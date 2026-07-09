Корнелия Нинова: Днес Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството

Днес Румен Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството. При това опровергава сам себе си и отрича свои изказвания отпреди две седмици. Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Тя дава и следните факти:
1. Сам си противоречи
Радев 26.06.2026 г.:
"Това е бюджет на бившите управляващи. Продължаваме техните заложени политики."
Радев 9.07.2026 г.:
"С бюджета слагаме край на стъкмистиката на сглобките и наследството от правителствата на Желязков и Гюров."
Последно, г-н Радев? Продължавате старите политики или им слагате край?
2. "Стабилна финансова основа"?
Радев 9.07.2026 г.:
"Бюджетът поставя стабилна финансова основа за развитието на страната."
Така ли? Стабилно ни вкарва в дългова спирала.
Казват го всички: Фискалният съвет, БНБ, омбудсманът, икономисти, финансисти, експерти, синдикати, работодатели.
За пръв път няма нито една положителна оценка. ЕК ни вкарва във свръхдефицит. Дългът расте.
Тази година е 37 млрд. евро.
Догодина – 44 млрд. евро.
През 2028 г. – 50 млрд. евро.
Егати финансовата стабилност.
3. Замразени социални плащания
Радев 9.07.2026 г.:
"Социалните плащания са гарантирани."
Не, г-н премиер. Социалните плащания гарантирано са намалени.
Инфлацията ги изяде, а вие ги замразихте.
Вдигате осигуровките, винетките и акцизите, а замразихте майчинството, детските, помощите за деца с увреждания, обезщетенията за безработица, помощите за майки студентки и още общо 13 социални плащания.
Замразихте заплатите на медицински сестри, санитари, млади лекари и лекари, но не замразихте тези на бордове и директори с по 40 000 евро. Увеличихте парите за лекарства, за да храните фармацевтичната мафия, но замразихте парите за личните лекари в отдалечените места и за аптеки там.
И на този фон арогантно си вдигнахте заплатите на премиера, министрите, депутатите и президента.
4. "Реалистичен бюджет"?
Радев 9.07.2026 г.:
"Бюджетът е реалистичен."
Това е лъжа. Бюджетът е корупционен.
Не е реалистично от Нова година досега един и същи проект да се оскъпява с десетки милиони евро.
3D радари – +72 млн. евро.
Зенитно-ракетни комплекси – +20 млн. евро.
Пътят Видин – Макреш – +47 млн. евро.
И още, и още примери.
Бюджетът е точно обратното на това, което Радев се опитва да внушава.
Той е проинфлационен.
Корупционен.
Антисоциален.
Убийствен за деца, млади хора, семействата, средната класа, малък и среден бизнес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Летец Пешеходец
15:31 09.07.2026
2 Овчар
15:32 09.07.2026
3 ТАЯ ЖЕНА ТОТАЛНО СЕ ДИГИТАЛИЗИРА
15:32 09.07.2026
4 Корно
15:33 09.07.2026
5 Иванчо Иванов
15:34 09.07.2026
6 Само да попитам
15:38 09.07.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #12
15:39 09.07.2026
8 Овчар
Коментиран от #18
15:39 09.07.2026
9 Уффф..
15:39 09.07.2026
10 тиририрам
15:41 09.07.2026
11 Той си е българче
15:41 09.07.2026
12 Бай Герги форумния трол ли?
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Пожелавам му да го запознаят с бай Ставри!😎
15:42 09.07.2026
13 Муньо
15:47 09.07.2026
14 Някой
15:52 09.07.2026
15 инж. Ганчо Илков
15:54 09.07.2026
16 Мунчо мундира
Коментиран от #20
15:54 09.07.2026
17 Хайде бе
Коментиран от #23
15:54 09.07.2026
18 Кои са По -Сериозните Теми ?
До коментар #8 от "Овчар":От Къде да Задигнат !
Повече ли ?
15:54 09.07.2026
19 Тази като
15:55 09.07.2026
20 Разбира се, че не ти повярвахме
До коментар #16 от "Мунчо мундира":Както казват американците: "Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me".
15:57 09.07.2026
21 Анонимен
Коментиран от #27
15:57 09.07.2026
22 А стига критики
15:57 09.07.2026
23 Казала !Или Не е Казала !
До коментар #17 от "Хайде бе":Казала !Или Не е Казала !
Харесва ти !
Или Не ти Харесва !
Важното е Дали Е Вярно !
Така Че Стига Злобяхте !
15:59 09.07.2026
24 Стига критики
16:00 09.07.2026
25 Как можахме, българи?!
16:03 09.07.2026
26 24 - и "благороден" прогресист
16:06 09.07.2026
27 Просто му покажете !
До коментар #21 от "Анонимен":Че тая Няма Да Я Бъде !
Лошото е !
Че от Тази Глутница Вълци !
Няма Един !
Пристав !
Като За Свят !
16:09 09.07.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А ПО ЛЕКО
Коментиран от #32
16:14 09.07.2026
31 Николай Парушев
16:17 09.07.2026
32 Сега ви се връща...
До коментар #30 от "А ПО ЛЕКО":И вие не спряхте да я плюете тогава.
16:19 09.07.2026
33 Кака Корни е пич!
16:31 09.07.2026