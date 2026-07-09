България с „червени линии“: Правителството приема позицията за новите санкции срещу Русия

Българското правителство ще заседава днес от 10:00 часа, за да приеме официалната позиция на страната по 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Казусът е заложен под номер 21 в дневния ред на министрите и идва след поредица от сериозни политически дебати и заявки за налагане на резерви от страна на София.

Кои са спорните точки за София?

Българският премиер Румен Радев вече категорично обяви пред Народното събрание, че страната ни няма да подкрепи пакета в настоящия му вид, настоявайки за изваждането на две конкретни фигури от санкционния списък:

Руският патриарх Кирил – Според българската страна включването на висшия духовен лидер не спомага за уреждането на конфликта.

– Според българската страна включването на висшия духовен лидер не спомага за уреждането на конфликта. Вагит Алекперов – Руският бизнесмен и бивш съсобственик на петролния гигант „Лукойл“. Мотивите са свързани с икономическата стабилност и работата на рафинерията „Лукойл Нефтохим“ в Бургас.

Политически отзвук и критики

Намерението за налагане на вето предизвика остри критики от страна на парламентарната опозиция, която обвини кабинета в разминаване с общата европейска линия на солидарност. Експерти също предупреждават за риск от дипломатическо изолиране на България в рамките на ЕС, където търговският ни обмен многократно надвишава този с Руската федерация. В същото време Светия синод на Българската православна църква запази неутралитет, обявявайки, че казусът не е в неговата компетентност.

Окончателното решение на София ще бъде официализирано след края на днешното правителствено заседание и ще послужи като мандат за позицията ни пред външните министри на ЕС на 13 юли.

Пълният дневен ред на заседанието на Министерския съвет можете да разгледате ТУК.