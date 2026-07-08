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Петър Славов: Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване

Петър Славов: Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване

8 Юли, 2026 20:46 707 19

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  • машинно гласуване-
  • изборен кодекс-
  • българия-
  • всс-
  • избори-
  • бюджетен дефицит-
  • бюджет

Възможна хипотеза е управляващите да предлагат тези промени в Изборния кодекс, за да получат подкрепата на ПП и ДБ за избора на нов ВСС

Петър Славов: Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За мен е малко вероятно Конституционният съд да обяви за противоконституционен бюджета за 2026 година. Факт е, че има противоречие, защото по закон не може да има дефицит на 3%, но дори и да бъде сезиран КС, той ще се произнесе най-вероятно в началото на другата година, когото този бюджет ще е изтекъл. За мен е по-важно управляващите да направят всичко възможно и да коригират този предложен дефицит от 5.7%.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS докторът по конституционно право адвокат Петър Славов.

"Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване. Не разбирам само защо и в малките секции с под 300 души не се въведе машинно гласуване. Всички знаем, че точно в тези секции се случват неща от типа "баче Цено". Машини има достатъчно включително и за резерв.

Възможна хипотеза е управляващите да предлагат тези промени в Изборния кодекс, за да получат подкрепата на ПП и ДБ за избора на нов ВСС, но аз не мисля така, защото ПБ искат отпадане на район "Чужбина", а от ПП и ДБ са твърдо против и по тази тема прехвърчат искри", даде пример той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    7 6 Отговор
    БРАВО!

    20:48 08.07.2026

  • 2 Гробар

    7 5 Отговор
    От кого ще се отбранява България? Да излезе Чорапа и ясно да каже.

    20:49 08.07.2026

  • 3 Николова , София

    6 3 Отговор
    Абе той да оправи Коледното магнитно гласуване че да не го затисне св. нята ,после да мисли за машинно

    20:54 08.07.2026

  • 4 Хатака

    7 2 Отговор
    След изцяло машинното гласуване, ще бъде въведено и изцяло машинно пазаруване, ако си с наднормено тегло, не можеш да си купиш тлъсти пържоли от магазина.

    Коментиран от #15

    20:58 08.07.2026

  • 5 Килиманджаров

    6 2 Отговор
    Проблема е че помаците няма да могат за гласуват понеже.за тях тези устройства са като от 23ти век.Следователно Зебелян Пеевски или чучулото Доган ще загубят по точки в лайоните с peзaци

    21:08 08.07.2026

  • 6 Само минавам

    4 5 Отговор
    А кога гласуване и през телефона?

    Коментиран от #9

    21:13 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 През телефона?

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Само минавам":

    Това трябва да бъде забранено!

    21:23 08.07.2026

  • 10 мнение

    3 2 Отговор
    кви машини, кви пет лева, стари умишлено незащитени компютри, отдавна извън гаранция, сега ще изкарат всякакви "експерти" да ни убеждават, че черното е бяло, Радев е уникален двуличник, половината от гласовете му са от бюлетини, тоест хора, които не искаха да им откраднат гласа, видя се с малко власт, с повечко пари (заеми на гърба на внуците ни) и се чуди как да се окопае и да печели всички избори занапред с ала-бала, да ала-бала с Президента, това не трябваше ли да бъде разследвано?

    21:29 08.07.2026

  • 11 Нарушенията и престъпленията са в

    5 1 Отговор
    Секциите под триста души по малките населени места , но точно там остава хартиената бюлетина нещо за което настоява Депесето както и гласуването в чужбина което е недопустимо и антибългарско. Тоест претенциите на ДПС са удовлетворени .

    21:31 08.07.2026

  • 12 батвесо

    2 3 Отговор
    И като се повреди машината в секцията ко прайм?

    Коментиран от #13

    21:32 08.07.2026

  • 13 Отговор

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "батвесо":

    Има резервни бюлетини.

    21:35 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наднорменото тегло е вредно най вече за

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хатака":

    за Мозъка и за сърцето което е плувнало в лой. Какво може да се очаква от такова сърце ? И от такъв мозък. Нищо.

    21:37 08.07.2026

  • 16 нннн

    2 0 Отговор
    Изцяло машинно гласуване, НО с броене на машинните отрязъци.
    ,,Проверката е висша форма на доверието."
    Без контрол всеки начин на гласуване може да се фалшифицира.

    21:49 08.07.2026

  • 17 Цвете

    2 1 Отговор
    ВРЪЩАТ ГО, АМА ДРУГ ПЪТ. ИЗЛЕЗЕ ЕДНА ЛЕЛЯ И КАЗА, ЧЕ МАШИНИТЕ ЩЕЛИ ДА " ПРОРАБОТЯТ " ,АМА СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ?! ЗАЩО ЛИ ТАКА СА РЕШИЛИ? ДОСТА ДИНЕНИ КОРИ СА ЗАЛОЖИЛИ ,НО ПЪТЯТ ЩЕ ИМ Е ТРЪНЛИВ ЗА ВСЯКА ИЗРЕЧЕНА ЛЪЖА.КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАТ ,ЧЕ НОМЕРАТА ЩЕ ИМ МИНАТ ЛИ, В ДЪЛБОКА ЗАБЛУДА СА.?! И ЗАМРЪЗНАЛИЯТ " БОТАШ " ОСТАВА ДА ПЛАЩАМЕ ВСЕКИ ДЕН ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО. ПЛЮС 360000000 НЕУСТОЙКА .( 360 МИЛИОНА ЕВРО)? Е ,НАХЕНДРИХМЕ СЕ ВМЕСТО НА БОИНГ НА ЕДИН СЧУПЕН ВЪРТОЛЕТ, КОЙТО НИ ПОКАЗВА: ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА, ЩО Е ТО? 😉✈️😉

    21:51 08.07.2026

  • 18 Цвете

    2 1 Отговор
    ВРЪЩАТ ГО, АМА ДРУГ ПЪТ. ИЗЛЕЗЕ ЕДНА ЛЕЛЯ И КАЗА, ЧЕ МАШИНИТЕ ЩЕЛИ ДА " ПРОРАБОТЯТ " ,АМА СЛЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ?! ЗАЩО ЛИ ТАКА СА РЕШИЛИ? ДОСТА ДИНЕНИ КОРИ СА ЗАЛОЖИЛИ ,НО ПЪТЯТ ЩЕ ИМ Е ТРЪНЛИВ ЗА ВСЯКА ИЗРЕЧЕНА ЛЪЖА.КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАТ ,ЧЕ НОМЕРАТА ЩЕ ИМ МИНАТ ЛИ, В ДЪЛБОКА ЗАБЛУДА СА.?! И ЗАМРЪЗНАЛИЯТ " БОТАШ " ОСТАВА ДА ПЛАЩАМЕ ВСЕКИ ДЕН ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО. ПЛЮС 360000000 НЕУСТОЙКА .( 360 МИЛИОНА ЕВРО)? Е ,НАХЕНДРИХМЕ СЕ ВМЕСТО НА БОИНГ НА ЕДИН СЧУПЕН ВЪРТОЛЕТ, КОЙТО НИ ПОКАЗВА: ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА, ЩО Е ТО? 😉✈️😉

    21:53 08.07.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    А преди как имахме бюджети от по над 3%?

    22:07 08.07.2026

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