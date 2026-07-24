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Четирима загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла

Четирима загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла

24 Юли, 2026 12:08 3 053 56

  • катастрофа-
  • русе-бяла-
  • тир-
  • миниван

Въведен е обходен маршрут

Четирима загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе - Бяла - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла. Има четирима загинали. Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван, а жертвите са пътували в минивана.

Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Катаджиев

    41 3 Отговор
    Нищо не видях, бях в храста

    Коментиран от #17

    12:10 24.07.2026

  • 2 Полиците

    51 2 Отговор
    в нови коли и ръце в джобовете !

    Коментиран от #54

    12:11 24.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    33 3 Отговор
    Ех ако само кат стоеше в храстите да ни варди и да спира за по 50тачка... и ако бяхме похарчили четвърт милиард за камери... сигурно щеше да е друго? Друго е като си платиш рекета, чисто ти е на съвестта, че си си отишъл от тоя свят без да завлечеш държавата и МеВеРе-то...

    12:11 24.07.2026

  • 4 За Сега !

    19 3 Отговор
    Плана Се Изпълнява !

    Добре !

    Да видим Колко е Има !

    До Довечера ?

    Коментиран от #10

    12:13 24.07.2026

  • 5 Някой си

    34 6 Отговор
    А че минЕвана е украински защо не пишете?

    Коментиран от #14, #36

    12:18 24.07.2026

  • 6 Оо йееее🤣🤣🤣🤣

    28 2 Отговор
    Ван срещу камеон остава и да имаше живи🤣🤣🤣🤣

    12:19 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гъбарко

    13 32 Отговор
    Тоя път щеше да е построен отдавна както АМ Хемус и Черно море ако Баце управляваше. Мунчовата креатура Кики обеща всичко по пет и от тогава никой не е забил един пирон. Шишо Бакшишо тепърва ще проектира а денги ньет.

    Коментиран от #12

    12:22 24.07.2026

  • 9 До довечера има много време

    17 4 Отговор
    Демерджиев да пребори олигарсите и да се върне на преките си задължения.

    12:23 24.07.2026

  • 10 Дотук са 4

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "За Сега !":

    умрели

    12:24 24.07.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 6 Отговор
    Загиналите са бангаранги.🦍🥳🤣👍

    12:24 24.07.2026

  • 12 Хо Хо

    18 18 Отговор

    До коментар #8 от "Гъбарко":

    Асфалт не се яде викат преялите пенсионери и гласуват за мунчовците.

    Коментиран от #25

    12:25 24.07.2026

  • 13 Жураналист

    35 4 Отговор
    Вместо пари за пътища, политиците ни строят златни туалетни в бандерестан.

    12:25 24.07.2026

  • 14 Ми защо да пишат

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    То писането е усилие.

    12:25 24.07.2026

  • 15 Старчо Сарача

    13 0 Отговор
    Бог да прости!

    12:25 24.07.2026

  • 16 Левски

    23 4 Отговор
    Хора, осъзнайте се, спазвайте ЗДП и ще се прибирате живи у дома. Имам книжка от 1986г. и съм със златен талон.

    Коментиран от #32

    12:26 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти да видиш

    18 9 Отговор
    Броя на жертвите май прилича на еманация на властта. Мисля че никое друго управление не може да се "похвали" с толкова жертви, като това. "Прогрес", какво друго да се каже. При това за 3 месеца стигнаха броя, колкото някои за 2-3 години не успяха.

    Коментиран от #22, #27, #38

    12:27 24.07.2026

  • 20 По телевизията казаха че загиналите са

    24 5 Отговор
    Украински граждани а това усложнява положението на камиона може би.

    Коментиран от #24

    12:28 24.07.2026

  • 21 За толкова години

    20 5 Отговор
    бОцан не успя да отдели от прибраното за прословутата отсечка ( смело наречена Магистрала) Велико Търново - Русе. Това е. За 20 и кусур години бойковизъм - колчета.
    От София до Русе - колкото - толкова!
    Единствено трябва да се разчита на собствени умения и възможности на колата, ако сте със семейството си в кола на 35 г е по - добре по - разумно.
    Няма защитени.

