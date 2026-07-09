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Корнелия Нинова: Днес Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството

Корнелия Нинова: Днес Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството

9 Юли, 2026 15:27 1 099 33

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • неадекватна оценка-
  • бюджет-
  • правителство

При това опровергава сам себе си и отрича свои изказвания отпреди две седмици, коментира лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: Днес Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес Румен Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството. При това опровергава сам себе си и отрича свои изказвания отпреди две седмици. Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Тя дава и следните факти:

1. Сам си противоречи
Радев 26.06.2026 г.:
"Това е бюджет на бившите управляващи. Продължаваме техните заложени политики."
Радев 9.07.2026 г.:
"С бюджета слагаме край на стъкмистиката на сглобките и наследството от правителствата на Желязков и Гюров."
Последно, г-н Радев? Продължавате старите политики или им слагате край?
2. "Стабилна финансова основа"?
Радев 9.07.2026 г.:
"Бюджетът поставя стабилна финансова основа за развитието на страната."
Така ли? Стабилно ни вкарва в дългова спирала.
Казват го всички: Фискалният съвет, БНБ, омбудсманът, икономисти, финансисти, експерти, синдикати, работодатели.
За пръв път няма нито една положителна оценка. ЕК ни вкарва във свръхдефицит. Дългът расте.
Тази година е 37 млрд. евро.
Догодина – 44 млрд. евро.
През 2028 г. – 50 млрд. евро.
Егати финансовата стабилност.
3. Замразени социални плащания
Радев 9.07.2026 г.:
"Социалните плащания са гарантирани."
Не, г-н премиер. Социалните плащания гарантирано са намалени.
Инфлацията ги изяде, а вие ги замразихте.
Вдигате осигуровките, винетките и акцизите, а замразихте майчинството, детските, помощите за деца с увреждания, обезщетенията за безработица, помощите за майки студентки и още общо 13 социални плащания.
Замразихте заплатите на медицински сестри, санитари, млади лекари и лекари, но не замразихте тези на бордове и директори с по 40 000 евро. Увеличихте парите за лекарства, за да храните фармацевтичната мафия, но замразихте парите за личните лекари в отдалечените места и за аптеки там.
И на този фон арогантно си вдигнахте заплатите на премиера, министрите, депутатите и президента.
4. "Реалистичен бюджет"?
Радев 9.07.2026 г.:
"Бюджетът е реалистичен."
Това е лъжа. Бюджетът е корупционен.
Не е реалистично от Нова година досега един и същи проект да се оскъпява с десетки милиони евро.
3D радари – +72 млн. евро.
Зенитно-ракетни комплекси – +20 млн. евро.
Пътят Видин – Макреш – +47 млн. евро.
И още, и още примери.
Бюджетът е точно обратното на това, което Радев се опитва да внушава.
Той е проинфлационен.
Корупционен.
Антисоциален.
Убийствен за деца, млади хора, семействата, средната класа, малък и среден бизнес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летец Пешеходец

    27 19 Отговор
    Той Мунчо, винаги си е бил неадекватен. Защо очаквате, че точно сега ще се освести.

    15:31 09.07.2026

  • 2 Овчар

    6 2 Отговор
    За калинките и всички журналисти които не се интересуват от новите технологии...! Аз съм овчар от с .Кардам имам сателитен телефон всички коментари които правя тук се обработват и се публикуват в още 165 сайта на няколко езика. ! Търкайте или не търкайте всяко начало си има край..!

    15:32 09.07.2026

  • 3 ТАЯ ЖЕНА ТОТАЛНО СЕ ДИГИТАЛИЗИРА

    19 12 Отговор
    ТЯ ЖИВЕЕ ВЪВ ФЕЙСА.ДОКАТО ПУСНАТ НОВИНА И ТЯ КОМЕНТИРА.НЯМА ЛИ ФИЗИОЛОГИЧНИ НУЖДИ ? АКО И СПРАТ ИНТЕРНЕТА НЯМА ДА ГО ПРЕЖИВЕЕ

    15:32 09.07.2026

  • 4 Корно

    20 7 Отговор
    Не търси под вола теле.Ти не си по различна от него.На въпрос изнасяме ли оръжие за Украйна,ти най нагло излъга.

