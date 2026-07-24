Четирима загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла. Има четирима загинали. Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван, а жертвите са пътували в минивана.

Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.