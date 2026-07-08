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Демерджиев: Насочване на фокуса към Десислава Атанасова ми подсказва готовност тя да бъде жертвана

Демерджиев: Насочване на фокуса към Десислава Атанасова ми подсказва готовност тя да бъде жертвана

8 Юли, 2026 11:50 1 616 39

  • иван демерджиев-
  • фокус-
  • десислава атанасова-
  • жертва

"Големият въпрос не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски, след като беше санкциониран по закона „Магнитски“ за данни за мащабна корупция, защо никой не направи подобна проверка. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви вътрешният министър

Демерджиев: Насочване на фокуса към Десислава Атанасова ми подсказва готовност тя да бъде жертвана - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред журналисти полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По повод проверката на частните полети на Пеевски Демерджиев заяви, че сигналите, изпратени до Европол и Интерпол, не го притесняват, информират от dariknews.bg.

"Сигналите на ДПС показват нещо много ясно. След като знаят от кои системи е добита информацията, очевидно знаят и каква информация има в тези системи. На тези сигнали не гледам нещо притеснително за мен, те по-скоро показват, че хората, които питат - имат отговори, а те са неудобни", каза той.
Според министъра проверката не е насочена към хората, които са пътували с Пеевски, а към произхода на средствата, използвани за финансиране на десетките частни полети.

"Фокусът на този въпрос се прави опит да се измести основно към Десислава Атанасова. Едната страна на проблема е кои са хората, които са придружавали Пеевски в тези полети и не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати и бизнес, нещо , което наричаме олигархия в България", обясни Демерджиев.
"Големият въпрос не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски, след като беше санкциониран по закона „Магнитски“ за данни за мащабна корупция, защо никой не направи подобна проверка. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви той.

Той коментира и появилите се имена на лица, пътували с Пеевски, като посочи, че фокусът не трябва да се измества към тях.

"Насочване на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност тя да бъде жертвана. Тя е нещо като косвена жертва в случая - човек, озовал се там в списъка с хората, направили резервация и евентуално летели с Пеевски. Нашето внимание е насочено към Пеевски и огромния финансов ресурс, използван за неговите полети, неговия произход и евентуалната връзка с обществени поръчки и придобиване на активи от КТБ", каза още вътрешният министър.

"Има случаи, в които един частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и той е Делян Пеевски, ще изясним дали случайно не е негов, освен че го използва. Във всичките си действия сме се водили от закона", обясни той.

„Проверяваме престъпление, а не се занимаваме с личния живот на един или друг човек“, подчерта той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка мунчовци

    23 33 Отговор
    Затвор за вас за евтината пиеса която спретвате

    12:06 08.07.2026

  • 2 Последният Софиянец

    25 31 Отговор
    Радев ограбва народа а тия играят цирк.

    Коментиран от #3, #34

    12:06 08.07.2026

  • 3 Един шофьор

    29 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последният Софиянец":

    А МетодиеФ какво направи, при него бяхме цъфнали и вързали.

    Коментиран от #12, #17

    12:09 08.07.2026

  • 4 фаоуйи

    34 15 Отговор
    Почваите ги наред всички разбойници от ГЕРБ и ДПС - Шишко. Всички българи мизерстваха 15 г а тези кърлежи милиарди ограбиха и си летяха с частни самолети по света. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, милиарди ограби с разбоиниците си и милиарди заеми взе на гърба на всеки българин. Какво ги бавите и ги криете??? Какво само приказвате??? До кога ГЕРБ циганина ще се разхожда на свобода и ще го хранят в парламента. Той е управлявал а другите са съучастници. Само свинчо гоните а Магнолията го криете, а той беше министър. Слава на Господ Иисус Христос ПБ има пълно мнозинство. Почваите ги наред и да връщат милиардите. Няма пак пенсионерите да платят а те да си купуват дворци за любовниците.

    Коментиран от #7, #15, #21

    12:10 08.07.2026

  • 5 Всеки който приема да заема пост

    17 1 Отговор
    За какъвто пост няма капацитет е жертва в момента в който приема номинацията. Мога да дам примери с председатели на НС , които бяха свалени от постта безславно.

    12:11 08.07.2026

  • 6 Валентин ангелов

    33 6 Отговор
    Демерджиев , слонът в окото са Циганите .Те източват парите ни от социалната система , всички тежки престъпления произлизат от тях , не плащат почти нищо , плодят се още малолетни.Никои закони не ги ловят .Докога така , Демерджиев !!!!????

    Коментиран от #10

    12:11 08.07.2026

  • 7 Ще платят ,

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "фаоуйи":

    ще платят , вече са започнали , но от Проста България ви лъжат и вие вярвате защото сте същите !

    12:13 08.07.2026

  • 8 Дзак

    10 15 Отговор
    Докато атакуват ГЕРБ, ППДБ ще си вкарат автогол. Демерджиев само ще подпира едно или друго обвинение.

    12:14 08.07.2026

  • 9 Поговорка

    7 3 Отговор
    Бития бит, ...я ...н!

    12:14 08.07.2026

  • 10 Нещо повече

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Валентин ангелов":

    Когато напуснат дома си ги издирват без да е ясно защо. Но това струва пари. Кой ще ги плати.

    12:14 08.07.2026

  • 11 Ддд

    15 18 Отговор
    В 90% от изказванията на този, всичко е ЛЪЖА до ЛЪЖА. До сега дал ли е един факт за казано срещу Атанасова, или само на принципа, лъжи и внушения, без доказателства.
    А рибите с микрофони, ядат ли ядат ла€й,на които този ръси на воля.

