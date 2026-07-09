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България с „червени линии“: Правителството приема позицията за новите санкции срещу Русия

България с „червени линии“: Правителството приема позицията за новите санкции срещу Русия

9 Юли, 2026 06:00, обновена 9 Юли, 2026 04:24 790 12

  • правителство-
  • заседание-
  • министерски съвет

Министерският съвет обсъжда частично вето върху 21-вия санкционен пакет на ЕС заради руския патриарх и бившия съсобственик на „Лукойл“

България с „червени линии“: Правителството приема позицията за новите санкции срещу Русия - 1
Снимка: Министерски съвет
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българското правителство ще заседава днес от 10:00 часа, за да приеме официалната позиция на страната по 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Казусът е заложен под номер 21 в дневния ред на министрите и идва след поредица от сериозни политически дебати и заявки за налагане на резерви от страна на София.

Кои са спорните точки за София?

Българският премиер Румен Радев вече категорично обяви пред Народното събрание, че страната ни няма да подкрепи пакета в настоящия му вид, настоявайки за изваждането на две конкретни фигури от санкционния списък:

  • Руският патриарх Кирил – Според българската страна включването на висшия духовен лидер не спомага за уреждането на конфликта.
  • Вагит Алекперов – Руският бизнесмен и бивш съсобственик на петролния гигант „Лукойл“. Мотивите са свързани с икономическата стабилност и работата на рафинерията „Лукойл Нефтохим“ в Бургас.

Политически отзвук и критики

Намерението за налагане на вето предизвика остри критики от страна на парламентарната опозиция, която обвини кабинета в разминаване с общата европейска линия на солидарност. Експерти също предупреждават за риск от дипломатическо изолиране на България в рамките на ЕС, където търговският ни обмен многократно надвишава този с Руската федерация. В същото време Светия синод на Българската православна църква запази неутралитет, обявявайки, че казусът не е в неговата компетентност.

Окончателното решение на София ще бъде официализирано след края на днешното правителствено заседание и ще послужи като мандат за позицията ни пред външните министри на ЕС на 13 юли.

Пълният дневен ред на заседанието на Министерския съвет можете да разгледате ТУК.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 6 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    04:30 09.07.2026

  • 2 оня с коня

    8 8 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    04:30 09.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 8 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:33 09.07.2026

  • 4 Антилиберал

    8 8 Отговор
    Мислех си че живеем в демократичен ЕС и всяка държава може да има малко по различно виждане и да има разминаване с общата европейска линия на солидарност. Но явно се заблуждавам. Явно всички сме задължени да спазваме тази линия, линията на урсула, за да не изпаднем в изолация и за да нямаме политически и икономически последствия. Така ли е? Не е ли това тоталитарен режим? С право тизи ЕС заприличва много на ЕСССР.

    04:35 09.07.2026

  • 5 Стенли

    5 8 Отговор
    Те руснаците са добре, ограничиха износа на дизел , ами ний европейците да му мислим , че бай Дончо разбута гнездото на осите наречен Иран , и надеждите за евтин петрол остават илюзия, между другото не вярвах , че ще го кажа , но по глупост бай Дончо надмина и дементиралия Байдън , така че Радев е прав , че трябва да се направи всичко възможно да има горива на що годе достъпни цени, а пък относно руския патриарх дори не ми се коментира подобна нелепица😮‍💨

    Коментиран от #7

    04:42 09.07.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 4 Отговор
    ЧОРАПА ПАК ЩЕ ВZEME "ГРЕШНАТА" ПОСОКА ..................... ПАК ЩЕ СЕ "ОМАЖЕ" С "АКИ" И ....................,. ПОСЛЕ ЩЕ ИСКА ДА ГИ "ЗАМРАЗИ" .................... КАТО С БОТАШ ....................... ФАКТ !

    04:50 09.07.2026

  • 7 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Виждам че кривиш посоката на Изказа си,затова ще те корегирам "от добро сърце":Първо- Руснаците не са "ограничили" износа на Бензин и дизел,а директно го забраниха за Неопределено време.Второ:Няма как да са "добре",щото въпреки това изобщо няма горива за населението,а само за Държ. Автомобили.Трето:Не знам какви са ти разбиранията за "Евтин петрол",но сегашната цена по Бензостанциите ни е най-ниската в ЕС,като лично мене ме устройва Напълно.И Четвърто...Симпатизираш на Руснаците,Никът ти е Английски,а името - Българско - предполагам Стоян или Стойчо...Извод:Ориентирай се Овреме,щото с това Разтроение на личността няма стигнеш далече:)

    05:03 09.07.2026

  • 8 Радев оправяй икономиката

    7 2 Отговор
    Този отказ от санкции е символичен, и не помага с нищо икономически на България. Строй Белене, строй газопроводи и нефтопроводи, и уреди проблемите с Лукойл. Без евтина енергия и вода, храна сме загубени. Подаряваме на Гърция и Турция вода за Гърция около 25 цента за кубик по 2 договора, в България от над 2 юро София до 3.20 юро кубик в Смолян и Шумен. И това не е питейна вода, която плащаме за чешмите, а евтина химия, която унищожава питейните качества на водата. В София водата идва под наклон, СОС искат до 4 г. години водата да е 5 юро на кубик.
    Воден геноцид, хората свиват потребление на ток, вода, парно, СИ. Но когато 60% от средна пенсия отива за ток, вода, парно, СИ, хората ще излязат по площадите. Зимата прогнозирам протести, мащабни. Не може икономиката да се гради на 600 000 в бюджетна сфера и лобита в енергетика, нотариуси, строителни балони, фармацевтични и мед. лобита.

    05:16 09.07.2026

  • 9 дядото

    3 0 Отговор
    българия на международната сцена отдавна е с къса туника,без бельо и паничка вазелин на кръста

    05:20 09.07.2026

  • 10 България е с Русия

    5 3 Отговор
    Както и да го изкълчват нашите евроатлантически "партньори", Българския народ е с Русия. Войната ще се наложи да си я водят самите евроатлантици. Здрав им път към небесата на "демокрацията".

    05:20 09.07.2026

  • 11 Руска телевизия

    2 3 Отговор
    Чухте ли че ЕС нацистите забранили да се препредават новини на Руската Телевизия? Тези щели да ни казват откъде да купуваме гориво и въобще какво да казваме и даже да мислим. Бе я си е...бете ма...ката!

    05:24 09.07.2026

  • 12 До България е Русия

    0 1 Отговор
    Реално не е. Няма да водим война, но като ни блокират цифровото юро и децата ни няма какво да ядат, от глад всичко ще направим. Пример Канада, спиране протести блокиране банкови сметки и Гърция спиране искания за Референдум и блокиране на теглене на спестявания.
    Радев дума не е казал физически лица да имат право на Кеш, Дойран искаха право на Кешда се впише в Конституция-Референдум. До 2028 със сигурност ще въведат цифрово юро, в НАП, КАТ, Паспортна служба и ГРАО Кешът е забранен. Не дай Боже, да има програмируеми пари, да нямаш право на спестявания, и да налагат въглеродни квоти на физически лица. След срив на енергийни системи Скадинавските д-ви, които бяха изцяло цифровизирани върнаха частично правото на Кеш, поне за седмица да имат спестявания скандинавците в Кеш. Швейцария преди месец вписа в Конституцията си право на Кеш. Над 50% заплащания в Кеш са в Хърватия, Литва, Словения, Словакия, Австрия, Малта.
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