    12:29 24.07.2026

  • 22 Мината е всяка граница на реалността

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ти да видиш":

    Обаче няма абсолютно никаква реакция на тези които би трябвало да вземат мерки. Поне да бяха поне малко да бяха ограничили скоростта. Никакви мерки не се виждат никакви.

    12:33 24.07.2026

  • 23 Кукарев Фуражков от МВР

    16 2 Отговор
    Най-обичаме да лъскаме бастуня на чист въздух зад някой храст и на 25- то число да ходим до банкомата.

    12:33 24.07.2026

  • 24 Ами

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "По телевизията казаха че загиналите са":

    Да ги пишат умрели на фронта

    12:33 24.07.2026

  • 25 Е да

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хо Хо":

    Свинарника добре усвоява аавалта

    Коментиран от #42

    12:35 24.07.2026

  • 26 Изкарайте жандармерията

    18 0 Отговор
    с автоматите по пътищата!
    Като в Турция пред сезона.

    С право да арестуват веднага нарушителите.

    Друг начин няма!

    12:36 24.07.2026

  • 27 Миналото лято ми се виждаше ужасно

    14 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ти да видиш":

    Особено след оня случай в Слънчев бряг с жертвите на АТВто , но тая година катастрофите и инцидентите са много повече от всякога до сега , нещо Не е наред Не се вземат никакви мерки. Не се ограничава скоростта.

    Коментиран от #30, #41

    12:39 24.07.2026

  • 28 9 млрд за 9 дни

    5 4 Отговор
    И парите за магистрали тунели и мостове отидоха за опаткване на ситуацията както и в пудели, магистралки и пици на кристали.

    12:41 24.07.2026

  • 29 Така е

    11 1 Отговор
    За турчоля и циганори не ми е жал. Важното е да не са българи.

    Коментиран от #39, #44

    12:42 24.07.2026

  • 30 БСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Миналото лято ми се виждаше ужасно":

    Да така е всеки ден катастрофи със загинали нещо не е както трябва . И самите водачи не се ли стряскат от тези новини да вземат да карат малко по внимателно . Както е тръгноло сами ще се затрием като народ .

    12:43 24.07.2026

  • 31 Някой

    8 1 Отговор
    Загиналите са украинци. Сега как да обвиним руснаците? ;)

    Коментиран от #33, #35

    12:47 24.07.2026

  • 32 Обаче в междуселските пътища масово

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Левски":

    Не се спазват правилата и там човек може да загине или да пострада без капка вина. Там се кара бясно факт !!!

    12:49 24.07.2026

  • 33 Ми камиона освен ако е

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Собственост на някой руски олигарх !?! Това е шегичка разбира се.

    12:52 24.07.2026

  • 34 Артилерист

    13 0 Отговор
    Русия се отнася по-хуманно към украинците и убива по-малко от тях при масираните си удари в дълбочина, отколкото българите се избиват в катастрофи по пътищата...

    12:53 24.07.2026

  • 35 Едикой си

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Обвинявай демердясалите мунчовци което е едно и също да обвиняваш руснаците.

    12:54 24.07.2026

  • 36 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    Щото не е румънски! Затова! Този път трява да се даде на Румъния! Те да се разправят с него! Мантинелите му са прекалено здрави, за да може колите да ги разкъсат и избягнат насрещния камион!

    Коментиран от #46

    12:55 24.07.2026

  • 37 Гого

    5 1 Отговор
    Стига сте писали за тия катаджии. Като сме си неграмотно племе и не спазваме никакви правила какво са ни виновни катаджиите. Все трябва някой друг да ни е виновен, а ние, че караме като ненормални няма проблем нали...

