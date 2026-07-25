Крум Зарков обяви твърда подкрепа за Илияна Йотова

Председателят на БСП Крум Зарков обяви официално, че настоящият държавен глава Илияна Йотова има неговата категорична подкрепа за предстоящите президентски избори през есента на 2026 г.

Реакцията на партийния лидер дойде веднага след като Йотова потвърди в предаването „Панорама“ по БНТ намерението си да влезе в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Мигновена партийна реакция в социалните мрежи

„В "Панорама" Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа“, написа Крум Зарков в личния си профил във Фейсбук, цитиран от БНТ. Лидерът на социалистите изрази силна увереност, че в рамките на предстоящата вътрешнопартийна процедура Йотова ще получи одобрението на цялата левица. По думите му, за огромна част от българските социалисти тя остава най-достойната фигура за държавен глава.

Контекст на президентската кампания през 2026 г.

Илияна Йотова пое функциите на президент през януари 2026 г., след като Румен Радев подаде оставка, за да се включи в битката за парламента. В ефира на националната телевизия тя уточни, че ще се яви на вота като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет.

Зарков и друг път е демонстрирал одобрение към дейността на Йотова, определяйки я като опитен политик с ясна визия за националната сигурност и външната политика на страната. Очаква се БСП официално да стартира своите легитимни процедури по партийния ред през следващите седмици, за да консолидира левия вот около нейното име.