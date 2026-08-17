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Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76%

Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76%

17 Август, 2026 14:10 884 21

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Цените на производител в селското стопанство са се повишили с 2,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година

Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76% - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените в българското земеделие отново тръгват нагоре, но зад общия ръст се крият сериозни разлики при отделните продукти. Доматите са големият рекордьор с поскъпване от над 76% на годишна база, докато черешите поевтиняват с близо 31%, а цените на свинете падат с над 18%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Цените на производител в селското стопанство са се повишили с 2,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, показват данни на НСИ. Увеличението се дължи основно на поскъпването на продукцията от растениевъдството с 5,7%, докато при животновъдството е отчетено понижение от 1,2%.

На годишна база цените на селскостопанската продукция се увеличават с 1%. При растениевъдството ръстът е 4,8%, докато продукцията от животновъдството поевтинява с 2,5%.

Данните показват промяна на тенденцията спрямо първото тримесечие на 2026 г. Тогава индексът на цените на производител в селското стопанство се понижи с 2,7% спрямо същия период на 2025 г. Причината беше спадът на цените на продукцията от растениевъдството с 6,5%, докато при животновъдството беше отчетено увеличение от 3%.

На годишна база през първото тримесечие цените на селскостопанската продукция се увеличиха с 0,4% – с 0,3% при растениевъдството и с 0,5% при животновъдството.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. най-значително е увеличението на цените на пресните зеленчуци – с 38,7%. То се дължи основно на поскъпването на доматите с 53,9%, на краставиците и корнишоните с 26,3% и на салатите и марулите с 25,8%.

Ръст се наблюдава и при цените на техническите култури – с 12,8%, основно в резултат на поскъпването на слънчогледа с 13,3%.

При плодовете е регистрирано понижение на цените с 28,1%, което се дължи основно на поевтиняването на черешите с 33,4%. При зърнените култури също е отчетен спад – с 2,6%, в резултат на понижението на цените на пшеницата и царевицата за зърно съответно с 4,6% и 2,9%.

Годишна тенденция

На годишна база тенденцията при плодовете, зеленчуците, зърнените и техническите култури се запазва. Цените на пресните зеленчуци нарастват с 45,2%, като поскъпване е отчетено при всички наблюдавани зеленчуци. Най-голям е ръстът при доматите – със 76,3%.

Цените на техническите култури се увеличават с 8,1%, основно заради поскъпването на маслодайния слънчоглед с 6,9% и на семената от репица и рапица с 12,8%.

Цените на плодовете намаляват с 29,9%, като основната причина е поевтиняването на черешите с 30,9%. При зърнените култури е отчетен спад от 1,4%, в резултат на понижението на цените на пшеницата с 3,4% и на царевицата за зърно с 1,9%.

Животновъдство

През второто тримесечие на 2026 г. цените на живите животни намаляват с 3% спрямо същия период на 2025 г. Това се дължи основно на поевтиняването на свинете с 20,2% и на птиците с 5,1%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 0,9%, основно заради поскъпването на кокошите яйца с 13,7%. В същото време цената на кравето мляко се понижава със 7,6%.

На годишна база цените на живите животни намаляват с 3,4%, като при свинете спадът е 18,2%, а при птиците – 3,3%.

Цените на продуктите от животновъдството се понижават с 1,5%, като най-голям спад е отчетен при кравето мляко – с 8,4%. За сметка на това кокошите яйца поскъпват със 7,9%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    14 3 Отговор
    Пийте ся по една ракия без домати в чест на Бацо, който ви набута еврото и в клуба на богатите😉 Чин, чин!

    Коментиран от #16

    14:12 17.08.2026

  • 2 🍅🍅🍅

    10 1 Отговор
    Ние си отглеждаме в оранжерии и вода без пари от кладенец с помпа, мързеливците да броят евраците за пластмаса.

    14:14 17.08.2026

  • 3 ЯКИМ У

    2 1 Отговор
    МИ ЩОТО
    Е В РАЗДЕЛ...ПВЦ И ПРОИЗВОДНИ....