    15:33 09.07.2026

  • 5 Иванчо Иванов

    19 3 Отговор
    А,къде са коментариите на Нейски,Поптодорова,Андреева и др.видни?

    15:34 09.07.2026

  • 6 Само да попитам

    14 8 Отговор
    А кой го докара този Ти и Решетников Нямаше ли по свястни комуняги Но пък хубавото е че за лъжите на НАТОВЕЦА си права

    15:38 09.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Днес бай Георги от Велинград беше посетен от НАП.Радев е по лош от Бойко и Шиши.

    Коментиран от #12

    15:39 09.07.2026

  • 8 Овчар

    5 9 Отговор
    Коментари за Корнелия само от глупаци..! Образованите коментират по сериозни теми..!

    Коментиран от #18

    15:39 09.07.2026

  • 9 Уффф..

    9 8 Отговор
    Писна ми от тази...

    15:39 09.07.2026

  • 10 тиририрам

    8 6 Отговор
    Избирайте си политици, които не са превалили хълма! Такива все още мислят в далечна перспектива! Пенсиониран военен не може да е солидарен с младите семейства с малки деца. Същото важи и за пенсионираните пожарникари.

    15:41 09.07.2026

  • 11 Той си е българче

    13 6 Отговор
    Поредният продажен двуличник!

    15:41 09.07.2026

  • 12 Бай Герги форумния трол ли?

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Пожелавам му да го запознаят с бай Ставри!😎

    15:42 09.07.2026

  • 13 Муньо

    6 4 Отговор
    Да има за 🧑‍✈️, за другите да го 💨

    15:47 09.07.2026

  • 14 Някой

    7 5 Отговор
    Нали ви е ясно, че няма как Корнела да е обективна по отношение на Радев. И е курназ, защото изтече давностния срок за приватизацията на Импекс.

    15:52 09.07.2026

  • 15 инж. Ганчо Илков

    2 3 Отговор
    Корнелия Нинова работи добре със Статистиката. Но когато се Разработва Проект, след Представяне на Реалната Действителност, се Представят минимум два Варианта за Решение на Проблема. Прави се Обосновка със Силни и Слаби Страни. Приема се По-добрия Вариант. Следва Икономически Анализ, Спецификация на Необходимото Оборудване и се Изпълнява. За сега Общественоста се запознава с Реалната Действителност. Дано Носталгици и Русофили с Разум да оценят Действителноста и се Присъединят към Реализацията на Ефективния Вариант за Решение на Проблема!.

    15:54 09.07.2026

  • 16 Мунчо мундира

    6 3 Отговор
    Аз и за инфлацията и цените Ви излъгах,че ще се боря,нали не ми повярвахте?

    Коментиран от #20

    15:54 09.07.2026

  • 17 Хайде бе

    4 2 Отговор
    То само за заглавието и на казалата го като видиш, и е ясно

    Коментиран от #23

    15:54 09.07.2026

  • 18 Кои са По -Сериозните Теми ?

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    От Къде да Задигнат !

    Повече ли ?

    15:54 09.07.2026

  • 19 Тази като

    6 2 Отговор
    каква се изказва. Най-многото, което може да направи, е да пише коментари във факти.

    15:55 09.07.2026

  • 20 Разбира се, че не ти повярвахме

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо мундира":

    Както казват американците: "Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me".

