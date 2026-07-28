Кола удари четири паркирани автомобила в центъра на София късно снощи

Пътник в катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус: Започна да се движи на зигзаг, не се усети опит за спиране

Петима души пострадаха леко след катастрофа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт на булевард „Цариградско шосе“ вчера. ...