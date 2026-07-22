С решение на МС: Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

С решение на Министерския съвет от днес имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС и се дава на Националната агенция по приходите (НАП). Това заяви на брифинг от Министерския съвет министърът на регионалното развитие Иван Шишков, цитиран от Dariknews.bg
Имотът е 554 кв. м и им беше предоставен с решение на правителството на Димитър Главчев от 13 ноември 2024г. Според решението тогава се даде на ДПС "безвъзмездно право на ползване за срок 10 години и докато партията отговаря на изискванията на чл. 31 от Закона за политическите партии, на политическа партия "Движение за права и свободи" за изпълнение на административните нужди на партията и при условието ползвателят да не използва имотите за извършване на стопанска дейност".
Преди това сградата се ползваше от НАП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отнемане
12:03 22.07.2026
2 питам
Коментиран от #5, #10
12:10 22.07.2026
3 И сега какво?
Коментиран от #12
12:17 22.07.2026
4 Ехо от миналото
12:26 22.07.2026
5 Анонимен
До коментар #2 от "питам":Докато кирчо и кокорчо държат скрити материалите за обвинението. Дори и когато най-силно се плюеха, пак криха всички доказателства.
12:27 22.07.2026
6 Шиши!
Аз нали се нагушках,с години безконтролна лапачка,а вие сега сте ми се сетили...
12:32 22.07.2026
7 Радев играе
Нали той и Боко го туриха на власт!
И Кокора.
Коментиран от #17
12:38 22.07.2026
8 д-р Дулитъл
12:38 22.07.2026
9 Реалист
12:40 22.07.2026
10 Ахааа
До коментар #2 от "питам":Малко им остана на свобода! Защото вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии, Съд и справедливост! Но, последната Надежда на Шиши Боко е на есен да има протест срещу Радев, за да може да останат техните назначения, за да си спасят кожата!
!
Коментиран от #14
12:41 22.07.2026
11 чудесно
12:44 22.07.2026
12 Евроатлантик
До коментар #3 от "И сега какво?":Празноглавчев беше служебен премиер от домовата книга на сглобката! И после ни убеждаваха, че бил назначен от Радев!?!? Беше покорен слугинаж на ГЕРБ- ДПС!
12:45 22.07.2026
13 хехе
12:47 22.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Даа⁷
До коментар #14 от "Не е сигурно":Сигурно е и още как? Съдебната реформа започна, колкото и да не ви се иска на вас феновете на Шиши! Съдебната система е гнила ябълка на Шиши и Боко, това са техните назначения, с отдавна изтекъл мандат, на тях така им е много удобно, да си продължават без смяна още 15 години? Май, наистина не си много умен..... Вижда ви се края, ето днес ви изхвърлена от сградата, която Празноглавчев ви подари !
12:58 22.07.2026
16 Давай Ленче, с теб сме
Коментиран от #18
13:00 22.07.2026
17 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #7 от "Радев играе":,,Доган" ли...?!
Кой беше тоя...?!
13:04 22.07.2026
18 НАИСТИНА!
До коментар #16 от "Давай Ленче, с теб сме":Тая Елена Йончева ми падна в очите,като разбрах,че лобирала за Пеевски в Евро-Парламента,относно неговите пътувания до Дубай...!
Всъщност какво да очакваме от бивша...,на Сергей Станишев...?!
13:08 22.07.2026
19 учуден
13:09 22.07.2026
20 Пловдив
13:20 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Залъгалки
13:56 22.07.2026