Демерджиев: Насочване на фокуса към Десислава Атанасова ми подсказва готовност тя да бъде жертвана

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред журналисти полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По повод проверката на частните полети на Пеевски Демерджиев заяви, че сигналите, изпратени до Европол и Интерпол, не го притесняват, информират от dariknews.bg.
"Сигналите на ДПС показват нещо много ясно. След като знаят от кои системи е добита информацията, очевидно знаят и каква информация има в тези системи. На тези сигнали не гледам нещо притеснително за мен, те по-скоро показват, че хората, които питат - имат отговори, а те са неудобни", каза той.
Според министъра проверката не е насочена към хората, които са пътували с Пеевски, а към произхода на средствата, използвани за финансиране на десетките частни полети.
"Фокусът на този въпрос се прави опит да се измести основно към Десислава Атанасова. Едната страна на проблема е кои са хората, които са придружавали Пеевски в тези полети и не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, между магистрати и бизнес, нещо , което наричаме олигархия в България", обясни Демерджиев.
"Големият въпрос не е защо се проверява Пеевски. Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски, след като беше санкциониран по закона „Магнитски“ за данни за мащабна корупция, защо никой не направи подобна проверка. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви той.
Той коментира и появилите се имена на лица, пътували с Пеевски, като посочи, че фокусът не трябва да се измества към тях.
"Насочване на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва една готовност тя да бъде жертвана. Тя е нещо като косвена жертва в случая - човек, озовал се там в списъка с хората, направили резервация и евентуално летели с Пеевски. Нашето внимание е насочено към Пеевски и огромния финансов ресурс, използван за неговите полети, неговия произход и евентуалната връзка с обществени поръчки и придобиване на активи от КТБ", каза още вътрешният министър.
"Има случаи, в които един частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и той е Делян Пеевски, ще изясним дали случайно не е негов, освен че го използва. Във всичките си действия сме се водили от закона", обясни той.
„Проверяваме престъпление, а не се занимаваме с личния живот на един или друг човек“, подчерта той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка мунчовци
12:06 08.07.2026
2 Последният Софиянец
Коментиран от #3, #34
12:06 08.07.2026
3 Един шофьор
До коментар #2 от "Последният Софиянец":А МетодиеФ какво направи, при него бяхме цъфнали и вързали.
Коментиран от #12, #17
12:09 08.07.2026
4 фаоуйи
Коментиран от #7, #15, #21
12:10 08.07.2026
5 Всеки който приема да заема пост
12:11 08.07.2026
6 Валентин ангелов
Коментиран от #10
12:11 08.07.2026
7 Ще платят ,
До коментар #4 от "фаоуйи":ще платят , вече са започнали , но от Проста България ви лъжат и вие вярвате защото сте същите !
12:13 08.07.2026
8 Дзак
12:14 08.07.2026
9 Поговорка
12:14 08.07.2026
10 Нещо повече
До коментар #6 от "Валентин ангелов":Когато напуснат дома си ги издирват без да е ясно защо. Но това струва пари. Кой ще ги плати.
12:14 08.07.2026
11 Ддд
А рибите с микрофони, ядат ли ядат ла€й,на които този ръси на воля.
12:16 08.07.2026
12 Ох най сетне разбрах
До коментар #3 от "Един шофьор":За кого говориш. Ми така кажи.
12:16 08.07.2026
13 Браво
12:16 08.07.2026
14 Общата
12:17 08.07.2026
15 Ддд
До коментар #4 от "фаоуйи":Като слушам ПБ, те са приготвили постната пица, тройно по малка и от Бойковата, а на тебе ти текат лигите, сякаш са ти забъркали кофа със зоб.
Коментиран от #23
12:18 08.07.2026
16 Зъл пес
12:18 08.07.2026
17 Зъл пес
До коментар #3 от "Един шофьор":Ами така беше.Който е некадърен,винаги ще се чувства прецакан,ако ще и господ да е шефа.
12:20 08.07.2026
18 Перо
12:20 08.07.2026
19 Случаен
Коментиран от #29
12:21 08.07.2026
20 След нападения с кучета
12:21 08.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Един
12:24 08.07.2026
23 фвьесв
До коментар #15 от "Ддд":На мис Гащи двореца е купен и с твои пари бре??? Не го ли разбираш че проостия пожарникар и от твоя джоб е бъркал и е вземал??? И каква пица ти е давал този паразит дето те е ограбвал докато зяпаш. От къде ви намират такива ??? Давал му бил пица, по голяма??? А сега хем те ограби и хем пицата ще трябва да си я платиш.
Коментиран от #30
12:25 08.07.2026
24 Смешник
12:27 08.07.2026
25 пери
Коментиран от #31
12:27 08.07.2026
26 Нема се пуашите, другаре!
До коментар #21 от "Ти да видиш":След 6 месеца Мунчо ще е вкарал цифровото € по разпореждане на шефката му Урсуза и след първата задължителан ваксинация против каквото там дойде почти всички небо(га)таши ще сте дали фира, така че мизерия няма да видите за дълго
Коментиран от #36
12:29 08.07.2026
27 Амчи нали ти го насочи този фокус
12:29 08.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нещо си се заблудил
До коментар #19 от "Случаен":Всичко е театро. Олигарх олигарху око не вади. Атанасова не е олигарх.
Радевите не закачат своето лоби, а Пеевски му подкрепи бюджета. "Френска връзка", панимайш?
12:33 08.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 незнайко
Поне да бяха споменали колко струва един полет отиване и връщане до Дубай !!!
12:37 08.07.2026
33 Боко Тиквата
12:40 08.07.2026
34 Ограбил ти е мозъка
До коментар #2 от "Последният Софиянец":Мозък нямаш!
12:41 08.07.2026
35 АЛО МО ДЕ РАТОР
12:41 08.07.2026
36 Ти си лесен
До коментар #26 от "Нема се пуашите, другаре!":Ще ядеш муйове...
Коментиран от #39
12:43 08.07.2026
37 ДС⚡ПС 🔞"подкрепят" и с "3-те" крака🔞ПБ
12:43 08.07.2026
38 Бай Иван
12:45 08.07.2026
39 Гледам, че щом си тропкаш за Крадевците,
До коментар #36 от "Ти си лесен":значи доволно си им лапуркаш чучурите.
12:56 08.07.2026