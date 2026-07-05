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Вдигат доходния праг за получаване на детски надбавки от 1 август

Вдигат доходния праг за получаване на детски надбавки от 1 август

5 Юли, 2026 15:27 1 369 32

  • детски надбавки-
  • доходен праг

Промените ще обхванат около 440 000 деца

Вдигат доходния праг за получаване на детски надбавки от 1 август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нови правила и прагове за получаване на ежемесечни детски надбавки влизат в сила от 1 август с промените, заложени в държавния бюджет. Целта на актуализацията е да се увеличи доходният критерий, което да позволи на повече родители да имат право на тази финансова помощ. Промените в бюджета предвиждат още по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите и по-скъпи винетки, съобщава Нова тв.

В момента държавата отпуска помощ за семейства с по-ниски доходи, като сумата нараства спрямо броя на децата. За едно дете надбавката е малко над 25 евро месечно, а за четири деца стига до близо 90 евро.

Досега условието за получаване на пълната сума беше средният доход на член от семейството да не надвишава 388,58 евро месечно. С новите текстове предложението е от 1 август този праг да се вдигне на 415 евро на човек. Вдига се и прагът за онези семейства с малко по-високи доходи, които имат право да получават 80% от размера на помощта.

От социалното министерство посочват, че благодарение на повишаването на прага, определящ достъпа до помощта, родителите на около 440 000 деца средномесечно ще продължат да получават месечни надбавки.

Въпреки промените, част от родителите смятат, че социалната политика в България не прави достатъчно в полза на семействата. Някои майки и бащи признават, че изобщо не подават документи, тъй като се разминават с критериите, а и не смятат сумата за „животоспасяваща“.

Организации също изразяват недоволство. От Гражданска инициатива „Родители за достойно майчинство“ са категорични, че подоходният таван трябва да отпадне изцяло. Според Иванка Тодорова от организацията е чиста дискриминация някои деца да не получават никакви надбавки. Тя определя като несправедлив факта, че родителите, които плащат най-големите данъци в държавата, нямат право да получат помощта от 25 евро за своите деца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    25 4 Отговор
    25 евро за дете. То няма за една баничка на ден.

    Коментиран от #2, #5, #13

    15:29 05.07.2026

  • 2 реалистъ

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Не казвайте на чужденците, че ще помислят че 25-те евра са на ден и 750 евро за дете не са малко.

    15:33 05.07.2026

  • 3 оценка на въздействието

    28 3 Отговор
    Детските надбавки не са за всяко семейство , а са само за стимулиране на ранната раждаемост при необразованите и безработни родители.

    Коментиран от #4

    15:35 05.07.2026

  • 4 хъхъ

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "оценка на въздействието":

    Какво стимулиране бе, човек? 25 евра...

    15:36 05.07.2026

  • 5 матю хари

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Ще помолиш да ти продадат половина баничка за евро и двайсе, и ще я разделиш на три - за сутрин, обяд и вечер на детето.

    15:37 05.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Искам депутатите да живеят с 415 евро на месец.

    Коментиран от #9

    15:39 05.07.2026

  • 7 хаха

    21 0 Отговор
    Махай всичките "детски надбавки". Да се връщат част от средствата получени от данъци.

    Който не работи, няма да яде.

    15:40 05.07.2026

  • 8 хаха

    6 2 Отговор
    Преди 150 години е имало по-голяма раждаемост и е нямало "детски". Айде комундета ромлянизирани... хем нямате деца хем пискате.

    Че се и правят на някакви алтруисти някакви байганьовците. Все едно те "за държавата го правели (размножаването)". Хахаха!

    15:43 05.07.2026

  • 9 Ако апартамента е без пари

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Горанов как живееш в апартамента на тъста и не плащаше нищо. Сложи му и хапването за 2-3 евро на ден в стола и ще му останат и 300 евро за лизинг на Шкода Октавия и бензина. Добре е да си депутат.

    Коментиран от #16

    15:53 05.07.2026

  • 10 Рашко и айше

    9 1 Отговор
    Айде купона започва заповядайте у столипиново

    15:53 05.07.2026

  • 11 Мошеничиска Държава !

