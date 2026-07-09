Правителството одобри позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, съобщават от пресцентъра на кабинета.
България подкрепя политиката на ЕС за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украйна.
В рамките на дискусиите по темата в Европейския съюз, България призовава за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз, целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз.
При формирането на позицията на България са взети предвид анализите и становищата, получени от всички компетентни национални органи, с оглед отчитане интересите на страната. Одобрение беше получено и от Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз в рамките на заседание на 30 юни тази година.
България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми. Страната ни счита, че евентуално вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения.
На второ място е предложението относно Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на „Лукойл“. Извършеният анализ показва, че това предложение, би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от Групата „Лукойл“.
Страната ни има възражения и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за софийското метро.
МС потвърди изразените резерви от Радев за 21-вия санкционен пакет на ЕС спрямо Русия и Беларус
9 Юли, 2026 21:30 695 16
България ще продължи да отстоява възраженията си по три теми.
Правителството одобри позицията на Република България по 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, съобщават от пресцентъра на кабинета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИЖДА СЕ
Коментиран от #9
21:34 09.07.2026
2 Робот
Коментиран от #4, #8
21:38 09.07.2026
3 резервни части
21:42 09.07.2026
4 Атина Палада оригинал
До коментар #2 от "Робот":Само в сънищата ти това може да стане!
21:43 09.07.2026
5 смешки звучи кат
но няма да ги закачаме
21:53 09.07.2026
6 Язък че толковаинарод
Коментиран от #12
21:56 09.07.2026
7 оня с коня
21:57 09.07.2026
8 Тихо ватнишки примат
До коментар #2 от "Робот":Слава на Украйна руZия умре ,ще се припознае с някое друго име кат цска-то 😂🤣💙💛🇺🇦 или може би ще си върне оригиналното име Московия-което се превежда мръсна вода и блата...🤣😂
22:03 09.07.2026
9 Петроханска връзка
До коментар #1 от "ВИЖДА СЕ":Май става ала-бала със санкциите..
22:05 09.07.2026
10 Летец Пешеходец
22:07 09.07.2026
11 А на Беларус
Коментиран от #13
22:08 09.07.2026
12 не нещо учудвсщо..
До коментар #6 от "Язък че толковаинарод":Беше ясно, че ще го наведат. Нямаме силици за нищо, горките ние, гордите българи. Но по лошото е, че загубихме достойнство и самоуважение..
Бог да ние на помощ!
22:10 09.07.2026
13 Има защо
До коментар #11 от "А на Беларус":От завист. Красиви жени, достойни мъже, работливи хора. Поддържат си държавата чиста и подредена. Имат качествена селскостопанска продукция, имат машиностроене, имат индустрия и уникална пририда.
Коментиран от #16
22:15 09.07.2026
14 Пълни глупости
22:24 09.07.2026
15 Ще отстоява я
22:26 09.07.2026
16 Пълни глупости
До коментар #13 от "Има защо":Данни за туризъм в Беларус 2024г.
пристигнали 366 700 органилизирани чужди туристи и екскурсионисти
1.
Над 95% от тях са граждани на Русия (около 356 000 души)
Смятай колко е хубаво щом никой не иска да ходи в Беларус.
22:31 09.07.2026