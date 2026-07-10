Явор Гечев за бюджета: Ще трябва да си изстрадаме глупостите, които сме направили, реформи - догодина

Каквото и да излезе по темата с полетите, виждаме, че обществото и медиите са чувствителни. Разбра се, че фигурират в справките хората, които предварително бяха обявени, че са пътували. Тепърва чакаме и данни от партньорски държави за това кой се е качват във въпросните полети. Това заяви депутатът Явор Гечев от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Това ще докаже, че има лъскат начин на живот. Разбрахме, че е имало сигнал, по който е работил ГДБОП, за недекларирани парични потоци, допълни той.

Справката не е от министър Демерджиев, а на полицията. Думата на министър Демерджиев тежи и не си позволява интерпретации. Затова смятам, че ще излязат още интересни неща по случая, каза Гечев.

Има целенасочено заобикаляне на санкциите по „Магнитски“. САЩ ще решат дали да ги разширят, посочи той.

Успех е, че успяхме за кратко време да напишем бюджет. Той до голяма степен отразява счетоводен запис на вече изхарчени средства. Постижение е. Този бюджет хората са го възприели, като такъв, който трябва да мине. Истинските реформи ще могат да започнат със следващия бюджет, обясни Явор Гечев.

Истината трябва да излезе, да си изстрадаме глупостите, които сме направили. Следващият бюджет трябва да бъде по-амбициозен. Този бюджет ще действа в следващите пет месеца. Обвиненията, които слушаме ежедневно са работа на опозицията. Имаме си достатъчно собствени грехове, не ни трябват тези на някой друг. Ще видите политиките ни следващата година, увери депутатът.

По повод критиките, че бюджетът увеличава тежестта върху гражданите, депутатът заяви, че най-уязвимите групи не са засегнати.

„Не мисля, че най-големият проблем е промяната на максималния осигурителен доход. Да, това засяга хората с най-високи доходи, но социално уязвимите групи не са засегнати. Не сме пипали техните доходи. Държавните служители постепенно трябва да бъдат приравнени към правилата, които важат за всички останали, а когато започнахме да правим именно това, отново бяхме обвинени“, посочи Гечев.

По отношение на „Райнметал“, Гечев каза, че това е стратегически инвеститор и никой не е прекратявал договора. Казваме, че договорът не е финансово обезпечен. Средствата по SAFE няма да стигнат. Не можем да намерим информация на базата на какво са обявените цени.