СДВР: Техническа неизправност вероятно е причината за катастрофата с автобус в София СНИМИ

Най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, съдейки по камерите за видеонаблюдение, но това ще докажат назначените технически експертизи. Това каза директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на брифинг пред журналисти във връзка с катастрофата, станала днес на бул. „Цариградско шосе" в София, при която автобус на градския транспорт по линия 204 премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение.

Снимка: БГНЕС

При инцидента има петима пострадали, които са транспортирани до столични болници, съобщиха от Столична община.

Видимо има наранявания по гумите, но при разследването ще се уточни дали да в резултат на инцидента, каза още той.

Снимка: БГНЕС По думите на водача на автобуса причината е техническа неизправност, каза още Пелтеков. Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици. И двете проби са отрицателни.

На камерите за видеонаблюдение се вижда, че автобусът започва да поднася и да криволичи по пътното платно и целият автобус се завърта, след което навлиза в мантинелата и я къса, разказа още той.

Водачът на автобуса е 59-годишен с опит като шофьор в градския транспорт. Назад във времето той има три леки пътнотранспортни произшествия и 4 фиша за превишена скорост.

Снимка: БГНЕС Автобусът е преминал технически преглед само преди седмица и според данните от прегледа автобусът бил в изрядно състояние.

В хода на досъдебното производство ще се изиска съответната документация, ще се назначат експертизи и ще се докаже дали техническият преглед е бил извършен коректно. "Документите може да покажат, че всички е изрядно, но когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно, който е изготвил документа, че е изправен, ще си носи съответните последствия", заяви директорът на СДВР.

Снимка: БГНЕС От Столичната община ще изискат от „Столичен автотранспорт“ пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204. Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента, и се надяваме те да се възстановят.

По данни на „Столичен автотранспорт“ автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.

Снимка: БГНЕС

По информация на „Столичен автотранспорт“ водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

Движението временно е пренасочено през кръговото кръстовище при „4-ти километър“.