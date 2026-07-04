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Горят бунгала и каравани край Черноморец

Горят бунгала и каравани край Черноморец

4 Юли, 2026 16:18 1 497 11

  • пожар-
  • бунгала-
  • черноморец

На този етап няма информация за пострадали туристи

Горят бунгала и каравани край Черноморец - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец. По първоначална информация са изгорели три бунгала и една каравана, съобщи БНТ.

Туристите в района на инцидента са евакуирани. Пожарникарите се опитват да локализират огъня, за да не обхване съседни постройки в зоната за къмпингуване край местността Червенка.

На този етап няма информация за пострадали туристи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 започва се

    17 3 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    16:20 04.07.2026

  • 2 Гост

    16 3 Отговор
    Ганьо Караваната е палил барбекюто.

    16:21 04.07.2026

  • 3 Зелената урка

    24 2 Отговор
    Пратих Невзоров да разчисти терен за баба алино 2

    16:24 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой е решил

    20 1 Отговор
    да поразчисти за да построи няколко кооперации...

    16:31 04.07.2026

  • 6 Помак

    7 3 Отговор
    Дошло им е времето ,за добро е нека горят ..иначе зимата могат да живеят римляни в тях

    16:31 04.07.2026

  • 7 Джийвс??!

    2 3 Отговор
    Дронове, сър дронове- ,,зелени дронове"

    16:39 04.07.2026

  • 8 германеца

    4 1 Отговор
    Три бунгала и една каравана е огроомен пожар .

    16:41 04.07.2026

  • 9 Кочо

    7 2 Отговор
    По света се нарича екстремен туризъм! Има и туристи с неспецифични потребности и стават все повече! Германец е набит и обран на Слънчев бряг, прибирайки се късно! На следващата година пак е там! Собственик на заведение го пита защо идва, нали миналата година те обраха, а той отговоря, че за него е удоволствие да дойде в България, да го набият, оберат и...абе, човека се оказа гейпарад!

    16:42 04.07.2026

  • 10 Де й

    2 0 Отговор
    го Спартана , дето щял да потушава пожарите ?

    16:57 04.07.2026

  • 11 Започнаха жегите

    1 0 Отговор
    А с това и “инцидентните” пожари

    17:10 04.07.2026

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