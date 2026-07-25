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Депутат от ГЕРБ захапа Йотова: Президентската администрация ми звучи като пресцентър на МС

Депутат от ГЕРБ захапа Йотова: Президентската администрация ми звучи като пресцентър на МС

25 Юли, 2026 12:40 843 35

  • депутат-
  • илияна йотова-
  • президентска администрация-
  • пресцентър-
  • министерски съвет

Попитан кога ГЕРБ ще обяви своя кандидат за президент, Христо Гаджев отговори: „Както винаги сме го правили досега – малко преди началото на кампанията. Всички кандидати, които ГЕРБ е издигал, са били обявявани през септември.“

Депутат от ГЕРБ захапа Йотова: Президентската администрация ми звучи като пресцентър на МС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„В началото ми направи много добро впечатление как тръгна в първите няколко месеца. Но особено от май месец насам аз не виждам самостоятелна позиция. По-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерския съвет.“ Така депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира по bTV кандидатурата на Илияна Йотова за нов пълен президентски мандат, която тя обяви вчера вечерта, цитиран от novini.bg.

„Зависи дали може да се еманципира от своя обичаен началник – господин Радев“, допълни Гаджев.

Попитан кога ГЕРБ ще обяви своя кандидат за президент, той отговори: „Както винаги сме го правили досега – малко преди началото на кампанията. Всички кандидати, които ГЕРБ е издигал, са били обявявани през септември.“

На въпрос дали кандидатът ще бъде партиен или независим, той заяви: „Когато му дойде времето. Не искам да коментирам неща, които не са обявени публично. Когато му дойде времето, ще кажем каква алтернатива ще предложим.“

На въпрос за бившия депутат от ГЕРБ Десислава Трифонова, назначена преди дни в кабинета „Радев“ като съветник на вицепремиера Александър Пулев, Христо Гаджев каза: „Нямам мнение. Какво са преценили те, това си е тяхна работа. Ние в ГЕРБ поне нямаме информация защо се е стигнало дотам.“

Той подчерта, че партията продължава да разполага с достатъчно подготвени кадри: „В ГЕРБ през годините винаги е имало достатъчно кадърни хора и продължава да има много кадърни хора, които могат качествено да управляват държавата. Така че е логично хората да се оглеждат за кадри на ГЕРБ.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абеее

    10 2 Отговор
    Тия кои неща гръб

    12:49 25.07.2026

  • 3 Перник

    26 5 Отговор
    Радев не чакай,а подкарвай прокуратурата да разследва всички крадливи герберасти!!! До десето коляно-да връщат всичко награбено последните 15 години

    Коментиран от #11

    12:49 25.07.2026

  • 4 присмял се хърбел на щърбел

    16 2 Отговор
    какъвто народа,такива и политиците!

    12:52 25.07.2026

  • 5 Този е

    20 3 Отговор
    много нагло същество.,много. Не беше избран за това НС. Влезе на мястото на Дельо Фактурата.

    12:52 25.07.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 2 Отговор
    Този има вид на голем интелектуалец.Да не е завършил Харвард с тримесечни курсове?
    🦧🦍🦍🦍🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #35

    12:53 25.07.2026

  • 7 мучо

    21 2 Отговор
    кой беше ти бе пръдльо...

    12:54 25.07.2026

  • 8 Тиквата

    14 2 Отговор
    Когото посочи все едно му е написал присъда. Да се сетим за "майката на нацията

    12:56 25.07.2026

  • 9 Стеф

    15 2 Отговор
    Този " гений" на тази крехка възраст е участник в девет НС !?!

    12:58 25.07.2026

  • 10 Що за ,,журналистически" израз... :

    11 2 Отговор
    ...,,Захапа"...?!?!
    И къде я...,,Захапа", ако смея да попитам...?!?!

    Коментиран от #24

    12:58 25.07.2026

  • 11 ариана

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Перник":

    мечти и и и!

    12:58 25.07.2026

  • 12 един БЪЛГАРИН

    14 2 Отговор
    Учен,Нобелов лауреат,световно признат физик,особено в областта на квантовата електродинамика казва следното “Никога не бъркайте образованието с интелигентността, може да имате докторска степен и все пак да сте идиот."

    12:58 25.07.2026

  • 13 Саде да попитам!

    13 2 Отговор
    Гаджев,на кой Петроханец е...Гадже...?!

    12:59 25.07.2026

  • 14 естествено е така да говорят

    11 4 Отговор
    гробарите, верни войни на боко от зайчарника. Те съдят по себе си. А КАКЪВ БЕШЕ пастирката на боко, за който боко казваше: магаре да бях вързал, щяхте да го изберете.
    Също много типично за гробарите е да са нагли. Не им се отстъпва, макар че УТЕКОХА!

    13:03 25.07.2026

  • 15 Тик- Ток

    12 3 Отговор
    Само му вижте криминалната мутра на тоя негодник от Гроб ,този трябва да лежи в затвора 5 години само заради криминалната си мутра,все има за какво

    13:03 25.07.2026

  • 16 Депутатът Гарджев

    6 2 Отговор
    Не много отдавна , президентът, премиерът, главният прокурор, главният секретар и главния мюфтия бяха от ГЕРБ и всичко си вървеше по мед и масло, всичко беше цветя и рози и теменужки и никой не се оплакваше, защото опозиция почти нямаше. Затова за всички бедствия, аварии и кризи, ковид пандемията, глобалното затопляне, анексирането на Крим и войната в Украйна и Иран, са виновни бившия президент и вицето Йотова.

