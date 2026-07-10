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Йордан Божилов за риска от провал с "Райнметал": Не бих изключил намеса на Русия

Йордан Божилов за риска от провал с "Райнметал": Не бих изключил намеса на Русия

10 Юли, 2026 20:38 738 33

  • йордан божилов-
  • райнметал-
  • русия

Изпуснахме един много важен срок – 30 май, за да може България сама да изкупи производството на бъдещия завод за определен период и да покрие инвестицията, обясни той

Йордан Божилов за риска от провал с "Райнметал": Не бих изключил намеса на Русия - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Това е симптом на нещо по-мащабно", каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов във връзка с риска от провал на сделката с "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас.

Ако сделката се провали, не бих изключил и някаква странична намеса на Русия, защото в тази война почти цялото производство на снаряди в България отива там, заяви Божилов.

Има разминаване между политическите заявки и реалното изпълнение. Този проект беше договорен за съвместно финансиране с германската компания, но основните средства трябваше да дойдат от България. По времето на кабинета "Желязков" беше взето решение тези средства да са по европейската програма SAFE. Мислело се, че просто ще се вземе заем, но този механизъм не работи по този начин, посочи той.

Изпуснахме един много важен срок – 30 май, за да може България сама да изкупи производството на бъдещия завод за определен период и да покрие инвестицията. Ние вече не можем сами да придобием производството на това бъдещо предприятие, за да можем да го финансираме. Можем да изтеглим тези пари като заем, но не съм сигурен, че този проект може да бъде реализиран. Това е жалко, защото от много време България не е изградила нови мощности в сектора, с които да има едно модерно производство в отбранителната промишленост, коментира бившият зам.-министър на отбраната.

Модернизацията на Българската армия върви, но върви бавно, изисква мноого средства. Със заемните средства от SAFE можем бързо да изградим някои компоненти от армията ни, но ако не успеем да изградим нещо новоо, ние ще бъдем само купувач на отбранителни продукти, защото нашият отбранителен сектор произвежда по определени стандарти, които не са тези на НАТО. Тенденцията в момента е страните да се готвят за потенциален военен конфликт и ние трябва да отчитаме реалностите, каза още Йордан Божилов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    23 7 Отговор
    Слава Богу! Една отрова по-малко тук. А някои хора за пари и майките си ще н....

    Коментиран от #15

    20:40 10.07.2026

  • 2 Сатана Z

    24 7 Отговор
    Ако човек е идиот,то това е завинаги

    Коментиран от #28

    20:41 10.07.2026

  • 3 пръц

    17 3 Отговор
    Аман от отпадналата необходимост, тоя като е толкова загрижен да вади едини милиард колкото е дела на България и да започва строежа на предприятието.

    20:42 10.07.2026

  • 4 Шизофрения

    21 4 Отговор
    И как Русия ще промени мнение или решение на Райнметал?

    Коментиран от #32

    20:42 10.07.2026

  • 5 1488

    18 2 Отговор
    райхметал вижда русия навсякъде

    20:43 10.07.2026

  • 6 Седмоглав Дванайсетоъдурик

    9 8 Отговор
    Колко беше делът на държавата тук? Като при Дънди прешъс ли? Този завод, ако бъде построен, Карлово е регионът за секунда могат да изчезнат от картата. Кога взимащите подобни безразсъдни решения политици ще бъдат съдени от народа?

    Коментиран от #14

    20:44 10.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 8 Отговор
    Че то тия, Боташовите - всички са филизи на бутоксовия с високите подметки

    20:47 10.07.2026

  • 8 Дзак

    8 0 Отговор
    "Тенденцията в момента е страните да се готвят за потенциален военен конфликт"!

    20:47 10.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Милен

    10 1 Отговор
    Абе всички напират да произвеждат оръжия, ама никой не ще да пусне по-опростената им продажба на населението. Пуснете свободната продажба и всички ще е се въоражим и ще сме по-подготвени като ни ,,нападне Путин".

