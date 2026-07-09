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Чило Попов: Искаме оставката на Десислава Атанасова

Чило Попов: Искаме оставката на Десислава Атанасова

9 Юли, 2026 10:08 1 279 18

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  • десислава атанасова-
  • корупция-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Прокуратурата умишлено е скрила информацията по конкретен казус

Чило Попов: Искаме оставката на Десислава Атанасова - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Демократична България“ Чило Попов настоява за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия поради липса на обществено доверие, съобщават от Euronews Bulgaria.

В ефира на сутрешния блок на телевизията народният представител коментира горещи теми, сред които разследванията срещу Делян Пеевски, промените в Изборния кодекс и пътната безопасност в страната.

По думите на депутата формацията не променя позицията си спрямо Атанасова, въпреки предоставените от нея документи за пътувания. „Това е нейно твърдение“, отбелязва той, допълвайки, че общественото ѝ поведение не събужда доверие. Попов признава, че първоначалната подкрепа за нейната кандидатура е била груба грешка, която вече е осъзната. „При такива съмнения най-малкото трябва да си подадеш оставката дори временно, докато излезе цялата истина“, посочва народният представител.

Относно подадените над 20 сигнала срещу Делян Пеевски, Попов твърди, че Прокуратурата умишлено е скрила информацията по конкретен казус. Според него решението на държавното обвинение да изземе и потули случая е скандално. Той предполага, че вътрешният министър е приел за своя лична кауза и граждански дълг истината да излезе наяве.

Депутатът се обявява категорично в защита на изцяло машинния вот в секциите с над 300 избиратели, което е инициатива на „Демократична България“. „Машините правят много по-малко грешки от хората“, аргументира се той, давайки за пример високия брой сгрешени протоколи при хартиеното броене. Според Попов последните парламентарни избори са били най-честните от дълго време, като партията му няма да подкрепи отпадането на многомандатен район „Чужбина“.

В сферата на финансите Попов определя като основен приоритет задържането на бюджетния дефицит до 3 процента, което е от ключово значение след пълноправното приемане на България в еврозоната в началото на годината. Той изразява съмнение относно възможността правителството да реализира планираните капиталови разходи за кратък период и смята, че ако те бъдат съкратени разумно, дефицитът би намалял. Според депутата са необходими и реформи в държавната администрация, засягащи работещите пенсионери.

Като член на парламентарната транспортна комисия, депутатът работи по нови правила за обезопасяване на пътищата след зачестилите тежки катастрофи. Той критикува действащата наредба, която ограничава използването само до метални мантинели. „Бетон е чудесен ограничителен материал, който се ползва в много европейски държави“, уточнява Попов. Народният представител съобщава и за недопустими практики с повторно използване на стари мантинели при пътни ремонти, настоявайки за спешна проверка на демонтираните съоръжения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредния

    21 1 Отговор
    Дебелак, искал нещо си?! Е- няма пък!

    10:11 09.07.2026

  • 2 бе къв си ти бе

    16 3 Отговор
    дай твоята оставка че за нищо не ставате..и демерджиев дето бил точен с парите...ооо ами що не искате неговата а?? даден на прокуратурата за корупция, следствен а я го виж къв оперен..я се скрийте докато е време че,,,,,

    10:13 09.07.2026

  • 3 Дзак

    16 1 Отговор
    В политиката няма случайни грешки! Да отзоват и техния човек, когото лансираха в комплект!

    10:15 09.07.2026

  • 4 ТОЗИ "ЧИЛО"

    7 2 Отговор
    НЕ Е ЛИ "ИНДО - БЪЛГАРИН ..................... ИМЕТО МУ Е МНОГО "РОМСКО" ..................... ФАКТ !

    10:20 09.07.2026

  • 5 Имам въпрос към чило

    9 2 Отговор
    Пило ли е абе с оная пиянка Пейков как започна сутринта бира с мастика

    10:25 09.07.2026

  • 6 Пенчо

    6 6 Отговор
    "При такива съмнения най-малкото трябва да си подадеш оставката дори временно, докато излезе цялата истина“... Kaква истина, бе Пеевски втори номер? От една страна Деса предоставя редица документи, доказващи, че НЕ е пътувала от София до Дубай с частен самолет на посочените от Дерменджиев дати, а от друга, нисковратният и точен с парите полицай изхрачва пред НС някакви данни, които не са подплътени с никакви факти и доказателства!

    10:26 09.07.2026

  • 7 аааа

    8 6 Отговор
    На какво основание я искате? На недоказани твърдения и внушения?

    10:27 09.07.2026

  • 8 Абе не бе

    2 3 Отговор
    Искате го и го желаете.

    10:33 09.07.2026

  • 9 1302

    11 2 Отговор
    Пълни нещастници са тия.
    Все едно всичко това не беше публично известно, когато гласуваха за нея да стане конституционен съдия без формално да отговаря на изискванията на закона.
    Тия трябва да изпият горчивата чаша до дъно, като БСП.

    10:44 09.07.2026

  • 10 Добреее

    3 1 Отговор
    Хубаво е това, но... Ние искаме оставката на всички, които са на високи позиции и в прокуратурата, и в конституционния съд и във ВСС. Всички!

    11:00 09.07.2026

  • 11 Ххххххххххххх

    4 1 Отговор
    То физиономията му говори че е депутат от "Демократична България" - то нормален човек няма там.

    11:09 09.07.2026

  • 12 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Да се иска оставка за отиване на пазар в Истанбул в почивните дни и за собствена сметка е абсурд. Напомням, че просто Киро отиде на вечеря в Солун с Ленчето за сметка на данъкоплатците.

    11:22 09.07.2026

  • 13 Даката

    1 1 Отговор
    Какво е това име Чило??

    11:23 09.07.2026

  • 14 този човек ?!!!

    3 2 Отговор
    Кой е? Той ли е човекът, който се ползва с достатъчно доверие, че да прави подобни изказвания?
    И защо всички се занимават с Десислава Атанасова ? Царе сме да захапем като питбули някого и докато не го смажем, не мирясваме. Ако са виновни - има си органи, които в тишина да разследват, за да може да има някаква обективност.
    Аз съм за справедливостта и се ядосвам, защото има изключително важни неща, които касаят обикновения човек, но се заобикалят. Занимават се с всичко друго, но не и с това да живеем по-спокойно и по-достойно. Абе, ей. Захващайте се със здравеопазването, защото хората умират от безхаберието на държавата и на лекарите. И публикувайте имената на онези, които станаха милионери за сметка на нашето здраве.
    Защо управляващите не разбират, че в здравеопазването ножът е опрял до кокала. Който няма пари, умира - това е истината.

    11:25 09.07.2026

  • 15 чичо чоло

    0 1 Отговор
    простотията нама почивен ден, не взема болнични и не ходи по животните!

    11:38 09.07.2026

  • 16 смях в залата

    2 1 Отговор
    Този от къде знае че нямам доверие на Атанасова. Нямам доверие на точния милиционера с парите и на зеления чорап тип БОТАШ. Защо замрази договора. Нали беше изгоден за България.

    11:40 09.07.2026

  • 17 Мъдрец

    4 0 Отговор
    На този не му ли стана ясно, че на съдия от КС не може да ми се иска оставка, туй като има точни правила кога може да стане това . Или и този е поредния изпълнил на поръчката "да направим КС само наш и да си правим каквото си искаме с нашите опоненти" Това Дежа Вю вече го гледахме от 09.09.1944 до 1989г. На някои много им се иска диктатура по руски модел.Ама няма да стане.

    11:44 09.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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