Проф. Близнашки: Олигархията доведе Радев на власт

Не стихват въпросите около конституционния съдия Десислава Атанасова. Преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер проф. Георги Близнашки заяви в "Денят ON AIR", че повечето от лидерите на партиите, които сега го раздават крайни опоненти на Десислава Атанасова, са се подписали под нейната кандидатура за конституционен съдия.

"Трудно е да се докаже кой къде е ходил и защо е пътувал. Трябва да имаш много сигурни доказателства", изтъкна той.

"След като няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, накрая нещата опират до полети с частен самолет. Хората, които тръгват да разчистват терена, трябваше да са по-добре подготвени - занимават ни с пикантна история", каза още Близнашки пред Bulgaria ON AIR.

Според него битката с олигархията е нещо много странно, тъй като именно "тя е довела днешните управляващи на власт".

"Олигархията има обективно съществуване. Въпросът е дали ще ги принудим да спазват някакви правила в играта. Беше време, когато държавата можеше да ги контролира, след това те самите започнаха да редят правителствата. Не трябва да се допуска олигархията да контролира политическия живот. Обявиш ли война на олигархията, ти си обречен", изтъкна бившият служебен премиер. По думите му се въртим в омагьосан кръг и хората, които дърпат конците, живеят с мисълта, че много хитро са надиграли историята и техните деца и внуци поемат пътя като борци срещу корупцията.

"Още от 90-те години те са упражнявали контрол върху събития, атаки срещу Конституцията. Моята грижа е пребъдването на демократичната Конституция на България. Едни и същи хора доведоха Борисов на власт и го свалят от власт. Новата партия на Румен Радев трябва да бъде на властта, те живеят с мисълта, че ще овладеят институциите. Много се съмнявам", коментира Близнашки. Събеседникът алармира, че България влиза в дългова спирала, а външният ни дълг надхвърля 60 млрд.

"Говорят ни красиви приказки, а през цялото време се теглят пари", посочи Близнашки. Той подчерта, че законът "Магнитски" не може да се прилага у нас и трябва да си оправяме нещата сами, а не да се позоваваме на американски закони.

"Ако искаме да сме сериозна държава, ние трябва да имаме държавници, а не шарлатани и шушумиги", настоя Близнашки. Гостът отбеляза, че големият проблем е с ВСС.

"Идеята съдебната власт да бъде независима и да се самоуправлява е една концепция, която никога не е намирала място по нашите географски ширини. Това са неща за цивилизовани държави. Нещата със съдебната реформа са изключително сложни. В сферата на правораздаването не беше отворено нито едно досие. Виждам какво правят остатъците от бившата "Държавна сигурност" и как стават по-арогантни и по-нагли", анализира той. Близнашки добави, че ще обновят състава на ВСС, но всичко е много условно, защото трябва да се прокарат сложни механизми на несъвместимости. Бившият служебен премиер завърши с думите, че България е изправена пред много тежки проблеми и трябва да бъде мобилизиран целият национален потенциал.

"Не може 10 години да разделяш нацията и сега да търсиш единение. На ментора на Радев трябва да му се потърси сметка, защото работи срещу държавата 10-15 години. Опитват да ни върнат в изходно положение. Не могат да отстояват националните интереси", заяви Близнашки.