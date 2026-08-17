Цените в българското земеделие отново тръгват нагоре, но зад общия ръст се крият сериозни разлики при отделните продукти. Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76% на годишна база, докато черешите поевтиняват с близо 31%, а цените на свинете падат с над 18%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).
Цените на производител в селското стопанство са се повишили с 2,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показват данни на НСИ. Увеличението се дължи основно на поскъпването на продукцията от растениевъдството с 5,7%, докато при животновъдството е отчетено понижение от 1,2%.
На годишна база цените на селскостопанската продукция се увеличават с 1%. При растениевъдството ръстът е 4,8%, докато продукцията от животновъдството поевтинява с 2,5%.
Данните показват промяна на тенденцията спрямо първото тримесечие на 2026 г. Тогава индексът на цените на производител в селското стопанство се понижи с 2,7% спрямо същия период на 2025 г. Причината беше спадът на цените на продукцията от растениевъдството с 6,5%, докато при животновъдството беше отчетено увеличение от 3%.
На годишна база през първото тримесечие цените на селскостопанската продукция се увеличиха с 0,4% – с 0,3% при растениевъдството и с 0,5% при животновъдството.
Тримесечни изменения
През второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. най-значително е увеличението на цените на пресните зеленчуци – с 38,7%. То се дължи основно на поскъпването на доматите с 53,9%, на краставиците и корнишоните с 26,3% и на салатите и марулите с 25,8%.
Ръст се наблюдава и при цените на техническите култури – с 12,8%, основно в резултат на поскъпването на слънчогледа с 13,3%.
При плодовете е регистрирано понижение на цените с 28,1%, което се дължи основно на поевтиняването на черешите с 33,4%. При зърнените култури също е отчетен спад – с 2,6%, в резултат на понижението на цените на пшеницата и царевицата за зърно съответно с 4,6% и 2,9%.
Годишна тенденция
На годишна база тенденцията при плодовете, зеленчуците, зърнените и техническите култури се запазва. Цените на пресните зеленчуци нарастват с 45,2%, като поскъпване е отчетено при всички наблюдавани зеленчуци. Най-голям е ръстът при доматите – със 76,3%.
Цените на техническите култури се увеличават с 8,1%, основно заради поскъпването на маслодайния слънчоглед с 6,9% и на семената от репица и рапица с 12,8%.
Цените на плодовете намаляват с 29,9%, като основната причина е поевтиняването на черешите с 30,9%. При зърнените култури е отчетен спад от 1,4%, в резултат на понижението на цените на пшеницата с 3,4% и на царевицата за зърно с 1,9%.
Животновъдство
През второто тримесечие на 2026 г. цените на живите животни намаляват с 3% спрямо същия период на 2025 г. Това се дължи основно на поевтиняването на свинете с 20,2% и на птиците с 5,1%.
При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 0,9%, основно заради поскъпването на кокошите яйца с 13,7%. В същото време цената на кравето мляко се понижава със 7,6%.
На годишна база цените на живите животни намаляват с 3,4%, като при свинете спадът е 18,2%, а при птиците – 3,3%.
Цените на продуктите от животновъдството се понижават с 1,5%, като най-голям спад е отчетен при кравето мляко – с 8,4%. За сметка на това кокошите яйца поскъпват със 7,9%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #16
14:12 17.08.2026
2 🍅🍅🍅
14:14 17.08.2026
3 ЯКИМ У
Е В РАЗДЕЛ...ПВЦ И ПРОИЗВОДНИ....
14:17 17.08.2026
4 3.50 лева
Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, СИ с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС. Счетоводни услуги парно вдигнати с 40%. Вдигнати таксички достъпи и разпределения ток с 50%. Умишлено от 2020 г. обезцениха български лЪв.
Без Референдум.
Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
Къде са машините и матриците за печатане на Лъв,
скъпо и рядко оборудване.
Къде са парите от ЕС за водна инфраструктура.
С нашата вода Гърция и Турция си построиха водонапоителни с-ми за земеделие.
Радев се бил справил с олигархията и фалшификаторите на дефицит,
в Гърция има осъдени в затвора фалшификатори на данни за ойрото.
14:18 17.08.2026
5 1488
ама миналото лято бяха 2.5 лева
14:18 17.08.2026
6 Миро
Голям боклик се оказа Рундьо, ГОЛЯМ!
14:19 17.08.2026
7 общ надути поръчки и нови дългове
са големият рекордьор с поскъпване от над 76%
14:20 17.08.2026
8 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Еврото само на cвинeте не влияе 🤣🤣🤣
14:22 17.08.2026
9 Кошниците
14:22 17.08.2026
10 Сделано в СССР
14:25 17.08.2026
11 Краставичаря
14:30 17.08.2026
12 всеки плод или зеленчук произведен извън
14:32 17.08.2026
13 Има спекула
14:33 17.08.2026
14 хохохохо
14:35 17.08.2026
15 Готови сме, можем ,ще успеем
14:39 17.08.2026
16 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Радев и шайката му са банда измамници!
Преди изборите обещаваха едно,
а сега цените на всичко навсякъде пак се увеличават!
Коментиран от #20
14:47 17.08.2026
17 Българин
Коментиран от #21
15:11 17.08.2026
18 А бе
15:12 17.08.2026
19 ах това евро
15:14 17.08.2026
20 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #16 от "ФАКТ Е":Факт е само, че Бацо заложи динена кора на пилота, а и всички знаят, кой е най-големия ББандит у държавата😉
15:17 17.08.2026
21 Стенли
До коментар #17 от "Българин":Да и съветвам всички да си пуснете песента на НЛО, Селскостопанска ламбада изпята в зората на така наречената демокрация , само че сега вместо 5 лв килото да се казва 5 евро килото , иначе ситуацията е съвсем същата от тогава, когато е създадена песента 😁😁
15:19 17.08.2026