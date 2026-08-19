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Васил Терзиев: Чуждата фасада не е платно, София ще бъде непримирима към вандализма

Васил Терзиев: Чуждата фасада не е платно, София ще бъде непримирима към вандализма

19 Август, 2026 15:47 1 386 29

  • васил терзиев-
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  • графити-
  • надписи

Почистването на драсканиците е част от последователните усилия на Столична община за възстановяване и поддържане на градската среда

Васил Терзиев: Чуждата фасада не е платно, София ще бъде непримирима към вандализма - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община продължава системното премахване на нерегламентирани надписи и драсканици от фасади, подлези, спирки и други обществени пространства в София. Поредният почистен надпис е от фасадата на сградата на кръстовището на ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Граф Игнатиев“, върху която беше изписано с големи букви името „Борис“.

„Разликата между градско изкуство и вандализъм се вижда и се усеща. Искам София да дава повече пространство на доброто градско изкуство. Но чуждата фасада не е платно. Паметникът не е платно. Спирката и подлезът не са нечия лична територия. Това е нашият общ град“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Почистването на драсканиците е част от последователните усилия на Столична община за възстановяване и поддържане на градската среда. През настоящия мандат дейностите бяха разширени, като обхващат фасади, подлези, спирки на градския транспорт и други ключови обществени пространства.

Сред местата, върху които общината концентрира усилия, е пространството около НДК, където поетапно бяха почистени стени, колони, подлези и други елементи на градската среда. Целта е не просто премахването на отделни надписи, а постепенното възстановяване на чистия и поддържан облик на цели градски пространства.

„Общината има своята работа и ние я вършим. Чистим повече, отколкото досега някой някога е чистил, възстановяваме места, за които почти бяхме забравили как изглеждат без драсканици, и вече налагаме сериозни санкции там, където доскоро ни убеждаваха, че това е практически невъзможно“, посочи Терзиев.

През това лято за първи път трима нарушители са санкционирани с по 1000 евро за подобни нарушения. Установяването и санкционирането на извършителите обаче остава сложно при действащата нормативна уредба. Затова Столична община работи по промени в правилата, които да дадат по-ефективни инструменти за реакция и санкциониране при посегателства върху градската среда.

Паралелно с почистването и контрола администрацията развива политика за подкрепа на градското изкуство. Общината подкрепя артисти и инициативи, които преобразяват градски пространства, и работи за повече регламентирани места, на които подобни артистични намеси могат да се реализират законно. Целта е ясна граница между градското изкуство, което добавя стойност към средата, и нерегламентираното драскане върху чужда или обществена собственост.

Според кмета обаче дори по-доброто почистване, контролът и санкциите не могат сами да решат проблема.

„Градът изглежда така, както се отнасяме към него всички ние. Всяко наше действие в общото пространство оставя следа – не само върху стената, а и за това какви хора сме и какъв град искаме да оставим след себе си. Грижата за София започва от простите неща – да не рушим направеното, да пазим общото и да не подминаваме, когато някой друг го унищожава“, каза още Васил Терзиев.

Столична община призовава гражданите, които станат свидетели на нерегламентирано драскане върху фасади или обществени пространства, да подават своевременно сигнал на тел. 112. Сигналът в момента на извършване на нарушението дава най-добра възможност на органите на реда да установят извършителя на място.

„Ние ще продължим да си вършим нашата работа. От всички останали искам едно – да пазим града си“, заяви кметът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    8 2 Отговор
    Това е добре

    15:49 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софето мяза на постсъветска кочина

    10 13 Отговор
    Панелна и нацапана с боя!

    Коментиран от #8

    15:50 19.08.2026

  • 4 Гост

    21 1 Отговор
    КОЙТО ДРАСКА СИ ПЛАЩА СОЛЕНАТА ГЛОБА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО/БОЯДИСВАНЕТО ОТДЕЛНО!

    15:50 19.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Този още ли не е подал оставка?

    15:51 19.08.2026

  • 6 Тик-Ток

    19 1 Отговор
    Трябва като на запад ,за вандализъм ,на съд и 100 часа общественополезен труд ,като почистване на улици и други мръсотии с които е зарината държавата,вандализма е национален спорт в България

    15:56 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 глупости на соросоидни търкалета

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Софето мяза на постсъветска кочина":

    Пламен Константинов при Явор Дачков казва и описва: От 10 години живея в Сибир. Русия не е плашилото, което ни рисуват. „Урсула и приятелки“ затриват Европа.
    Аз съм живяла в Москва и Новосибирск при соца, а ти СТЪПВАЛ ли си в СССР и сега Русия, бе?!!!! Стига сте ни налагали такива като тебе примитивна омраза.

    Коментиран от #13, #16

    16:03 19.08.2026

  • 9 коко

    13 1 Отговор
    Това са безсилни заклинания. Трябват адекватни наказания за вандализъм независимоот възрастта, това зависи от законодателството.Вчера пуснаха в движение новите влакове "Шкода " и вече надраскаха първия. Мисля че коментари са излишни.

    16:03 19.08.2026

  • 10 ккк

    10 0 Отговор
    Въпросът е как, на пъпа на София, такъв огромен надпис е направен без никой да е видял и сигнализирал. За това нещо трябва алпинист да се е пуснал с въже и няколко часа да е цапал. До покривите на тези сгради обикновено няма достъп всеки.

