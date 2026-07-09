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МС потвърди изразените резерви от Радев за 21-вия санкционен пакет на ЕС спрямо Русия и Беларус

МС потвърди изразените резерви от Радев за 21-вия санкционен пакет на ЕС спрямо Русия и Беларус

9 Юли, 2026 21:30 695 16

  • министерски съвет-
  • резерви-
  • румен радев-
  • санкции-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • беларус

България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. 

МС потвърди изразените резерви от Радев за 21-вия санкционен пакет на ЕС спрямо Русия и Беларус - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството одобри позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, съобщават от пресцентъра на кабинета.
България подкрепя политиката на ЕС за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украйна.
В рамките на дискусиите по темата в Европейския съюз, България призовава за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз, целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз.
При формирането на позицията на България са взети предвид анализите и становищата, получени от всички компетентни национални органи, с оглед отчитане интересите на страната. Одобрение беше получено и от Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз в рамките на заседание на 30 юни тази година.
България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения.
На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на „Лукойл“. Извършеният анализ показва, че това предложение, би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от Групата „Лукойл“.
Страната ни има възражения и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за софийското метро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИЖДА СЕ

    4 12 Отговор
    Радев е железен ,а не китка , като китниците за пълнеж в НС,

    Коментиран от #9

    21:34 09.07.2026

  • 2 Робот

    8 8 Отговор
    Президента отдавна е осъзнал че Зеления е на потъващия кораб..! Четирите области ще станат руски , зеления сопол в болница за наркомани , избори в Украйна ,...мир ...! Друг вариант няма.

    Коментиран от #4, #8

    21:38 09.07.2026

  • 3 резервни части

    6 2 Отговор
    с правителствени резерви. А По линия 3 на софийското метро се движат Сименс мотриси.

    21:42 09.07.2026

  • 4 Атина Палада оригинал

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Само в сънищата ти това може да стане!

    21:43 09.07.2026

  • 5 смешки звучи кат

    9 2 Отговор
    имаме резерви че тикви са крали от парите ни
    но няма да ги закачаме

    21:53 09.07.2026

  • 6 Язък че толковаинарод

    8 3 Отговор
    Се подлъга и гласува за тоя неориентиран човек.

    Коментиран от #12

    21:56 09.07.2026

  • 7 оня с коня

    5 5 Отговор
    В случая Радев застава като Мъж срещу Решенията на ЕС чрез категорично Възражение.Естествено ще последва и Възражение на ЕС срещу Радевото Възражение,което гарантирано ще се изрази в драстична "Корекция" на Евро-средствата.Остава и Целокупният Бълг Народ да приеме Европ. Възражения "по Мъжки",пробивайки си още няколко дупки на Колана.А ако няко попита след това Радев ЗАЩО обрича Народа на Мизерия заради застъпничеството му за някакъв Руски поп,вероятният отговор ще е :"Ами Да се знае че Петел пее в България"!

    21:57 09.07.2026

  • 8 Тихо ватнишки примат

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Слава на Украйна руZия умре ,ще се припознае с някое друго име кат цска-то 😂🤣💙💛🇺🇦 или може би ще си върне оригиналното име Московия-което се превежда мръсна вода и блата...🤣😂

    22:03 09.07.2026

  • 9 Петроханска връзка

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ВИЖДА СЕ":

    Май става ала-бала със санкциите..

    22:05 09.07.2026

  • 10 Летец Пешеходец

    4 1 Отговор
    Мунчо е мазен путински парцал и наесен, най-късно зимата ще си ходи. Ще има нови избори, които ще намалят "прогресивните" измекяри наполовина. Е, за тяхна сметка в Парпамента ще се върнат други комунета- БСП, "Възраждане" ще си увеличат бройката и т.н. ПБ ще свършат, като "Атака"- за има-няма две-три години.

    22:07 09.07.2026

  • 11 А на Беларус

    3 3 Отговор
    санкции, защо? Защото не развява знамето на дъгата ли? Дори не можем да мечтаем за лидер като Лукашенко.

    Коментиран от #13

    22:08 09.07.2026

  • 12 не нещо учудвсщо..

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Язък че толковаинарод":

    Беше ясно, че ще го наведат. Нямаме силици за нищо, горките ние, гордите българи. Но по лошото е, че загубихме достойнство и самоуважение..
    Бог да ние на помощ!

    22:10 09.07.2026

  • 13 Има защо

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "А на Беларус":

    От завист. Красиви жени, достойни мъже, работливи хора. Поддържат си държавата чиста и подредена. Имат качествена селскостопанска продукция, имат машиностроене, имат индустрия и уникална пририда.

    Коментиран от #16

    22:15 09.07.2026

  • 14 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    Тухлен Радев се отказа да налага вето върху санкциите, ще гласуваме ЗА санкции срещу Русия.

    22:24 09.07.2026

  • 15 Ще отстоява я

    2 0 Отговор
    Решетника така е наредил и Мунчо естествено изпълнява .

    22:26 09.07.2026

  • 16 Пълни глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има защо":

    Данни за туризъм в Беларус 2024г.
    пристигнали 366 700 органилизирани чужди туристи и екскурсионисти
    1.
    Над 95% от тях са граждани на Русия (около 356 000 души)
    Смятай колко е хубаво щом никой не иска да ходи в Беларус.

    22:31 09.07.2026

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