Депутат от ГЕРБ захапа Йотова: Президентската администрация ми звучи като пресцентър на МС

„В началото ми направи много добро впечатление как тръгна в първите няколко месеца. Но особено от май месец насам аз не виждам самостоятелна позиция. По-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерския съвет.“ Така депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира по bTV кандидатурата на Илияна Йотова за нов пълен президентски мандат, която тя обяви вчера вечерта, цитиран от novini.bg.
„Зависи дали може да се еманципира от своя обичаен началник – господин Радев“, допълни Гаджев.
Попитан кога ГЕРБ ще обяви своя кандидат за президент, той отговори: „Както винаги сме го правили досега – малко преди началото на кампанията. Всички кандидати, които ГЕРБ е издигал, са били обявявани през септември.“
На въпрос дали кандидатът ще бъде партиен или независим, той заяви: „Когато му дойде времето. Не искам да коментирам неща, които не са обявени публично. Когато му дойде времето, ще кажем каква алтернатива ще предложим.“
На въпрос за бившия депутат от ГЕРБ Десислава Трифонова, назначена преди дни в кабинета „Радев“ като съветник на вицепремиера Александър Пулев, Христо Гаджев каза: „Нямам мнение. Какво са преценили те, това си е тяхна работа. Ние в ГЕРБ поне нямаме информация защо се е стигнало дотам.“
Той подчерта, че партията продължава да разполага с достатъчно подготвени кадри: „В ГЕРБ през годините винаги е имало достатъчно кадърни хора и продължава да има много кадърни хора, които могат качествено да управляват държавата. Така че е логично хората да се оглеждат за кадри на ГЕРБ.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абеее
12:49 25.07.2026
3 Перник
Коментиран от #11
12:49 25.07.2026
4 присмял се хърбел на щърбел
12:52 25.07.2026
5 Този е
12:52 25.07.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍
Коментиран от #35
12:53 25.07.2026
7 мучо
12:54 25.07.2026
8 Тиквата
12:56 25.07.2026
9 Стеф
12:58 25.07.2026
10 Що за ,,журналистически" израз... :
И къде я...,,Захапа", ако смея да попитам...?!?!
Коментиран от #24
12:58 25.07.2026
11 ариана
До коментар #3 от "Перник":мечти и и и!
12:58 25.07.2026
12 един БЪЛГАРИН
12:58 25.07.2026
13 Саде да попитам!
12:59 25.07.2026
14 естествено е така да говорят
Също много типично за гробарите е да са нагли. Не им се отстъпва, макар че УТЕКОХА!
13:03 25.07.2026
15 Тик- Ток
13:03 25.07.2026
16 Депутатът Гарджев
13:04 25.07.2026
17 Реалист
13:07 25.07.2026
18 Този е целувал ръката на Борисов
13:15 25.07.2026
19 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
13:15 25.07.2026
20 Български депутат
Толкова млад, а вече толкова гербав!
13:16 25.07.2026
21 песимист
Издигната от инициативен комитет (на Радев) и подкрепена от К.Зарков (БСП).
ПП ще повтори маневрата от предните президентски избори с отделен собствен кандидат, който да не понася ГЕРБ, та така да осигурят избора на Йотова..
13:17 25.07.2026
22 Конкурс за млади тикви
"Ние в ГЕРБ поне нямаме информация защо се е стигнало дотам" - говори за оная с инвестициите!
Вие нищо не знаете, даже Влади Горанов не познавате !
13:21 25.07.2026
23 Пустиня(к)
13:22 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Баба Йоца гледа
13:29 25.07.2026
26 Гресирана ватенка
13:31 25.07.2026
27 Абсурдистан
13:36 25.07.2026
28 АЛО ХРИСТО
13:45 25.07.2026
29 Роси от Бургас
13:49 25.07.2026
30 Гъбар по време на избори
13:53 25.07.2026
31 🦁ЩЩД🦁
14:02 25.07.2026
32 Даката
Не ви виждам да протестирате срещу това правителство на русофилите и Румен Радев, като баш кремълски, червен русофил? Какво чакате... на работа сте знам, но това правителство трябва да си ходи, то е изключително вредно, за България.
14:11 25.07.2026
33 Дагоеъ
14:19 25.07.2026
34 ГЕРБ
14:22 25.07.2026
35 Факт
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Не,намери си дипломата един пакет чипс с награди.Вътре имаше и количка за сглобяване ама нея не можа да направи.
14:25 25.07.2026