    15:57 09.07.2026

  • 21 Анонимен

    9 3 Отговор
    Нинова Радев го интересува единствено да владее цялата власт държавата ни Всичко каквото си казала е точно така но Радев не го е грижа за държава има си човекът лични цели Е има доста малоумници подариха му държавата ни И със счупените мадуровки Йотова ще е президент Налагат ни регресите мадуровките без да ги е грижа за законите ни Забраняват налагат лъжат регресия инфлация хаос регресия е сега и за всичкото това по 10 хиляди евро всеки месец получават

    Коментиран от #27

    15:57 09.07.2026

  • 22 А стига критики

    2 0 Отговор
    По-добре си писател ръка, в името на добруването на тоя изстрадал народец

    15:57 09.07.2026

  • 23 Казала !Или Не е Казала !

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хайде бе":

    Казала !Или Не е Казала !

    Харесва ти !

    Или Не ти Харесва !

    Важното е Дали Е Вярно !

    Така Че Стига Злобяхте !

    15:59 09.07.2026

  • 24 Стига критики

    2 2 Отговор
    По-добре си подайте ръце в името на добруването на тоя изстрадал народ

    16:00 09.07.2026

  • 25 Как можахме, българи?!

    9 1 Отговор
    Как можахме да допуснем на върха на изпълнителната власт този фатмак - илитерат, който е учил във военното училище история на КПССС и на БКП, но не и история на Бългаиря? Как можахме да допусенм до върха на изпълнителната власт този долен лакей и подлога на кремълския злодей, този селяндур от Славяново със свирепите змийски очичики, с грозната брадавица на мутрата и с дългия нос, дето върви два метра пред него, и пречи на минувачите?! Как можахме да го допусенм! Да се стягаме, българи! Да се вдигаме и да изметем този слуга на генерал Решетников, така да се каже , ординарецът на кремълското чудовище, който назначи за НЕбъларски президент фатмака от село Славяново! Само че, няма да сатне твоята, фатмако с мърсните зелени чорапи, няма да стане! Ако онзи червен и в червата наглец, Иво май му викаха, иска да закрие Комисията по досиетата, да знае, че ние ще закрием него! Ще закрием цялата ви престъпна и прогизнала от лъжи и измами "прогресивна" сган! А ти, фатмако с мръсните зелени чорапи, ти директно заминаваш на бунището при чалгарите на сакатото нищожество от Учиндол - простаци Хадиж Тошко АФрикански Шимпанзето и Балбана Джебчията Орангутана! И ще станеш на леш като тях!

    16:03 09.07.2026

  • 26 24 - и "благороден" прогресист

    8 1 Отговор
    Да, готови сме да си подадем ръка, но единствено и само, аз да изметем наглеца, измамник и лъжец със зелените чорапи, фатмака - селяндур от Славяново! Той е огромна напаст за Блъгария! Той е по-опасен, по-страшен и по- двуличен мерзавец от Тиквата и Праесто взети заедно!

    16:06 09.07.2026

  • 27 Просто му покажете !

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Че тая Няма Да Я Бъде !

    Лошото е !

    Че от Тази Глутница Вълци !

    Няма Един !

    Пристав !

    Като За Свят !

    16:09 09.07.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А ПО ЛЕКО

    1 3 Отговор
    ....КОРНЕЛОООО, А МАЛКО ДА МЛЪКNЕШ , ЩОТО И ТИ ПРАВИ НЕКАКВИ ЗGЛОБKИ СПЕTRОХАNСКИТЕ ПDАЛИ

    Коментиран от #32

    16:14 09.07.2026

  • 31 Николай Парушев

    0 4 Отговор
    Како Корни, на Чичо Румен му дреме на охлюва как го плюеш! И без теб ще съмне! Сигурен съм @

    16:17 09.07.2026

  • 32 Сега ви се връща...

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "А ПО ЛЕКО":

    И вие не спряхте да я плюете тогава.

    16:19 09.07.2026

  • 33 Кака Корни е пич!

    2 0 Отговор
    А Муньо е с телгич. И закачено турско ремарке.

    16:31 09.07.2026

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