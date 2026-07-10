Йордан Божилов за риска от провал с "Райнметал": Не бих изключил намеса на Русия

"Това е симптом на нещо по-мащабно", каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов във връзка с риска от провал на сделката с "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас.

Ако сделката се провали, не бих изключил и някаква странична намеса на Русия, защото в тази война почти цялото производство на снаряди в България отива там, заяви Божилов.

Има разминаване между политическите заявки и реалното изпълнение. Този проект беше договорен за съвместно финансиране с германската компания, но основните средства трябваше да дойдат от България. По времето на кабинета "Желязков" беше взето решение тези средства да са по европейската програма SAFE. Мислело се, че просто ще се вземе заем, но този механизъм не работи по този начин, посочи той.

Изпуснахме един много важен срок – 30 май, за да може България сама да изкупи производството на бъдещия завод за определен период и да покрие инвестицията. Ние вече не можем сами да придобием производството на това бъдещо предприятие, за да можем да го финансираме. Можем да изтеглим тези пари като заем, но не съм сигурен, че този проект може да бъде реализиран. Това е жалко, защото от много време България не е изградила нови мощности в сектора, с които да има едно модерно производство в отбранителната промишленост, коментира бившият зам.-министър на отбраната.

Модернизацията на Българската армия върви, но върви бавно, изисква мноого средства. Със заемните средства от SAFE можем бързо да изградим някои компоненти от армията ни, но ако не успеем да изградим нещо новоо, ние ще бъдем само купувач на отбранителни продукти, защото нашият отбранителен сектор произвежда по определени стандарти, които не са тези на НАТО. Тенденцията в момента е страните да се готвят за потенциален военен конфликт и ние трябва да отчитаме реалностите, каза още Йордан Божилов.