2026
9 Красимир Петров
Коментиран от #34
15:38 04.07.2026
10 Неевроатлант
Коментиран от #22
15:39 04.07.2026
11 Ходжа Копейкин
Коментиран от #19
15:40 04.07.2026
12 Дзак
15:43 04.07.2026
13 Валентин
Коментиран от #27
15:43 04.07.2026
14 Гробар
15:45 04.07.2026
15 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ, МОСКАЛЬЯ И КОПЕЙКИ
АЛЛ АХ и ХУ ЙЛО АК БАР!!
хихихихихи
15:46 04.07.2026
16 Как
Коментиран от #71
15:46 04.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да живее България US
До коментар #8 от "Този":Наистина са много долна rnяc тея от Израждане.Всички русофилски майце продажници станаха иcлямофили заради факта,че господодарите им от Русия вече са изцяло свързана държава с иcляма и против християнството.Все сме виждали национални предатели ама тея от Израждане вече минават всякакви граници.Да не говорим и,че са риск за националната сигурност за дето работят за интересите на врга на България.Интересно защо ДАНС не са се сезирали още.
15:47 04.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Без име
15:48 04.07.2026
21 СОБРАА СЕ...
Ше цаливате КУ РАна доде... Педофило влезне у.... Киев!
Хихихихихи
15:49 04.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Джихадисти
15:51 04.07.2026
24 Браво
15:54 04.07.2026
25 УЛУС МУХША/ московия/
Ху йлод Алдар
АааааааХахахаха
15:55 04.07.2026
26 Ислямистки национал социализъм
Прогресивните как ли не се сетиха да изпратят оплаквачки?
15:55 04.07.2026
27 Име
До коментар #13 от "Валентин":Всеки с проблемите си!
15:57 04.07.2026
28 Никой
Коментиран от #32
15:57 04.07.2026
29 смях в залата
15:57 04.07.2026
30 Жена
До коментар #1 от "Без име":Браво, мен! Иранците са ни братовчеди, руснаците са ни братя... Излиза, че сме егааати пасмината..
Коментиран от #36, #39
15:57 04.07.2026
31 Възраждане
Алл АХ е велик
15:59 04.07.2026
32 Име
До коментар #28 от "Никой":Ела да ме провериш?
Коментиран от #45
16:00 04.07.2026
33 Историческите реалности
Коментиран от #37
16:01 04.07.2026
34 То е ясно
До коментар #9 от "Красимир Петров":Оная Пияната от ислямската П едерация
16:01 04.07.2026
35 Сила
Коментиран от #48
16:01 04.07.2026
36 Европеец
До коментар #30 от "Жена":Гледам много знаеш,та да те питам а турците какви са ни.....
16:03 04.07.2026
37 Европеец
До коментар #33 от "Историческите реалности":То и българите вече не сме тия българи които бяхме, ама карай да върви.....
16:05 04.07.2026
38 Рундьо пом ак фръчилото
16:07 04.07.2026
39 !!!!!
До коментар #30 от "Жена":ЖЕНО, по - добре ,че не сме нагли англета и ЮДЕи !
Ако не знаеш,прочети малко за ВАВИЛОН ,може и да научиш все пак нещо....
Коментиран от #44, #49
16:07 04.07.2026
40 Държавата на баламурниците
16:07 04.07.2026
41 дали е добра идея
Имаше ли изказванр от страна на Възраждане за епохалното значение на Декларацията за независимост и поне формален поздрав за 250 годишния юбилей на държавата, населяване от 350 млн души?
Пак се оказахме по-правеверни пт мюфтията, май.
Коментиран от #90
16:07 04.07.2026
42 Питане
16:08 04.07.2026
43 Димо
16:10 04.07.2026
44 Важното е
До коментар #39 от "!!!!!":Да цаливаш КУ РАна , педрила
Хихихи
Коментиран от #53
16:10 04.07.2026
45 Само предлагам
До коментар #32 от "Име":безплатна задна проверка по възрожденски
16:11 04.07.2026
46 хъхъ
16:12 04.07.2026
47 Майора
Коментиран от #57
16:12 04.07.2026
48 ?????
До коментар #35 от "Сила":Какъв ти е проблема?
Така се отдава УВАЖЕНИЕ към починал човек ,да не говорим за ДЪРЖАВНИК и семейството му УБИТИ най -подло !!!
Коментиран от #93
16:13 04.07.2026
49 оня с коня
До коментар #39 от "!!!!!":неграмотно е как да чете?
16:14 04.07.2026
50 НА ПОКЛОНЕНИЕ НА ТАЛИБАНА
16:17 04.07.2026
51 за съжаление
Това не е национално отговорно. Има си начини да се поддържат добри отношения с всички държави. Наричат се адекватна външна политика и дипломация. Това не е нито едно от двете.
16:17 04.07.2026
52 Кирпича
16:18 04.07.2026
53 !!!!!
До коментар #44 от "Важното е":Май не си съвсем в час!
ВАВИЛОН и ислям ,наистина си за СМЯХ.....
ЧЕТИ!!!
Коментиран от #73
16:18 04.07.2026
54 Вие сте бунаци
16:19 04.07.2026
55 Да не се връщат
Коментиран от #80
16:19 04.07.2026
56 мдааа
Който разбрал, разбрал
Коментиран от #69
16:21 04.07.2026
57 А какви според теб
До коментар #47 от "Майора":Бяха : Пиночет, Франко, Тито и т н!
