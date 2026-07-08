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Горящ тир затвори магистрала „Тракия“ в посока Бургас

Горящ тир затвори магистрала „Тракия“ в посока Бургас

8 Юли, 2026 12:45 1 356 9

  • ам тракия-
  • тир-
  • пожар

Образува се е километрично задръстване

Горящ тир затвори магистрала „Тракия“ в посока Бургас - 1
Снимка: Фейсбук/АМ Тракия
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тир се запали на магистрала „Тракия“ в платното към Бургас. Инцидентът е станал на 88-ия км от пътното съоръжение.

Движението в посока Пловдив и Бургас е напълно спряно. Образува се километрично задръстване.

Засега не са ясни причините за самозапалването на тира и какво е превозвал.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц тц

    12 7 Отговор
    Тия тираджии са за тепане, един свестен нема.

    Коментиран от #5

    12:47 08.07.2026

  • 2 Веселбата в Мучноланд

    9 10 Отговор
    вече е денонощна. Радуй се, народе, Мунча Радев радостен те язди!

    12:51 08.07.2026

  • 3 Ицо

    10 4 Отговор
    ТИР-те са най-големия проблем по пътищата! И наши, и чужди. Карат ги като крадени, постоянно нарушават правилата, мислят си, че пътя е само за тях.

    13:00 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иванов

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тц тц":

    Ударен е от украински дрон

    13:20 08.07.2026

  • 6 Нищо ново

    7 0 Отговор
    Ежедневие. Родната полиция ни пази. Не бойте се, деца! Дерменджиев бди над вас.

    13:31 08.07.2026

  • 7 Врачанин

    7 1 Отговор
    Пловдивските полицаи затварят магистралата и при най-малкия инцидент.Няма ли кой да им влее малко акъл?!

    13:37 08.07.2026

  • 8 Хубаво де ,

    4 0 Отговор
    Демерджиев , покани патриарха да попее против катастрофи и зли сили , може и езици . За юни 2026 г смъртните случай са с 26 повече от юни 2025 г . Тази година ще е рекордна за МВР и то от некадърност , какво стана тя ?

    13:56 08.07.2026

  • 9 А денят

    3 0 Отговор
    още не е свършил...

    14:03 08.07.2026

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