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Сериалът „Мамник“ с поредна престижна награда от международен филмов фестивал

Сериалът „Мамник“ с поредна престижна награда от международен филмов фестивал

17 Август, 2026 13:15 443 8

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Копродукцията на БНТ, Falconwing Studio и Global Films е обявена за най-добър сериал в международния фестивал Silver Screen Film Festival в Чехия

Сериалът „Мамник“ с поредна престижна награда от международен филмов фестивал - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сериалът „Мамник“, който завладя зрителите на Българската национална телевизия, продължава да печели престижни отличия от международни фестивали.

Само преди месец, копродукцията на Българската национална телевизия, Falconwing Studio и Global Films бе обявена за най-добър сериал на фестивали в САЩ, Швейцария, Великобритания и стана финалист на фестивала в Cinema Royale: Paris Edition. „Мамник“ получи поредното си отличие на фестивала Silver Screen Film Festival в Чехия, където спечели първо място в категория TV/Web SERIES за сезон 10 май-20 юли 2026 г.

Сериалът „Мамник", разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите. Криминалната мистерия се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола излизат наяве, а древното зло от българския фолклор разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото. В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Заедно с тях в сериала участват и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова. Заедно с БНТ, продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператор е Антон Бакарски, композитор – Петър Дундаков.

Сериалът „Мамник“ с поредна престижна награда от международен филмов фестивал

„Мамник“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    6 0 Отговор
    с арестите по тая опасна и виновна за всички кражби последните 37 г нациска организация, румен по прякор Мамника си спечели поне още два дни власт преди българите да го изгонят на есен

    13:17 17.08.2026

  • 2 Гост

    11 2 Отговор
    1 епизод не съм гледал, даже не знам къде я дават тая глупост.

    Коментиран от #3

    13:17 17.08.2026

  • 3 Новичок

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Никой не я гледа,само тия автори тук пишат хвалби защото арменеца им плаща и те така.

    13:23 17.08.2026

  • 4 генерал изМамник

    4 0 Отговор
    Под прикритие беше филма на предишната власт, Мамник е на сегашната.

    13:29 17.08.2026

  • 5 Факт

    6 0 Отговор
    Нещо като нищо

    13:32 17.08.2026

  • 6 Един

    1 1 Отговор
    с мнение : "колко е затъпяла международната публика" !

    13:33 17.08.2026

  • 7 Гуньо Простиа

    0 0 Отговор
    Спечелил е голямата награда за най- лоша актьорска игра

    13:49 17.08.2026

  • 8 1111

    1 0 Отговор
    Аве, кой я гледа тая глупост? То, само като му видиш името малоумно, ти е ясно ква завършена обла тъпня е.

    13:53 17.08.2026