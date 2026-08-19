Васил Терзиев: Чуждата фасада не е платно, София ще бъде непримирима към вандализма

Столична община продължава системното премахване на нерегламентирани надписи и драсканици от фасади, подлези, спирки и други обществени пространства в София. Поредният почистен надпис е от фасадата на сградата на кръстовището на ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Граф Игнатиев“, върху която беше изписано с големи букви името „Борис“.
„Разликата между градско изкуство и вандализъм се вижда и се усеща. Искам София да дава повече пространство на доброто градско изкуство. Но чуждата фасада не е платно. Паметникът не е платно. Спирката и подлезът не са нечия лична територия. Това е нашият общ град“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
Почистването на драсканиците е част от последователните усилия на Столична община за възстановяване и поддържане на градската среда. През настоящия мандат дейностите бяха разширени, като обхващат фасади, подлези, спирки на градския транспорт и други ключови обществени пространства.
Сред местата, върху които общината концентрира усилия, е пространството около НДК, където поетапно бяха почистени стени, колони, подлези и други елементи на градската среда. Целта е не просто премахването на отделни надписи, а постепенното възстановяване на чистия и поддържан облик на цели градски пространства.
„Общината има своята работа и ние я вършим. Чистим повече, отколкото досега някой някога е чистил, възстановяваме места, за които почти бяхме забравили как изглеждат без драсканици, и вече налагаме сериозни санкции там, където доскоро ни убеждаваха, че това е практически невъзможно“, посочи Терзиев.
През това лято за първи път трима нарушители са санкционирани с по 1000 евро за подобни нарушения. Установяването и санкционирането на извършителите обаче остава сложно при действащата нормативна уредба. Затова Столична община работи по промени в правилата, които да дадат по-ефективни инструменти за реакция и санкциониране при посегателства върху градската среда.
Паралелно с почистването и контрола администрацията развива политика за подкрепа на градското изкуство. Общината подкрепя артисти и инициативи, които преобразяват градски пространства, и работи за повече регламентирани места, на които подобни артистични намеси могат да се реализират законно. Целта е ясна граница между градското изкуство, което добавя стойност към средата, и нерегламентираното драскане върху чужда или обществена собственост.
Според кмета обаче дори по-доброто почистване, контролът и санкциите не могат сами да решат проблема.
„Градът изглежда така, както се отнасяме към него всички ние. Всяко наше действие в общото пространство оставя следа – не само върху стената, а и за това какви хора сме и какъв град искаме да оставим след себе си. Грижата за София започва от простите неща – да не рушим направеното, да пазим общото и да не подминаваме, когато някой друг го унищожава“, каза още Васил Терзиев.
Столична община призовава гражданите, които станат свидетели на нерегламентирано драскане върху фасади или обществени пространства, да подават своевременно сигнал на тел. 112. Сигналът в момента на извършване на нарушението дава най-добра възможност на органите на реда да установят извършителя на място.
„Ние ще продължим да си вършим нашата работа. От всички останали искам едно – да пазим града си“, заяви кметът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
15:49 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софето мяза на постсъветска кочина
Коментиран от #8
15:50 19.08.2026
4 Гост
15:50 19.08.2026
5 Последния Софиянец
15:51 19.08.2026
6 Тик-Ток
15:56 19.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 глупости на соросоидни търкалета
До коментар #3 от "Софето мяза на постсъветска кочина":Пламен Константинов при Явор Дачков казва и описва: От 10 години живея в Сибир. Русия не е плашилото, което ни рисуват. „Урсула и приятелки“ затриват Европа.
Аз съм живяла в Москва и Новосибирск при соца, а ти СТЪПВАЛ ли си в СССР и сега Русия, бе?!!!! Стига сте ни налагали такива като тебе примитивна омраза.
Коментиран от #13, #16
16:03 19.08.2026
9 коко
16:03 19.08.2026
10 ккк
16:04 19.08.2026
11 най-напред ДС Васил внук
Коментиран от #21
16:05 19.08.2026
12 Ако е нещо якогейташко
16:10 19.08.2026
13 Отивай пак
До коментар #8 от "глупости на соросоидни търкалета":Марш!!!
16:11 19.08.2026
14 Бургас ама яко
Коментиран от #19
16:12 19.08.2026
15 За комарджииски фирми
16:14 19.08.2026
16 Ами що не си остана в Сибир
До коментар #8 от "глупости на соросоидни търкалета":ами се дотътри тука?
16:15 19.08.2026
17 Пловдивчанин
16:15 19.08.2026
18 ??????
16:16 19.08.2026
19 Дара Големата Дупара
До коментар #14 от "Бургас ама яко":Подготвят Бургъз за еврожендърите.
16:17 19.08.2026
20 Даже не могат едни графити на нарисуват
16:19 19.08.2026
21 И да отиде
До коментар #11 от "най-напред ДС Васил внук":в Истанбул и да обмени опит, как в този мегаполис няма драсканици и графити. След това да се върне и безкомпромисно да приложи наученото.
Коментиран от #22
16:22 19.08.2026
22 смешаркото И да отиде
До коментар #21 от "И да отиде":и да не се върне
16:28 19.08.2026
23 Минало и настояще
16:36 19.08.2026
24 Васко ДС-то
16:38 19.08.2026
25 Васко Ухото
16:40 19.08.2026
26 София
16:41 19.08.2026
27 Деградация ала ЕС
16:45 19.08.2026
28 Изключително
Гето парекселанс.
16:47 19.08.2026
29 Хейт
17:19 19.08.2026