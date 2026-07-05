Вдигат доходния праг за получаване на детски надбавки от 1 август

Нови правила и прагове за получаване на ежемесечни детски надбавки влизат в сила от 1 август с промените, заложени в държавния бюджет. Целта на актуализацията е да се увеличи доходният критерий, което да позволи на повече родители да имат право на тази финансова помощ. Промените в бюджета предвиждат още по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите и по-скъпи винетки, съобщава Нова тв.
В момента държавата отпуска помощ за семейства с по-ниски доходи, като сумата нараства спрямо броя на децата. За едно дете надбавката е малко над 25 евро месечно, а за четири деца стига до близо 90 евро.
Досега условието за получаване на пълната сума беше средният доход на член от семейството да не надвишава 388,58 евро месечно. С новите текстове предложението е от 1 август този праг да се вдигне на 415 евро на човек. Вдига се и прагът за онези семейства с малко по-високи доходи, които имат право да получават 80% от размера на помощта.
От социалното министерство посочват, че благодарение на повишаването на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца средномесечно ще продължат да получават месечни надбавки.
Въпреки промените, част от родителите смятат, че социалната политика в България не прави достатъчно в полза на семействата. Някои майки и бащи признават, че изобщо не подават документи, тъй като се разминават с критериите, а и не смятат сумата за „животоспасяваща“.
Организации също изразяват недоволство. От Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“ са категорични, че подоходният таван трябва да отпадне изцяло. Според Иванка Тодорова от организацията е чиста дискриминация някои деца да не получават никакви надбавки. Тя определя като несправедлив факта, че родителите, които плащат най-големите данъци в държавата, нямат право да получат помощта от 25 евро за своите деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #2, #5, #13
15:29 05.07.2026
2 реалистъ
До коментар #1 от "хъхъ":Не казвайте на чужденците, че ще помислят че 25-те евра са на ден и 750 евро за дете не са малко.
15:33 05.07.2026
3 оценка на въздействието
Коментиран от #4
15:35 05.07.2026
4 хъхъ
До коментар #3 от "оценка на въздействието":Какво стимулиране бе, човек? 25 евра...
15:36 05.07.2026
5 матю хари
До коментар #1 от "хъхъ":Ще помолиш да ти продадат половина баничка за евро и двайсе, и ще я разделиш на три - за сутрин, обяд и вечер на детето.
15:37 05.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:39 05.07.2026
7 хаха
Който не работи, няма да яде.
15:40 05.07.2026
8 хаха
Че се и правят на някакви алтруисти някакви байганьовците. Все едно те "за държавата го правели (размножаването)". Хахаха!
15:43 05.07.2026
9 Ако апартамента е без пари
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Горанов как живееш в апартамента на тъста и не плащаше нищо. Сложи му и хапването за 2-3 евро на ден в стола и ще му останат и 300 евро за лизинг на Шкода Октавия и бензина. Добре е да си депутат.
Коментиран от #16
15:53 05.07.2026
10 Рашко и айше
15:53 05.07.2026
11 Мошеничиска Държава !
Освен Да Унижава Хората !
Друго !
Не Може !
15:55 05.07.2026
12 Как е във фекала €
16:01 05.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тома
16:10 05.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лост
До коментар #9 от "Ако апартамента е без пари":А Добрев даже плащаше наем на майка си.
16:14 05.07.2026
17 тикван чобанина:дойте ги още има за нас
16:14 05.07.2026
18 Без име
16:17 05.07.2026
19 Директора
А работещите ченгета и всички пенсионери в МО взимат по 5-7 хиляди Евро на месец. Няма такива лицемери!!!
16:18 05.07.2026
20 За Българчетата няма, за орките има
16:19 05.07.2026
21 Пешо
16:19 05.07.2026
22 Бай той Толстой
Коментиран от #27
16:21 05.07.2026
23 Бай той Толстой
16:22 05.07.2026
24 Стенли
16:27 05.07.2026
25 Пак Рязане !
Трябва Да Има !
16:29 05.07.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и колко пари дават на ПРИЕМЕН родител за отглеждане на НЕсобствено дете❗
И това , ако е стимул за отглеждане на СВОЕ дете .......🤔
Коментиран от #28
16:30 05.07.2026
27 Чакай
До коментар #22 от "Бай той Толстой":внуче с чужда кръв.
16:31 05.07.2026
28 Без име
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това е бизнес. И забележи - всички приемни майки са малограмотни или неграмотни. Никъде не сме видели по какви критерии ги избират.
16:43 05.07.2026
29 само питам
16:48 05.07.2026
30 духала ли си му на милен
16:49 05.07.2026
31 оня с коня
16:50 05.07.2026
32 Антицигански патрул ⛔
16:50 05.07.2026