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Оценка за дисциплина и глоби за родители: От Синдикат „Образование“ искат по-строги правила в училище

Оценка за дисциплина и глоби за родители: От Синдикат „Образование“ искат по-строги правила в училище

17 Август, 2026 22:04 557 10

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  • кт подкрепа

Какви биха били плюсовете и минусите от въвеждането на оценка за дисциплина в час

Оценка за дисциплина и глоби за родители: От Синдикат „Образование“ искат по-строги правила в училище - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява за въвеждане на оценка за дисциплина на българските ученици със стимули за добро възпитание и за ограничаване на използването на социалните мрежи. Това се посочва в позиция от синдикалната организация с председател д-р Юлиян Петров.

В нея се заявява, че Синдикат „Образование“ категорично заклеймява престъплението, извършено от бъдещите „граждани“ в ученическа възраст от Пловдив и региона, уточни БТА. Това е поредната трагична постъпка, която потвърждава диагнозата за липса на възпитание, за която говорим от поне две десетилетия. "Отнемането на човешки живот е най-тежкото престъпление и обществото с основание е изключително чувствително към него. Но има и много други нарушения на морала, закона и благоприличието, и нито една религия или правосъдна система в света не определя тези отклонения като малки или допустими. Защото всяко тежко деяние е предшествано от множество други прояви, за които всекидневно си затваряме очите. Тази трагедия е индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани, които познават и спазват правилата и носят отговорност за своите действия", се подчертава в позицията.

От синдиката посочват, че примерите за агресия и насилие са безброй. "За всеки критично мислещ човек е очевидно, че това се случва пред бездействащия поглед на държавните институции, които демонстрират апатия и малодушие към войнстващите родителски напъни за намеса в управлението на българското образование. Отрицателните последствия от този, поощряван от Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни", заявяват от учителския синдикат.

„Подобни трагични събития са повод ние, учителите, да заявим категорично "не на либералния подход в българското образование! Не на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището! Не на политизирането на нашите деца и лишаването им от истинско образование, защото образование без възпитание е либерална лъжа! Не на превръщането на българския учител в заложник на политици и бюрократи“, се казва още в позицията. В нея се отбелязва, че последният училищен закон - този за предучилищното и училищното образование, е лобистки и в него доминират интересите на онази част от обществото, която не приема правилата, задълженията, трудолюбието и отговорността. "Този закон създаде множество празни политики, за които предварително се знаеше, че трудно ще заработят в българските условия, но които лесно поставиха българската просвета в командно-административен режим. И вече десет години ние се „наслаждаваме“ на политика за подкрепа, която на практика толерира агресията и липсата на правила и наказва добрите и възпитани деца; на политика за публичност, която поставя обществения съвет в ролята на диригент и модератор на процеси, които са извън неговата компетентност", пишат от Синдикат „Образование“.

Най-важното „постижение“ на закона е, твърдят авторите на позицията, че постави българския учител в нова роля - да доказва на хартия своята работа, да бъде еднакво виновен пред институции, администрации, родители и техните либерални организации. А времето за истинската му мисия - да бъде учител на деца и ученици, му беше отнето. "Време е да признаем истината! Ако искаме утре да видим нещо различно от агресия, жестокост, лицемерие и смърт, трябва да започнем промяната днес", се заявява в позицията.

В нея се припомня, че Синдикат „Образование“ отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. "Добре известни на обществото са призивите за институционално партньорство с българското училище, за ограничаване на намесата на родителите в професионалната работа на учителите и директорите, за въвеждане на стандарт за поведение на учениците и за засилване на дисциплината в училище, включително чрез въвеждане на оценка, която да я измерва", пише още в документа.

От синдиката припомнят, че много български ученици системно закъсняват, отсъстват, пушат в училищния двор, демонстрират грубо отношение към ученици, учители и директори, нарушават училищния правилник, упражняват вербална и физическа агресия и не спазват забраната за използване на телефони.

Синдикалистите твърдят, че многократноса предлагали и продължават да предлагат за системата на средното образование безусловно спазване на училищния правилник, регламентирано чрез задължителен договор, който всеки родител подписва с образователната институция и опростяване на процедурата за налагане на санкции. Административният подход трябва да бъде променен и да се преосмисли възможността за обжалване, когато тя обезсмисля възпитателния ефект на санкцията, твърдят от там.

