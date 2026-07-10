Йордан Божилов за риска от провал с "Райнметал": Не бих изключил намеса на Русия

"Това е симптом на нещо по-мащабно", каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов във връзка с риска от провал на сделката с "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас.
Ако сделката се провали, не бих изключил и някаква странична намеса на Русия, защото в тази война почти цялото производство на снаряди в България отива там, заяви Божилов.
Има разминаване между политическите заявки и реалното изпълнение. Този проект беше договорен за съвместно финансиране с германската компания, но основните средства трябваше да дойдат от България. По времето на кабинета "Желязков" беше взето решение тези средства да са по европейската програма SAFE. Мислело се, че просто ще се вземе заем, но този механизъм не работи по този начин, посочи той.
Изпуснахме един много важен срок – 30 май, за да може България сама да изкупи производството на бъдещия завод за определен период и да покрие инвестицията. Ние вече не можем сами да придобием производството на това бъдещо предприятие, за да можем да го финансираме. Можем да изтеглим тези пари като заем, но не съм сигурен, че този проект може да бъде реализиран. Това е жалко, защото от много време България не е изградила нови мощности в сектора, с които да има едно модерно производство в отбранителната промишленост, коментира бившият зам.-министър на отбраната.
Модернизацията на Българската армия върви, но върви бавно, изисква мноого средства. Със заемните средства от SAFE можем бързо да изградим някои компоненти от армията ни, но ако не успеем да изградим нещо новоо, ние ще бъдем само купувач на отбранителни продукти, защото нашият отбранителен сектор произвежда по определени стандарти, които не са тези на НАТО. Тенденцията в момента е страните да се готвят за потенциален военен конфликт и ние трябва да отчитаме реалностите, каза още Йордан Божилов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #15
20:40 10.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #28
20:41 10.07.2026
3 пръц
20:42 10.07.2026
4 Шизофрения
Коментиран от #32
20:42 10.07.2026
5 1488
20:43 10.07.2026
6 Седмоглав Дванайсетоъдурик
Коментиран от #14
20:44 10.07.2026
7 АГАТ а Кристи
20:47 10.07.2026
8 Дзак
20:47 10.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Милен
20:48 10.07.2026
11 икоухъ
20:50 10.07.2026
12 Какъв пророк за раша е бил Чърчил
След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.
Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...
Сър Уинстън Чърчил
А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!
Коментиран от #16
20:51 10.07.2026
13 Читател
20:51 10.07.2026
14 Другарю,
До коментар #6 от "Седмоглав Дванайсетоъдурик":Само народен съд ще ги оправи.!
Ама за какво съд ??? А както си действа ме ние след Девети - на сабайлем, до селото и у челото. Е това е народен съд !!!
Още им държи влага от тогава. Затова сега на секъде са само наши ора!
И че почнеме
20:53 10.07.2026
15 Точно
До коментар #1 от "Без име":В ерата на високите технологии други държави от нашата черга произвеждат поне перални, печки, климатици, коли, а ние барут..
Коментиран от #21
20:54 10.07.2026
16 Дванайсетоглав седмо-ъдурник
До коментар #12 от "Какъв пророк за раша е бил Чърчил":Чърчил пряко е виновен за началото и развоя на ВСВ. Малко книжки си чел. Основно партийни пропаганди и "мъдри мисли", които по никакъв начин не са ти помогнали да осмислиш ставащото. Да ти припомня само, че когато Сталин моли Чърчил да отвори втори фронт, тоя виден българомразец нищо не прави. Само ми кажи защо? Може да ми кажеш и нещо за Мюнхенския сговор. И какво са се договаряли Полша и Германия малко преди започването на войната. И защо пшехите не пускат руснаците да минат през тяхна територия. Абе, много интересни неща или не знаеш, или сърце не ти дава да ги пишеш, че току виж ти врътнат кранчето.
