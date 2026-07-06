Привиква на разпит Емрах, за да обясни кой е карал автомобила му през пешеходната зона в Созопол

Луксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, научи БНТ от свои източници.
Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая.
Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения като колчета или бариера.
Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.
На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е как не знаете ли
Коментиран от #26
12:24 06.07.2026
2 Голем праз
12:25 06.07.2026
3 Морски
12:25 06.07.2026
4 Лост
12:25 06.07.2026
5 Мангасарянковци
12:25 06.07.2026
6 Емрах
12:27 06.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факти ?
Кое От Двете ?
12:36 06.07.2026
9 въййййй
12:40 06.07.2026
10 Някой
12:44 06.07.2026
11 Ха ха
12:44 06.07.2026
12 123
12:52 06.07.2026
13 Какво разследват
12:53 06.07.2026
14 Тези сторарота трябва да бъдат уМити
12:57 06.07.2026
15 Иванов
Коментиран от #19, #20
12:57 06.07.2026
16 Кой е този човек ? Просто питам
12:58 06.07.2026
17 Какво
Що отворкото не се пробва отвъд Калотина с тези изпълнеия
12:59 06.07.2026
18 Нгасар
Коментиран от #21
13:00 06.07.2026
19 Нито акъл нито образование
До коментар #15 от "Иванов":Има сътрудници които не просто са неприкосновени. Те са благословени. Тоест имат се за богоизбрани така си е .
13:02 06.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Индийска драма ли
До коментар #18 от "Нгасар":Тя е по улиците. Не виждаш ли колко индийци и всякакви индианци са по улиците.
13:05 06.07.2026
22 ОБЕКТИВНИЯ
да направи "това" ( Е. Стораро) без
да понесе СЕРИОЗНА ГЛОБА и
книжката на "трупчета" за дълго
време ???
13:09 06.07.2026
23 С вде думи
13:09 06.07.2026
24 гост
13:09 06.07.2026
25 Трол
13:11 06.07.2026
26 Те му казват какво да каже
До коментар #1 от "Е как не знаете ли":Че не е той и това е. Кой е е отделен въпрос. Върви го търси.
13:11 06.07.2026
27 Хасковски каунь
Коментиран от #34, #35
13:11 06.07.2026
28 Поредния
13:13 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Емигрант
13:13 06.07.2026
31 Сила
13:14 06.07.2026
32 Марджи
паркира и знае, системата работи за мен!
От сутрин до здрач и от здрач до зори!
Този заслужава, пакет от Йотова!
Йотова, още 50 избиратели!
13:14 06.07.2026
33 Марджи
паркира и знае, системата работи за мен!
От сутрин до здрач и от здрач до зори!
Този заслужава, плакет, празничен от Йотова!
Йотова, още 50 избиратели!
13:15 06.07.2026
34 Циганките продаваха вретена по селата
До коментар #27 от "Хасковски каунь":Те бяха екзотични елементи когато бях дете. Мъжете бяха калайджии. Също екзотични елементи. Но набраха ускорение още от тогава. От шейсетте години започна ускореното им размножаване и до сега. Не стига това ами внасят още чepнuлku от Азия.
13:17 06.07.2026
35 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #27 от "Хасковски каунь":Ама те тогава циганите с малки изключения нямаха коли,а кон с каруца си беше лукс за тях.
Аз когато карах курса за любители шофьори от 31 курсиста имаше само три жени,и нито един циганин..
13:19 06.07.2026
36 Гост
13:20 06.07.2026
37 100% истина!
13:20 06.07.2026