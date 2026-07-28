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Кола удари четири паркирани автомобила в центъра на София късно снощи
  Тема: Войната на пътя

Кола удари четири паркирани автомобила в центъра на София късно снощи

28 Юли, 2026 07:48 2 137 14

  • софия-
  • кола-
  • катастрофа

Три полицейски коли са се отзовали на място, защото е имало и опасност от саморазправа

Кола удари четири паркирани автомобила в центъра на София късно снощи - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидент в София, при който кола удари четири паркирани автомобила в центъра на града, предаде БНТ.

Според очевидци шофьорът е бил неадекватен и пиян.

Три полицейски коли са се отзовали на място, защото е имало и опасност от саморазправа.

Няма информация за пострадали хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Еемигрант

    27 0 Отговор
    Абе в тази овча кошара само лошотия ли се случва всеки ден за представяне като новина, нещо хубаво и радостно случва ли се някога ? Един ден ще останат да съществуват на тази територия само ония с каруците и конете !

    Коментиран от #12, #14

    07:54 28.07.2026

  • 3 А тези изкоренените от село

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Напълниха софия с коли да си ходят до село

    07:54 28.07.2026

  • 4 Гост

    13 2 Отговор
    Аман от гербаджий!

    07:55 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Генерал Аугусто Пиночет

    18 0 Отговор
    Колата да се конфискува,шафьора в Белене и без книжка доживот

    07:57 28.07.2026

  • 7 КАТ аванта

    15 0 Отговор
    Пазим нашите клиенти да не се саморазправят с тях

    Коментиран от #11

    08:11 28.07.2026

  • 8 Настопроценти

    5 0 Отговор
    Войната в България продължава.

    08:26 28.07.2026

  • 9 ДДДДД

    8 0 Отговор
    Полицаите пазят престъпника, зцатова им се вдигат заплатите - за да пазят престъпниците, независимо дали са в парламента или на улицата.

    08:36 28.07.2026

  • 10 Тити

    12 1 Отговор
    Не скоростта убива а пияните дрогираните и тези с две мозъчни клетки в главата си.

    08:37 28.07.2026

  • 11 Верно бе

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "КАТ аванта":

    Как са въвели контролни точки за да имат нарушители и не взимат книжки за да има нарушители
    Даже бонус малус не се въвежда за да не би застрахователите да направят естествен подбор като не застраховат нарушителите на пътя и да останат само изрядните шофьори

    09:27 28.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Всеки ден Нова Данък !

    1 0 Отговор
    Всеки ден Нова Данък !

    10:13 28.07.2026

  • 14 Всеки Ден !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еемигрант":

    Откриваш !

    Нови !

    Отнети Права !

    10:14 28.07.2026

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