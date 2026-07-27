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Абсурд: Болните от диабет губят безплатно лечение при добри резултати

Абсурд: Болните от диабет губят безплатно лечение при добри резултати

27 Юли, 2026 15:15 842 13

  • диабет-
  • лечение-
  • инсулин-
  • нзок-
  • здравно министерство

Пациентската организация настоява за спешни реформи, които да гарантират адекватен достъп до тест-ленти, сензори за глюкоза и инсулинови помпи

Абсурд: Болните от диабет губят безплатно лечение при добри резултати - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хората с диабет в България са изправени пред административен парадокс – ако подобрят здравните си показатели, държавата ги лишава от безплатното лечение, довело до този успех. За проблема алармира Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ) в официално писмо до Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Пациентската организация настоява за спешни реформи, които да гарантират адекватен достъп до тест-ленти, сензори за глюкоза и инсулинови помпи.

Един от най-сериозните дефекти в системата е механизмът, при който успешното лечение води до неговото прекратяване. При спад на гликирания хемоглобин пациентът автоматично престава да отговаря на чиновническите критерии за отпускане на терапията, въпреки нейния доказан ефект. В редица случаи това принуждава болните да доплащат по около 50 евро месечно от джоба си.

Според АПАЗ този подход санкционира добрия контрол на заболяването, вместо да го насърчава. От организацията са категорични, че решенията трябва да се базират на индивидуалната медицинска преценка, а не на формални административни прагове.

Исканията на организацията стъпват на проучване сред пациенти и ендокринолози в цялата страна. Данните разкриват тревожна тенденция – докато броят на болните расте, осигурените от държавата консумативи намаляват. Броят на пълнолетните пациенти, които получават тест-ленти от НЗОК, се е сринал с близо 27 процента – от 45 812 души през 2023 година до 33 402 души в края на 2025 година.

В същия период диспансеризираните с диабет тип 2 са се увеличили драстично, достигайки близо 493 000 души. Отпусканите от касата 150 тест-ленти за тримесечие са крайно недостатъчни за реалните нужди, особено при хората на инсулин. Липсата на самоконтрол рязко увеличава риска от тежки усложнения.

Достъпът до съвременни технологии остава силно ограничен. При около 78 000 българи с диабет тип 1, платени от НЗОК сензори за непрекъснат мониторинг достигат до едва 1 577 деца и 4 492 възрастни. Ситуацията с инсулиновите помпи е още по-критична – отпуснати са едва 16 изделия за пълнолетни и 13 за непълнолетни пациенти. Пациентите с диабет тип 2 са напълно изключени от действащите критерии за непрекъснато мониториране, въпреки че често имат спешна медицинска нужда от него.

Финансовата тежест за пациентите е огромна. Освен разходите за терапия, болните плащат между 15 и 60 евро за изследвания, а специфичният хранителен режим изисква допълнителни между 300 и 400 евро месечно. Невъзможността да се покрият тези суми води до компромиси, които вкарват пациентите в болница – годишно се регистрират 35 835 хоспитализации само за диабет тип 2.

Пациентската организация критикува и тежката административна тежест, стоварена върху ендокринолозите. Формалните процедури изяждат времето за реален преглед и бавят смяната на терапията.

„Диабетът изисква ежедневен контрол, а не грижа само при настъпило усложнение. Системата трябва да осигурява достатъчно средства за самоконтрол, навременен достъп до специалисти и съвременни технологии. Не е приемливо пациентите да бъдат лишавани от ефективно лечение именно защото са постигнали по-добри резултати“, коментира председателят на АПАЗ Анета Драганова.

Асоциацията призовава ръководството на здравеопазването да започне незабавен диалог за изготвяне на конкретен план със срокове за преодоляване на кризата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 3 Отговор
    Радевисти като внедрят AI у здравеопазването и магически всички ще оздравеете, а куците може и да проходят в редиците на Българската армия.

    15:23 27.07.2026

  • 2 Скоро

    15 0 Отговор
    Ще забранят и да дишаме.

    15:29 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отвратен

    11 0 Отговор
    ВСИЧКО Е ЯСНО! МАСОВ МОР ЗА НАРОДА!

    15:45 27.07.2026

  • 5 А Шишево-Крадевския терор

    4 2 Отговор
    тепърва започва...