    14:17 17.08.2026

  • 4 3.50 лева

    13 1 Отговор
    бяха розови домати български 2020 г. С подготовката за ойро чакалнята започна чудовищно повишение на цени, 2026 един лЪв е едно ойро. Със сто процента се повишиха цените само за 5 г.
    Храна, лекарства, ток, мобилни, студена, топла вода, парно, СИ с 30% върната незаконно от Трайков, 2 пъти отменена формула от ВАС и ЕС. Счетоводни услуги парно вдигнати с 40%. Вдигнати таксички достъпи и разпределения ток с 50%. Умишлено от 2020 г. обезцениха български лЪв.
    Без Референдум.
    Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
    Къде са машините и матриците за печатане на Лъв,
    скъпо и рядко оборудване.
    Къде са парите от ЕС за водна инфраструктура.
    С нашата вода Гърция и Турция си построиха водонапоителни с-ми за земеделие.
    Радев се бил справил с олигархията и фалшификаторите на дефицит,
    в Гърция има осъдени в затвора фалшификатори на данни за ойрото.

    14:18 17.08.2026

  • 5 1488

    8 0 Отговор
    как бе, за само 2.5 евро са
    ама миналото лято бяха 2.5 лева

    14:18 17.08.2026

  • 6 Миро

    7 2 Отговор
    Маашала Рундьо, ти вече бориш здраво олигархията от домата до красавицата!?
    Голям боклик се оказа Рундьо, ГОЛЯМ!

    14:19 17.08.2026

  • 7 общ надути поръчки и нови дългове

    5 1 Отговор
    да ги изплащат
    са големият рекордьор с поскъпване от над 76%

    14:20 17.08.2026

  • 8 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    2 4 Отговор
    Някой BrъZpoжденец няма ли да се изкряска "Еврото е виновно" . 🤣🤣🤣
    Еврото само на cвинeте не влияе 🤣🤣🤣

    14:22 17.08.2026

  • 9 Кошниците

    3 1 Отговор
    празни......

    14:22 17.08.2026

  • 10 Сделано в СССР

    0 5 Отговор
    Докато тържищата се владеят от 4 съветски, шумкарски фамилии и държавата ги покровителствува като не допуска други на пазара, ще плащате доматите колкото кажат комyнетата.

    14:25 17.08.2026

  • 11 Краставичаря

    0 2 Отговор
    Кой ми клати дУматИтУ, ве!? -)))))

    14:30 17.08.2026

  • 12 всеки плод или зеленчук произведен извън

    2 0 Отговор
    сезона му на плододаване е боклук и е добре да се избягва защото е изкуствено създаден и не се отразява добре на организма нито вкусово нито здравословно , повечето хора го знаят

    14:32 17.08.2026

  • 13 Има спекула

    1 4 Отговор
    Аз си купувам вкусни селски домати от магазинчето в квартала на 1,50 евро килото, а във веригите с намаление килото домати е минимум 1,99 евро. Въпреки, че те купуват в количества за цялата страна и ползват много по-големи отстъпки. Като има шарани да купуват, ще са високи и цените.

    14:33 17.08.2026

  • 14 хохохохо

    4 0 Отговор
    Абе що не кажете клко стува едно кило български домати произведени в домашната градина сега на пазара в София. Стига с тия проценти,годишни бази ,бабии деветини и лъжи ?

    14:35 17.08.2026

  • 15 Готови сме, можем ,ще успеем

    0 2 Отговор
    Доволни ли сте протестъри, тия ще счупят държавата и живота ни

    14:39 17.08.2026

  • 16 ФАКТ Е

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Радев и шайката му са банда измамници!
    Преди изборите обещаваха едно,
    а сега цените на всичко навсякъде пак се увеличават!

    Коментиран от #20

    14:47 17.08.2026

  • 17 Българин

    2 0 Отговор
    Който е садил домати, сега е милионер в евро! Който лежи на дивана, сега без пукната пара!

    Коментиран от #21

    15:11 17.08.2026

  • 18 А бе

    1 1 Отговор
    скочиха горивата 100% какво да очакваме

    15:12 17.08.2026

  • 19 ах това евро

    0 1 Отговор
    Ака беше лева ,доматите щяха да са 5 копейки килото.

    15:14 17.08.2026

  • 20 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ Е":

    Факт е само, че Бацо заложи динена кора на пилота, а и всички знаят, кой е най-големия ББандит у държавата😉

    15:17 17.08.2026

  • 21 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Да и съветвам всички да си пуснете песента на НЛО, Селскостопанска ламбада изпята в зората на така наречената демокрация , само че сега вместо 5 лв килото да се казва 5 евро килото , иначе ситуацията е съвсем същата от тогава, когато е създадена песента 😁😁

    15:19 17.08.2026

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