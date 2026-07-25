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Крум Зарков обяви твърда подкрепа за Илияна Йотова

Крум Зарков обяви твърда подкрепа за Илияна Йотова

25 Юли, 2026 07:56, обновена 25 Юли, 2026 08:00 839 32

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  • избори-
  • президент-
  • подкрепа

Лидерът на БСП застана зад кандидатурата ѝ за президентския пост броени минути след официалното ѝ изявление в ефира на БНТ

Крум Зарков обяви твърда подкрепа за Илияна Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на БСП Крум Зарков обяви официално, че настоящият държавен глава Илияна Йотова има неговата категорична подкрепа за предстоящите президентски избори през есента на 2026 г.

Реакцията на партийния лидер дойде веднага след като Йотова потвърди в предаването „Панорама“ по БНТ намерението си да влезе в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Мигновена партийна реакция в социалните мрежи

„В "Панорама" Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа“, написа Крум Зарков в личния си профил във Фейсбук, цитиран от БНТ. Лидерът на социалистите изрази силна увереност, че в рамките на предстоящата вътрешнопартийна процедура Йотова ще получи одобрението на цялата левица. По думите му, за огромна част от българските социалисти тя остава най-достойната фигура за държавен глава.

Контекст на президентската кампания през 2026 г.

Илияна Йотова пое функциите на президент през януари 2026 г., след като Румен Радев подаде оставка, за да се включи в битката за парламента. В ефира на националната телевизия тя уточни, че ще се яви на вота като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет.

Зарков и друг път е демонстрирал одобрение към дейността на Йотова, определяйки я като опитен политик с ясна визия за националната сигурност и външната политика на страната. Очаква се БСП официално да стартира своите легитимни процедури по партийния ред през следващите седмици, за да консолидира левия вот около нейното име.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    26 0 Отговор
    Този е паразит ненужен на никой ..! Сам си го направи ..!

    08:04 25.07.2026

  • 2 Хм.....

    19 0 Отговор
    Рендерас, и твърда подкрепа...!?
    Фейк...

    08:04 25.07.2026

  • 3 Въй

    19 0 Отговор
    Крум Зарков иска да стане вицепрезидент на България. Затова се облизва.Пачки с кинти.

    08:05 25.07.2026

  • 4 Някой си

    18 0 Отговор
    Тоя за кой път ще настъпва мотиката?!

    08:08 25.07.2026

  • 5 Крумчо Гъзарков

    13 0 Отговор
    КОЙ те пита пък теб би, нищожество червено, дето с цялата си простащината и цинизъм се изгаври със стотиците хиляди жертви на твоята кървава и престъпна БКП! Я се измитай от мрежата и отивай да търсиш квартира на жалките остатъци от престъпната ти и кървава партия, партията на изверга Кацамунски- дядо ти, който е съсипал толкова много човешки живоит! Ей, големи нохалници са това комунистите, много големи, направо гьонсурати!

    08:10 25.07.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 1 Отговор
    КРУМЧО Е ФАКТОР В ПОЛИТИКАТА ..................... КОЛКО И СЕЛЯНКАТА КОРНИ ..................... НЕЩАСТНИК ...................... ФАКТ

    Коментиран от #11

    08:10 25.07.2026

  • 7 Мумии и запартъчета на БКП

    16 0 Отговор
    Защо пасквилът за БКП мумията Кремтодорова е със забранени коментари?

    08:11 25.07.2026

  • 8 Старшина Боташ

    16 0 Отговор
    Браво на котешкият удушвач за подкрепата на вещицата ...питайте я защо убиха баща и ?!

    08:12 25.07.2026

  • 9 Някоя си

    14 0 Отговор
    Много ми е отвратителен като мъж!

    Коментиран от #13

    08:13 25.07.2026

  • 10 Старшина Боташ

    16 0 Отговор
    Всички се натискат за лапачката от Боташ

    08:13 25.07.2026

  • 11 Всъщност Кацамунчето не е никакъв фактор

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Леля Корни поне хората я слушат, когато с документи и официални данни показва безобразията и кражбите на текущите овластени престъпници. Кацамунчо мамин дори червените бабички не щат да го чуят.

    08:14 25.07.2026

  • 12 голипк

    11 1 Отговор
    Да си прибирате стоката там в БСП и тя като вас да гледа мача. Както му приляга на всеки БСП отпадък, не се научихте кои е Агресор, и как да казвате НЕ на разбойници и бандити от америка, така че да си вземате стоката и да си я гледате. Ние българите нямаме нужда от предатели и мазници дето викат Йест преди даже да са им поискали. И как дават бази на бандити дето нападат суверенна държава, в разрез с устава на ООН??? Това е престъпление. Престъпници по международното право. Сега може и да осъдят България като съучастник на бандити. Слава на Господ Иисус Христос предателите отпадат един по един.

    08:14 25.07.2026

  • 13 Ама

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някоя си":

    Зарчо Кацамунски мъж ли е? На мен винаги ми е докарвал на тези от модерните половофлуидни субекти.