16:21 04.07.2026
58 Ко правим
16:22 04.07.2026
59 Няма край копейският позор
16:24 04.07.2026
60 Самозванци патиланци
16:29 04.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ей това да си копейка е Божие наказание
16:36 04.07.2026
63 Факти
16:37 04.07.2026
64 до него
16:38 04.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Поне
16:41 04.07.2026
67 НЯМА ЛИ.ЧОРАПА
16:41 04.07.2026
68 А50
16:43 04.07.2026
69 Значи копейките са
До коментар #56 от "мдааа":ирански патриоти.
Че не са български, е публична тайна.
Коментиран от #82
16:43 04.07.2026
70 германеца
16:47 04.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Нищо че нещо нямаме
До коментар #1 от "Без име":Някой те е преметнал. Някой руски учебник.
16:48 04.07.2026
73 Не грамотен Петушар
До коментар #53 от "!!!!!":ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН,.. пе ДАЛ НЕ грамотен!
Шиити и Сунити,
АПТИ И РАМАЗАН -- КОПЕЙКИ И СЮ НЕТИ ,
У ЙЛО И КУ РАн...
16:48 04.07.2026
74 Тъпоъгълниците
16:49 04.07.2026
75 А Радев Ислямиста
16:49 04.07.2026
76 МНОГО ЧЕРВЕНА ИЗМЕТ
И
НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
ИЗРАЖДАНЕ НЕ ПРАВЯТ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.
16:50 04.07.2026
77 копейкин
16:50 04.07.2026
78 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #79, #89
16:50 04.07.2026
79 викам
До коментар #78 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":още утре да излезете по медиите и да развиете теорията за това как само вие сте независими и единствено национално отговорни. За разлика от другите, къде им натискат копчето от вън.
16:52 04.07.2026
80 смучат
До коментар #55 от "Да не се връщат":топки
16:53 04.07.2026
81 гост
16:54 04.07.2026
82 или по просто казано
До коментар #69 от "Значи копейките са":не са никакви патриоти.
16:54 04.07.2026
83 Драгой
16:54 04.07.2026
84 Помислих, че е някакъв бъзик
16:55 04.07.2026
85 Костя дъ Простя
Върна се към Корените си
ТАРАМБУКАТА.
16:56 04.07.2026
86 шайката израждане
16:56 04.07.2026
87 Наблюдател
16:56 04.07.2026
88 Архимандрисандрит Бибиян
16:58 04.07.2026
89 ДА ЧИ ФУТА
До коментар #78 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":МЕНДЕЛ
И ТОЙ
ПРИ АЯТОЛАХА.
НЯМА КРАЙ КРЕМЪЛСКИЯ ПОЗОР
НЯМА
16:58 04.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Човекът от Максуда
Коментиран от #103
16:59 04.07.2026
92 ако бяхте гласували с 10
17:00 04.07.2026
93 Лъжец и измамник
До коментар #48 от "?????":Мислеше се за много хитър и да прилага такия, да разиграва, да протака докато приготвя атомни бомби, но го удариха точно и на място.
17:01 04.07.2026
94 Минувач
Възраждане единствени се застъпват за предмет вероучение и добродетели в програмата на МОН!
Възраждане са в най-добри отношения и подкрепят нашия патриарх!
Възраждане единствени се борят истински срещу безконтролната имиграция и подмяната на населението ни с други народи, които не са християнски в голямата си част!
Коментиран от #102
17:02 04.07.2026
95 По американски датата така се пише
До коментар #90 от "Руский корабл":Първо месеца, после деня. А що така и аз незнам.
17:02 04.07.2026
96 Ха ха ха
Коментиран от #101
17:04 04.07.2026
97 ти ли си законодателя
До коментар #90 от "Руский корабл":който казва кое как се пише?
Я виж на компютъра си как е написана датата? Пусни оплакване до МС.
А можеше и да се досетиш, че този формат е избран съвсем нарочно.
Не знам колко си грамотен, ама зацепваш като зъбчатка без зъбци.
17:04 04.07.2026
98 Смърфиета
17:04 04.07.2026
99 ))))))))))
17:05 04.07.2026
100 всички зомбирани
17:05 04.07.2026
101 Смърфиета
До коментар #96 от "Ха ха ха":Чфутска параша!!
17:06 04.07.2026
102 Наблюдател
До коментар #94 от "Минувач":Изтедил си много патриотични и християнски добродетели на възрожденците. Но тук не става въпрос за отдаване на почит на мюсулмански духовен водач. А за солидаризиране с една крайно консервативна и човеконенавистна власт, върнала страната в средновековието.
17:07 04.07.2026
103 Смърфиета
До коментар #91 от "Човекът от Максуда":Дипломацията е и кортуазия и не се иска да си направиш сюнет и да сложиш шалвари, за да отдадеш почит на един човек, който е със статус на мъченик, бил то ислямски или пък християнски. Има нещо, което се нарича универсални ценности, и евреите са изключени от него по дифолт. Тези ценности може да са ислямски и религиозни, или пък национални, но трябва да съдържат елемент на социализъм и диалектическа философия. Ясна ли съм?
Коментиран от #105
17:10 04.07.2026
104 Отломки
17:13 04.07.2026
105 Мешилката
До коментар #103 от "Смърфиета":Дай да си взема от мешилката, от която шмъркаш
17:14 04.07.2026