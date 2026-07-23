Румен Радев ще се срещне с представители на ръководството на „Райнметал“

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на „Райнметал“ в четвъртък, 23 юли, в

Министерския съвет. В разговора ще участва също вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър

Пулев.

Сделката с германския оръжеен концерн "Райнметал" и България (в партньорство с ВМЗ – Сопот) е за изграждане на два завода на стойност над 1 млрд. евро. Към лятото на 2026 г. обаче проектът е в застой и е подложен на ревизия от страна на служебния кабинет.

Планира се завод за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори завод, насочен към иновативни отбранителни технологии.

Министерството на икономиката обяви, че няма осигурени средства за българското участие в този размер.

Служебното правителство преразглежда споразуменията, тъй като според тях те са били подписани при неизгодни условия за държавата. Има съмнения, че германското участие ще бъде ограничено само до предоставяне на ноу-хау и технологии, докато България трябва да осигури терените и инфраструктурата.

Въпреки липсата на подписан окончателен договор, към края на 2025 г. държавата преведе авансово около 83 млн. лв. (42.3 млн. евро) по проекта, което допълнително породи политически дебати.