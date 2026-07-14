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Вигенин в Страсбург: Малките стопанства имат нужда от облекчени правила

Вигенин в Страсбург: Малките стопанства имат нужда от облекчени правила

14 Юли, 2026 18:32 269

  • кристиан вигенин-
  • страсбург

Повод за изказването беше дебатът за необходимостта от актуализиране на европейската регулаторна рамка за вълната

Вигенин в Страсбург: Малките стопанства имат нужда от облекчени правила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Малките стопани не могат да бъдат третирани като големите индустриални производители. Те нямат същия административен капацитет, нямат същия достъп до пазари и не могат да поемат всяка допълнителна тежест.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на пленарен дебат в Европейския парламент. Повод за изказването беше дебатът за необходимостта от актуализиране на европейската регулаторна рамка за вълната. Дискусията беше посветена на възможностите естественият ресурс да бъде използван по-ефективно в контекста на кръговата икономика, устойчивия текстил и подкрепата за европейското овцевъдство.

Вигенин подчерта, че за много фермери, особено в България, Източна и Южна Европа - в планинските, полупланинските и по-бедните региони, овцевъдството е въпрос на оцеляване. По думите му то не само осигурява доходи, но и поддържа живота в селските райони, съхранява местните породи и традиции и пази пасищата. „Тези стопани днес са поставени в абсурдна ситуация. Те са длъжни да стрижат овцете си, защото това е необходимо за здравето и хуманното отношение към животните, но след това вълната често не носи доход, а се превръща в разход. Това не е справедливо“, акцентира той.

Евродепутатът отбеляза, че България и редица държави от региона добре познават последиците от заболявания като шарка по овцете и козите, чума по дребните преживни животни и син език, които могат да унищожат стада и поминък. „Не става дума за премахване на контрола. Става дума за по-разумен контрол. Когато няма реален ветеринарен риск, правилата не трябва да правят събирането и използването на вълната икономически безсмислено“, е неговото мнение.

В заключение той призова Европейската комисия да преразгледа действащите правила, да подкрепи изграждането на регионални центрове за събиране и първична обработка на вълна, да насърчи местните преработватели и кооперативите и да осигури по-силна ветеринарна подкрепа и справедливи обезщетения за засегнатите стопани.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин в Страсбург: Малките стопанства имат нужда от облекчени правила


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