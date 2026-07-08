За мен е малко вероятно Конституционният съд да обяви за противоконституционен бюджета за 2026 година. Факт е, че има противоречие, защото по закон не може да има дефицит на 3%, но дори и да бъде сезиран КС, той ще се произнесе най-вероятно в началото на другата година, когото този бюджет ще е изтекъл. За мен е по-важно управляващите да направят всичко възможно и да коригират този предложен дефицит от 5.7%.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS докторът по конституционно право адвокат Петър Славов.

"Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване. Не разбирам само защо и в малките секции с под 300 души не се въведе машинно гласуване. Всички знаем, че точно в тези секции се случват неща от типа "баче Цено". Машини има достатъчно включително и за резерв.

Възможна хипотеза е управляващите да предлагат тези промени в Изборния кодекс, за да получат подкрепата на ПП и ДБ за избора на нов ВСС, но аз не мисля така, защото ПБ искат отпадане на район "Чужбина", а от ПП и ДБ са твърдо против и по тази тема прехвърчат искри", даде пример той.