    15:47 27.07.2026

  • 6 Цвете

    5 0 Отговор
    ДА ПОПИТАМ, СЛУЧАЙНО ДА ИМА ДИАБЕТИЦИ В ПАРЛАМЕНТА? ТЕ ЛИЧНО, КАК БИХА РЕАГИРАЛИ ,АКО " НЯМА " ТЕЗИ ЛЕНТИ, КОИТО НЕ СТРУВАТ ИЗОБЩО СКЪПО, НО ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ ГО НОН СТОП Е РИСК РАЗБИРА СЕ.? ПУКА ЛИ ИМ НА ТЕЗИ, КОИТО ОРЯЗАХА НАРОЧНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ ? ДА КАЖАТ ПРЕДИ ДА ИЗЛЯЗАТ В НЕЗАСЛУЖЕНА ВАКАНЦИЯ.

    Коментиран от #12

    15:47 27.07.2026

  • 7 Какъв Е Проблема ?

    1 4 Отговор
    Кат Се Влошат !

    Нали Пак Ще Ги Получат !

    Все Пак

    Получават !

    Нещо !


    Друго Си Е !

    Като Не Получаваш !

    Нищо !

    Дори и Диагностика !

    За Да ти се Признае !

    Проблема !

    15:48 27.07.2026

  • 8 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА ПОПИТАМ, СЛУЧАЙНО ДА ИМА ДИАБЕТИЦИ В ПАРЛАМЕНТА? ТЕ ЛИЧНО, КАК БИХА РЕАГИРАЛИ ,АКО " НЯМА " ТЕЗИ ЛЕНТИ, КОИТО НЕ СТРУВАТ ИЗОБЩО СКЪПО, НО ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ ГО НОН СТОП Е РИСК РАЗБИРА СЕ.? ПУКА ЛИ ИМ НА ТЕЗИ, КОИТО ОРЯЗАХА НАРОЧНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ ? ДА КАЖАТ ПРЕДИ ДА ИЗЛЯЗАТ В НЕЗАСЛУЖЕНА ВАКАНЦИЯ.

    15:48 27.07.2026

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    ДА ПОПИТАМ, СЛУЧАЙНО ДА ИМА ДИАБЕТИЦИ В ПАРЛАМЕНТА? ТЕ ЛИЧНО, КАК БИХА РЕАГИРАЛИ ,АКО " НЯМА " ТЕЗИ ЛЕНТИ, КОИТО НЕ СТРУВАТ ИЗОБЩО СКЪПО, НО ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ ГО НОН СТОП Е РИСК РАЗБИРА СЕ.? ПУКА ЛИ ИМ НА ТЕЗИ, КОИТО ОРЯЗАХА НАРОЧНО ЛЕЧЕНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ ? ДА КАЖАТ ПРЕДИ ДА ИЗЛЯЗАТ В НЕЗАСЛУЖЕНА ВАКАНЦИЯ.ДИАБЕТИК БЕЗ ПОМПА Е ОБРЕЧЕН НА СМЪРТ.ЧУВАТ ЛИ НИ ИЛИ ДА ВИКАМЕ ПО СИЛНО.ИНСУЛИНОВАТА ПОМПА СПАСЯВА МЛАДИ И СТАРИ.

    15:52 27.07.2026

  • 10 Важното е

    2 1 Отговор
    За хогхландия да има пачки. А не диабетиците да си правят златни тоалетни.

    16:02 27.07.2026

  • 11 написаното

    1 2 Отговор
    почти не е за вярване . Не може да има такава идея за дискриминация.

    16:02 27.07.2026

  • 12 АБЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    КАТО ИМ ГЛЕДАМ АНТИТЕЛАТА(ТУЛОВИЩАТА),
    ДОСТА ОТ ТЯХ ЩЕ СА ДИАБЕТИЦИ.

    16:03 27.07.2026

  • 13 Нексус

    0 0 Отговор
    В редица случаи това принуждава болните да доплащат по около 50 евро месечно от джоба си.

    Защо трябва държавата да плаща за този, който си е подобрил състоянието?
    И какво са 50 евро?
    Могат да пукат кафета и цигари всеки ден, а нямат 50 евро???

    16:10 27.07.2026

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