Коментиран от #29, #31
20:55 10.07.2026
17 Фалирала държава
20:56 10.07.2026
18 Ъъъ
"
Тъпанар, радвай се, че е само "странична" намесата, ако изобщо я има....Щото не пречи да станем като държавите с американски бази в Залива....И Член 5 няма да ти помогне, нищожество...🤣
20:56 10.07.2026
19 БЪЛГАРСКИ ГЙОТЕРЕН
20:58 10.07.2026
20 ДАЙ БОЖЕ
21:03 10.07.2026
21 Барут !!!
До коментар #15 от "Точно":Точно това ни трябва !
Вие, петолъчниците много се разпи щолихте.
А за хладилниците - питай баща му на малкото Мразче - ОТЯВЛЕН КОМУНИСТ - как така се сдоби с хладилния завод в София, унищожи го и го превърна в отделни части под наем.
Във ВСЯКО населено място вие, комунистите сторихте същото !!!
Коментиран от #24, #25
21:06 10.07.2026
22 Божилов
21:10 10.07.2026
23 Сеещи смърт
21:10 10.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не си у ред
До коментар #21 от "Барут !!!":За криминалната приватизация е виновен драгалевския ма...гал.... Ходи му реви на него
21:19 10.07.2026
26 Заводът за барут и 152 мм снаряди
48% от акциите на Райнметал са на американската корпорация Блекрок, където юдео-сатанистите са свили гнездо, както и в другите транснационални корпорации по света.
Акциите на Райнметал се сринаха с 50% след отказа на Мерц Райнметал да строи германски кораби за около 15 милиарда евро.
Райнметал не са вложили нито един цент в българо-германското дъщерно дружество за построяването на завода, но имат претенцията да притежават контролния пакет от акциите = 51%!!!!
Продажният о.з. генерал Запрянов - министър на отбраната при правителството на Желязков (Борисов-Пеевски) се е съгласил на 49% от акциите за България, приположение, че България внася апортна вноска от 42 000 000 евро в смесеното дружество, които вече не се знае къде са пропаднали...
Всички екологични щети от завода за барут ще бъдат не за Райнметал, а за България.
Всички рискове за националната ни сигурност, експлоатационната безопасност и здравето на работниците и на българските граждани по линията на подбалканския път и подбалканските населени места през които минава подбалканския път не са за германска, а са за българска сметка.
Няма оценка на въздействието от МОСВ на площадката, на която се планира да се строи опасният завод за барут.
Герберската съдийка Каназирска в пловдивския административен съд необосновано е отказала местния референдум в Карлово, под предлог, че проектът бил национален. А местния
21:20 10.07.2026
27 НПОСЛУГИ
21:21 10.07.2026
28 Хахахаха
До коментар #2 от "Сатана Z":Така е. За това България никога няма да се оправи. Защото е пълна с идиоти, а то е завинаги! Копеизажи.
21:25 10.07.2026
29 Хахахаха
До коментар #16 от "Дванайсетоглав седмо-ъдурник":Абе ясно, но фактите за раша ги е дал много точно.
21:28 10.07.2026
30 Тенденцията в момента е
При това, тенденцията е за самоубийството на страните да се залага на високотехнологични производства - например - производството на дронове, а не на барут за снаряди.
Освен това по SAFE се покриват едва около 15% от похарчените пари.
И най-важният въпрос е: Ако съседите са решили да се самоубият, защо и ние трябва да се самоубиваме?
21:28 10.07.2026
31 Хахахаха
До коментар #16 от "Дванайсетоглав седмо-ъдурник":А и да допълня, че Сталин пряко е виновен за началото на ВСВ! Нали са били дружки с хитлер.
Коментиран от #33
21:29 10.07.2026
32 Малий
До коментар #4 от "Шизофрения":Решение на пудела на Митрофанова по руска заръка
21:33 10.07.2026
33 АЙДЕ ГЪЧ
До коментар #31 от "Хахахаха":ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ СИ ПЪЛЕН НЕ ВЕЖА , АМА ДРАСКАШ
21:37 10.07.2026