    13:04 25.07.2026

  • 17 Реалист

    12 3 Отговор
    Този случайник срещу Йотова да тича , не може да я стигне . Църкат мишките на едно отива що се котило . До следващите избори ще са до 8 % . Ако гуруто им дотогава не е при бай Ставрев.

    13:07 25.07.2026

  • 18 Този е целувал ръката на Борисов

    10 2 Отговор
    Като знам, какво е барал Борисов с тази ръка преди десетина минути, може ли да се досетите какво точне е целувал този на снимката за длъжността, която е получил.

    13:15 25.07.2026

  • 19 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    6 2 Отговор
    ИЗБИЙ Т€ $€,ИЗЯЖТ€ $€ КОМУНИ$ТИ Н€ЩА$ТНИ!

    13:15 25.07.2026

  • 20 Български депутат

    6 2 Отговор
    Нормален български чвор.
    Толкова млад, а вече толкова гербав!

    13:16 25.07.2026

  • 21 песимист

    1 0 Отговор
    Къде да се изявява една секретарка на президента, ако не в пресцентъра.
    Издигната от инициативен комитет (на Радев) и подкрепена от К.Зарков (БСП).
    ПП ще повтори маневрата от предните президентски избори с отделен собствен кандидат, който да не понася ГЕРБ, та така да осигурят избора на Йотова..

    13:17 25.07.2026

  • 22 Конкурс за млади тикви

    1 0 Отговор
    Защото тиквата не ви е казал !
    "Ние в ГЕРБ поне нямаме информация защо се е стигнало дотам" - говори за оная с инвестициите!
    Вие нищо не знаете, даже Влади Горанов не познавате !

    13:21 25.07.2026

  • 23 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Ората ги не щат у село, они за поповата къща питат.

    13:22 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баба Йоца гледа

    1 1 Отговор
    Абе гробарите кой ще издигнете -тиквун табуретката барни митов сачи водопада горчо или ти се гласиш?!Който и да представите все тая .Мафиотите окрадохте и унищожихте Родината ни СЕГА СТЕ ЗА ЗАТВОРА !!!п.с.О а томето с раничката може би е най подходящ???А ти койго си абониран за НС нямаш право да се изхогдаш ЗАЩОТО И ТИ ВСИЧКИ ГЕРБАВИ ДА ТИЧАТЕ СРЕЩУ ЙТОВА НЕМОЖЕТЕ ДА Я СТИГНЕТЕ -вие сте обречени!!

    13:29 25.07.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор
    Захапаха стрина Йо😁😁😁

    13:31 25.07.2026

  • 27 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    На мен пък ми звучи, като пресцентър на КГБ.

    13:36 25.07.2026

  • 28 АЛО ХРИСТО

    3 1 Отговор
    ТОЗ ЛИ Е ВСИЧКИЯ ИЛИЯНА ЙОТОВА Е ТРИСТА ПЪТИ ПО ДОБРА ОТ РОСЕН БАНОВ ЕВРОАТЛАНТИКА БИВШ КОНСОМОЛСКИ СЕКРЕТАР.

    13:45 25.07.2026

  • 29 Роси от Бургас

    3 0 Отговор
    Така е като Илиана остаря и няма кой да е...

    13:49 25.07.2026

  • 30 Гъбар по време на избори

    3 0 Отговор
    Тук всеки комунист задължително трябва да демонстрира тъпотата си, защото бабата няма да му надроби попара, а той завалията е с два бастуна до кревата

    13:53 25.07.2026

  • 31 🦁ЩЩД🦁

    0 1 Отговор
    Подобни "депутати" като това от снимката или Ицо Хазарта,могат да привлекат Евентуално,някоя и друга електорална единица от хора под 25 години.Евентуално.С 50+годишните е пълна катастрофа.

    14:02 25.07.2026

  • 32 Даката

    1 0 Отговор
    Русофилите, които плюеха срещу ГЕРБ и казваха, че са готови да управляват и могат да управляват се оказа сега, че не само, че не могат да управляват, но и не знаят как, при все, че имат пълно мнозинство в Българския Парламент са абсолютен провал, неадекватни красиви лица... провал след провала, скандал след скандала... сигурно радев ги е търсил такива, да са добре изглеждащи, макар и без умствен багаж... та нали и него затова го избраха, защото изглеждаше по-добре от Цецка Цачева.

    Не ви виждам да протестирате срещу това правителство на русофилите и Румен Радев, като баш кремълски, червен русофил? Какво чакате... на работа сте знам, но това правителство трябва да си ходи, то е изключително вредно, за България.

    14:11 25.07.2026

  • 33 Дагоеъ

    0 1 Отговор
    Ограничен като Умствен Капацитет, Противен като излъчване и визия ,но ТОЧЕН в Оценката за Ситуацията6372

    14:19 25.07.2026

  • 34 ГЕРБ

    1 0 Отговор
    ПОБЕДА!

    14:22 25.07.2026

  • 35 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не,намери си дипломата един пакет чипс с награди.Вътре имаше и количка за сглобяване ама нея не можа да направи.

    14:25 25.07.2026

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