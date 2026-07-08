Горящ тир затвори магистрала „Тракия“ в посока Бургас

Тир се запали на магистрала „Тракия“ в платното към Бургас. Инцидентът е станал на 88-ия км от пътното съоръжение.

Движението в посока Пловдив и Бургас е напълно спряно. Образува се километрично задръстване.

Засега не са ясни причините за самозапалването на тира и какво е превозвал.