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Намериха метеорит край Монтана

Намериха метеорит край Монтана

17 Август, 2026 14:41 1 049 7

  • метеорит-
  • монтана

Извънземният камък е с впечатляващи размери

Намериха метеорит край Монтана - 1
Снимка: Кирил Стаменов, БАТСЗМ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг.

Извънземният камък е с впечатляващи размери. Намерен е в планинска местност около града. Използван е металотърсач “XP DEUS II”.

Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за NOVA Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Той уточни, че предстои камъкът да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини.

Първоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калето

    9 1 Отговор
    Монтана е люлката на цивилизацията.

    Коментиран от #2

    14:58 17.08.2026

  • 2 ГРОЗЕН ФАКТ Е

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Калето":

    Радев и шайката му са банда измамници!
    Преди изборите обещаваха едно,
    а сега цените на всичко навсякъде пак продължават да се увеличават!

    Коментиран от #3

    15:04 17.08.2026

  • 3 Калето

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "ГРОЗЕН ФАКТ Е":

    Така е братлета, опичайте си акъла за президентските избори.

    15:06 17.08.2026

  • 4 Козара

    2 0 Отговор
    Намерен е в Пъсрина-Стубел лозята там има тонове!

    15:08 17.08.2026

  • 5 Калиманица

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  • 6 Б.Б.

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