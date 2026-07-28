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Правната комисия решава за машинния вот и район „Чужбина“ на второ четене

Правната комисия решава за машинния вот и район „Чужбина“ на второ четене

28 Юли, 2026 06:59, обновена 28 Юли, 2026 07:02 434 4

  • правна комисия-
  • изборен кодекс-
  • парламент-
  • район чужбина

Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси се събира, за да гласува финалните редакции в Изборния кодекс броени месеци преди президентския вот

Правната комисия решава за машинния вот и район „Чужбина“ на второ четене - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси ще се събере на ключово заседание, за да обсъди и гласува на второ четене промените в Изборния кодекс.

По-малко от четири месеца преди предстоящия президентски вот, народните представители ще трябва да оформят окончателния вид на изборните правила, обединени в общ законопроект.

Очаква се новите текстове да пренаредят изцяло изборния процес, като сред основните акценти са връщането на стария режим на машинното гласуване, премахването на многомандатния избирателен район за българите зад граница и засилването на ролята на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Какво предвиждат основните промени в Изборния кодекс?

Правната комисия ще разгледа общ законопроект, изготвен след сливането на общо четири отделни проекта, приети по-рано на първо четене. Партиите „Прогресивна България“, ДПС и „Възраждане“ внесоха и допълнителни предложения между двете четения.

Основните промени, които влизат за финално гласуване в комисията, включват:

  • Възстановяване на машинния вот: Предвижда се връщане на правилата за машинно гласуване във вида им от 2021 година. Изцяло хартиено гласуване ще се провежда единствено в по-малките населени места, където броят на жителите е под 300 души.
  • Отпадане на район „Чужбина“: Текстовете предвиждат премахването на самостоятелния избирателен район извън страната.
  • Ограничения за секциите зад граница: Предлага се въвеждането на лимит до максимум 20 изборни секции в държавите, които не са членки на Европейския съюз.
  • Повече власт за ЦИК: Предвижда се сериозно разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия.

Очаквания за дебатите в пленарна зала

След като Комисията по конституционни и правни въпроси приеме текстовете на второ четене, те ще бъдат внесени в пленарната зала на Народното събрание за окончателно одобрение до края на седмицата. Темата традиционно предизвиква сериозни политически сблъсъци между управляващите и опозицията, тъй като промените се правят непосредствено преди старта на подготовката за вота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 1 Отговор
    Район чужбина не трябва да съществува.... А българите в чужбина да гласуват само в посолствата и консулствата...... Нямате представа какви манипулации стават с гласовете в ресторантите, магазините и другите измислени помещения за гласуване.... Много държави пък въобще не разрешават гласуването в чужбина....

    Коментиран от #3

    07:16 28.07.2026

  • 2 Организират Си !

    2 0 Отговор
    "Победата" !

    Робска България "2" !

    07:19 28.07.2026

  • 3 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Не е вярно! Фактът, че българите в чужбина, да да гласуват се вдигат и пътуват до изборните секции средно между 10 и 50 км. , доказва, че те са много по-загрижени и заинтересовани за съдбата на България от българите в страната, които ги мързи да отидат за 5 мин. до съседното училище напр. и пуснат една бюлетина.

    07:27 28.07.2026

  • 4 Перо

    0 0 Отговор
    Този закон за изборния кодекс се прави за подпомагане на ПБ от турските гласоподаватели!

    07:27 28.07.2026

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