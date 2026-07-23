Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на „Райнметал“

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на „Райнметал“ в четвъртък, 23 юли, в
Министерския съвет. В разговора ще участва също вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър
Пулев.
Сделката с германския оръжеен концерн "Райнметал" и България (в партньорство с ВМЗ – Сопот) е за изграждане на два завода на стойност над 1 млрд. евро. Към лятото на 2026 г. обаче проектът е в застой и е подложен на ревизия от страна на служебния кабинет.
Планира се завод за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори завод, насочен към иновативни отбранителни технологии.
Министерството на икономиката обяви, че няма осигурени средства за българското участие в този размер.
Служебното правителство преразглежда споразуменията, тъй като според тях те са били подписани при неизгодни условия за държавата. Има съмнения, че германското участие ще бъде ограничено само до предоставяне на ноу-хау и технологии, докато България трябва да осигури терените и инфраструктурата.
Въпреки липсата на подписан окончателен договор, към края на 2025 г. държавата преведе авансово около 83 млн. лв. (42.3 млн. евро) по проекта, което допълнително породи политически дебати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4
11:17 23.07.2026
2 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бъркаш.
Россабарона е такъв 😀
11:19 23.07.2026
3 Това което трябва да се направи са
11:26 23.07.2026
4 Най вероятно е верно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но не мога да слагам лайкове.
11:31 23.07.2026
5 Неизвестен
11:41 23.07.2026
6 Анонимен
11:45 23.07.2026
7 А с хората от
11:50 23.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Питам
12:00 23.07.2026
10 Що бе Румене
12:08 23.07.2026
11 Ко стаа бе Радев?
12:08 23.07.2026
12 спасителят наш
12:09 23.07.2026
13 Тоя се скъса
12:10 23.07.2026
14 О С Т А В К А
12:21 23.07.2026