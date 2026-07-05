Проверяват дали автомобил на Емрах Стораро е преминал през пешеходната зона на Стария Созопол

ОДМВР – Бургас започва проверка по случая с автомобил Porsche, заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол.
Пред bTV от полицията съобщиха, че ще се установява дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой е бил зад волана в момента на нарушението.
Проверката е затруднена, тъй като в района, където е заснет автомобилът, няма камери за видеонаблюдение. Полицията ще използва други способи за изясняване на фактите и установяване на водача.
Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха широк обществен отзвук. На тях се вижда автомобил Porsche, който преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол на 4 юли.
Миналия септември малкият син на Тони Стораро стана известен с друго провинение на пътя. Тогава двамата с неговия колега Константин качиха клип от опасното шофиране, а полицията ги извика на разпит.
Клипът бе публикуван в Instagram профилите и на двете звезди. Видеото бе заснето на бул. „България“ – на подхода към кв. „Бояна“. Там ограничението е 70 км/ч. На клипа се вижда, че километражът на колата е замъглен, но клипа младежът признава, че е карал над допустимата скорост: „80, макс 90 да съм карал“.
След случая шофьорската книжка на Емрах беше отнета.
По-рано същата година негов автомобил беше заснет с 259 км/ч по Околовръстното шосе на София. Тогава той отрече да е шофирал.
През 2023 г. Емрах също публикува друго подобно видео, на което шофира с над 170 км/ч, отново в столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Яшар
Коментиран от #14, #17, #29
21:47 05.07.2026
4 Слави Василев депутат ПБ малкия мраз
21:48 05.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Извод
Защитен етнос.
Коментиран от #12
21:48 05.07.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Яшар
До коментар #6 от "Извод":Не сме с грешна представа си
21:55 05.07.2026
13 ПазарЖик
Коментиран от #48
21:55 05.07.2026
14 Помак
До коментар #3 от "Яшар":Така е ,иначе българите ако не беше русия още щяха да ходят с ибриците
Коментиран от #40, #45
21:57 05.07.2026
15 Манталитет
21:58 05.07.2026
16 явно готвят
21:58 05.07.2026
17 Яшар
До коментар #3 от "Яшар":Българи ,дори не разбирате какво написах ...а ми пишете плюсове ...жалко за вас и нас
21:59 05.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Полюцай
22:03 05.07.2026
20 Рамалах
Коментиран от #28
22:03 05.07.2026
21 1488
22:04 05.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Васил
Коментиран от #27
22:08 05.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хипотетично
До коментар #23 от "Васил":Точно така е и ще бъде така, докато глобата не стане процент от застрахователната стойност на автомобила.
22:15 05.07.2026
28 НЕ Е ОТ ТУРСКИ
До коментар #20 от "Рамалах":ПРОИЗХОД.
22:16 05.07.2026
29 КАКВА РУСИЯ
До коментар #3 от "Яшар":Те блъска У Кухата Лейка ?
22:17 05.07.2026
30 Исторически парк
22:18 05.07.2026
31 И какво от това / Би човече .
През живота си от България .
Завиждаш ли им .
И .
За портиер не ставаш .
22:18 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Въпрос
22:22 05.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гост
22:31 05.07.2026
37 Мдааа
22:31 05.07.2026
38 Двете звезди
22:37 05.07.2026
39 И нас обикновенните
Коментиран от #41
22:38 05.07.2026
40 Хаил
До коментар #14 от "Помак":А ти и твоите роднини нямаше да съществувате - зиг хайл
22:39 05.07.2026
41 Кобра Кай 🥋
До коментар #39 от "И нас обикновенните":Трябва да те интересува, че тоя маннга л си прави квот си иска и нарушава всички закони за движение по пътищата.
Трябва да имаш активна гражданска позиция.
22:46 05.07.2026
42 Пръц
22:46 05.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Стани Бай-Тошо...!
22:55 05.07.2026
45 големсмях
До коментар #14 от "Помак":Още в първи курс по история се учи ....В ИСТОРИЯТА НЕ СЪЩЕСТВУВА АКО....Никой не знае какво е щяло да се случи ..АКО....Ако е за гадателките и шарлатаните .
23:00 05.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Йозеф
23:04 05.07.2026
48 Жик-так
До коментар #13 от "ПазарЖик":Сакън ,възгеч,че ще обявят 7-дневен траур в Бангарангия тогава...
23:06 05.07.2026
49 Оги
23:10 05.07.2026
50 Жбръц
23:15 05.07.2026