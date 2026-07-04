Горят бунгала и каравани край Черноморец

Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец. По първоначална информация са изгорели три бунгала и една каравана, съобщи БНТ.

Туристите в района на инцидента са евакуирани. Пожарникарите се опитват да локализират огъня, за да не обхване съседни постройки в зоната за къмпингуване край местността Червенка.

На този етап няма информация за пострадали туристи.