    20:48 10.07.2026

  • 11 икоухъ

    16 3 Отговор
    Очилат лъжец, Путин ли е виновен пак бре??? Глууупак със глууупак. Защо не сте в затвора вашата банда евро атлантически лъжци и клеветници??? До кога ще ви гледаме мръсните мууутри да лъжете на воля по телевизиите??? И акто ти харесва договора, защо бе дадеш 1 милиард евро ти и другарчетата ти а не българите да плащат заема и 51 % да са за фашистите??? Голяма сделка, парите и заема за българите, печалбата за немските фашаги??? Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени. Мухххльо, като се прибереш във вас виж под леглото да няма руснак. Глууупак със глууупака ти.

    20:50 10.07.2026

  • 12 Какъв пророк за раша е бил Чърчил

    2 13 Отговор
    "Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.

    След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.

    Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...

    Сър Уинстън Чърчил

    А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
    И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!

    Коментиран от #16

    20:51 10.07.2026

  • 13 Читател

    11 2 Отговор
    Боклуци чудят се как да ни вкарат в война.Нали дори и да го построите пак за сметка на народа който е против този завод изчезва точно за 15 минути и после рев.

    20:51 10.07.2026

  • 14 Другарю,

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Седмоглав Дванайсетоъдурик":

    Само народен съд ще ги оправи.!
    Ама за какво съд ??? А както си действа ме ние след Девети - на сабайлем, до селото и у челото. Е това е народен съд !!!
    Още им държи влага от тогава. Затова сега на секъде са само наши ора!
    И че почнеме

    20:53 10.07.2026

  • 15 Точно

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    В ерата на високите технологии други държави от нашата черга произвеждат поне перални, печки, климатици, коли, а ние барут..

    Коментиран от #21

    20:54 10.07.2026

  • 16 Дванайсетоглав седмо-ъдурник

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Какъв пророк за раша е бил Чърчил":

    Чърчил пряко е виновен за началото и развоя на ВСВ. Малко книжки си чел. Основно партийни пропаганди и "мъдри мисли", които по никакъв начин не са ти помогнали да осмислиш ставащото. Да ти припомня само, че когато Сталин моли Чърчил да отвори втори фронт, тоя виден българомразец нищо не прави. Само ми кажи защо? Може да ми кажеш и нещо за Мюнхенския сговор. И какво са се договаряли Полша и Германия малко преди започването на войната. И защо пшехите не пускат руснаците да минат през тяхна територия. Абе, много интересни неща или не знаеш, или сърце не ти дава да ги пишеш, че току виж ти врътнат кранчето.

    Коментиран от #29, #31

    20:55 10.07.2026

  • 17 Фалирала държава

    6 1 Отговор
    Спестени 3 милиарда евро нов дълг е провал ли бе цървул

    20:56 10.07.2026

  • 18 Ъъъ

    6 1 Отговор
    "Ако сделката се провали, не бих изключил и някаква странична намеса на Русия...
    "

    Тъпанар, радвай се, че е само "странична" намесата, ако изобщо я има....Щото не пречи да станем като държавите с американски бази в Залива....И Член 5 няма да ти помогне, нищожество...🤣

    20:56 10.07.2026

  • 19 БЪЛГАРСКИ ГЙОТЕРЕН

    2 1 Отговор
    РОЗОВАТА ДОЛИНА В КАРЛОВСКО И КАЗЪНЛЪК РСЙОНИТЕ ШЕЛИ ДА ГО ПРЕВРЪШАТ БГ ГЙОТ ПОЛИТИЦИТЕ В БАРУТНИК. НЕ Е ЛОШО.НЯКОЙ ДА СЕ ОСВЕДОМЯТ КАКВО СТАНА ПРЕДИ ОКОЛО 45 ГОД.НАЗАД КАТО ИЗБУХНА ГРЪМНА САМО ЕДИН ЦЕХ В ЗАВОДА В ГР.СОПОТ ВСИЧКИ.ПОКРИВИ ИЗХВЪРЧАХА В.ГОЛЯМ ПЕРИМЕТАР РАДИУС И ДОГРАМАТА СЪС СТАКЛАТА СЕ НАБИ ВЪТРЕ В СТАЙТЕ И ИЗКЪТИ ВРАТИ. Такива работи заводи трябва да са далеч извън населени места.НО БГ ПОЛИТИЦИТЕ СА ПОВЕЧЕТО КРАДЦИ И ДАЛАВЕРАДЖИЙ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И МНОГО НЕ ГИ ВЪЛНУВА ТВА.

