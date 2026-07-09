Чило Попов: Искаме оставката на Десислава Атанасова

Депутатът от „Демократична България“ Чило Попов настоява за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия поради липса на обществено доверие, съобщават от Euronews Bulgaria.
В ефира на сутрешния блок на телевизията народният представител коментира горещи теми, сред които разследванията срещу Делян Пеевски, промените в Изборния кодекс и пътната безопасност в страната.
По думите на депутата формацията не променя позицията си спрямо Атанасова, въпреки предоставените от нея документи за пътувания. „Това е нейно твърдение“, отбелязва той, допълвайки, че общественото ѝ поведение не събужда доверие. Попов признава, че първоначалната подкрепа за нейната кандидатура е била груба грешка, която вече е осъзната. „При такива съмнения най-малкото трябва да си подадеш оставката дори временно, докато излезе цялата истина“, посочва народният представител.
Относно подадените над 20 сигнала срещу Делян Пеевски, Попов твърди, че Прокуратурата умишлено е скрила информацията по конкретен казус. Според него решението на държавното обвинение да изземе и потули случая е скандално. Той предполага, че вътрешният министър е приел за своя лична кауза и граждански дълг истината да излезе наяве.
Депутатът се обявява категорично в защита на изцяло машинния вот в секциите с над 300 избиратели, което е инициатива на „Демократична България“. „Машините правят много по-малко грешки от хората“, аргументира се той, давайки за пример високия брой сгрешени протоколи при хартиеното броене. Според Попов последните парламентарни избори са били най-честните от дълго време, като партията му няма да подкрепи отпадането на многомандатен район „Чужбина“.
В сферата на финансите Попов определя като основен приоритет задържането на бюджетния дефицит до 3 процента, което е от ключово значение след пълноправното приемане на България в еврозоната в началото на годината. Той изразява съмнение относно възможността правителството да реализира планираните капиталови разходи за кратък период и смята, че ако те бъдат съкратени разумно, дефицитът би намалял. Според депутата са необходими и реформи в държавната администрация, засягащи работещите пенсионери.
Като член на парламентарната транспортна комисия, депутатът работи по нови правила за обезопасяване на пътищата след зачестилите тежки катастрофи. Той критикува действащата наредба, която ограничава използването само до метални мантинели. „Бетон е чудесен ограничителен материал, който се ползва в много европейски държави“, уточнява Попов. Народният представител съобщава и за недопустими практики с повторно използване на стари мантинели при пътни ремонти, настоявайки за спешна проверка на демонтираните съоръжения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредния
10:11 09.07.2026
2 бе къв си ти бе
10:13 09.07.2026
3 Дзак
10:15 09.07.2026
4 ТОЗИ "ЧИЛО"
10:20 09.07.2026
5 Имам въпрос към чило
10:25 09.07.2026
6 Пенчо
10:26 09.07.2026
7 аааа
10:27 09.07.2026
8 Абе не бе
10:33 09.07.2026
9 1302
Все едно всичко това не беше публично известно, когато гласуваха за нея да стане конституционен съдия без формално да отговаря на изискванията на закона.
Тия трябва да изпият горчивата чаша до дъно, като БСП.
10:44 09.07.2026
10 Добреее
11:00 09.07.2026
11 Ххххххххххххх
11:09 09.07.2026
12 Ха ха ха
11:22 09.07.2026
13 Даката
11:23 09.07.2026
14 този човек ?!!!
И защо всички се занимават с Десислава Атанасова ? Царе сме да захапем като питбули някого и докато не го смажем, не мирясваме. Ако са виновни - има си органи, които в тишина да разследват, за да може да има някаква обективност.
Аз съм за справедливостта и се ядосвам, защото има изключително важни неща, които касаят обикновения човек, но се заобикалят. Занимават се с всичко друго, но не и с това да живеем по-спокойно и по-достойно. Абе, ей. Захващайте се със здравеопазването, защото хората умират от безхаберието на държавата и на лекарите. И публикувайте имената на онези, които станаха милионери за сметка на нашето здраве.
Защо управляващите не разбират, че в здравеопазването ножът е опрял до кокала. Който няма пари, умира - това е истината.
11:25 09.07.2026
15 чичо чоло
11:38 09.07.2026
16 смях в залата
11:40 09.07.2026
17 Мъдрец
11:44 09.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.