    16:04 19.08.2026

  • 11 най-напред ДС Васил внук

    15 2 Отговор
    да махне ЧУЖДОТО ЗНАМЕ от сградата на кметството!!! Срам и позор! После да обясни за дадените стотици хиляди по негови думи пари по лична сметка на петроханец и че е водил там децата си. Трето - ве може да го свърши, защото за първи път съм съгласна с Борисов, като го нарече НЕМОЖАЧ.

    Коментиран от #21

    16:05 19.08.2026

  • 12 Ако е нещо якогейташко

    3 1 Отговор
    проблем няма да има нали ?

    16:10 19.08.2026

  • 13 Отивай пак

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "глупости на соросоидни търкалета":

    Марш!!!

    16:11 19.08.2026

  • 14 Бургас ама яко

    6 0 Отговор
    Всичко го подкараха под дъгата. Ярко жъти пейки, червени и розови кошчета, драсканици около моста в ярки цветове ...

    Коментиран от #19

    16:12 19.08.2026

  • 15 За комарджииски фирми

    4 2 Отговор
    и бързи кредити може нали Терзиев?

    16:14 19.08.2026

  • 16 Ами що не си остана в Сибир

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "глупости на соросоидни търкалета":

    ами се дотътри тука?

    16:15 19.08.2026

  • 17 Пловдивчанин

    9 0 Отговор
    Преди 2,3 години хванах един пичлигар да шари по вратата на гаража, изрисувах го от главата до петите със собствените му бои, след като се появи с баща си и майка си и те получиха нещо подобно. На другия ден видях врата като нова. Повече не ги мернах.

    16:15 19.08.2026

  • 18 ??????

    7 0 Отговор
    Остави на мира демократичните графити,ние така си изразяваме менталния капацитет

    16:16 19.08.2026

  • 19 Дара Големата Дупара

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бургас ама яко":

    Подготвят Бургъз за еврожендърите.

    16:17 19.08.2026

  • 20 Даже не могат едни графити на нарисуват

    3 1 Отговор
    Какъв БОРИС, бе? Напишете ВАСКО МАСЛОТО ДА МИ ЯДЕ HUЯ.

    16:19 19.08.2026

  • 21 И да отиде

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "най-напред ДС Васил внук":

    в Истанбул и да обмени опит, как в този мегаполис няма драсканици и графити. След това да се върне и безкомпромисно да приложи наученото.

    Коментиран от #22

    16:22 19.08.2026

  • 22 смешаркото И да отиде

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "И да отиде":

    и да не се върне

    16:28 19.08.2026

  • 23 Минало и настояще

    8 0 Отговор
    Спомням си като малък една табелка в градинката пред блока - "Не гази тревата!" .Като играехме на площадката до градинката и топката паднеше в тревата, много бързо и оглеждайки се я вземахме. Но пак отнасяхме караници от някой дядо. Сега градинката е импровизиран паркинг, е, има останало трева малко и паднали клони, но главно пясък и кал.

    16:36 19.08.2026

  • 24 Васко ДС-то

    2 1 Отговор
    Оставка некадърник

    16:38 19.08.2026

  • 25 Васко Ухото

    3 1 Отговор
    се зае с непримирима борба с графитите, понеже неизбрания за Евровизия управляван от него град няма абсолютно никакви други проблеми! Я го пращайте в депата на БДЖ да бори графитите по мотрисите тогава, че и новите вече ги ошариха - поне да свърши нещо с практически смисъл!

    16:40 19.08.2026

  • 26 София

    3 0 Отговор
    е гето по най-добрите западни образци. Нямат толкова пари и човешки ресурс да изчистят само грозните надписи и безсмислени драсканици по централните части на гетото, камо ли да ги благоустроят. Остава си помийна яма завинаги.

    16:41 19.08.2026

  • 27 Деградация ала ЕС

    2 0 Отговор
    При социализма, народната власт, пред училището имаше дълга алея, засадена с рози. Улиците се миеха нощно време с камиони цистерни и маркучи на големи макари. Всичко безатревено, сутрин ухаеше на свежо. Но дойде демокрацията и сега с изключение на няколко централни квартали, всичко и като европейско гето. Е, не чак като Брюксел, Лондон, Париж, където една трета са арабо-африкански гета, но вървим натам. Аз не съм наивен и имам представа за ЕС, но когато преди години пристигнах на гарата в Брюксел, не очаквах да видя насядали около чайник забулени със забрадки арабки, а по пътя към хотела,на тротоара се бореха двама полицаи и здрав мургав младеж.

    16:45 19.08.2026

  • 28 Изключително

    3 0 Отговор
    западнало населено място. Навсякъде по улиците зали за комар, графити и олющени фасади от времето на цар Фердинанд. И някакви хора с изтъркани тъмни дрехи се моткат напред назад сред тъй наречените "квартали".
    Гето парекселанс.

    16:47 19.08.2026

  • 29 Хейт

    1 0 Отговор
    Много късно, пич! Вече дадоха Евровизия на Бургас.

    17:19 19.08.2026

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