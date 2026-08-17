Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг.
Извънземният камък е с впечатляващи размери. Намерен е в планинска местност около града. Използван е металотърсач “XP DEUS II”.
Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за NOVA Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Той уточни, че предстои камъкът да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини.
Първоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калето
Коментиран от #2
14:58 17.08.2026
2 ГРОЗЕН ФАКТ Е
До коментар #1 от "Калето":Радев и шайката му са банда измамници!
Преди изборите обещаваха едно,
а сега цените на всичко навсякъде пак продължават да се увеличават!
Коментиран от #3
15:04 17.08.2026
3 Калето
До коментар #2 от "ГРОЗЕН ФАКТ Е":Така е братлета, опичайте си акъла за президентските избори.
15:06 17.08.2026
4 Козара
15:08 17.08.2026
5 Калиманица
15:11 17.08.2026
6 Б.Б.
15:14 17.08.2026
7 Марко Илиев Ирландия
15:16 17.08.2026