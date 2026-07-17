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Вигенин: Готовността за здравни кризи е неразделна част от сигурността на Европа

Вигенин: Готовността за здравни кризи е неразделна част от сигурността на Европа

17 Юли, 2026 12:53 407

  • кристиан вигенин-
  • европа

" Готовността за реакция при здравни кризи, устойчивите здравни системи и способността да разработваме и произвеждаме медицински средства за противодействие вече са неразделна част от нашата колективна сигурност.“

Вигенин: Готовността за здравни кризи е неразделна част от сигурността на Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Последните кризи показаха, че сигурността на Европа вече не се определя само от конвенционалните военни заплахи. Готовността за реакция при здравни кризи, устойчивите здравни системи и способността да разработваме и произвеждаме медицински средства за противодействие вече са неразделна част от нашата колективна сигурност.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на изслушването на министъра на отбраната на Ирландия Хелън Макенти в Комисията по сигурност и отбрана (SEDE) на Европейския парламент, посветено на приоритетите на Ирландското председателство на Съвета на ЕС в областта на сигурността и отбраната.

Вигенин: Готовността за здравни кризи е неразделна част от сигурността на Европа

Вигенин припомни, че Комисията по обществено здраве на Европейския парламент вече е поставила този въпрос в становището си по Европейския фонд за конкурентоспособност, като настоява за целево защитено финансиране на стратегически мерки като медицински средства за противодействие, производство на ваксини и антимикробни лекарства.

„Смята ли Вашето председателство, че целевото защитено финансиране е разумен подход в следващата Многогодишна финансова рамка? И би ли подкрепило отделни финансови пакети за тези стратегически мерки в областта на здравната готовност?“ - попита Вигенин.

В отговор министърът на отбраната на Ирландия Хелън Макенти подчерта, че наистина е важно сигурността да се разглежда в широк смисъл и включва не само военните способности, но и готовността за реакция при пандемии, продоволствената сигурност и други нововъзникващи заплахи. По думите ѝ през следващите месеци Ирландското председателство ще проведе интензивни консултации с държавите членки по следващата Многогодишна финансова рамка, включително за приоритетите и разпределението на средствата. Макенти заяви, че когато се говори за сигурност и отбрана, е необходим по-цялостен подход, а не само традиционно разбиране за инвестиции в отбраната, като решенията трябва да бъдат взети съвместно с държавите членки.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Готовността за здравни кризи е неразделна част от сигурността на Европа


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