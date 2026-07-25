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Вежди Рашидов: Едно правителство трябва да говори в един глас. Ясната позиция е признак за държавност

Вежди Рашидов: Едно правителство трябва да говори в един глас. Ясната позиция е признак за държавност

25 Юли, 2026 17:46 376 8

  • вежди рашидов-
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  • държавност

"България трябва да отстоява по-категорично своите позиции и да не изпада в зависимост от чужди интереси. Трябва да запазим достойнството си и да забравим слугинажа. България не е малка държава, а държава с история, култура и големи личности. Ако изгубим самочувствието си, губим и държавността“, смята Рашидов.

Вежди Рашидов: Едно правителство трябва да говори в един глас. Ясната позиция е признак за държавност - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Националният интерес трябва да бъде водещ във всяко управленско решение, а политиците са длъжни да проявяват повече достойнство и самочувствие". Това заяви бившият министър на културата Вежди Рашидов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му светът се намира в изключително напрегната ситуация, белязана от множество военни конфликти и нарастващо чувство за несигурност. Според него именно страхът е най-опасното оръжие, защото превръща хората в по-лесно манипулируеми.

„Подклаждането на страхове понякога е по-опасно от самата война. Потиснатата психика кара хората да вземат погрешни решения и затова политиците трябва да бъдат особено внимателни в подобни времена“, подчерта Рашидов.

Той изрази подкрепа за позицията на министър-председателя относно поставянето на националния интерес на първо място. „Първо трябва да погледнем собствената си къща, тя да е подредена и стабилна. Тогава можем да помагаме и на другите“, каза още бившият министър.
Според него България трябва да отстоява по-категорично своите позиции и да не изпада в зависимост от чужди интереси. „Трябва да запазим достойнството си и да забравим слугинажа. България не е малка държава, а държава с история, култура и големи личности. Ако изгубим самочувствието си, губим и държавността“, смята той.

Рашидов коментира и работата на управляващите, които според него са дошли на власт с ясни обещания за борба с корупцията, съдебна реформа и промяна на модела на управление. „Дай Боже да се справят с корупцията, защото това е в интерес на всички. Но хората очакват реални резултати, а не само обещания“, каза той.

Бившият министър отправи критики и към разнопосочните послания на властта по въпросите на външната политика. По думите му едно правителство трябва да говори с един глас. „Не бива в един отбор да има противоречиви позиции, които после с часове да се обясняват. Ясната позиция е знак за държавност“, заяви Рашидов.

Той коментира и протестите от последните години, като изрази мнение, че голяма част от младите хора са участвали без ясна представа за причините. „На България ѝ трябва нещо по-трайно, по-стабилно и по-сигурно. Истинската промяна не се случва само с лозунги“, посочи той.

Вежди Рашидов обърна внимание на състоянието на българската култура. По думите му обществото постепенно забравя големите български творци и духовните ориентири. „Днес сме се вторачили в развлеченията и телевизионните игри, а забравяме личности като Валери Петров, Йордан Радичков, Владимир Димитров – Майстора и Златю Бояджиев. Те са хората, които трябва да бъдат пример за младите“, каза той.

Според Рашидов изкуството винаги е било най-силният протест срещу войната. Като пример той посочи „Герника“ на Пабло Пикасо, която и днес остава символ на противопоставянето срещу насилието. „Кръвта никога не е път към мира. Мирът идва чрез диалог, прошка и желание хората да се разберат помежду си“, заяви бившият министър на културата.

В края на разговора той призова обществото да пази паметта за големите български творци и да не губи духовните си ориентири.

Разговорът завърши с цитат на Йордан Радичков: „Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки".


България
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  • 1 Кона

    5 1 Отговор
    Айде да се изкаже и ибрикчията на Боко тиквичка..! Няма проблем ще го изтърпим и този сюнет..

    17:52 25.07.2026

  • 2 И да знае

    4 0 Отговор
    кога са включени микрофоните!

    17:54 25.07.2026

  • 3 Борката

    2 1 Отговор
    Не мешай много уискитата, че пречат на паметта! Псуваето по микрофона от НС, говори за тясна връзка и близост!

    Коментиран от #8

    17:55 25.07.2026

  • 4 Дъртеж,

    2 0 Отговор
    що си не седиш вече на задника

    17:55 25.07.2026

  • 5 Парадокса !

    2 0 Отговор
    България !

    17:57 25.07.2026

  • 6 Янко

    1 0 Отговор
    Веждичката го помня като удари шамари на полицай и като обърна баничарката на светофара.

    18:03 25.07.2026

  • 7 мунчо

    0 0 Отговор
    кога почваш да мачкаш мафията и олигархията както обеща???

    18:10 25.07.2026

  • 8 Рая Нагъзянката съм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Борката":

    Aй, ше та е... у 4еkиджийтa!

    18:11 25.07.2026

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