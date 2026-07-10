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Проф. Близнашки: Олигархията доведе Радев на власт

Проф. Близнашки: Олигархията доведе Радев на власт

10 Юли, 2026 22:33 1 104 33

  • проф. георги близнашки-
  • олигархия-
  • румен радев

Той алармира, че България влиза в дългова спирала, а външният ни дълг надхвърля 60 млрд.

Проф. Близнашки: Олигархията доведе Радев на власт - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не стихват въпросите около конституционния съдия Десислава Атанасова. Преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер проф. Георги Близнашки заяви в "Денят ON AIR", че повечето от лидерите на партиите, които сега го раздават крайни опоненти на Десислава Атанасова, са се подписали под нейната кандидатура за конституционен съдия.

"Трудно е да се докаже кой къде е ходил и защо е пътувал. Трябва да имаш много сигурни доказателства", изтъкна той.

"След като няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, накрая нещата опират до полети с частен самолет. Хората, които тръгват да разчистват терена, трябваше да са по-добре подготвени - занимават ни с пикантна история", каза още Близнашки пред Bulgaria ON AIR.

Според него битката с олигархията е нещо много странно, тъй като именно "тя е довела днешните управляващи на власт".

"Олигархията има обективно съществуване. Въпросът е дали ще ги принудим да спазват някакви правила в играта. Беше време, когато държавата можеше да ги контролира, след това те самите започнаха да редят правителствата. Не трябва да се допуска олигархията да контролира политическия живот. Обявиш ли война на олигархията, ти си обречен", изтъкна бившият служебен премиер. По думите му се въртим в омагьосан кръг и хората, които дърпат конците, живеят с мисълта, че много хитро са надиграли историята и техните деца и внуци поемат пътя като борци срещу корупцията.

"Още от 90-те години те са упражнявали контрол върху събития, атаки срещу Конституцията. Моята грижа е пребъдването на демократичната Конституция на България. Едни и същи хора доведоха Борисов на власт и го свалят от власт. Новата партия на Румен Радев трябва да бъде на властта, те живеят с мисълта, че ще овладеят институциите. Много се съмнявам", коментира Близнашки. Събеседникът алармира, че България влиза в дългова спирала, а външният ни дълг надхвърля 60 млрд.

"Говорят ни красиви приказки, а през цялото време се теглят пари", посочи Близнашки. Той подчерта, че законът "Магнитски" не може да се прилага у нас и трябва да си оправяме нещата сами, а не да се позоваваме на американски закони.

"Ако искаме да сме сериозна държава, ние трябва да имаме държавници, а не шарлатани и шушумиги", настоя Близнашки. Гостът отбеляза, че големият проблем е с ВСС.

"Идеята съдебната власт да бъде независима и да се самоуправлява е една концепция, която никога не е намирала място по нашите географски ширини. Това са неща за цивилизовани държави. Нещата със съдебната реформа са изключително сложни. В сферата на правораздаването не беше отворено нито едно досие. Виждам какво правят остатъците от бившата "Държавна сигурност" и как стават по-арогантни и по-нагли", анализира той. Близнашки добави, че ще обновят състава на ВСС, но всичко е много условно, защото трябва да се прокарат сложни механизми на несъвместимости. Бившият служебен премиер завърши с думите, че България е изправена пред много тежки проблеми и трябва да бъде мобилизиран целият национален потенциал.

"Не може 10 години да разделяш нацията и сега да търсиш единение. На ментора на Радев трябва да му се потърси сметка, защото работи срещу държавата 10-15 години. Опитват да ни върнат в изходно положение. Не могат да отстояват националните интереси", заяви Близнашки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 17 Отговор
    Смяната на олигархията върви по план тихо и спокойно и само Росен Миленов им разваля рахата.

    Коментиран от #21

    22:36 10.07.2026

  • 2 Робот

    13 7 Отговор
    Сценарият е един и същ вече почти 40 години..! Какво следва в народното събрание..? В началото едните ще изнасилват другите това разбира е незаконно, после изнасилвачите преди да бъдат обвинени ще намерят кредит и ще платят на изнасилените и те вече няма да са жертви а проститутки и всичко става законно..После 240 парцала ще се обединят и ще започнат да изнасилват народа...! Позната картинка..!

    22:41 10.07.2026

  • 3 Точен е професора

    20 18 Отговор
    И за дълга който за 3 месеца нарасна със 7 млрд.евро и вече е над 60 млрд.евро и че най свирепо- крадливата тежка червена олигархия доведе каун мунчо на власт ,вложи в него над 150 млн.,купи му около 700 хил.гласа и надписани 300 хиляди...сега ще смъкнат последните кожи на клетия народец тези олигарси на мунчо

    Коментиран от #6

    22:43 10.07.2026

  • 4 знаем, можем, ще успеем

    10 9 Отговор
    един разумен човек .

