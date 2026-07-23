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Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на „Райнметал“

Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на „Райнметал“

23 Юли, 2026 11:04 734 14

  • румен радев-
  • райнметал-
  • оръжеен завод

Сделката за завод е в застой

Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на „Райнметал“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на „Райнметал“ в четвъртък, 23 юли, в
Министерския съвет. В разговора ще участва също вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър
Пулев.

Сделката с германския оръжеен концерн "Райнметал" и България (в партньорство с ВМЗ – Сопот) е за изграждане на два завода на стойност над 1 млрд. евро. Към лятото на 2026 г. обаче проектът е в застой и е подложен на ревизия от страна на служебния кабинет.

Планира се завод за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори завод, насочен към иновативни отбранителни технологии.

Министерството на икономиката обяви, че няма осигурени средства за българското участие в този размер.

Служебното правителство преразглежда споразуменията, тъй като според тях те са били подписани при неизгодни условия за държавата. Има съмнения, че германското участие ще бъде ограничено само до предоставяне на ноу-хау и технологии, докато България трябва да осигури терените и инфраструктурата.

Въпреки липсата на подписан окончателен договор, към края на 2025 г. държавата преведе авансово около 83 млн. лв. (42.3 млн. евро) по проекта, което допълнително породи политически дебати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Рейнметал е собственост на евреите

    Коментиран от #2, #4

    11:17 23.07.2026

  • 2 Копейкин Костя

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бъркаш.
    Россабарона е такъв 😀

    11:19 23.07.2026

  • 3 Това което трябва да се направи са

    13 2 Отговор
    Нови избори и нормално управление. Всичко до сега което стана е пълна бутафория. Ако продължаваме така ще си загубим държавността и живота.

    11:26 23.07.2026

  • 4 Най вероятно е верно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но не мога да слагам лайкове.

    11:31 23.07.2026

  • 5 Неизвестен

    0 2 Отговор
    Какъв служебен кабинет

    11:41 23.07.2026

  • 6 Анонимен

    4 2 Отговор
    А няма ли да възстановите референдума? И съдията, който каза, че било много рано за референдума видиш ли (това му беше довода да го отмени!), няма ли да влезе в затвора?

    11:45 23.07.2026

  • 7 А с хората от

    6 0 Отговор
    Безмер ще се срещне ли или барута, с който иска да ни закопае му по- важен?

    11:50 23.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Питам

    3 0 Отговор
    Какъв ЗАВОД ЗА БАРУТ на Райнметал край Сопот след като Гебрев възстановява стария ЗАВОД ЗА БАРУТ край Смядово ?

    12:00 23.07.2026

  • 10 Що бе Румене

    5 0 Отговор
    За да им кажеш чао ли ? РАДЕВ Е ПЪЛЕН ПРОВАЛ !!!

    12:08 23.07.2026

  • 11 Ко стаа бе Радев?

    3 0 Отговор
    Ще трепаме ли руснаци с български барут?

    12:08 23.07.2026

  • 12 спасителят наш

    3 0 Отговор
    Черното мазно петно продължава да цапа България.

    12:09 23.07.2026

  • 13 Тоя се скъса

    5 0 Отговор
    да се хвали, че е привлякъл голям инвеститор. Амо то не били компютри, а компоти. Пари не били осигурени! Кой ще инвестира в мунчоландия? Сульо и сиган щели да привличат инвеститори със специални музикални умения

    12:10 23.07.2026

  • 14 О С Т А В К А

    2 0 Отговор
    Бе Клепар.

    12:21 23.07.2026

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