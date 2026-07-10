Явор Гечев за бюджета: Ще трябва да си изстрадаме глупостите, които сме направили, реформи - догодина

Каквото и да излезе по темата с полетите, виждаме, че обществото и медиите са чувствителни. Разбра се, че фигурират в справките хората, които предварително бяха обявени, че са пътували. Тепърва чакаме и данни от партньорски държави за това кой се е качват във въпросните полети. Това заяви депутатът Явор Гечев от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Това ще докаже, че има лъскат начин на живот. Разбрахме, че е имало сигнал, по който е работил ГДБОП, за недекларирани парични потоци, допълни той.
Справката не е от министър Демерджиев, а на полицията. Думата на министър Демерджиев тежи и не си позволява интерпретации. Затова смятам, че ще излязат още интересни неща по случая, каза Гечев.
Има целенасочено заобикаляне на санкциите по „Магнитски“. САЩ ще решат дали да ги разширят, посочи той.
Успех е, че успяхме за кратко време да напишем бюджет. Той до голяма степен отразява счетоводен запис на вече изхарчени средства. Постижение е. Този бюджет хората са го възприели, като такъв, който трябва да мине. Истинските реформи ще могат да започнат със следващия бюджет, обясни Явор Гечев.
Истината трябва да излезе, да си изстрадаме глупостите, които сме направили. Следващият бюджет трябва да бъде по-амбициозен. Този бюджет ще действа в следващите пет месеца. Обвиненията, които слушаме ежедневно са работа на опозицията. Имаме си достатъчно собствени грехове, не ни трябват тези на някой друг. Ще видите политиките ни следващата година, увери депутатът.
По повод критиките, че бюджетът увеличава тежестта върху гражданите, депутатът заяви, че най-уязвимите групи не са засегнати.
„Не мисля, че най-големият проблем е промяната на максималния осигурителен доход. Да, това засяга хората с най-високи доходи, но социално уязвимите групи не са засегнати. Не сме пипали техните доходи. Държавните служители постепенно трябва да бъдат приравнени към правилата, които важат за всички останали, а когато започнахме да правим именно това, отново бяхме обвинени“, посочи Гечев.
По отношение на „Райнметал“, Гечев каза, че това е стратегически инвеститор и никой не е прекратявал договора. Казваме, че договорът не е финансово обезпечен. Средствата по SAFE няма да стигнат. Не можем да намерим информация на базата на какво са обявените цени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Догодина
Коментиран от #6
20:55 10.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Асен Василев ви разкри - фалирате
Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
Коментиран от #7
20:57 10.07.2026
4 Щом дори Слави ви разкри - ясно е
"Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България"
Коментиран от #21
20:58 10.07.2026
5 И Нинова иска не само останките ви..
Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?
21:00 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хвани единия
До коментар #3 от "Асен Василев ви разкри - фалирате":Удари другия
21:01 10.07.2026
8 нннн
Трябва да дадем време на новото управление.
Коментиран от #22
21:03 10.07.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #23
21:07 10.07.2026
10 Г-н прогресист един от тях
21:09 10.07.2026
11 каедре
21:12 10.07.2026
12 Цървул
21:13 10.07.2026
13 ха ха
21:14 10.07.2026
14 Айше
21:15 10.07.2026
15 ЧОЧО
21:18 10.07.2026
16 Cepceм пълноценен
До коментар #6 от "Тъпанар неграмотен":Що не си найдеш, някой да ти плаща, като си много грамотен.
21:20 10.07.2026
17 Т.КОЛЕВ
ДОГОДИНА ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ НА ЕК НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА СВРЪХ ДЕФИЦИТ НЯКОЛКО МИЛИАРДА ИЛИ МИЛИОНА ЕВРО АКО НЕ НАПРАВЯТ СЕГА ПРЕПОРЪПИТЕЛНИТЕ И НЕОБХОДИМИ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ХРАНТУТЕНЕТО МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СЪКРАЩЕНИЯ НУЖНИ. Иначе избори.
21:20 10.07.2026
18 Страдание Грехове ... Бля-бля....
Коментиран от #20
21:28 10.07.2026
19 умерено предпазлив
Гечев не би си помислил, че изнесената информация от колегата министър за полетите не е вярна, затова се въздържа от категорично становище и ще изчака.
21:33 10.07.2026
20 Търсената
До коментар #18 от "Страдание Грехове ... Бля-бля....":наказателната процедура за свръх дефицит ще послужи за обяснение пред обществото за непреодолимата "реална" необходимост от повишаване на данъците, а данъци плащат наетите работещи във фирми на олигарси.
21:38 10.07.2026
21 боташов ВЪН
До коментар #4 от "Щом дори Слави ви разкри - ясно е":Отличен коментар,поздравления.
21:38 10.07.2026
22 големдебил
До коментар #8 от "нннн":Ми ние им даваме време,но те го използват да затъват България.Гаф след Гаф.Докога да им даваме?Добре е казал народа-на комунист доверие ЙОК.
21:41 10.07.2026
23 смехоран
До коментар #9 от "Боруна Лом":Когато и ти.
21:41 10.07.2026