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Проверяват дали автомобил на Емрах Стораро е преминал през пешеходната зона на Стария Созопол

Проверяват дали автомобил на Емрах Стораро е преминал през пешеходната зона на Стария Созопол

5 Юли, 2026 22:31, обновена 5 Юли, 2026 21:40 2 799 50

  • мвр-
  • пешеходна зона-
  • созопол-
  • емрах стораро

Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха широк обществен отзвук

Проверяват дали автомобил на Емрах Стораро е преминал през пешеходната зона на Стария Созопол - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

ОДМВР – Бургас започва проверка по случая с автомобил Porsche, заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол.

Пред bTV от полицията съобщиха, че ще се установява дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой е бил зад волана в момента на нарушението.

Проверката е затруднена, тъй като в района, където е заснет автомобилът, няма камери за видеонаблюдение. Полицията ще използва други способи за изясняване на фактите и установяване на водача.

Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха широк обществен отзвук. На тях се вижда автомобил Porsche, който преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол на 4 юли.

Миналия септември малкият син на Тони Стораро стана известен с друго провинение на пътя. Тогава двамата с неговия колега Константин качиха клип от опасното шофиране, а полицията ги извика на разпит.

Клипът бе публикуван в Instagram профилите и на двете звезди. Видеото бе заснето на бул. „България“ – на подхода към кв. „Бояна“. Там ограничението е 70 км/ч. На клипа се вижда, че километражът на колата е замъглен, но клипа младежът признава, че е карал над допустимата скорост: „80, макс 90 да съм карал“.

След случая шофьорската книжка на Емрах беше отнета.

По-рано същата година негов автомобил беше заснет с 259 км/ч по Околовръстното шосе на София. Тогава той отрече да е шофирал.

През 2023 г. Емрах също публикува друго подобно видео, на което шофира с над 170 км/ч, отново в столицата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Яшар

    52 17 Отговор
    Ето за това ни мразят нас циганите ..шуменския циглаж се самозабрави ...не че Марешки не ходи с ферарито си до лятната си Куня..лятна кухня половин декар ...ама това си е държава на българите ...която им подари Русия ...слава на Русия !

    Коментиран от #14, #17, #29

    21:47 05.07.2026

  • 4 Слави Василев депутат ПБ малкия мраз

    13 14 Отговор
    Беше с неговото порше 6 пъти по скъпо от ма мaнгycтара стораро

    21:48 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Извод

    59 2 Отговор
    Циганите са над законите.
    Защитен етнос.

    Коментиран от #12

    21:48 05.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Яшар

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Извод":

    Не сме с грешна представа си

    21:55 05.07.2026

  • 13 ПазарЖик

    53 0 Отговор
    Ще се "снима" накрая с някой стълб и ще миряса.

    Коментиран от #48

    21:55 05.07.2026

  • 14 Помак

    27 20 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Така е ,иначе българите ако не беше русия още щяха да ходят с ибриците

    Коментиран от #40, #45

    21:57 05.07.2026

  • 15 Манталитет

    48 0 Отговор
    Cuганuна сu е cuганин!

    21:58 05.07.2026

  • 16 явно готвят

    29 1 Отговор
    момчето за парламентя

    21:58 05.07.2026

  • 17 Яшар

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Българи ,дори не разбирате какво написах ...а ми пишете плюсове ...жалко за вас и нас

    21:59 05.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Полюцай

    20 0 Отговор
    Освен някой бездомник, нямащ дори пари за храна да е бил зад волана, друго обяснение не виждам...

    22:03 05.07.2026

  • 20 Рамалах

    50 0 Отговор
    Няма такъв турбо селянин от турско-цигански произход.

    Коментиран от #28

    22:03 05.07.2026

  • 21 1488

    44 0 Отговор
    преди 36 г щеше да си събира зьбитe от земята в някой трудов лагер

    22:04 05.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Васил

    21 0 Отговор
    Ама няма проблем тати ще му плати глобата за богатите законите не ги ловят.

