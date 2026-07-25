Крум Зарков обяви твърда подкрепа за Илияна Йотова

Председателят на БСП Крум Зарков обяви официално, че настоящият държавен глава Илияна Йотова има неговата категорична подкрепа за предстоящите президентски избори през есента на 2026 г.
Реакцията на партийния лидер дойде веднага след като Йотова потвърди в предаването „Панорама“ по БНТ намерението си да влезе в надпреварата за „Дондуков“ 2.
Мигновена партийна реакция в социалните мрежи
„В "Панорама" Илияна Йотова току-що обяви кандидатурата си за президент! Тя има моята подкрепа“, написа Крум Зарков в личния си профил във Фейсбук, цитиран от БНТ. Лидерът на социалистите изрази силна увереност, че в рамките на предстоящата вътрешнопартийна процедура Йотова ще получи одобрението на цялата левица. По думите му, за огромна част от българските социалисти тя остава най-достойната фигура за държавен глава.
Контекст на президентската кампания през 2026 г.
Илияна Йотова пое функциите на президент през януари 2026 г., след като Румен Радев подаде оставка, за да се включи в битката за парламента. В ефира на националната телевизия тя уточни, че ще се яви на вота като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет.
Зарков и друг път е демонстрирал одобрение към дейността на Йотова, определяйки я като опитен политик с ясна визия за националната сигурност и външната политика на страната. Очаква се БСП официално да стартира своите легитимни процедури по партийния ред през следващите седмици, за да консолидира левия вот около нейното име.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
08:04 25.07.2026
2 Хм.....
Фейк...
08:04 25.07.2026
3 Въй
08:05 25.07.2026
4 Някой си
08:08 25.07.2026
5 Крумчо Гъзарков
08:10 25.07.2026
6 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #11
08:10 25.07.2026
7 Мумии и запартъчета на БКП
08:11 25.07.2026
8 Старшина Боташ
08:12 25.07.2026
9 Някоя си
Коментиран от #13
08:13 25.07.2026
10 Старшина Боташ
08:13 25.07.2026
11 Всъщност Кацамунчето не е никакъв фактор
До коментар #6 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Леля Корни поне хората я слушат, когато с документи и официални данни показва безобразията и кражбите на текущите овластени престъпници. Кацамунчо мамин дори червените бабички не щат да го чуят.
08:14 25.07.2026
12 голипк
08:14 25.07.2026
13 Ама
До коментар #9 от "Някоя си":Зарчо Кацамунски мъж ли е? На мен винаги ми е докарвал на тези от модерните половофлуидни субекти.
08:15 25.07.2026
14 Кирил
08:16 25.07.2026
15 Гост
08:18 25.07.2026
16 Само Гюров-Кандев
на глупавия и малоумен кофти матриал, че комунистите са най-големите и върли капиталисти, за да крадът и богатеят са готови, не феодализъм, робство да ви докарат.
Но вие 1,4 милиона си ги докарахте, не ви упреквам, но завличате и нас, които знаехме, че комунистите са крадци и мафиоти.
08:21 25.07.2026
17 Само Гюров-Кандев
Само да напомня на глупавия и малоумен кофти матриал, че комунистите са най-големите и върли капиталисти, за да крадът и богатеят са готови, не феодализъм, робство да ви докарат.
Но вие 1,4 милиона си ги докарахте, не ви упреквам, но завличате и нас, които знаехме, че комунистите са крадци и мафиоти.
Коментиран от #21
08:23 25.07.2026
18 Ненужееен
08:25 25.07.2026
19 Никой
08:27 25.07.2026
20 Без име
08:28 25.07.2026
21 ьяолас
До коментар #17 от "Само Гюров-Кандев":Жълтопаветен макак, да си ги вземеш у вас тези двамата мазника на ПП и ДБ педофили. Не ни пробутваи на ПП и ДБ педофили глупостите. Да си вземаш това извращение у вас, мИрси.
08:29 25.07.2026
22 Без име
От нотариалния акт ставало ясно, че 15 500 евро са платени преди подписване на договора, 74 500 евро – при подписване на акта, а останалите 65 000 евро са платени чрез ипотечен кредит. След това Зарков купил и идеални части от дворно място от 314.40 кв. м за 300 лева.
Каква изгодна сделка само! Да си купиш апартамент на пъпа на София за дребни стотинки!" (Блиц)
Коментиран от #30
08:30 25.07.2026
23 Родина
Е ли в правото си да бъде президент ?
08:37 25.07.2026
24 АНТИ-КОМУНИ$Т
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
08:42 25.07.2026
25 Гатьо Гатев
08:47 25.07.2026
26 БСП !
От Яд !
И Злоба !
08:49 25.07.2026
27 ИВАН
08:49 25.07.2026
28 Пеев
Тя няма да ви подведе!
Гаранция!
09:19 25.07.2026
29 ВИК
09:21 25.07.2026
30 Те тогава цените
До коментар #22 от "Без име":бяха такива. И какво лошо е да си купиш апартамент? Стига с тези простотии!!!
09:39 25.07.2026
31 АНТИ-КОМУНИ$Т
10:01 25.07.2026
32 Синя София
10:12 25.07.2026