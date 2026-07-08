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Вигенин: По-умно е да предотвратяваме щетите от климатичните промени, отколкото да ги компенсираме

Вигенин: По-умно е да предотвратяваме щетите от климатичните промени, отколкото да ги компенсираме

8 Юли, 2026 11:29 421

  • кристиан вигенин-
  • климатичните промени

„На първо място трябва да осъзнаем, че имаме истински проблем.", заяви евродепутатът

Вигенин: По-умно е да предотвратяваме щетите от климатичните промени, отколкото да ги компенсираме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Европа трябва да премине от реакция към подготовка за климатичните промени, защото горещите вълни, сушите и екстремните метеорологични явления вече не са изключение, а новата реалност.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в интервю за БНТ от Страсбург, посветено на необходимостта от по-ефективни европейски политики за адаптация към климатичните промени. По думите му все по-честите и продължителни горещини, които вече вземат човешки жертви в Европа, изискват климатичната адаптация да се превърне в основен приоритет на следващите европейски политики и бюджети.

„На първо място трябва да осъзнаем, че имаме истински проблем. Това, което правим във връзка с борбата с промените в климата, може и да даде някакъв резултат, но вече се сблъскваме с реален проблем с по-високите температури и особено с горещите вълни през лятото, които засягат пряко целия континент. Виждаме, че жегите стават все по-дълги“, каза евродепутатът.

Вигенин обърна внимание, че независимо дали ще бъде създаден отделен финансов инструмент, средствата за климатична адаптация трябва да бъдат предвидени в следващия европейски бюджет. Според него Общата селскостопанска политика трябва да постави много по-силен акцент върху превенцията, а не само върху компенсирането на щетите: „Подготовката за тези явления, които вече не са изключение, трябва да бъде основен приоритет. Според мен далеч по-умно е не да компенсираме, след като сме загубили реколтата например, а да вземем мерки това да не се случва. Това винаги е по-евтиният вариант и по-добрият за хората.“

По думите му градовете също трябва да се адаптират към новите климатични условия чрез повече зелени площи, дървета, сенчести пространства и инфраструктура, която намалява ефекта на т.нар. топлинни острови. „Не трябва да сме пасивни наблюдатели на едни вълни, които идват и чакаме просто да отминат. Трябва да сме готови за тях. Не е достатъчно просто да излееш нов асфалт или да сложиш нова настилка. Трябва да се предвидят тревни площи, повече дървета, сенки и цял комплекс от мерки, които да помогнат да се справим с жегите“, препоръча Вигенин.

Евродепутатът подчерта още, че европейските средства трябва да се насочват към мерки с реален ефект за хората, а не просто към усвояване на средства. Той коментира и развитието на изкуствения интелект, като предупреди, че Европа не трябва да повтаря грешките на Съединените щати. „Много често ни дават за пример САЩ, но виждаме как липсата на регулация създава сериозен обществен и политически проблем. В Европа ще направим нещата по различен начин. Работи се по предложение за енергийна ефективност на центрове за данни, което да гарантира, че ще бъдат изграждани по най-новите технологии, ще използват по-малко енергия и вода и ще отделят по-малко топлина. Тази регулация ще ни даде възможност устойчиво да развиваме изкуствения интелект и едновременно с това да запазим общественото доверие в технологията, защото всяка нова технология, която загуби общественото доверие, губи и своя смисъл“, смята Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


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