    12:59 24.07.2026

  • 38 Исторически парк

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ти да видиш":

    През 1990г. Има 1500 умрели

    13:01 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Доротея

    6 0 Отговор
    Забележете спортните фигури на фотоса! Дали са тенденциозно поставени тук или просто са си такива! Надписа гласи - ,,Дигитална полиция"! Супер! По антифашистките филми царските полицаи са представяни като много грозни карикатури! Не бе така! Бяха подбрани и обучени в полицейското училище, разбираха си от работата! Всяваха респект и предизвикваха уважение! Онази България си отиде!

    13:02 24.07.2026

  • 41 На ограничен

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Миналото лято ми се виждаше ужасно":

    Мозък ограниченията не помагат. Трябва да се спазват.

    13:02 24.07.2026

  • 42 Ако имаш в предвид

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Е да":

    Комитовица, Дамаджан, Шишо Бакшишо, Цековия, Кики и Кокорчо си в десетката. Добре опаткаха и ситуацията и асфалта. Я си помисли кой най малко е управлявал от 2021. ГРРБ е управлявал един път докато другите по два пъти включая Мунчо Гълъбета и Яневци. А?

    13:07 24.07.2026

  • 43 Томов

    1 0 Отговор
    Укро фашагите са бързали да не изпуснат мобилизацията.

    13:11 24.07.2026

  • 44 Така е, не ми е жал !

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Че, всеки час, едни българи намаляват с 15 чиляка, пък едни “други” българи се увеличават с 4 калпака.

    13:11 24.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Холера

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Чума":

    На всичките съседи по един два пътя раздайте и подарете ,на Китайци някой тунел и щастливи народа да плаща ,но пък най-после може и да имат път който си струва. но като знаят какви сме овчедушни ,сигурно тук и чуждите ще ни клатят ,а политиците ще ги проверяват отново само за подкупа и корупцията да не се развали. Некадърници алчни избиващи хората . А те ,овцете докато управляват колите си ,вече в небето на пред пред тях само гледат и нищо друго. За радари, камери ,дронове и в изоставените паркинги с някогашни обекти за КАТ-НАП .

    13:15 24.07.2026

  • 47 Азз

    1 0 Отговор
    Ех, ако имаше магистрала Русе - Търново...

    Коментиран от #51

    13:17 24.07.2026

  • 48 Азз

    2 0 Отговор
    Утре пак ще гледаме първата копка на магистралата Русе - Търново, както преди ...10 години

    13:18 24.07.2026

  • 49 Азз

    1 0 Отговор
    Нека всеки политик, който открадна пари от магистралата - Русе - Търново - да носи морална вина!

    13:19 24.07.2026

  • 50 Казуар

    0 2 Отговор
    Тука пишат примитивни хора.

    Коментиран от #53

    13:19 24.07.2026

  • 51 Чума

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Азз":

    Ако имаше магестрала, щеше да е прекрасно, като на Тракия! Не облекчения, а ограничения трябват за вас! Пътищата да са осеяни с трапове, шипове, легнали и прави полицаи, ровове, гьолове и препятствия, тръни и пирони за вас! Тогава може би ще намалите скоростите и ще бъдете по разумни и кротки!

    13:21 24.07.2026

  • 52 Ами

    1 0 Отговор
    украинците във вана са карали като на рали ...

    13:30 24.07.2026

  • 53 Можеш

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Казуар":

    Да подаваш сигнал да ги трият , да им отнемат достъпа и да им спират интернета това е най малкото. Цензура .

    13:37 24.07.2026

  • 54 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Полиците":

    Е, вие какво очаквате за 3-4к € заплата....няма да се "пребиват" от работа, я... 🤣

    13:39 24.07.2026

  • 55 на всеки с българско гражданство

    0 1 Отговор
    трябва да се забрани управление на мпс поради сериозни умствени дефицити и за всеобщото благо!

    13:40 24.07.2026

  • 56 емрах строраро

    0 0 Отговор
    карам си беймвйето с 300 и ма боли куря!!!

    13:45 24.07.2026

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