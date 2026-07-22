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С решение на МС: Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

С решение на МС: Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

22 Юли, 2026 11:48 2 216 22

  • министерски съвет-
  • сграда-
  • улица врабча-
  • отнемане-
  • дпс

Сградата се връща на НАП

С решение на МС: Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С решение на Министерския съвет от днес имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС и се дава на Националната агенция по приходите (НАП). Това заяви на брифинг от Министерския съвет министърът на регионалното развитие Иван Шишков, цитиран от Dariknews.bg

Имотът е 554 кв. м и им беше предоставен с решение на правителството на Димитър Главчев от 13 ноември 2024г. Според решението тогава се даде на ДПС "безвъзмездно право на ползване за срок 10 години и докато партията отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, на политическа партия "Движение за права и свободи" за изпълнение на административните нужди на партията и при условието ползвателят да не използва имотите за извършване на стопанска дейност".

Преди това сградата се ползваше от НАП.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отнемане

    42 8 Отговор
    На всичко и марш към анадола

    12:03 22.07.2026

  • 2 питам

    42 7 Отговор
    До кога пеевски и борисов ще са на свобода !!!

    Коментиран от #5, #10

    12:10 22.07.2026

  • 3 И сега какво?

    37 3 Отговор
    А Главчов...ни локум ял, ни мазно кафе пийвал?ю1

    Коментиран от #12

    12:17 22.07.2026

  • 4 Ехо от миналото

    11 4 Отговор
    Родната къща на хитлер ще става полицейско управление.....

    12:26 22.07.2026

  • 5 Анонимен

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Докато кирчо и кокорчо държат скрити материалите за обвинението. Дори и когато най-силно се плюеха, пак криха всички доказателства.

    12:27 22.07.2026

  • 6 Шиши!

    12 7 Отговор
    Боли ме фара за нЕква си сграда...
    Аз нали се нагушках,с години безконтролна лапачка,а вие сега сте ми се сетили...

    12:32 22.07.2026

  • 7 Радев играе

    10 9 Отговор
    за Доган.
    Нали той и Боко го туриха на власт!
    И Кокора.

    Коментиран от #17

    12:38 22.07.2026

  • 8 д-р Дулитъл

    17 7 Отговор
    УСКОРЕТЕ нещата срещу двамата дебелаци-простаци.

    12:38 22.07.2026

  • 9 Реалист

    14 4 Отговор
    Дилянчо риве ли:)

    12:40 22.07.2026

  • 10 Ахааа

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Малко им остана на свобода! Защото вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии, Съд и справедливост! Но, последната Надежда на Шиши Боко е на есен да има протест срещу Радев, за да може да останат техните назначения, за да си спасят кожата!
    !

    Коментиран от #14

    12:41 22.07.2026

  • 11 чудесно

    10 5 Отговор
    Там ще се настани новото министерство на братските връзки с РФ.

    12:44 22.07.2026

  • 12 Евроатлантик

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "И сега какво?":

    Празноглавчев беше служебен премиер от домовата книга на сглобката! И после ни убеждаваха, че бил назначен от Радев!?!? Беше покорен слугинаж на ГЕРБ- ДПС!

    12:45 22.07.2026

  • 13 хехе

    13 2 Отговор
    Прасето да си мести партията в хотел Берлин.

    12:47 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даа⁷

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "Не е сигурно":

    Сигурно е и още как? Съдебната реформа започна, колкото и да не ви се иска на вас феновете на Шиши! Съдебната система е гнила ябълка на Шиши и Боко, това са техните назначения, с отдавна изтекъл мандат, на тях така им е много удобно, да си продължават без смяна още 15 години? Май, наистина не си много умен..... Вижда ви се края, ето днес ви изхвърлена от сградата, която Празноглавчев ви подари !

    12:58 22.07.2026

  • 16 Давай Ленче, с теб сме

    7 4 Отговор
    ДПС да поръчат на Елена Йончева да сезира европейските и световни институции за този произвол !

    Коментиран от #18

    13:00 22.07.2026

  • 17 Ко речи...,Ко...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радев играе":

    ,,Доган" ли...?!
    Кой беше тоя...?!

    13:04 22.07.2026

  • 18 НАИСТИНА!

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Давай Ленче, с теб сме":

    Тая Елена Йончева ми падна в очите,като разбрах,че лобирала за Пеевски в Евро-Парламента,относно неговите пътувания до Дубай...!
    Всъщност какво да очакваме от бивша...,на Сергей Станишев...?!

    13:08 22.07.2026

  • 19 учуден

    6 4 Отговор
    Гледай ги ти ,каква хубава сграда са взели от държавата !

    13:09 22.07.2026

  • 20 Пловдив

    6 3 Отговор
    Отлично решение!

    13:20 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Залъгалки

    3 1 Отговор
    за неумните избирачи. Олигарсите му са по- от олигарсите им

    13:56 22.07.2026

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