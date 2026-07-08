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Мъж загина, а жена му е с изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

Мъж загина, а жена му е с изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

8 Юли, 2026 11:54 713 2

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Пламъците са били овладени и потушени, но сградата е напълно унищожена

Мъж загина, а жена му е с изгаряния след пожар в къща в Кюстендил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а 48-годишна жена е получила тежки изгаряния при пожар в жилищна сграда в Кюстендил през изминалата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди полунощ – в 23:44 часа. Към мястото незабавно са насочени екипи на пожарната и полицията.

При пристигането на спасителните екипи от горящата сграда е изведена 48-годишна жена, която е транспортирана в болницата в Кюстендил с около 35% изгаряния по тялото. По-късно в опожарената къща е открито тялото на загинал мъж.

В гасенето на огъня са участвали два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кюстендил. Пламъците са били овладени и потушени, но сградата е напълно унищожена от пожара.

По случая е образувано досъдебно производство, в рамките на което ще се установяват причините за възникването на пожара и обстоятелствата около трагичния инцидент. За случая е уведомена и Окръжната прокуратура в Кюстендил, която наблюдава разследването.


България
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