Крум Зарков: Дефицитът трябва да бъде преодолян, но не за сметка на трудещите се, а на капитала

„Този бюджет е авариен – има за цел да фиксира обстановката такава, каквато е и каквато я вижда новата власт. Истинският бюджетен разговор, от който имаме нужда като общество и държава, ще се състои есента. Там имаме своите изисквания.“. Това заяви пред журналисти в Стара Загора председателят на НС на БСП, който посети града за среща с членове и симпатизанти на партията.
На първо място лидерът на левицата посочи, че за социалистите е важно дефицитът да не бъде преодоляван за сметка на трудещите се, а да бъде преодолян за сметка на капитала. „На второ място, време е да се предприемат истински стъпки за децентрализация на властта. Местната власт не може да бъде поставяна непрекъснато в ситуация да се реди на опашка пред кабинета на министъра на финансите за благоволение, който и да е той. Трето, не бива да се страхуваме най-накрая да се изправим пред необходимото и неизбежното – цялостна реформа на данъчно-осигурителната ни система.“. коментира Зарков. По думите му търсим откъде да вземем пари и управляващите са започнали с рязане на разходите, но са разбрали, че това не е толкова просто. Той наблегна, че не се поглежда обаче там, където са приходите на големите богаташи. „Няма държава в цивилизования свят, в която, както е у нас, колкото повече печелиш, толкова по-малко да допринасяш. В развитите държави, към които се стремим, е точно обратното.“, каза още социалистът.
Крум Зарков подчерта, че плоският данък пази хората с най-високите доходи, обрича на мизерия тези с най-ниските, а средната класа носи основната тежест. „Трябва да има справедливост. Отмяната му не означава увеличаване на данъците за всички, а само за богатите и свръхбогатите, запазване на данъчната ставка за хората със средни доходи и намаляването им за най-уязвимите групи. Защо огромна част от събираните данъци идват от малкия бизнес, от гръбнака на икономиката ни, а не от дивидентите и от тези с офшорките?“, попита председателят на БСП.
Зарков обясни и че социалистите в областта следят казуса с „Мариците“. Според него прави впечатление, че по време на предизборна кампания всички ходят от Раднево до Стара Загора и обещават чудеса от храброст, пък после става както обикновено. „Сега разформироването на БЕХ повдига много въпроси. За БСП най-важното е благополучието на хората, заети в мините, и това, което те означават за целия регион“, заключи Крум Зарков.
Крум Зарков: Дефицитът трябва да бъде преодолян, но не за сметка на трудещите се, а на капитала
8 Юли, 2026 07:46 386 17
„Този бюджет е авариен – има за цел да фиксира обстановката такава, каквато е и каквато я вижда новата власт. Истинският бюджетен разговор, от който имаме нужда като общество и държава, ще се състои есента. Там имаме своите изисквания.“, коментира лидерът на БСП
„Този бюджет е авариен – има за цел да фиксира обстановката такава, каквато е и каквато я вижда новата власт. Истинският бюджетен разговор, от който имаме нужда като общество и държава, ще се състои есента. Там имаме своите изисквания.“. Това заяви пред журналисти в Стара Загора председателят на НС на БСП, който посети града за среща с членове и симпатизанти на партията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #6
07:55 08.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зарков вече е
07:58 08.07.2026
4 Котка:
Коментиран от #5
07:58 08.07.2026
5 Да, от марксист - толко.
До коментар #4 от "Котка:":Дори и симпатичен на фона на другите му съпартиици...
08:00 08.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Старчо Сарача
08:03 08.07.2026
9 Радо
08:04 08.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Овчар
08:05 08.07.2026
12 миме
08:09 08.07.2026
13 Никой
То - нито съд - нито социални грижи - нищо.
Ге просто спят и приказват за права.
08:09 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кирил
08:13 08.07.2026
16 ежко
08:18 08.07.2026
17 Кацамунски
08:20 08.07.2026