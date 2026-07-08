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Крум Зарков: Дефицитът трябва да бъде преодолян, но не за сметка на трудещите се, а на капитала

Крум Зарков: Дефицитът трябва да бъде преодолян, но не за сметка на трудещите се, а на капитала

8 Юли, 2026 07:46 386 17

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  • трудещи се-
  • капитала

„Този бюджет е авариен – има за цел да фиксира обстановката такава, каквато е и каквато я вижда новата власт. Истинският бюджетен разговор, от който имаме нужда като общество и държава, ще се състои есента. Там имаме своите изисквания.“, коментира лидерът на БСП

Крум Зарков: Дефицитът трябва да бъде преодолян, но не за сметка на трудещите се, а на капитала - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Този бюджет е авариен – има за цел да фиксира обстановката такава, каквато е и каквато я вижда новата власт. Истинският бюджетен разговор, от който имаме нужда като общество и държава, ще се състои есента. Там имаме своите изисквания.“. Това заяви пред журналисти в Стара Загора председателят на НС на БСП, който посети града за среща с членове и симпатизанти на партията.
На първо място лидерът на левицата посочи, че за социалистите е важно дефицитът да не бъде преодоляван за сметка на трудещите се, а да бъде преодолян за сметка на капитала. „На второ място, време е да се предприемат истински стъпки за децентрализация на властта. Местната власт не може да бъде поставяна непрекъснато в ситуация да се реди на опашка пред кабинета на министъра на финансите за благоволение, който и да е той. Трето, не бива да се страхуваме най-накрая да се изправим пред необходимото и неизбежното – цялостна реформа на данъчно-осигурителната ни система.“. коментира Зарков. По думите му търсим откъде да вземем пари и управляващите са започнали с рязане на разходите, но са разбрали, че това не е толкова просто. Той наблегна, че не се поглежда обаче там, където са приходите на големите богаташи. „Няма държава в цивилизования свят, в която, както е у нас, колкото повече печелиш, толкова по-малко да допринасяш. В развитите държави, към които се стремим, е точно обратното.“, каза още социалистът.
Крум Зарков подчерта, че плоският данък пази хората с най-високите доходи, обрича на мизерия тези с най-ниските, а средната класа носи основната тежест. „Трябва да има справедливост. Отмяната му не означава увеличаване на данъците за всички, а само за богатите и свръхбогатите, запазване на данъчната ставка за хората със средни доходи и намаляването им за най-уязвимите групи. Защо огромна част от събираните данъци идват от малкия бизнес, от гръбнака на икономиката ни, а не от дивидентите и от тези с офшорките?“, попита председателят на БСП.
Зарков обясни и че социалистите в областта следят казуса с „Мариците“. Според него прави впечатление, че по време на предизборна кампания всички ходят от Раднево до Стара Загора и обещават чудеса от храброст, пък после става както обикновено. „Сега разформироването на БЕХ повдига много въпроси. За БСП най-важното е благополучието на хората, заети в мините, и това, което те означават за целия регион“, заключи Крум Зарков.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    8 0 Отговор
    А на крадците които ограбиха държавата през годините медали или грамоти ще се раздават?

    Коментиран от #6

    07:55 08.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зарков вече е

    7 0 Отговор
    Смешен да се изказва неподходящо

    07:58 08.07.2026

  • 4 Котка:

    8 0 Отговор
    Празни приказки от един празен човек!

    Коментиран от #5

    07:58 08.07.2026

  • 5 Да, от марксист - толко.

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Котка:":

    Дори и симпатичен на фона на другите му съпартиици...

    08:00 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Старчо Сарача

    4 0 Отговор
    Кой е Крум Зарков?

    08:03 08.07.2026

  • 9 Радо

    2 3 Отговор
    Извън всяко съмнение Крум Зарков е партийния лидер с най висок морал, но наследи опорочена , изгнила и обременена партийна структура която не може да бъде реанимирана от масата престарели хора която я подкрепя

    08:04 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Овчар

    4 0 Отговор
    На този му вярват само глупаците.!

    08:05 08.07.2026

  • 12 миме

    3 0 Отговор
    крумчо, мамин златен направо кажи , че ше праиш нов Народен Съд и национализация на сичко часно и 240 депутата не ти мърдат

    08:09 08.07.2026

  • 13 Никой

    3 0 Отговор
    Трудещата се администрация спи по цял ден се спи.

    То - нито съд - нито социални грижи - нищо.

    Ге просто спят и приказват за права.

    08:09 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кирил

    3 0 Отговор
    Крум Зарков върви точно по пътя на Курнела, не може да каже нищо смислено и плещи глупости

    08:13 08.07.2026

  • 16 ежко

    0 0 Отговор
    Круме, видя се колко ти струват идеите. Нали не си в парламента.

    08:18 08.07.2026

  • 17 Кацамунски

    0 0 Отговор
    и труд ? Хайде , стига !

    08:20 08.07.2026

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