Проф. Близнашки: Олигархията доведе Радев на власт

Не стихват въпросите около конституционния съдия Десислава Атанасова. Преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер проф. Георги Близнашки заяви в "Денят ON AIR", че повечето от лидерите на партиите, които сега го раздават крайни опоненти на Десислава Атанасова, са се подписали под нейната кандидатура за конституционен съдия.
"Трудно е да се докаже кой къде е ходил и защо е пътувал. Трябва да имаш много сигурни доказателства", изтъкна той.
"След като няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, накрая нещата опират до полети с частен самолет. Хората, които тръгват да разчистват терена, трябваше да са по-добре подготвени - занимават ни с пикантна история", каза още Близнашки пред Bulgaria ON AIR.
Според него битката с олигархията е нещо много странно, тъй като именно "тя е довела днешните управляващи на власт".
"Олигархията има обективно съществуване. Въпросът е дали ще ги принудим да спазват някакви правила в играта. Беше време, когато държавата можеше да ги контролира, след това те самите започнаха да редят правителствата. Не трябва да се допуска олигархията да контролира политическия живот. Обявиш ли война на олигархията, ти си обречен", изтъкна бившият служебен премиер. По думите му се въртим в омагьосан кръг и хората, които дърпат конците, живеят с мисълта, че много хитро са надиграли историята и техните деца и внуци поемат пътя като борци срещу корупцията.
"Още от 90-те години те са упражнявали контрол върху събития, атаки срещу Конституцията. Моята грижа е пребъдването на демократичната Конституция на България. Едни и същи хора доведоха Борисов на власт и го свалят от власт. Новата партия на Румен Радев трябва да бъде на властта, те живеят с мисълта, че ще овладеят институциите. Много се съмнявам", коментира Близнашки. Събеседникът алармира, че България влиза в дългова спирала, а външният ни дълг надхвърля 60 млрд.
"Говорят ни красиви приказки, а през цялото време се теглят пари", посочи Близнашки. Той подчерта, че законът "Магнитски" не може да се прилага у нас и трябва да си оправяме нещата сами, а не да се позоваваме на американски закони.
"Ако искаме да сме сериозна държава, ние трябва да имаме държавници, а не шарлатани и шушумиги", настоя Близнашки. Гостът отбеляза, че големият проблем е с ВСС.
"Идеята съдебната власт да бъде независима и да се самоуправлява е една концепция, която никога не е намирала място по нашите географски ширини. Това са неща за цивилизовани държави. Нещата със съдебната реформа са изключително сложни. В сферата на правораздаването не беше отворено нито едно досие. Виждам какво правят остатъците от бившата "Държавна сигурност" и как стават по-арогантни и по-нагли", анализира той. Близнашки добави, че ще обновят състава на ВСС, но всичко е много условно, защото трябва да се прокарат сложни механизми на несъвместимости. Бившият служебен премиер завърши с думите, че България е изправена пред много тежки проблеми и трябва да бъде мобилизиран целият национален потенциал.
"Не може 10 години да разделяш нацията и сега да търсиш единение. На ментора на Радев трябва да му се потърси сметка, защото работи срещу държавата 10-15 години. Опитват да ни върнат в изходно положение. Не могат да отстояват националните интереси", заяви Близнашки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
22:36 10.07.2026
2 Робот
22:41 10.07.2026
3 Точен е професора
Коментиран от #6
22:43 10.07.2026
4 знаем, можем, ще успеем
Но плебса е зашеметен от радост от оплювките срещу Тиквата и Прасето
22:45 10.07.2026
5 Съдията
22:46 10.07.2026
6 и нема връщане
До коментар #3 от "Точен е професора":ала бала с машините и
ВЕЧНА ВЛАСТ
Сега сте на слънчака
ма иде радева зима
22:47 10.07.2026
7 А50
22:48 10.07.2026
8 Окооо
22:48 10.07.2026
9 Васил
22:49 10.07.2026
10 Мнение
22:50 10.07.2026
11 Корнелия крушовенска
аз ви го натресох
и ви чакам на БузлуЖа
22:50 10.07.2026
12 Продажници има колкото искаш
22:51 10.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ванко 7
22:54 10.07.2026
15 Отговор
22:56 10.07.2026
16 Отстрани
22:56 10.07.2026
17 Шопарски
22:57 10.07.2026
18 пешо
22:58 10.07.2026
19 Диари-Я
22:59 10.07.2026
20 Гост
ОТВРАТ.
22:59 10.07.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Росен е пич и го харесвам..... А тоя боклук е добре да се скрие, противно същество....
23:00 10.07.2026
22 Близашки
23:01 10.07.2026
23 Историк
23:01 10.07.2026
24 БеГемот
23:03 10.07.2026
25 За инф.
23:10 10.07.2026
26 А/тие
23:15 10.07.2026
27 Ееееееййййй
23:16 10.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 0би4аМ ф/атки
Коментиран от #30
23:18 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Подмий си
Коментиран от #32
23:21 10.07.2026
32 Ха ха хаааааа
До коментар #31 от "Подмий си":И тоа у канал при журналятъ
23:22 10.07.2026
33 блюдолизец
23:23 10.07.2026