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Столичната община следи ситуацията със задимяването над София; няма активни пожари на територията на общината и прилежащите територии

Столичната община следи ситуацията със задимяването над София; няма активни пожари на територията на общината и прилежащите територии

18 Август, 2026 14:45 423 4

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Мобилната станция за измерване на въздуха е позиционирана в центъра за постоянен мониторинг

Столичната община следи ситуацията със задимяването над София; няма активни пожари на територията на общината и прилежащите територии - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община информира гражданите, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

Информацията е във връзка с постъпилите над 40 сигнала в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части.

По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра.

Предприети мерки и състояние на въздуха:

  • Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части.
  • Към настоящия момент измерванията на МАИС не показват превишения на нормите на основните показатели.

Препоръки към гражданите: Като превантивна мярка, Столична община съветва жителите на засегнатите райони:

  • Да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима.
  • Уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.

Екипите на Столична община и Мобилната станция за измерване остават на терен. Ще продължим да информираме обществеността за всяка промяна в динамичната обстановка чрез официалния сайт и каналите за комуникация на общината.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    ....няма активни пожари на територията на общината и прилежащите Й територии.

    14:52 18.08.2026

  • 2 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ееее щом Василка Терзиева следи за задимяването всичко е ОК,а ако нe e ще се разпореди да се обърнат теченията към Северна Македония и да ги задушим,те и без това ни мразят.

    14:55 18.08.2026

  • 3 ЦСКА Москва

    3 1 Отговор
    Представяте ли си под какъв стрес работят в Общината ? Прибира се чиновника( рушветчията ,некадърника,любовницата) от този пореден тежък раб.ден и споделя с жена -мъжа си как се е пребил/а от работа за да спаси живота на софиянци !

    14:59 18.08.2026

  • 4 Фандъшки некадърни

    2 1 Отговор
    Опашки от алчни герберски тунеядци

    15:10 18.08.2026

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