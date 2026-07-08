Горящ тир затвори магистрала „Тракия“ в посока Бургас

Тир се запали на магистрала „Тракия“ в платното към Бургас. Инцидентът е станал на 88-ия км от пътното съоръжение.
Движението в посока Пловдив и Бургас е напълно спряно. Образува се километрично задръстване.
Засега не са ясни причините за самозапалването на тира и какво е превозвал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц
Коментиран от #5
12:47 08.07.2026
2 Веселбата в Мучноланд
12:51 08.07.2026
3 Ицо
13:00 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иванов
До коментар #1 от "Тц тц":Ударен е от украински дрон
13:20 08.07.2026
6 Нищо ново
13:31 08.07.2026
7 Врачанин
13:37 08.07.2026
8 Хубаво де ,
13:56 08.07.2026
9 А денят
14:03 08.07.2026