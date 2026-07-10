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Явор Гечев за бюджета: Ще трябва да си изстрадаме глупостите, които сме направили, реформи - догодина

Явор Гечев за бюджета: Ще трябва да си изстрадаме глупостите, които сме направили, реформи - догодина

10 Юли, 2026 21:15 638 23

  • явор гечев-
  • бюджет-
  • реформи

По повод критиките, че бюджетът увеличава тежестта върху гражданите, депутатът заяви, че най-уязвимите групи не са засегнати

Явор Гечев за бюджета: Ще трябва да си изстрадаме глупостите, които сме направили, реформи - догодина - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Каквото и да излезе по темата с полетите, виждаме, че обществото и медиите са чувствителни. Разбра се, че фигурират в справките хората, които предварително бяха обявени, че са пътували. Тепърва чакаме и данни от партньорски държави за това кой се е качват във въпросните полети. Това заяви депутатът Явор Гечев от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Това ще докаже, че има лъскат начин на живот. Разбрахме, че е имало сигнал, по който е работил ГДБОП, за недекларирани парични потоци, допълни той.

Справката не е от министър Демерджиев, а на полицията. Думата на министър Демерджиев тежи и не си позволява интерпретации. Затова смятам, че ще излязат още интересни неща по случая, каза Гечев.

Има целенасочено заобикаляне на санкциите по „Магнитски“. САЩ ще решат дали да ги разширят, посочи той.

Успех е, че успяхме за кратко време да напишем бюджет. Той до голяма степен отразява счетоводен запис на вече изхарчени средства. Постижение е. Този бюджет хората са го възприели, като такъв, който трябва да мине. Истинските реформи ще могат да започнат със следващия бюджет, обясни Явор Гечев.

Истината трябва да излезе, да си изстрадаме глупостите, които сме направили. Следващият бюджет трябва да бъде по-амбициозен. Този бюджет ще действа в следващите пет месеца. Обвиненията, които слушаме ежедневно са работа на опозицията. Имаме си достатъчно собствени грехове, не ни трябват тези на някой друг. Ще видите политиките ни следващата година, увери депутатът.

По повод критиките, че бюджетът увеличава тежестта върху гражданите, депутатът заяви, че най-уязвимите групи не са засегнати.

„Не мисля, че най-големият проблем е промяната на максималния осигурителен доход. Да, това засяга хората с най-високи доходи, но социално уязвимите групи не са засегнати. Не сме пипали техните доходи. Държавните служители постепенно трябва да бъдат приравнени към правилата, които важат за всички останали, а когато започнахме да правим именно това, отново бяхме обвинени“, посочи Гечев.

По отношение на „Райнметал“, Гечев каза, че това е стратегически инвеститор и никой не е прекратявал договора. Казваме, че договорът не е финансово обезпечен. Средствата по SAFE няма да стигнат. Не можем да намерим информация на базата на какво са обявените цени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Догодина

    16 3 Отговор
    ..... нЕма да вЪ има.

    Коментиран от #6

    20:55 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Асен Василев ви разкри - фалирате

    8 1 Отговор
    България.
    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    Коментиран от #7

    20:57 10.07.2026

  • 4 Щом дори Слави ви разкри - ясно е

    9 3 Отговор
    И Слави разби мунчо пред факти и го разкри тотално- "И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз", теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?", задава още въпроси Трифонов.

    "Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България"

    Коментиран от #21

    20:58 10.07.2026

  • 5 И Нинова иска не само останките ви..

    8 3 Отговор
    А съд за ограбването на България от мунчовците.
    Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
    Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
    Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
    По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

    21:00 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хвани единия

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Асен Василев ви разкри - фалирате":

    Удари другия

    21:01 10.07.2026

  • 8 нннн

    5 6 Отговор
    Някои неща не ми харесват, но трудно се излиза от тресавище. Който не вярва, да опита.
    Трябва да дадем време на новото управление.

    Коментиран от #22

    21:03 10.07.2026

  • 9 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ТОЛУП, КОГА ЩЕ ВЛЕЗНАТ В ЗАТВОРА ЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО НАПРАВИХА ГЕРБАВИТЕ?