Предлага се също въвеждане на оценка за дисциплина на българските ученици със стимули за добро възпитание, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, реално прилагане на забраната за телефони в училище и ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици. Според синдиката трябва да има също прекратяване на политическия и административен натиск от страна на институциите при жалба от родител срещу учител, директор или образователна институция, както и да са предвидени административни и финансови санкции и доброволчески труд за родители, чиито деца системно не спазват училищния правилник.

Временно да се отстраняват от час или от учебни занятия за един или няколко дни ученици при груба агресия също е сред предложенията, като това да бъде последвано от предупреждение преди налагане на санкцията „преместване в друго училище“. Друга идея е при преместване в друга образователна институция отговорността за изпълнение на процедурата да бъде изцяло на родителя.

В нея Синдикат „Образование“ обобщава, че са необходими ефективни мерки не само в общата нормативна рамка за противодействие на агресията, в действията на българските институции, както и в мисленето на цялото ни общество.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:05 17.08.2026

  • 2 Родител ( от сдружението )

    2 5 Отговор
    А аз ще наказвам провинили се учителки по следният начин:
    До 30г.- хиляда тояги на голо
    До 40г.- петстотин тояги на голо
    До 50г.- триста тояги на голо
    След 50г.- строго мъмрене и забележка

    Коментиран от #8

    22:09 17.08.2026

  • 3 Сори и камъни за тия

    3 4 Отговор
    От тези синдикати кой работи с деца или в образованието, но акъл да дават ги бива.

    22:10 17.08.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 4 Отговор
    абе даскалите наистина показват, че са олигофрени ПАК!

    И кво, ще го оставите на поправителен по дисциплина ли?!
    Закона и сега ви дава не само право, но и задължение да докладвате проблеми ученици и да работите с тях - училищни психолози, институции и т.н.!

    Те олигофрените пушат заедно с децата в к нефите, за да ги хванат и тях, щели да учителстват!

    КАКВО ВИ ПРЕЧИ И В МОМЕНТА ДА СИ ВЪРШИТЕ РАБОТАТА!
    КАК ЩЕ ПОМОГНЕ ОЦЕНКАТА ЗА ДИСЦИПЛИНА?!
    КАК ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧОВЕК, КОЙТО НЕ ХОДИ НА УЧИЛИЩЕ КАК СТАВА!!!

    То трябва промяна в образованието... ама тя трябва да почне са даскалята!!! С хора, които искат да учат и да се занимават с деца, а не с хора, които искат 3 месеца ваканция и заплата над средната!

    Коментиран от #6, #7

    22:18 17.08.2026

  • 5 Четене с разбиране

    0 2 Отговор
    Функционалната неграмотност е налазила и мисирките. Глоби за родителите и оценки за дисциплина, само това ли разбраха от позицията на синдиката?

    22:38 17.08.2026

  • 6 Синдикати и "родители" искали

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Правиш ли разлика между синдикати, учители, родители, сдружения, нпо-та?

    22:41 17.08.2026

  • 7 Чукча писател?

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Да бяхте прочели текста, а не само клиширано то и манипулативно заглавие, щяхте да разберете какво и кой пречи.

    22:50 17.08.2026

  • 8 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Родител ( от сдружението )":

    Няма да търпя невъзпитаните ти чалгаризирани и невъзпитани чавета да си мислят, че всички трябва да им търпят простотиите, защото някой си "родител (от някакво си сдруженийце) не им е дал първите 7 , докато смуче масичка... Първото възпитание идва от родителите. После учителите и да са пенкилери не могат да му помогнат. Време е за психологическа експертиза за родители. На някои (особено крадливо забогатели и нарушаващи обществения ред) да им се търси сметка защо не си възпитават отрочетата и провалят бъдещето на другите деца,които искат да направят нещо с живота си.

    Коментиран от #10

    22:50 17.08.2026

  • 9 Без име

    1 0 Отговор
    Не им вярвам. Те искат само пари. Празни приказки.

    22:54 17.08.2026

  • 10 Родител ( от сдружението )

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз пък":

    Уф че си фурия! Аз съм разведен, ако и ти си, да взема да те взема?

    22:55 17.08.2026

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