    08:15 25.07.2026

  • 14 Кирил

    15 0 Отговор
    По тоя начин червеният сайт /и червеният автор/ правят реклама на една умряла партия, начело на която е тоя некадърник

    08:16 25.07.2026

  • 15 Гост

    10 0 Отговор
    Не я подпирай твърде твърдо, Круме, да не я повредиш!

    08:18 25.07.2026

  • 16 Само Гюров-Кандев

    5 6 Отговор
    Доказаха, че са честни и работят ЗА България.

    на глупавия и малоумен кофти матриал, че комунистите са най-големите и върли капиталисти, за да крадът и богатеят са готови, не феодализъм, робство да ви докарат.
    Но вие 1,4 милиона си ги докарахте, не ви упреквам, но завличате и нас, които знаехме, че комунистите са крадци и мафиоти.

    08:21 25.07.2026

  • 17 Само Гюров-Кандев

    6 7 Отговор
    Доказаха, че са честни и работят ЗА България.

    Само да напомня на глупавия и малоумен кофти матриал, че комунистите са най-големите и върли капиталисти, за да крадът и богатеят са готови, не феодализъм, робство да ви докарат.
    Но вие 1,4 милиона си ги докарахте, не ви упреквам, но завличате и нас, които знаехме, че комунистите са крадци и мафиоти.

    Коментиран от #21

    08:23 25.07.2026

  • 18 Ненужееен

    10 0 Отговор
    Ами подкрепете я Щом сте решили Само че ако я подкрепите вие няма да спечели

    08:25 25.07.2026

  • 19 Никой

    0 5 Отговор
    Седи добре. Ще ни представлява.

    08:27 25.07.2026

  • 20 Без име

    4 1 Отговор
    Тоя защо не е осъден за жестокост към животно?

    08:28 25.07.2026

  • 21 ьяолас

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Само Гюров-Кандев":

    Жълтопаветен макак, да си ги вземеш у вас тези двамата мазника на ПП и ДБ педофили. Не ни пробутваи на ПП и ДБ педофили глупостите. Да си вземаш това извращение у вас, мИрси.

    08:29 25.07.2026

  • 22 Без име

    3 1 Отговор
    "Публикация на сайта „Топновини“ твърди, че през 2015 г. Зарков и съпругата му Ирина са си купили апартамент на първи, надпартерен етаж с мазе в центъра на София. Жилището на бул. „Дондуков“ е 140 квадратни метра и е закупено за 155 000 евро или 1107 евро на кв.м.

    От нотариалния акт ставало ясно, че 15 500 евро са платени преди подписване на договора, 74 500 евро – при подписване на акта, а останалите 65 000 евро са платени чрез ипотечен кредит. След това Зарков купил и идеални части от дворно място от 314.40 кв. м за 300 лева.

    Каква изгодна сделка само! Да си купиш апартамент на пъпа на София за дребни стотинки!" (Блиц)

    Коментиран от #30

    08:30 25.07.2026

  • 23 Родина

    7 0 Отговор
    Йотова , рицар тамплиер 2023 година .
    Е ли в правото си да бъде президент ?

    08:37 25.07.2026

  • 24 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 0 Отговор
    Ч€РВ€НОТО П€ ДАЛ Ч€-ГР ОЗ НИК , "голям" го вади,АЛА м€к ! :))

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    08:42 25.07.2026

  • 25 Гатьо Гатев

    6 0 Отговор
    Круме затри социализъмъ в България,ще останеш завинаги в историята......като ИНФАНТИЛ........

    08:47 25.07.2026

  • 26 БСП !

    6 0 Отговор
    Не Може да Си Намери Място !

    От Яд !

    И Злоба !

    08:49 25.07.2026

  • 27 ИВАН

    8 0 Отговор
    Че какво общо има тая дебелобърнестата с лявата идея, не виждам какво общо има и с България, а да, взима тука заплата.

    08:49 25.07.2026

  • 28 Пеев

    3 0 Отговор
    И от ДПС сме за йотова!
    Тя няма да ви подведе!
    Гаранция!

    09:19 25.07.2026

  • 29 ВИК

    2 2 Отговор
    Мненията на читатели под новината за Крум Зарков/Илиана Йотова са за съжаление - толкова “висок” интелект, толкова простотия, толкова злоба и омраза, описват само 36 годишната липса на образование и развитие! Псевдодемократи от всички партии, дерзайте!

    09:21 25.07.2026

  • 30 Те тогава цените

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    бяха такива. И какво лошо е да си купиш апартамент? Стига с тези простотии!!!

    09:39 25.07.2026

  • 31 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    НЯМА йо то ва ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ р€зид€нт,НЯМА!:))

    10:01 25.07.2026

  • 32 Синя София

    0 0 Отговор
    Комунизмът се завърна в България , Радев, Йотова,министри, регулатори, прокуратура,съдебна власт, всичко е в ръцете на комунисти,те затова гледат на изток към Путин

    10:12 25.07.2026

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