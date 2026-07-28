Правната комисия решава за машинния вот и район „Чужбина“ на второ четене

Днес парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси ще се събере на ключово заседание, за да обсъди и гласува на второ четене промените в Изборния кодекс.

По-малко от четири месеца преди предстоящия президентски вот, народните представители ще трябва да оформят окончателния вид на изборните правила, обединени в общ законопроект.

Очаква се новите текстове да пренаредят изцяло изборния процес, като сред основните акценти са връщането на стария режим на машинното гласуване, премахването на многомандатния избирателен район за българите зад граница и засилването на ролята на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Какво предвиждат основните промени в Изборния кодекс?

Правната комисия ще разгледа общ законопроект, изготвен след сливането на общо четири отделни проекта, приети по-рано на първо четене. Партиите „Прогресивна България“, ДПС и „Възраждане“ внесоха и допълнителни предложения между двете четения.

Основните промени, които влизат за финално гласуване в комисията, включват:

Възстановяване на машинния вот : Предвижда се връщане на правилата за машинно гласуване във вида им от 2021 година. Изцяло хартиено гласуване ще се провежда единствено в по-малките населени места, където броят на жителите е под 300 души.

: Предвижда се връщане на правилата за машинно гласуване във вида им от 2021 година. Изцяло хартиено гласуване ще се провежда единствено в по-малките населени места, където броят на жителите е под 300 души. Отпадане на район „Чужбина“ : Текстовете предвиждат премахването на самостоятелния избирателен район извън страната.

: Текстовете предвиждат премахването на самостоятелния избирателен район извън страната. Ограничения за секциите зад граница : Предлага се въвеждането на лимит до максимум 20 изборни секции в държавите, които не са членки на Европейския съюз.

: Предлага се въвеждането на лимит до максимум 20 изборни секции в държавите, които не са членки на Европейския съюз. Повече власт за ЦИК: Предвижда се сериозно разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия.

Очаквания за дебатите в пленарна зала

След като Комисията по конституционни и правни въпроси приеме текстовете на второ четене, те ще бъдат внесени в пленарната зала на Народното събрание за окончателно одобрение до края на седмицата. Темата традиционно предизвиква сериозни политически сблъсъци между управляващите и опозицията, тъй като промените се правят непосредствено преди старта на подготовката за вота.