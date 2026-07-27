СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМИ

Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, съдейки по камерите за видеонаблюдение, но това ще докажат назначените технически експертизи. Това каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на брифинг пред журналисти във връзка с катастрофата, станала днес на бул. „Цариградско шосе" в София, при която автобус на градския транспорт по линия 204 премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение.
При инцидента има петима пострадали, които са транспортирани до столични болници, съобщиха от Столична община.
Видимо има наранявания по гумите, но при разследването ще се уточни дали да в резултат на инцидента, каза още той.
На камерите за видеонаблюдение се вижда, че автобусът започва да поднася и да криволичи по пътното платно и целият автобус се завърта, след което навлиза в мантинелата и я къса, разказа още той.
Водачът на автобуса е 59-годишен с опит като шофьор в градския транспорт. Назад във времето той има три леки пътнотранспортни произшествия и 4 фиша за превишена скорост.
В хода на досъдебното производство ще се изиска съответната документация, ще се назначат експертизи и ще се докаже дали техническият преглед е бил извършен коректно. "Документите може да покажат, че всички е изрядно, но когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно, който е изготвил документа, че е изправен, ще си носи съответните последствия", заяви директорът на СДВР.
По данни на „Столичен автотранспорт“ автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.
Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.
По информация на „Столичен автотранспорт“ водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.
Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не е някой вносен шафьор
Коментиран от #22
16:42 27.07.2026
2 Такси
Проблема е в скоростта не в автобуса ,всяка машина дефектира но при 80 км какво се случва
16:43 27.07.2026
3 Зевс
Коментиран от #13
16:44 27.07.2026
4 Мантинелите тиквени!
16:46 27.07.2026
5 Мантинелите тиквени!
16:49 27.07.2026
6 бою мантинелата
16:53 27.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Жалкото е, че не всеки може да си купи билет за до там. Богопомазаните са от комунист на горе. Не забравяйте - зайчара СЪЩО Е КОМУНИСТ, "другари". От вашите е. Няма разлика с "Батко и братко" !!!
16:58 27.07.2026
8 азз
Коментиран от #27
16:59 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тити
Коментиран от #15
17:05 27.07.2026
13 Колелото е кръгло
До коментар #3 от "Зевс":Много ясно, че са фиктивни. Такива ретро автобуси сигурно ще са златни за поддръжка, ако ще отговарят на всички критерии. Прегледите са проформа, мантинелите са картонени, че са трябвали отчисления за племето на палачите, правилникът за движение е проформа в София, кметът е проформа, изобщо един малък Лагос в столица на страна от клуба на богатите :)
17:06 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 важното да поскъпне годишния преглед
До коментар #12 от "Тити":важното е че годишните прегледи не са годишни а са на 6 месеца, сега ще ги направят на 3 месеца после всеки месец на преглед
17:10 27.07.2026
16 дядо дръмпир
17:12 27.07.2026
17 Войната по пътищата
Остаряли автобуси и камиони хвърчат по пътищата. Липса на адекватни, пътища, знаци, контрол и санкции. Малък процент от нехайни, арогантни, недициплинирани и невежи шофьори тероризират всички останали. Медиите чинно регистрират жертвите без да повдигат въпроса за как да се предотвратят бъдещи инциденти. Действащ Наказателен кодекс от 1968 година. Обществото и държавата има остра нужда от реформи във всички области: Законодателство, Образование, Сигурност и правораздаване, Здравеопазване, Финанси, Институции, Медии...
17:16 27.07.2026
18 Баба Кина
17:21 27.07.2026
19 Гост
17:28 27.07.2026
20 Дядо ти
Коментиран от #23
17:28 27.07.2026
21 Пореден случай...!
17:29 27.07.2026
22 НЕ БЕ...?!
До коментар #1 от "Да не е някой вносен шафьор":Ония са... ,,инженери" и ,,доктори"...?!
17:30 27.07.2026
23 Този ,,стаж"...!
До коментар #20 от "Дядо ти":Може да е ,,приравнен трудов стаж" - от втора категория труд,към трета...
17:34 27.07.2026
24 Ха ха
Коментиран от #29
17:35 27.07.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
БЕЗ ПОСЛЕДНА СПИРКА И СПИЙЙД👍
17:38 27.07.2026
26 РЕАЛИСТ
АВТОБУСИ -НА ИВКОНИ -- СОФИЯ .БУРГАС -НЯКОЙ ПРОВЕРЯВА ЛИ ГИ ТЕХНИЧЕСКИ --ДВА ПЪТИ МИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПЪТУВАМ -КОЛКО МЕСТНИ СЕ ВОДЯТ ПО ДОКЩУМЕНТИ КОЛКО СЕСДАЛКИ СА ПОСТАВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО -РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ТЯХ ЩЕ ЗАТРУДНИ ДОРИ ДЕТЕ -ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ СА НА ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ -ЗАЩО ТРОПАТ И МИ РАЗБИХА И ДВЕТЕ ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ -НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ -СЕГА ЩЕ ИМАТ И ЖП ТРАНСПОРТ --ВЕРОЯТНО ЗАВОИТЕ ЩЕ ГИ ИЗПРАВЯТ ПРЕЗ НИВИТЕ -
17:40 27.07.2026
27 Милчо Лаков
До коментар #8 от "азз":Иди ти бе, тарикат....Готови сте да изпържете шофьора,без да разбирате.
17:42 27.07.2026
28 Чичо
17:46 27.07.2026
29 Донякъде е объркващо!
До коментар #24 от "Ха ха":Щото автора,не е сложил една запетайка...
17:48 27.07.2026