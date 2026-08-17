Счупиха стъклата на откритата преди дни метростанция „Ген. Владимир Вазов“

Само няколко дни след откриването на новия участък от третата линия на метрото в София една от станциите стана обект на вандализъм. Метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна със счупени стъкла на козирката при входа.

След разпространението на кадрите от посегателството от „Метрополитен“ ЕАД изпратиха екип, който спешно да провери мястото. Техническата група е установила, че няма поражения върху закалената част на стъклата, които да доведат до евентуална опасност за преминаващите граждани. От общинското дружество допълват, че вече са поръчани две нови стъкла, като доставката и монтажът им се очакват между 20 и 30 август 2026 г.

Посегателството идва по-малко от седмица след тържественото пускане в експлоатация на 3-километровото трасе, което е част от националния План за възстановяване и устойчивост. Участъкът включва три нови метростанции – „Стадион „Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Спирките са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, подчертаващи усещането за движение и динамика, като архитектурните решения са свързани с местата, на които се намират. Така например станция „Стадион „Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на едноименния стадион и носи символиката на футболната легенда.

Реализацията на целия проект цели да осигури по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на столичните квартали „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очакванията са новият лъч да намали автомобилния трафик в района с до 25%.