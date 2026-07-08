За мен е малко вероятно Конституционният съд да обяви за противоконституционен бюджета за 2026 година. Факт е, че има противоречие, защото по закон не може да има дефицит на 3%, но дори и да бъде сезиран КС, той ще се произнесе най-вероятно в началото на другата година, когото този бюджет ще е изтекъл. За мен е по-важно управляващите да направят всичко възможно и да коригират този предложен дефицит от 5.7%.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS докторът по конституционно право адвокат Петър Славов.
"Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване. Не разбирам само защо и в малките секции с под 300 души не се въведе машинно гласуване. Всички знаем, че точно в тези секции се случват неща от типа "баче Цено". Машини има достатъчно включително и за резерв.
Възможна хипотеза е управляващите да предлагат тези промени в Изборния кодекс, за да получат подкрепата на ПП и ДБ за избора на нов ВСС, но аз не мисля така, защото ПБ искат отпадане на район "Чужбина", а от ПП и ДБ са твърдо против и по тази тема прехвърчат искри", даде пример той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
20:48 08.07.2026
2 Гробар
20:49 08.07.2026
3 Николова , София
20:54 08.07.2026
4 Хатака
Коментиран от #15
20:58 08.07.2026
5 Килиманджаров
21:08 08.07.2026
6 Само минавам
Коментиран от #9
21:13 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 През телефона?
До коментар #6 от "Само минавам":Това трябва да бъде забранено!
21:23 08.07.2026
10 мнение
21:29 08.07.2026
11 Нарушенията и престъпленията са в
21:31 08.07.2026
12 батвесо
Коментиран от #13
21:32 08.07.2026
13 Отговор
До коментар #12 от "батвесо":Има резервни бюлетини.
21:35 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Наднорменото тегло е вредно най вече за
До коментар #4 от "Хатака":за Мозъка и за сърцето което е плувнало в лой. Какво може да се очаква от такова сърце ? И от такъв мозък. Нищо.
21:37 08.07.2026
16 нннн
,,Проверката е висша форма на доверието."
Без контрол всеки начин на гласуване може да се фалшифицира.
21:49 08.07.2026
17 Цвете
21:51 08.07.2026
18 Цвете
21:53 08.07.2026
19 Анонимен
22:07 08.07.2026