    12:16 08.07.2026

  • 12 Ох най сетне разбрах

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един шофьор":

    За кого говориш. Ми така кажи.

    12:16 08.07.2026

  • 13 Браво

    13 7 Отговор
    А какво става с отвлеченото момиче от варненско?Как така цяла седмица неможете да откриете детето?

    12:16 08.07.2026

  • 14 Общата

    10 7 Отговор
    Мен хубаво ме баха у Добай, ного харесва, изкам Дулуво

    12:17 08.07.2026

  • 15 Ддд

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "фаоуйи":

    Като слушам ПБ, те са приготвили постната пица, тройно по малка и от Бойковата, а на тебе ти текат лигите, сякаш са ти забъркали кофа със зоб.

    Коментиран от #23

    12:18 08.07.2026

  • 16 Зъл пес

    12 11 Отговор
    Дементния не иска да признае че Магнитски не важи в ЕС.По-добре да си признае за Бях точен с парите.Защо мисирките не го питат за това?

    12:18 08.07.2026

  • 17 Зъл пес

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Един шофьор":

    Ами така беше.Който е некадърен,винаги ще се чувства прецакан,ако ще и господ да е шефа.

    12:20 08.07.2026

  • 18 Перо

    16 1 Отговор
    Освен КТБ, Дерменджиев знае ли кой е истинския приватизатор на Булгартабак и защо си мисли, че парите на Пеевски идват само от КТБ?

    12:20 08.07.2026

  • 19 Случаен

    9 8 Отговор
    Е, нали всички искат да се разгради олигархията. Ето, започва, защо някои пищят.

    Коментиран от #29

    12:21 08.07.2026

  • 20 След нападения с кучета

    15 0 Отговор
    Тежко е пострадала жена. Ми те кучета убиха човек на Витоша и никой нищо.

    12:21 08.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Един

    3 1 Отговор
    Нали пък за ДБ гласуват много хора. Социолозите с какво ще им помогнат.

    12:24 08.07.2026

  • 23 фвьесв

    11 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    На мис Гащи двореца е купен и с твои пари бре??? Не го ли разбираш че проостия пожарникар и от твоя джоб е бъркал и е вземал??? И каква пица ти е давал този паразит дето те е ограбвал докато зяпаш. От къде ви намират такива ??? Давал му бил пица, по голяма??? А сега хем те ограби и хем пицата ще трябва да си я платиш.

    Коментиран от #30

    12:25 08.07.2026

  • 24 Смешник

    6 6 Отговор
    Няма нищо лошо Тая миризлива по думите на Тиквата простакеша Атанасова е време да се прибира в Дулово

    12:27 08.07.2026

  • 25 пери

    10 4 Отговор
    На никого няма да липсва Десислава Атанасова и няма да е никаква загуба за КС, но пък ако я пожертват, ще е добър знак и показно за останалите, да си знаят.

    Коментиран от #31

    12:27 08.07.2026

  • 26 Нема се пуашите, другаре!

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    След 6 месеца Мунчо ще е вкарал цифровото € по разпореждане на шефката му Урсуза и след първата задължителан ваксинация против каквото там дойде почти всички небо(га)таши ще сте дали фира, така че мизерия няма да видите за дълго

    Коментиран от #36

    12:29 08.07.2026

  • 27 Амчи нали ти го насочи този фокус

    5 2 Отговор
    бе, алтав? Да не съм аз. По-добре си признай защо пазиш Пеевски, вместо да се правиш на девица-светица.

    12:29 08.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нещо си се заблудил

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Случаен":

    Всичко е театро. Олигарх олигарху око не вади. Атанасова не е олигарх.
    Радевите не закачат своето лоби, а Пеевски му подкрепи бюджета. "Френска връзка", панимайш?

    12:33 08.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 незнайко

    4 2 Отговор
    Сега ако разберат, че самолета е СОБСТВЕНОСТ на Пеевски как ще проверят с какви средства е летял ? НИКАК ! Само си чешат езиците с Пеевски а на него не му ПУКА защото има ПАРИ !!!
    Поне да бяха споменали колко струва един полет отиване и връщане до Дубай !!!

    12:37 08.07.2026

  • 33 Боко Тиквата

    4 3 Отговор
    Деса Дуловската ще изгърми. Шопара Шиши и той. Важното е аз да остана незасегнат.

    12:40 08.07.2026

  • 34 Ограбил ти е мозъка

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последният Софиянец":

    Мозък нямаш!

    12:41 08.07.2026

  • 35 АЛО МО ДЕ РАТОР

    4 0 Отговор
    КВИ са тия реклами на всеки клик? Губите си аудиторията...

    12:41 08.07.2026

  • 36 Ти си лесен

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нема се пуашите, другаре!":

    Ще ядеш муйове...

    Коментиран от #39

    12:43 08.07.2026

  • 37 ДС⚡ПС 🔞"подкрепят" и с "3-те" крака🔞ПБ

    3 0 Отговор
    ДЕСА "ДУЛОВСКИЯТ" 🎺

    12:43 08.07.2026

  • 38 Бай Иван

    1 5 Отговор
    Бой по свинята и следващ е тиквата!

    12:45 08.07.2026

  • 39 Гледам, че щом си тропкаш за Крадевците,

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ти си лесен":

    значи доволно си им лапуркаш чучурите.

    12:56 08.07.2026

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