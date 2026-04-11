Съветът на ректорите излезе с позиция за решението на съда да отмени методиката за оценка на университетите

Относно постановеното решение на ВАС, с което методиката за изчисляване на оценка на университетите, бе обявена за незаконосъобразна, Управителният съвет на Съвета на ректорите изразява следното становище:

Макар и неокончателно съдебното решение не може да не буди притеснение относно последиците, които ще предизвика. Фактът, че още на 23 март (т.е. още преди датата на постановяване на решението на ВАС) в Портала за обществени консултации на МС, НАОА е предложила на публично обсъждане нова версия на тази методика е пряка индикация, че подобен развой на съдебния спор е бил очакван от страна на Агенцията.

За нас състоянието на правна несигурност, при който не е ясна каква е съдбата на приключилите акредитационни процедури, осъществени при приложението на обявената за незаконосъобразна методика и какво тепърва ще се случва с текущите понастоящем процедури, при които тя също е приложена, но които още не са приключили и какво ще се случи при бъдещите процедури, които потенциално ще се осъществяват при действието на бъдеща нова методика - е най-неприятната ситуация, в която може да изпадне системата на висшето образование у нас.

Приемането на нова методика е само елемент от решаването на това сложно уравнение, но той е крайно недостатъчен, без едновременно да бъдат инициирани законодателни промени в Закона за висшето образование, по отношение на:

регламентираните прагове на минимални акредитационни оценки, които позволяват работа на висшите училища с чуждестранни студенти и по отношение износ на наше висше образование в чужбина – чл.21на ЗВО;

дефинирането на видовете висши училища и на тази база изпълнение на т. 10.2.5. от Стратегията за развитие на висшето образование в България до 2030 г., а именно законово регламентиране на различията по отношение на изискванията, финансирането, акредитацията, организацията на обучението, научните изследвания, управлението и другите присъщи дейности на съответните видове висши училища.

Именно липсата на системен подход в законотворчеството от страна на държавата и недобрата координация между ръководствата на МОН и НАОА, видимо е довело до работата на всяка от двете институции „на парче” и е пряка причина за настоящата ситуация. Става ясно, че метриките, включени в методиката, не са били съобразени, както с обективните данни, отразяващи качеството на обучение, което всяко висше училище предлага и които между самите висши училища са добре известни, така и с обстоятелството, че оценките, които тази методика формира не позволяват да бъде достигнат определения в закона минимален праг, който се оказва по този начин нереално завишен. Същевременно методиката не отчита различията между видовете висши училища, дефинирани от Стратегията.

За този ефект на обявената за незаконосъобразна методика Съветът на ректорите предупреди публично всички държавни институции още на заседанието си в гр. Велико Търново през октомври 2024 г. и в отговор получи обещание, че предстои ревизия на ЗВО в посочената част.

Впоследствие подобна промяна не само не бе инициирана, но и дори не бе и обсъдена с нашата организация в рамките на законодателните намерения на МОН, въпреки сравнително лесното ѝ реализиране.

Установяваме в платформите на всички политически партии, участващи в предстоящите парламентарни избори, като основен акцент да се откроява намерението да се постави в центъра на бъдещите им политики в сферата на висшето образование осигуряването на работата на българските университети с чуждестранни студенти и на международния пазар. Това е дългогодишна наша кауза, която се радваме, че бива припозната.

Длъжни сме да ги предупредим добронамерено, както и състава на служебното правителство, че предлаганата промяна на методиката на НАОА, която предстои да бъде приета, без задължителните законодателни промени в ЗВО и предварително апробиране на крайните резултати на получаваните акредитационни оценки, ще доведе до още по-тежки щети в създалата се ситуация. Неясно защо такава промяна в ЗВО никой обаче не коментира и тя не е на дневен ред?

Съветът на ректорите на заседание на новоизбрания си Управителен съвет, в дните преди постановяване на съдебното решение, взе решение за създаване на своя постоянна работна група по качество на обучението и научните изследвания, която да изработи становище в посочената по-горе посока. Опасяваме се, че срокът за публично обсъждане на този толкова важен за развитието на системата акт на НАОА е твърде кратък, предвид огромния обем от работа, която следва да се осъществи. За да постигнем качествено като съдържание законотворчество, ще предложим нашите управленски идеи и конкретни решения както на ръководството на НАОА, така и на екипа на МОН.

Конкретно по отношение последиците на постановеното съдебно решение, Съветът на ректорите е отворен за диалог с ръководствата на МОН и НАОА, за да бъде осигурена стабилност в системата и недопускане на административен хаос. Не изключваме от възможните мерки и приемане на специално валидизационно законодателство, което би било разумен юридически изход при толкова сложна ситуация.

С уважение:

Управителен съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България