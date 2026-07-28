Кола удари четири паркирани автомобила в центъра на София късно снощи

Инцидент в София, при който кола удари четири паркирани автомобила в центъра на града, предаде БНТ.
Според очевидци шофьорът е бил неадекватен и пиян.
Три полицейски коли са се отзовали на място, защото е имало и опасност от саморазправа.
Няма информация за пострадали хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Еемигрант
Коментиран от #12, #14
07:54 28.07.2026
3 А тези изкоренените от село
До коментар #1 от "Емигрант":Напълниха софия с коли да си ходят до село
07:54 28.07.2026
4 Гост
07:55 28.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Генерал Аугусто Пиночет
07:57 28.07.2026
7 КАТ аванта
Коментиран от #11
08:11 28.07.2026
8 Настопроценти
08:26 28.07.2026
9 ДДДДД
08:36 28.07.2026
10 Тити
08:37 28.07.2026
11 Верно бе
До коментар #7 от "КАТ аванта":Как са въвели контролни точки за да имат нарушители и не взимат книжки за да има нарушители
Даже бонус малус не се въвежда за да не би застрахователите да направят естествен подбор като не застраховат нарушителите на пътя и да останат само изрядните шофьори
09:27 28.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Всеки ден Нова Данък !
10:13 28.07.2026
14 Всеки Ден !
До коментар #2 от "Еемигрант":Откриваш !
Нови !
Отнети Права !
10:14 28.07.2026