България с „червени линии“: Правителството приема позицията за новите санкции срещу Русия

Българското правителство ще заседава днес от 10:00 часа, за да приеме официалната позиция на страната по 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Казусът е заложен под номер 21 в дневния ред на министрите и идва след поредица от сериозни политически дебати и заявки за налагане на резерви от страна на София.
Кои са спорните точки за София?
Българският премиер Румен Радев вече категорично обяви пред Народното събрание, че страната ни няма да подкрепи пакета в настоящия му вид, настоявайки за изваждането на две конкретни фигури от санкционния списък:
- Руският патриарх Кирил – Според българската страна включването на висшия духовен лидер не спомага за уреждането на конфликта.
- Вагит Алекперов – Руският бизнесмен и бивш съсобственик на петролния гигант „Лукойл“. Мотивите са свързани с икономическата стабилност и работата на рафинерията „Лукойл Нефтохим“ в Бургас.
Политически отзвук и критики
Намерението за налагане на вето предизвика остри критики от страна на парламентарната опозиция, която обвини кабинета в разминаване с общата европейска линия на солидарност. Експерти също предупреждават за риск от дипломатическо изолиране на България в рамките на ЕС, където търговският ни обмен многократно надвишава този с Руската федерация. В същото време Светия синод на Българската православна църква запази неутралитет, обявявайки, че казусът не е в неговата компетентност.
Окончателното решение на София ще бъде официализирано след края на днешното правителствено заседание и ще послужи като мандат за позицията ни пред външните министри на ЕС на 13 юли.
Пълният дневен ред на заседанието на Министерския съвет можете да разгледате ТУК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:30 09.07.2026
2 оня с коня
04:30 09.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:33 09.07.2026
4 Антилиберал
04:35 09.07.2026
5 Стенли
Коментиран от #7
04:42 09.07.2026
6 ЕДГАР КЕЙСИ
04:50 09.07.2026
7 оня с коня
До коментар #5 от "Стенли":Виждам че кривиш посоката на Изказа си,затова ще те корегирам "от добро сърце":Първо- Руснаците не са "ограничили" износа на Бензин и дизел,а директно го забраниха за Неопределено време.Второ:Няма как да са "добре",щото въпреки това изобщо няма горива за населението,а само за Държ. Автомобили.Трето:Не знам какви са ти разбиранията за "Евтин петрол",но сегашната цена по Бензостанциите ни е най-ниската в ЕС,като лично мене ме устройва Напълно.И Четвърто...Симпатизираш на Руснаците,Никът ти е Английски,а името - Българско - предполагам Стоян или Стойчо...Извод:Ориентирай се Овреме,щото с това Разтроение на личността няма стигнеш далече:)
05:03 09.07.2026
8 Радев оправяй икономиката
Воден геноцид, хората свиват потребление на ток, вода, парно, СИ. Но когато 60% от средна пенсия отива за ток, вода, парно, СИ, хората ще излязат по площадите. Зимата прогнозирам протести, мащабни. Не може икономиката да се гради на 600 000 в бюджетна сфера и лобита в енергетика, нотариуси, строителни балони, фармацевтични и мед. лобита.
05:16 09.07.2026
9 дядото
05:20 09.07.2026
10 България е с Русия
05:20 09.07.2026
11 Руска телевизия
05:24 09.07.2026
12 До България е Русия
Радев дума не е казал физически лица да имат право на Кеш, Дойран искаха право на Кешда се впише в Конституция-Референдум. До 2028 със сигурност ще въведат цифрово юро, в НАП, КАТ, Паспортна служба и ГРАО Кешът е забранен. Не дай Боже, да има програмируеми пари, да нямаш право на спестявания, и да налагат въглеродни квоти на физически лица. След срив на енергийни системи Скадинавските д-ви, които бяха изцяло цифровизирани върнаха частично правото на Кеш, поне за седмица да имат спестявания скандинавците в Кеш. Швейцария преди месец вписа в Конституцията си право на Кеш. Над 50% заплащания в Кеш са в Хърватия, Литва, Словения, Словакия, Австрия, Малта.
Последната частица суверенитет ни отнеха 2025 ГЕРБ, ДПС, БКП, СДС, ДБ, БНБ, НСИ, най-голямото предателство в историята на Територията да унищожиш националната си парична единица, машините за печатане на лЪв и матриците за тях. И то с фалшификации, според Юростат, ни набутаха в юрото.
05:38 09.07.2026