    Но плебса е зашеметен от радост от оплювките срещу Тиквата и Прасето

    22:45 10.07.2026

  • 5 Съдията

    24 11 Отговор
    Айде още една от подметките на Тиквата е на амбразурата. В миманса сте ГРОБ-аджии и както се очертава завинаги и заслужено.😂

    22:46 10.07.2026

  • 6 и нема връщане

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Точен е професора":

    ала бала с машините и

    ВЕЧНА ВЛАСТ

    Сега сте на слънчака

    ма иде радева зима

    22:47 10.07.2026

  • 7 А50

    16 7 Отговор
    От сутрин до вечер пропаганда

    22:48 10.07.2026

  • 8 Окооо

    26 8 Отговор
    Близнашки е особено близък с Пеевски- Борисов, затова и той така упорито хвърля кал по новото управление... Със зъби и нокти ще пази старият модел на ГЕРБ- ДПС!

    22:48 10.07.2026

  • 9 Васил

    10 15 Отговор
    Да не мислите че на Радев му пука за народа той дойде с една цел да замести Боко и Шиши говори за кошници реформи за спиране на поскъпването а няма нищо от това.

    22:49 10.07.2026

  • 10 Мнение

    22 4 Отговор
    Мазен, противен, бездарен нагаждач.

    22:50 10.07.2026

  • 11 Корнелия крушовенска

    11 9 Отговор
    да не забравите

    аз ви го натресох

    и ви чакам на БузлуЖа

    22:50 10.07.2026

  • 12 Продажници има колкото искаш

    22 6 Отговор
    Тоя плужек пак го активизираха от посолството

    22:51 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ванко 7

    7 6 Отговор
    Комунистическия капитализъм си върви в пълен план от 1980 година. Няма изчистване от този ДС родово общинен строй на отрочета. Социалисти Масони и Тамплиери и милионери синдикалисти ? Спите ли добре ? И що им плащате все още всичко което Ви сервират от ВЦ -то наречено Територия на политическата мафия ? Толкова е лесно. Няма пари за тях и те ще се избият едни други от алчност. Вземете пример от единствения етнос в икономическо развитие тук. Тези милиарди в Евро някой ще трябва да ги повръща по някое време и тези които ги обраха нямат никакво намерение да са те. Вземете и лични мерки с отговорност към себе си и семейства ако имате или искате някога да имате тук. Всичката скъпотия срещу думи като " ЩЕ " и някога ще е по-добре отдавна са отживелица и никой не им вярва. 5000 Евро основна заплата на депутат . Милите те ,горките Замразени . А идват още два избора за година. Мухали крадливи.

    22:54 10.07.2026

  • 15 Отговор

    15 4 Отговор
    За това същество понякога се съмнявам, че е раждано от майка. Явно Пеевски разполага с компромати как говори за жените. Един ден ще се моли на Господ за прошка когато напуска този свят. Изключително ниско съдържание на мозъчна кухина и срам за великотърновския университет.

    22:56 10.07.2026

  • 16 Отстрани

    14 11 Отговор
    Радев направо разказа играта на мутромафиотите, дебилите и педофилите! Техните марионетки всеки ден се изреждат по медиите в опит да ни манипулират и оневинят началници си и да злепоставят новото правителство, но Радев не се трогва особено от празните им приказки и действа хладнокръвно и безмилостно. Хората също масово подкрепят действията на правителството!

    22:56 10.07.2026

  • 17 Шопарски

    15 4 Отговор
    Тази противна подлога откъде се появи? Нима не е част от статуквото и не е обслужвал точно тези олигарси?

    22:57 10.07.2026

  • 18 пешо

    13 3 Отговор
    отвратителен боклук

    22:58 10.07.2026

  • 19 Диари-Я

    2 2 Отговор
    Ми народа освен да го смуче, докато има пари, че...не се знае докога ще има с тея заеми и дългови спирали.

    22:59 10.07.2026

  • 20 Гост

    10 3 Отговор
    Айде,и тая ПРОДАЖНА ДУША ,,БЛИЗАШКИ,, го изкараха на ,,амбразурата,, да ,,успива,, ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ...
    ОТВРАТ.

    22:59 10.07.2026

  • 21 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Росен е пич и го харесвам..... А тоя боклук е добре да се скрие, противно същество....

    23:00 10.07.2026

  • 22 Близашки

    7 2 Отговор
    Така се казва тоя човек. Близашки

    23:01 10.07.2026

  • 23 Историк

    6 3 Отговор
    И този е един от най-върлите комунета ,които превърна хубавата ни държава в извънземна планета

    23:01 10.07.2026

  • 24 БеГемот

    5 2 Отговор
    Близ ,близ......дупе....

    23:03 10.07.2026

  • 25 За инф.

    2 1 Отговор
    Тоа ОЛИГОФРЕТ от къде изплива

    23:10 10.07.2026

  • 26 А/тие

    1 1 Отговор
    Ба/м/айата

    23:15 10.07.2026

  • 27 Ееееееййййй

    1 1 Отговор
    П/РАСТ

    23:16 10.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 0би4аМ ф/атки

    1 0 Отговор
    ТесаTRAВЕСТИТИ

    Коментиран от #30

    23:18 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Подмий си

    1 0 Отговор
    Мръснътъ усту вепедал

    Коментиран от #32

    23:21 10.07.2026

  • 32 Ха ха хаааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Подмий си":

    И тоа у канал при журналятъ

    23:22 10.07.2026

  • 33 блюдолизец

    0 0 Отговор
    Този плазмoдий от къде изскочи?

    23:23 10.07.2026

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