    20:58 10.07.2026

  • 20 ДАЙ БОЖЕ

    3 1 Отговор
    На тия фашисти с вредното си производство кракът им да не стъпи в България

    21:03 10.07.2026

  • 21 Барут !!!

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Точно":

    Точно това ни трябва !
    Вие, петолъчниците много се разпи щолихте.
    А за хладилниците - питай баща му на малкото Мразче - ОТЯВЛЕН КОМУНИСТ - как така се сдоби с хладилния завод в София, унищожи го и го превърна в отделни части под наем.
    Във ВСЯКО населено място вие, комунистите сторихте същото !!!

    Коментиран от #24, #25

    21:06 10.07.2026

  • 22 Божилов

    4 0 Отговор
    е върховно тъп

    21:10 10.07.2026

  • 23 Сеещи смърт

    2 0 Отговор
    Тотална забрана и мораториум върху производството на всички видове оръжия във световен мащаб

    21:10 10.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не си у ред

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Барут !!!":

    За криминалната приватизация е виновен драгалевския ма...гал.... Ходи му реви на него

    21:19 10.07.2026

  • 26 Заводът за барут и 152 мм снаряди

    5 2 Отговор
    в Розовата долина е истинско бедствие за България и не бива да се строи.

    48% от акциите на Райнметал са на американската корпорация Блекрок, където юдео-сатанистите са свили гнездо, както и в другите транснационални корпорации по света.

    Акциите на Райнметал се сринаха с 50% след отказа на Мерц Райнметал да строи германски кораби за около 15 милиарда евро.

    Райнметал не са вложили нито един цент в българо-германското дъщерно дружество за построяването на завода, но имат претенцията да притежават контролния пакет от акциите = 51%!!!!

    Продажният о.з. генерал Запрянов - министър на отбраната при правителството на Желязков (Борисов-Пеевски) се е съгласил на 49% от акциите за България, приположение, че България внася апортна вноска от 42 000 000 евро в смесеното дружество, които вече не се знае къде са пропаднали...

    Всички екологични щети от завода за барут ще бъдат не за Райнметал, а за България.

    Всички рискове за националната ни сигурност, експлоатационната безопасност и здравето на работниците и на българските граждани по линията на подбалканския път и подбалканските населени места през които минава подбалканския път не са за германска, а са за българска сметка.

    Няма оценка на въздействието от МОСВ на площадката, на която се планира да се строи опасният завод за барут.

    Герберската съдийка Каназирска в пловдивския административен съд необосновано е отказала местния референдум в Карлово, под предлог, че проектът бил национален. А местния

    21:20 10.07.2026

  • 27 НПОСЛУГИ

    4 0 Отговор
    АМАН ОТБОК ЛУЦИ НА ХРАНИЛКА КАТО ТОЗИ

    21:21 10.07.2026

  • 28 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Така е. За това България никога няма да се оправи. Защото е пълна с идиоти, а то е завинаги! Копеизажи.

    21:25 10.07.2026

  • 29 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дванайсетоглав седмо-ъдурник":

    Абе ясно, но фактите за раша ги е дал много точно.

    21:28 10.07.2026

  • 30 Тенденцията в момента е

    1 1 Отговор
    страните да се готвят за самоубийство.

    При това, тенденцията е за самоубийството на страните да се залага на високотехнологични производства - например - производството на дронове, а не на барут за снаряди.

    Освен това по SAFE се покриват едва около 15% от похарчените пари.

    И най-важният въпрос е: Ако съседите са решили да се самоубият, защо и ние трябва да се самоубиваме?

    21:28 10.07.2026

  • 31 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дванайсетоглав седмо-ъдурник":

    А и да допълня, че Сталин пряко е виновен за началото на ВСВ! Нали са били дружки с хитлер.

    Коментиран от #33

    21:29 10.07.2026

  • 32 Малий

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шизофрения":

    Решение на пудела на Митрофанова по руска заръка

    21:33 10.07.2026

  • 33 АЙДЕ ГЪЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ СИ ПЪЛЕН НЕ ВЕЖА , АМА ДРАСКАШ

    21:37 10.07.2026

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