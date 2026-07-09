Корнелия Нинова: Днес Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството

Днес Румен Радев направи абсолютно неадекватна оценка на бюджета на правителството. При това опровергава сам себе си и отрича свои изказвания отпреди две седмици. Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Тя дава и следните факти:

1. Сам си противоречи

Радев 26.06.2026 г.:

"Това е бюджет на бившите управляващи. Продължаваме техните заложени политики."

Радев 9.07.2026 г.:

"С бюджета слагаме край на стъкмистиката на сглобките и наследството от правителствата на Желязков и Гюров."

Последно, г-н Радев? Продължавате старите политики или им слагате край?

2. "Стабилна финансова основа"?

Радев 9.07.2026 г.:

"Бюджетът поставя стабилна финансова основа за развитието на страната."

Така ли? Стабилно ни вкарва в дългова спирала.

Казват го всички: Фискалният съвет, БНБ, омбудсманът, икономисти, финансисти, експерти, синдикати, работодатели.

За пръв път няма нито една положителна оценка. ЕК ни вкарва във свръхдефицит. Дългът расте.

Тази година е 37 млрд. евро.

Догодина – 44 млрд. евро.

През 2028 г. – 50 млрд. евро.

Егати финансовата стабилност.

3. Замразени социални плащания

Радев 9.07.2026 г.:

"Социалните плащания са гарантирани."

Не, г-н премиер. Социалните плащания гарантирано са намалени.

Инфлацията ги изяде, а вие ги замразихте.

Вдигате осигуровките, винетките и акцизите, а замразихте майчинството, детските, помощите за деца с увреждания, обезщетенията за безработица, помощите за майки студентки и още общо 13 социални плащания.

Замразихте заплатите на медицински сестри, санитари, млади лекари и лекари, но не замразихте тези на бордове и директори с по 40 000 евро. Увеличихте парите за лекарства, за да храните фармацевтичната мафия, но замразихте парите за личните лекари в отдалечените места и за аптеки там.

И на този фон арогантно си вдигнахте заплатите на премиера, министрите, депутатите и президента.

4. "Реалистичен бюджет"?

Радев 9.07.2026 г.:

"Бюджетът е реалистичен."

Това е лъжа. Бюджетът е корупционен.

Не е реалистично от Нова година досега един и същи проект да се оскъпява с десетки милиони евро.

3D радари – +72 млн. евро.

Зенитно-ракетни комплекси – +20 млн. евро.

Пътят Видин – Макреш – +47 млн. евро.

И още, и още примери.

Бюджетът е точно обратното на това, което Радев се опитва да внушава.

Той е проинфлационен.

Корупционен.

Антисоциален.

Убийствен за деца, млади хора, семействата, средната класа, малък и среден бизнес.