Чило Попов: Искаме оставката на Десислава Атанасова

Депутатът от „Демократична България“ Чило Попов настоява за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия поради липса на обществено доверие, съобщават от Euronews Bulgaria.

В ефира на сутрешния блок на телевизията народният представител коментира горещи теми, сред които разследванията срещу Делян Пеевски, промените в Изборния кодекс и пътната безопасност в страната.

По думите на депутата формацията не променя позицията си спрямо Атанасова, въпреки предоставените от нея документи за пътувания. „Това е нейно твърдение“, отбелязва той, допълвайки, че общественото ѝ поведение не събужда доверие. Попов признава, че първоначалната подкрепа за нейната кандидатура е била груба грешка, която вече е осъзната. „При такива съмнения най-малкото трябва да си подадеш оставката дори временно, докато излезе цялата истина“, посочва народният представител.

Относно подадените над 20 сигнала срещу Делян Пеевски, Попов твърди, че Прокуратурата умишлено е скрила информацията по конкретен казус. Според него решението на държавното обвинение да изземе и потули случая е скандално. Той предполага, че вътрешният министър е приел за своя лична кауза и граждански дълг истината да излезе наяве.

Депутатът се обявява категорично в защита на изцяло машинния вот в секциите с над 300 избиратели, което е инициатива на „Демократична България“. „Машините правят много по-малко грешки от хората“, аргументира се той, давайки за пример високия брой сгрешени протоколи при хартиеното броене. Според Попов последните парламентарни избори са били най-честните от дълго време, като партията му няма да подкрепи отпадането на многомандатен район „Чужбина“.

В сферата на финансите Попов определя като основен приоритет задържането на бюджетния дефицит до 3 процента, което е от ключово значение след пълноправното приемане на България в еврозоната в началото на годината. Той изразява съмнение относно възможността правителството да реализира планираните капиталови разходи за кратък период и смята, че ако те бъдат съкратени разумно, дефицитът би намалял. Според депутата са необходими и реформи в държавната администрация, засягащи работещите пенсионери.

Като член на парламентарната транспортна комисия, депутатът работи по нови правила за обезопасяване на пътищата след зачестилите тежки катастрофи. Той критикува действащата наредба, която ограничава използването само до метални мантинели. „Бетон е чудесен ограничителен материал, който се ползва в много европейски държави“, уточнява Попов. Народният представител съобщава и за недопустими практики с повторно използване на стари мантинели при пътни ремонти, настоявайки за спешна проверка на демонтираните съоръжения.