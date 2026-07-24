Четирима загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла. Има четирима загинали. Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван, а жертвите са пътували в минивана.
Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.
Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Катаджиев
Коментиран от #17
12:10 24.07.2026
2 Полиците
Коментиран от #54
12:11 24.07.2026
3 ДрайвингПлежър
12:11 24.07.2026
4 За Сега !
Добре !
Да видим Колко е Има !
До Довечера ?
Коментиран от #10
12:13 24.07.2026
5 Някой си
Коментиран от #14, #36
12:18 24.07.2026
6 Оо йееее🤣🤣🤣🤣
12:19 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гъбарко
Коментиран от #12
12:22 24.07.2026
9 До довечера има много време
12:23 24.07.2026
10 Дотук са 4
До коментар #4 от "За Сега !":умрели
12:24 24.07.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
12:24 24.07.2026
12 Хо Хо
До коментар #8 от "Гъбарко":Асфалт не се яде викат преялите пенсионери и гласуват за мунчовците.
Коментиран от #25
12:25 24.07.2026
13 Жураналист
12:25 24.07.2026
14 Ми защо да пишат
До коментар #5 от "Някой си":То писането е усилие.
12:25 24.07.2026
15 Старчо Сарача
12:25 24.07.2026
16 Левски
Коментиран от #32
12:26 24.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ти да видиш
Коментиран от #22, #27, #38
12:27 24.07.2026
20 По телевизията казаха че загиналите са
Коментиран от #24
12:28 24.07.2026
21 За толкова години
От София до Русе - колкото - толкова!
Единствено трябва да се разчита на собствени умения и възможности на колата, ако сте със семейството си в кола на 35 г е по - добре по - разумно.
Няма защитени.
12:29 24.07.2026
22 Мината е всяка граница на реалността
До коментар #19 от "Ти да видиш":Обаче няма абсолютно никаква реакция на тези които би трябвало да вземат мерки. Поне да бяха поне малко да бяха ограничили скоростта. Никакви мерки не се виждат никакви.
12:33 24.07.2026
23 Кукарев Фуражков от МВР
12:33 24.07.2026
24 Ами
До коментар #20 от "По телевизията казаха че загиналите са":Да ги пишат умрели на фронта
12:33 24.07.2026
25 Е да
До коментар #12 от "Хо Хо":Свинарника добре усвоява аавалта
Коментиран от #42
12:35 24.07.2026
26 Изкарайте жандармерията
Като в Турция пред сезона.
С право да арестуват веднага нарушителите.
Друг начин няма!
12:36 24.07.2026
27 Миналото лято ми се виждаше ужасно
До коментар #19 от "Ти да видиш":Особено след оня случай в Слънчев бряг с жертвите на АТВто , но тая година катастрофите и инцидентите са много повече от всякога до сега , нещо Не е наред Не се вземат никакви мерки. Не се ограничава скоростта.
Коментиран от #30, #41
12:39 24.07.2026
28 9 млрд за 9 дни
12:41 24.07.2026
29 Така е
Коментиран от #39, #44
12:42 24.07.2026
30 БСТ
До коментар #27 от "Миналото лято ми се виждаше ужасно":Да така е всеки ден катастрофи със загинали нещо не е както трябва . И самите водачи не се ли стряскат от тези новини да вземат да карат малко по внимателно . Както е тръгноло сами ще се затрием като народ .
12:43 24.07.2026
31 Някой
Коментиран от #33, #35
12:47 24.07.2026
32 Обаче в междуселските пътища масово
До коментар #16 от "Левски":Не се спазват правилата и там човек може да загине или да пострада без капка вина. Там се кара бясно факт !!!
12:49 24.07.2026
33 Ми камиона освен ако е
До коментар #31 от "Някой":Собственост на някой руски олигарх !?! Това е шегичка разбира се.
12:52 24.07.2026
34 Артилерист
12:53 24.07.2026
35 Едикой си
До коментар #31 от "Някой":Обвинявай демердясалите мунчовци което е едно и също да обвиняваш руснаците.
12:54 24.07.2026
36 Чума
До коментар #5 от "Някой си":Щото не е румънски! Затова! Този път трява да се даде на Румъния! Те да се разправят с него! Мантинелите му са прекалено здрави, за да може колите да ги разкъсат и избягнат насрещния камион!
Коментиран от #46
12:55 24.07.2026
37 Гого
12:59 24.07.2026
38 Исторически парк
До коментар #19 от "Ти да видиш":През 1990г. Има 1500 умрели
13:01 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Доротея
13:02 24.07.2026
41 На ограничен
До коментар #27 от "Миналото лято ми се виждаше ужасно":Мозък ограниченията не помагат. Трябва да се спазват.
13:02 24.07.2026
42 Ако имаш в предвид
До коментар #25 от "Е да":Комитовица, Дамаджан, Шишо Бакшишо, Цековия, Кики и Кокорчо си в десетката. Добре опаткаха и ситуацията и асфалта. Я си помисли кой най малко е управлявал от 2021. ГРРБ е управлявал един път докато другите по два пъти включая Мунчо Гълъбета и Яневци. А?
13:07 24.07.2026
43 Томов
13:11 24.07.2026
44 Така е, не ми е жал !
До коментар #29 от "Така е":Че, всеки час, едни българи намаляват с 15 чиляка, пък едни “други” българи се увеличават с 4 калпака.
13:11 24.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Холера
До коментар #36 от "Чума":На всичките съседи по един два пътя раздайте и подарете ,на Китайци някой тунел и щастливи народа да плаща ,но пък най-после може и да имат път който си струва. но като знаят какви сме овчедушни ,сигурно тук и чуждите ще ни клатят ,а политиците ще ги проверяват отново само за подкупа и корупцията да не се развали. Некадърници алчни избиващи хората . А те ,овцете докато управляват колите си ,вече в небето на пред пред тях само гледат и нищо друго. За радари, камери ,дронове и в изоставените паркинги с някогашни обекти за КАТ-НАП .
13:15 24.07.2026
47 Азз
Коментиран от #51
13:17 24.07.2026
48 Азз
13:18 24.07.2026
49 Азз
13:19 24.07.2026
50 Казуар
Коментиран от #53
13:19 24.07.2026
51 Чума
До коментар #47 от "Азз":Ако имаше магестрала, щеше да е прекрасно, като на Тракия! Не облекчения, а ограничения трябват за вас! Пътищата да са осеяни с трапове, шипове, легнали и прави полицаи, ровове, гьолове и препятствия, тръни и пирони за вас! Тогава може би ще намалите скоростите и ще бъдете по разумни и кротки!
13:21 24.07.2026
52 Ами
13:30 24.07.2026
53 Можеш
До коментар #50 от "Казуар":Да подаваш сигнал да ги трият , да им отнемат достъпа и да им спират интернета това е най малкото. Цензура .
13:37 24.07.2026
54 Ку-ку
До коментар #2 от "Полиците":Е, вие какво очаквате за 3-4к € заплата....няма да се "пребиват" от работа, я... 🤣
13:39 24.07.2026
55 на всеки с българско гражданство
13:40 24.07.2026
56 емрах строраро
13:45 24.07.2026