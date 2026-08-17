Счупиха стъклата на откритата преди дни метростанция „Ген. Владимир Вазов“

Само няколко дни след откриването на новия участък от третата линия на метрото в София една от станциите стана обект на вандализъм. Метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна със счупени стъкла на козирката при входа.
След разпространението на кадрите от посегателството от „Метрополитен“ ЕАД изпратиха екип, който спешно да провери мястото. Техническата група е установила, че няма поражения върху закалената част на стъклата, които да доведат до евентуална опасност за преминаващите граждани. От общинското дружество допълват, че вече са поръчани две нови стъкла, като доставката и монтажът им се очакват между 20 и 30 август 2026 г.
Посегателството идва по-малко от седмица след тържественото пускане в експлоатация на 3-километровото трасе, което е част от националния План за възстановяване и устойчивост. Участъкът включва три нови метростанции – „Стадион „Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.
Спирките са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, подчертаващи усещането за движение и динамика, като архитектурните решения са свързани с местата, на които се намират. Така например станция „Стадион „Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на едноименния стадион и носи символиката на футболната легенда.
Реализацията на целия проект цели да осигури по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на столичните квартали „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очакванията са новият лъч да намали автомобилния трафик в района с до 25%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
15:33 17.08.2026
2 Хаха
15:33 17.08.2026
3 Янко
Коментиран от #14
15:34 17.08.2026
4 Конспиратор
Коментиран от #32
15:35 17.08.2026
5 ОФФФ
15:37 17.08.2026
6 Абе...
15:38 17.08.2026
7 Рогат Добитък от подуене, изпуснат
Луевски 🇪🇺 говеда инкорпорейтед.🤣🍻
15:40 17.08.2026
8 разни
Коментиран от #16
15:41 17.08.2026
9 в кратце
15:41 17.08.2026
10 къде
Коментиран от #35
15:42 17.08.2026
11 Цвете
15:43 17.08.2026
12 Цвете
15:44 17.08.2026
13 Трол
15:46 17.08.2026
14 Чепо
До коментар #3 от "Янко":Не е до бялата държава колега ,до манталитет е , в бялата държава никой няма да тръгне да чупи обществено имущество е така.
15:48 17.08.2026
15 Вакли Бобинов
15:52 17.08.2026
16 Сакън !
До коментар #8 от "разни":Не ги наричай "руснаци" ! Те са руски сепаратисти , които държат да ги наричат "украинци" ! Имат си и малък зелен диктатор .
15:52 17.08.2026
17 Кмете, Кмете
15:53 17.08.2026
18 Очевидно
15:54 17.08.2026
19 Перо
15:56 17.08.2026
20 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!
Коментиран от #33
15:59 17.08.2026
21 Мунчо Копейкин празнодумеца
16:00 17.08.2026
22 Стара чанта
Коментиран от #39
16:08 17.08.2026
23 Имбецил
16:10 17.08.2026
24 Ганчо Аспарухов
Коментиран от #30
16:11 17.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 асенчо
16:14 17.08.2026
27 Истинските столичани
16:17 17.08.2026
28 ДЪРЖАВАТА НИ УДРЯ С ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ
Коментиран от #31, #34
16:19 17.08.2026
29 Ашколсун !
Трябва Да Изглежда !
Антично !
Някой Да не Си Помисли !
Че Метрото !
Е ! Отвчера !
16:19 17.08.2026
30 За Това Ли ?
До коментар #24 от "Ганчо Аспарухов":Управляващите !
Са Такива ?
За 37ф Години Рушиха !
И Пак !
Не Могат !
Да Смогнат !
16:22 17.08.2026
31 скопей
До коментар #28 от "ДЪРЖАВАТА НИ УДРЯ С ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ":ари изпълзи от лоното на маа си
сикее матъ!
16:24 17.08.2026
32 Тук !
До коментар #4 от "Конспиратор":Вандалите Са Навсякъде !
И Се Учат !
Едни от Други !
От НС и МС !
До Последната Паланка !
В България !
16:27 17.08.2026
33 Озлобиха Хората !
До коментар #20 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":Някои !
Вече !
Не Издържат !
37 Години !
Терор !
16:32 17.08.2026
34 Колко пари смъкнаха !
До коментар #28 от "ДЪРЖАВАТА НИ УДРЯ С ЕВРОТО И ЦЕНИТЕ":С Това Метро !
Някои хора ?
16:34 17.08.2026
35 Зъл пес
До коментар #10 от "къде":А,той Демито е зает да си купува следващите имоти.Или е на луксозна ваканциика с женката.
16:38 17.08.2026
36 ОБЕКТИВНИЯ
Надявам се ,че полицията ще ги хване освен ако не преценят ,че не си заслужава труда .Ако ги хванат би било добре да ги задължат да заплатят всички пари по възстановяването в най-малко
ТРОЕН РАЗМЕР !
16:41 17.08.2026
37 Е у подуяне и левски Г
16:45 17.08.2026
38 После се оказа, че...
16:46 17.08.2026
39 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #22 от "Стара чанта":Ако е имало спукано стъкло при
предаването (приемането) на
метростанцията който е подписал той да поеме разходите!
16:47 17.08.2026
40 късо име
16:54 17.08.2026