    13 0 Отговор
    Мошеничиска Държава !

    Освен Да Унижава Хората !

    Друго !

    Не Може !

    15:55 05.07.2026

  • 12 Как е във фекала €

    14 0 Отговор
    май няма и за банан на ден! Но това не е нищо сега не можете вече и химикали от 50ст. за 10бр. да купите от Китай урсулата ще вземе по 3€ на химикал така ,че ще платите 30€ мито и 0.25 цента за продукта.Браво,Ура вадете погачите да направим едно голямо хоро за малките нови бъдещи данъкоплатци и роби на ЕС.

    16:01 05.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тома

    11 1 Отговор
    Вижда се че на държавата не и трябва деца.Нека да кажат каква е издръжката на месец на украинско дете

    16:10 05.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ако апартамента е без пари":

    А Добрев даже плащаше наем на майка си.

    16:14 05.07.2026

  • 17 тикван чобанина:дойте ги още има за нас

    4 1 Отговор
    още по-високи осигуровки за хората с високи заплати, по-висок акциз на цигарите и по-скъпи винетки

    16:14 05.07.2026

  • 18 Без име

    5 2 Отговор
    Не трябва да има детски надбавки. Трябва да се връща процент от данъка на родителите. Плащаш данъци, връщат ти пари. Не плащаш - не правиш деца.

    16:17 05.07.2026

  • 19 Директора

    9 1 Отговор
    Как 25 Евро на месец бе? Това шега ли е?
    А работещите ченгета и всички пенсионери в МО взимат по 5-7 хиляди Евро на месец. Няма такива лицемери!!!

    16:18 05.07.2026

  • 20 За Българчетата няма, за орките има

    8 0 Отговор
    В цял свят взимат детски без да има праг на доходи, само в бг сиганията взима и бизнесмените.

    16:19 05.07.2026

  • 21 Пешо

    6 0 Отговор
    Каква актуализация само - децата до 16-17 годишна възраст са около милион. Родителите на по-малко от половината ще получат по 25 евра.

    16:19 05.07.2026

  • 22 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Дъщеря ми взима 20 евро за отличен успех и дава 25 евро за здравни осигуровки.Да ви ....м и демокрацията.Добре че обиколи Европа за сметка на Еразъм,че да разбере че трябва цда отиде в Южна Америка.

    Коментиран от #27

    16:21 05.07.2026

  • 23 Бай той Толстой

    5 1 Отговор
    Дъщеря ми взима 20 евро за отличен успех и дава 25 евро за здравни осигуровки.Да ви ....м и демокрацията.Добре че обиколи Европа за сметка на Еразъм,че да разбере че трябва да отиде в Южна Америка.

    16:22 05.07.2026

  • 24 Стенли

    4 0 Отговор
    Мда , българската нация е най бързо изчезващата в света,а мене и друго ме гложди , колко процента от родените деца в България са етнически българи

    16:27 05.07.2026

  • 25 Пак Рязане !

    5 0 Отговор
    За Циганите !

    Трябва Да Има !

    16:29 05.07.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Проверете колко пари дават на МАЙКА за отглеждане на СОБСТВЕНО дете
    и колко пари дават на ПРИЕМЕН родител за отглеждане на НЕсобствено дете❗
    И това , ако е стимул за отглеждане на СВОЕ дете .......🤔

    Коментиран от #28

    16:30 05.07.2026

  • 27 Чакай

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай той Толстой":

    внуче с чужда кръв.

    16:31 05.07.2026

  • 28 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е бизнес. И забележи - всички приемни майки са малограмотни или неграмотни. Никъде не сме видели по какви критерии ги избират.

    16:43 05.07.2026

  • 29 само питам

    0 0 Отговор
    що си ме изтрил беБОКЛУК?

    16:48 05.07.2026

  • 30 духала ли си му на милен

    1 0 Отговор
    ингилизова няма начин да не си го лапала на милен нали?

    16:49 05.07.2026

  • 31 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    16:50 05.07.2026

  • 32 Антицигански патрул ⛔

    0 0 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин: крадлив, миризоив, лъжец..

    16:50 05.07.2026

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