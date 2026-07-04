Горят бунгала и каравани край Черноморец

Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец. По първоначална информация са изгорели три бунгала и една каравана, съобщи БНТ.
Туристите в района на инцидента са евакуирани. Пожарникарите се опитват да локализират огъня, за да не обхване съседни постройки в зоната за къмпингуване край местността Червенка.
На този етап няма информация за пострадали туристи.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 започва се
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
16:20 04.07.2026
2 Гост
16:21 04.07.2026
3 Зелената урка
16:24 04.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой е решил
16:31 04.07.2026
6 Помак
16:31 04.07.2026
7 Джийвс??!
16:39 04.07.2026
8 германеца
16:41 04.07.2026
9 Кочо
16:42 04.07.2026
10 Де й
16:57 04.07.2026
11 Започнаха жегите
17:10 04.07.2026