Актуална пътна обстановка: Извънредни мерки на АПИ и трафик по границите

Републиканската пътна мрежа в страната и планинските райони се намират под засилен контрол от страна на държавните институции в разгара на летния сезон.

Динамичната обстановка изисква повишено внимание от шофьорите и туристите.

По-долу е представена пълната актуална сводка към този час, базирана на официалните данни от МВР, АПИ, ГДПБЗН и ПСС.

Черна статистика на КАТ: 6 жертви и 39 ранени за денонощие

Пътната полиция (КАТ) отчита изключително тежко последно денонощие на територията на страната. По данни от официалния сайт на Министерството на вътрешните работи, в страната са регистрирани 28 тежки пътнотранспортни произшествия. При инцидентите 6 души са загинали, а 39 граждани са получили наранявания с различна степен на тежест.

На територията на столицата ситуацията е по-спокойна – регистрирани са 13 леки и 1 тежка катастрофа, при която е пострадал един човек (Източник: mvr.bg/press). От КАТ напомнят, че от началото на месец юли по пътищата на България вече са загинали 46 души, което налага провеждането на постоянни специализирани полицейски операции.

Сводка на пожарната: Огнеборците са нащрек след 142 потушени пожара

Летните жеги продължават да усложняват пожарната обстановка. Според сутрешния бюлетин на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, през изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали на 180 сигнала за произшествия и са успели да потушат общо 142 пожара в цялата страна.

За щастие, при огнените стихии през последните 24 часа няма загинали или сериозно пострадали хора. Най-голям дял заемат пожарите без преки материални щети – в сухи треви, храсти и стърнища, като екипите са оказали и 36 спасителни дейности, включително съдействие при 4 тежки катастрофи.

Извънредни мерки на АПИ: Ремонти и промени в движението на 28 юли

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временна организация на движението по ключови участъци заради неотложни ремонтни дейности и косене на растителност:

АМ „Тракия“: Днес, 28 юли, се въвеждат ограничения в посока София. Между 61-и и 64-и км в област Пазарджик от 8:00 до 15:00 часа ще се почиства крайпътна растителност, като движението ще се осъществява само в активната лента. Временни ограничения ще има и при км 27.

Днес, 28 юли, се въвеждат ограничения в посока София. Между 61-и и 64-и км в област Пазарджик от 8:00 до 15:00 часа ще се почиства крайпътна растителност, като движението ще се осъществява само в активната лента. Временни ограничения ще има и при км 27. АМ „Хемус“: До 30 юли, между 7:00 и 15:00 часа, се ограничава изпреварващата лента в участъка от 60-и до 64-и км в посока Варна. Преминаването през тунел „Витиня“ е напълно безопасно след отстраняване на щетите по вентилационната система, нанесени от камион.

До 30 юли, между 7:00 и 15:00 часа, се ограничава изпреварващата лента в участъка от 60-и до 64-и км в посока Варна. Преминаването през тунел „Витиня“ е напълно безопасно след отстраняване на щетите по вентилационната система, нанесени от камион. Път I-8 (Нови Хан - София): Днес от 9:00 до 18:00 часа в района на с. Нови хан (при 95-и км) се ограничава движението в лентата за София за подмяна на тол камери. Трафикът се пропуска двупосочно в свободното платно.

Днес от 9:00 до 18:00 часа в района на с. Нови хан (при 95-и км) се ограничава движението в лентата за София за подмяна на тол камери. Трафикът се пропуска двупосочно в свободното платно. Път II-99 (Граматиково - Малко Търново): При км 100 е ограничено движението за автомобили над 3 тона в двете посоки поради аварирала асфалтополагаща машина. Ограничението ще остане в сила до отстраняване на проблема в светлата част на деня.

Трафик по границите: Интензивно движение на изход към Турция и вход от Сърбия

Летният транзитен трафик остава натоварен на ключовите ГКПП в страната, информират от „Гранична полиция“:

Границата с Турция: Изключително интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили.

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили. Границата със Сърбия: На ГКПП „Калотина“ се наблюдават колони и засилен трафик на вход за леки автомобили.

На ГКПП „Калотина“ се наблюдават колони и засилен трафик на вход за леки автомобили. Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Важно за пътуващите е, че фериботите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич са временно спрени поради критично ниското ниво на река Дунав.

Движението по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Важно за пътуващите е, че фериботите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич са временно спрени поради критично ниското ниво на река Дунав. Границата с Гърция: Трафикът е нормален през всички пунктове. През „Макаpа“, „Рудозем“, „Златоград“ и „Ивайловград“ се пропускат само автомобили до 3.5 тона.

Условия за туризъм в планината: Отлични възможности, но с повишено внимание

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че в сутрешните часове на 28 юли условията за планински туризъм в цялата страна са много добри. Температурите във високите части варират между 4 и 12 градуса, като по билото на Стара планина духа умерен вятър.

Всички лифтови съоръжения в курортите работят по график. Планинските спасители обаче предупреждават туристите да следят следобедните метеорологични прогнози на НИМХ, тъй като в по-късните часове се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, характерни за летния сезон.