Цените в българското земеделие отново тръгват нагоре, но зад общия ръст се крият сериозни разлики при отделните продукти. Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76% на годишна база, докато черешите поевтиняват с близо 31%, а цените на свинете падат с над 18%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Цените на производител в селското стопанство са се повишили с 2,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показват данни на НСИ. Увеличението се дължи основно на поскъпването на продукцията от растениевъдството с 5,7%, докато при животновъдството е отчетено понижение от 1,2%.

На годишна база цените на селскостопанската продукция се увеличават с 1%. При растениевъдството ръстът е 4,8%, докато продукцията от животновъдството поевтинява с 2,5%.

Данните показват промяна на тенденцията спрямо първото тримесечие на 2026 г. Тогава индексът на цените на производител в селското стопанство се понижи с 2,7% спрямо същия период на 2025 г. Причината беше спадът на цените на продукцията от растениевъдството с 6,5%, докато при животновъдството беше отчетено увеличение от 3%.

На годишна база през първото тримесечие цените на селскостопанската продукция се увеличиха с 0,4% – с 0,3% при растениевъдството и с 0,5% при животновъдството.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. най-значително е увеличението на цените на пресните зеленчуци – с 38,7%. То се дължи основно на поскъпването на доматите с 53,9%, на краставиците и корнишоните с 26,3% и на салатите и марулите с 25,8%.

Ръст се наблюдава и при цените на техническите култури – с 12,8%, основно в резултат на поскъпването на слънчогледа с 13,3%.

При плодовете е регистрирано понижение на цените с 28,1%, което се дължи основно на поевтиняването на черешите с 33,4%. При зърнените култури също е отчетен спад – с 2,6%, в резултат на понижението на цените на пшеницата и царевицата за зърно съответно с 4,6% и 2,9%.

Годишна тенденция

На годишна база тенденцията при плодовете, зеленчуците, зърнените и техническите култури се запазва. Цените на пресните зеленчуци нарастват с 45,2%, като поскъпване е отчетено при всички наблюдавани зеленчуци. Най-голям е ръстът при доматите – със 76,3%.

Цените на техническите култури се увеличават с 8,1%, основно заради поскъпването на маслодайния слънчоглед с 6,9% и на семената от репица и рапица с 12,8%.

Цените на плодовете намаляват с 29,9%, като основната причина е поевтиняването на черешите с 30,9%. При зърнените култури е отчетен спад от 1,4%, в резултат на понижението на цените на пшеницата с 3,4% и на царевицата за зърно с 1,9%.

Животновъдство

През второто тримесечие на 2026 г. цените на живите животни намаляват с 3% спрямо същия период на 2025 г. Това се дължи основно на поевтиняването на свинете с 20,2% и на птиците с 5,1%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 0,9%, основно заради поскъпването на кокошите яйца с 13,7%. В същото време цената на кравето мляко се понижава със 7,6%.

На годишна база цените на живите животни намаляват с 3,4%, като при свинете спадът е 18,2%, а при птиците – 3,3%.

Цените на продуктите от животновъдството се понижават с 1,5%, като най-голям спад е отчетен при кравето мляко – с 8,4%. За сметка на това кокошите яйца поскъпват със 7,9%.