    Коментиран от #27

    22:08 05.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хипотетично

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "Васил":

    Точно така е и ще бъде така, докато глобата не стане процент от застрахователната стойност на автомобила.

    22:15 05.07.2026

  • 28 НЕ Е ОТ ТУРСКИ

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Рамалах":

    ПРОИЗХОД.

    22:16 05.07.2026

  • 29 КАКВА РУСИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Те блъска У Кухата Лейка ?

    22:17 05.07.2026

  • 30 Исторически парк

    24 0 Отговор
    Тоз мангалах е крайно време да ходи при брачедите си в централния

    22:18 05.07.2026

  • 31 И какво от това / Би човече .

    1 9 Отговор
    Ти като не си излизал /
    През живота си от България .
    Завиждаш ли им .
    И .
    За портиер не ставаш .

    22:18 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Въпрос

    17 0 Отговор
    Ами защо сте скрили номера?

    22:22 05.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    14 0 Отговор
    Пълни щуротии! Беше си на работа в Чистотата, първа смяна, кола 27, заден ляв пост!

    22:31 05.07.2026

  • 37 Мдааа

    15 0 Отговор
    Нагъл cиганьор, време е да му наместят чакрите!

    22:31 05.07.2026

  • 38 Двете звезди

    9 0 Отговор
    Каква звезда е тоя,бе?

    22:37 05.07.2026

  • 39 И нас обикновенните

    9 1 Отговор
    Граждани , какво ни интересува поредният боклук 👋

    Коментиран от #41

    22:38 05.07.2026

  • 40 Хаил

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Помак":

    А ти и твоите роднини нямаше да съществувате - зиг хайл

    22:39 05.07.2026

  • 41 Кобра Кай 🥋

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "И нас обикновенните":

    Трябва да те интересува, че тоя маннга л си прави квот си иска и нарушава всички закони за движение по пътищата.

    Трябва да имаш активна гражданска позиция.

    22:46 05.07.2026

  • 42 Пръц

    4 4 Отговор
    Идете на плаж бе,смотаняци,а не умувайте кой от къде е минал.Нали сте в клуба на богаташите и можете да си позволите порция цаца за 15€ в Созопол?

    22:46 05.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Стани Бай-Тошо...!

    4 0 Отговор
    Стани да въведеш ред в Републиката...!

    22:55 05.07.2026

  • 45 големсмях

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Помак":

    Още в първи курс по история се учи ....В ИСТОРИЯТА НЕ СЪЩЕСТВУВА АКО....Никой не знае какво е щяло да се случи ..АКО....Ако е за гадателките и шарлатаните .

    23:00 05.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Йозеф

    4 0 Отговор
    На докторМенгеле щеше да му е приятно да си поговори с този турбоСелянин с порше!

    23:04 05.07.2026

  • 48 Жик-так

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПазарЖик":

    Сакън ,възгеч,че ще обявят 7-дневен траур в Бангарангия тогава...

    23:06 05.07.2026

  • 49 Оги

    4 0 Отговор
    В нормална държава тозибдрисльо отдавна щеше да е в затвора с отнета книжка доживот и конфискувани играчки.

    23:10 05.07.2026

  • 50 Жбръц

    3 0 Отговор
    Абе какво има за " изясняване" още? Има ли сниман автомобил с ДК номер- има.Ясно различим ли е- да! Бъркам в компа,намирам кой е собственик и с голямата бухалка на закона по тиквата.Ама не бил той,друг бил управлявал- да си завежда дело от частно правен характер срешу " другия".У нас ,съда дава повече правна защита на нарушителя,или престъпника,от правата на спазващите закона...Трябвало неоспорими факти,ама дали не е бил друг зад волана,ама може да е фотомонтаж.В Лондон,за точно такъв тарикатлък ,но от внука на президент, на една бивша съветска република ( свикнал както и у нас на безнаказаност) му трясват три последователни глоби.Нашия си мисли,че е Азия.След месец,го спират и тяхна данъчна полиция представя на охраната - преводач,че колата( висша класа автомобилна марка) ще бъде конфискуваха в полза на короната.И наистина е кимфискуват.

    23:15 05.07.2026

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