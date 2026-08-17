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Счупиха стъклата на откритата преди дни метростанция „Ген. Владимир Вазов“

Счупиха стъклата на откритата преди дни метростанция „Ген. Владимир Вазов“

17 Август, 2026 15:32 1 414 40

  • метростанция-
  • „ген. владимир вазов“-
  • счупени-
  • прозорци

От „Метрополитен“ успокоиха, че няма опасност за пътниците и щетите ще бъдат отстранени до края на месеца

Счупиха стъклата на откритата преди дни метростанция „Ген. Владимир Вазов“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само няколко дни след откриването на новия участък от третата линия на метрото в София една от станциите стана обект на вандализъм. Метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна със счупени стъкла на козирката при входа.

След разпространението на кадрите от посегателството от „Метрополитен“ ЕАД изпратиха екип, който спешно да провери мястото. Техническата група е установила, че няма поражения върху закалената част на стъклата, които да доведат до евентуална опасност за преминаващите граждани. От общинското дружество допълват, че вече са поръчани две нови стъкла, като доставката и монтажът им се очакват между 20 и 30 август 2026 г.

Посегателството идва по-малко от седмица след тържественото пускане в експлоатация на 3-километровото трасе, което е част от националния План за възстановяване и устойчивост. Участъкът включва три нови метростанции – „Стадион „Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Спирките са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, подчертаващи усещането за движение и динамика, като архитектурните решения са свързани с местата, на които се намират. Така например станция „Стадион „Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на едноименния стадион и носи символиката на футболната легенда.

Реализацията на целия проект цели да осигури по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на столичните квартали „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очакванията са новият лъч да намали автомобилния трафик в района с до 25%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    9 27 Отговор
    с арестите по тая опасна и виновна за всички кражби последните 37 г нациска организация, румен по прякор Мамника си спечели поне още два дни власт преди българите да го изгонят окончателно и завинаги на есен

    15:33 17.08.2026

  • 2 Хаха

    30 4 Отговор
    А искат да посрещат Гейровизия 🤡

    15:33 17.08.2026

  • 3 Янко

    41 0 Отговор
    В бяла държава вандалите щяха веднага да са хванати и да заработват счупеното.Там навсякъде има камери

    Коментиран от #14

    15:34 17.08.2026

  • 4 Конспиратор

    34 0 Отговор
    Та какво показват записите на столичните камери за вандалите?

    Коментиран от #32

    15:35 17.08.2026

  • 5 ОФФФ

    18 15 Отговор
    Пак някой от онези с прогресивно и агресивно мислене!Прави ли ви впечатление как всички прогресивни са изключително агресивни?

    15:37 17.08.2026

  • 6 Абе...

    38 1 Отговор
    Хора вие не разбрахте ли,че на българина не му се живее нормално.

    15:38 17.08.2026

  • 7 Рогат Добитък от подуене, изпуснат

    17 5 Отговор
    след Мачове на
    Луевски 🇪🇺 говеда инкорпорейтед.🤣🍻

    15:40 17.08.2026

  • 8 разни

    8 27 Отговор
    Разни руски неонацисти вилнеят из България, рушат имуществото на хората и ги избиват по улиците. Паркове, спирки, стъкла, горят коли , катерушки люлки. А ние плащаме.

    Коментиран от #16

    15:41 17.08.2026

  • 9 в кратце

    27 0 Отговор
    Къде са камерите и полицията?! Липсата на възпитание и култура продължават да се демонстрират!

    15:41 17.08.2026

  • 10 къде

    19 2 Отговор
    Къде е полицията, къде са службите.

    Коментиран от #35

    15:42 17.08.2026

  • 11 Цвете

    16 1 Отговор
    АТАНАСОВА, КОЙ Е СЧУПИЛ СТЪКЛАТА ? САМИ ЛИ СА СЕ СЧУПИЛИ ИЛИ ИМА ВЪНШНА НАМЕСА? ПОСТАВЕНИ ЛИ СА КАМЕРИ? ЗАЩО СЕ Е СЛУЧИЛО ТОВА ЧУДО, КАТО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА ПРЕДИ БРОЕНИ ДНИ? ПОСТАРАЙ СЕ И ОТКРИЙ ДЕТАЙЛИТЕ.🤔🥹🤦‍♂️

    15:43 17.08.2026

  • 12 Цвете

    4 4 Отговор
    АТАНАСОВА, КОЙ Е СЧУПИЛ СТЪКЛАТА ? САМИ ЛИ СА СЕ СЧУПИЛИ ИЛИ ИМА ВЪНШНА НАМЕСА? ПОСТАВЕНИ ЛИ СА КАМЕРИ? ЗАЩО СЕ Е СЛУЧИЛО ТОВА ЧУДО, КАТО ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА ПРЕДИ БРОЕНИ ДНИ? ПОСТАРАЙ СЕ И ОТКРИЙ ДЕТАЙЛИТЕ.🤔🥹🤦‍♂️

    15:44 17.08.2026

  • 13 Трол

    5 5 Отговор
    Удар от руски дрон.

    15:46 17.08.2026

  • 14 Чепо

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Янко":

    Не е до бялата държава колега ,до манталитет е , в бялата държава никой няма да тръгне да чупи обществено имущество е така.

    15:48 17.08.2026

  • 15 Вакли Бобинов

    4 0 Отговор
    Светлето още сутринта рано-рано ни осведоми. Явно не четете написаното от колегите и публикувате една и съща "новина" по пет пъти на ден.

    15:52 17.08.2026

  • 16 Сакън !