    Коментиран от #23

    21:07 10.07.2026

  • 10 Г-н прогресист един от тях

    3 0 Отговор
    Опоскали държавата за няма и 3 месеца. Съпредседателят на коалицията ПП-ДБ Ивайло Мирчев се върна преди час от Брюксел. България влиза в наказателна процедура заради Радев и ПБ. Заради кражбите за няколко месеца и огромните дългове за няколко месеца които взе ( 6.3 млрд.евро). И заради тях скочи дефицита и раздаваните бонуси в МВР,МО и администрацията

    21:09 10.07.2026

  • 11 каедре

    3 1 Отговор
    Ще ви гоним скоро. И вашата селска трупа ще изгоним покраи зимата. Почнахте и вие като лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя да лъжете и ще си събирате багажа. Кой ограби България??? Кои ограби милиардите, дето викате че ги няма??? Неизвестен извършител ли е??? Не знаете ли кои ги ограби??? Или и вие ще ни разказвате приказки докато ограбвате милиарди??? Ако не им кажете Име Презиме и Фамилия, ще ви изгоним покраи коледа. Няма само ние да затягаме коланите, а вие да си крадете на воля и все не знаете кои е разбойника. Слава на Господ Иисус Христос на приказки го докарвате, ама дела няма. Или ги почваите разбойниците, или си стягаите багажа. Няма да ви търпим в мизерия.

    21:12 10.07.2026

  • 12 Цървул

    5 0 Отговор
    А , догодина . Направо другия 4 годишен мандат . Този едвам ще стигне за да систематизирате обещанията .

    21:13 10.07.2026

  • 13 ха ха

    5 0 Отговор
    цел живот страдания и мизерия заради "глупостите които са правили политиците" , сега пък и терор по поръчка за запазване на мълчание , направо филм на ужасите с вождове психопати и служители бандити

    21:14 10.07.2026

  • 14 Айше

    3 0 Отговор
    Ма вие ако сте правили глупости си ги страдайте, ние сме си правили кефа и пари.

    21:15 10.07.2026

  • 15 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    36 години все на оправят следващите и следващия бюджет. Едни стават милионери с болшинството затъват.Тоя като беше министър не оправи нещата, а сега щял да оправи. Приказки от шипковия храст.

    21:18 10.07.2026

  • 16 Cepceм пълноценен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тъпанар неграмотен":

    Що не си найдеш, някой да ти плаща, като си много грамотен.

    21:20 10.07.2026

  • 17 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    СУЛЮ И ПУЛЮ ПОЛИТИЦИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПОРЦИОНА НА ХОРАТА.
    ДОГОДИНА ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ НА ЕК НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА СВРЪХ ДЕФИЦИТ НЯКОЛКО МИЛИАРДА ИЛИ МИЛИОНА ЕВРО АКО НЕ НАПРАВЯТ СЕГА ПРЕПОРЪПИТЕЛНИТЕ И НЕОБХОДИМИ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ХРАНТУТЕНЕТО МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СЪКРАЩЕНИЯ НУЖНИ. Иначе избори.

    21:20 10.07.2026

  • 18 Страдание Грехове ... Бля-бля....

    1 0 Отговор
    Абе Гечев за поддържането на Курса на лева спрямо еврото по времето на Валутния Борд до 31 декември 2025 в БНБ се СЪХРАНЯВАХА 40 Милиарда Евро! Къде са тези Милиарди? Кой ги харчи?Къде са в Бюджет 2026???? Въпроси Въпроси ....??????? 40 Милиарда Евро са 1/3 от Брутния Вътрешен продукт т.е 4 месеца през 2026 може ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ДА НЕ РАБОТИ!

    Коментиран от #20

    21:28 10.07.2026

  • 19 умерено предпазлив

    1 0 Отговор
    ----Тепърва чакаме и данни от партньорски държави за това кой се е качват във въпросните полети.-----
    Гечев не би си помислил, че изнесената информация от колегата министър за полетите не е вярна, затова се въздържа от категорично становище и ще изчака.

    21:33 10.07.2026

  • 20 Търсената

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Страдание Грехове ... Бля-бля....":

    наказателната процедура за свръх дефицит ще послужи за обяснение пред обществото за непреодолимата "реална" необходимост от повишаване на данъците, а данъци плащат наетите работещи във фирми на олигарси.

    21:38 10.07.2026

  • 21 боташов ВЪН

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Щом дори Слави ви разкри - ясно е":

    Отличен коментар,поздравления.

    21:38 10.07.2026

  • 22 големдебил

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    Ми ние им даваме време,но те го използват да затъват България.Гаф след Гаф.Докога да им даваме?Добре е казал народа-на комунист доверие ЙОК.

    21:41 10.07.2026

  • 23 смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Когато и ти.

    21:41 10.07.2026

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