    13 6 Отговор

    До коментар #8 от "разни":

    Не ги наричай "руснаци" ! Те са руски сепаратисти , които държат да ги наричат "украинци" ! Имат си и малък зелен диктатор .

    15:52 17.08.2026

  • 17 Кмете, Кмете

    13 3 Отговор
    Не виждаш ли, че София е КО ЧИ НА!?! Вандалите си вилнеят, а ти стоиш и ура ми държиш!

    15:53 17.08.2026

  • 18 Очевидно

    5 5 Отговор
    Ултрасите на " Левски " пак са празнували надрусани и да довели .

    15:54 17.08.2026

  • 19 Перо

    12 0 Отговор
    Има извършено престъпление, няма полиция, няма разследване, има харчене на пари от данъкоплатците! След 31.08. може пак да се чупи, няма да има виновни!

    15:56 17.08.2026

  • 20 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    7 3 Отговор
    Еврото е виновно !

    Коментиран от #33

    15:59 17.08.2026

  • 21 Мунчо Копейкин празнодумеца

    7 6 Отговор
    Добре, че Рундьо кРадев пребори локалите, нацистите, престъпността и олигархията ...

    16:00 17.08.2026

  • 22 Стара чанта

    6 1 Отговор
    По радио Дарик говорят друго - въз основа на снимки от откриването - още тогава въпросното стъкло било счупено. Значи така е и било прието от комисията, която пуска в действие обекта. . Та в кой е вината, всъщност?

    Коментиран от #39

    16:08 17.08.2026

  • 23 Имбецил

    3 2 Отговор
    Абе вие не разбрахте ли, че тая територия е населена с имбецили?

    16:10 17.08.2026

  • 24 Ганчо Аспарухов

    2 2 Отговор
    Тва племе ич не е трябвало да минава Дунав преди 1300 години и да плячкосва Източно Римската Империя. Трябвало е да си стои в степите на Азия. Ганчо не гради, Ганчо му дай да мрази, завижда, злобей и да руши.

    Коментиран от #30

    16:11 17.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 асенчо

    4 1 Отговор
    Пийналият немец не е по-съзнателен от рома. Затова има камери и закони.

    16:14 17.08.2026

  • 27 Истинските столичани

    2 2 Отговор
    Да не си мислите,чче са провинциалистите?

    16:17 17.08.2026

  • 28 ДЪРЖАВАТА НИ УДРЯ С ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ

    2 4 Отговор
    НАРОДА ОТГОВАРЯ АДЕКВАТНО С КАМЪНИ ! ТОВА Е НАЧАЛОТО НА НЕОФАШИЗЪМА , САМО ТОЙ Е СПОСОБЕН ДА НИ ПРАТИ ДА СЕ БИЕМ СРЕЩУ РОСИЯ ! СМРЪТ НА ГЕРБАВИТЕ ФАШИСТИ ГАДНИ ДОЛНИ И ТЕХНИТЕ ПОДЛОГИ !

    Коментиран от #31, #34

    16:19 17.08.2026

  • 29 Ашколсун !

    2 0 Отговор
    София !

    Трябва Да Изглежда !

    Антично !

    Някой Да не Си Помисли !

    Че Метрото !

    Е ! Отвчера !

    16:19 17.08.2026

  • 30 За Това Ли ?

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ганчо Аспарухов":

    Управляващите !

    Са Такива ?

    За 37ф Години Рушиха !

    И Пак !

    Не Могат !

    Да Смогнат !

    16:22 17.08.2026

  • 31 скопей

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "ДЪРЖАВАТА НИ УДРЯ С ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ":

    ари изпълзи от лоното на маа си
    сикее матъ!

    16:24 17.08.2026

  • 32 Тук !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Конспиратор":

    Вандалите Са Навсякъде !

    И Се Учат !

    Едни от Други !

    От НС и МС !

    До Последната Паланка !

    В България !

    16:27 17.08.2026

  • 33 Озлобиха Хората !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    Някои !

    Вече !

    Не Издържат !

    37 Години !

    Терор !

    16:32 17.08.2026

  • 34 Колко пари смъкнаха !

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДЪРЖАВАТА НИ УДРЯ С ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ":

    С Това Метро !

    Някои хора ?

    16:34 17.08.2026

  • 35 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "къде":

    А,той Демито е зает да си купува следващите имоти.Или е на луксозна ваканциика с женката.

    16:38 17.08.2026

  • 36 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Мисля си за тЕрикатчетата които са счупили стъклата на метростанцията.
    Надявам се ,че полицията ще ги хване освен ако не преценят ,че не си заслужава труда .Ако ги хванат би било добре да ги задължат да заплатят всички пари по възстановяването в най-малко
    ТРОЕН РАЗМЕР !

    16:41 17.08.2026

  • 37 Е у подуяне и левски Г

    1 1 Отговор
    Само говедо се въди спирките трябва да са от арматурно желязо и винкел друго не вирее там

    16:45 17.08.2026

  • 38 После се оказа, че...

    0 0 Отговор
    После се оказа, че са били чупени и в деня на откриването. Криво са поставени, някой ги е закачил - в момента не е важно. Оправяйте ги и да не се повтаря!

    16:46 17.08.2026

  • 39 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Стара чанта":

    Ако е имало спукано стъкло при
    предаването (приемането) на
    метростанцията който е подписал той да поеме разходите!

    16:47 17.08.2026

  • 40 късо име

    0 0 Отговор
    От там минават у+родите, футболни лумпени, фенове на Левски, даже се събират на Кауфланд и блокират улицата, а тъпите куки вместо да ги разритат им правят кордон.

    16:54 17.08.2026

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