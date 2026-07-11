След тежък инцидент с джет почина синът на Весела Лечева

След тежък инцидент с джет пред няколко часа е починал сина на Весела Лечева, Мартин Велев, научи ексклузивно Р26.
Нещастието е станало на Порто Елеа, в Ситония, Халкидики. Порто Елеа е изключително популярна туристическа дестинация, известна главно с къмпинга и бунгалата, и привлича голям брой посетители от България всяка година.
Ужасният кошмар сполетял семейство Лечеви е в следствие на брутален удар на Мартин Велев, който е син на Весела Лечева и Манол Велев, с джет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ппп
Коментиран от #3
00:32 11.07.2026
2 Европеец
Коментиран от #14, #17
00:33 11.07.2026
3 Новичок
До коментар #1 от "Ппп":Виж ги само какво пишат : 11 Юли, 2026 01:20, обновена. Часът е още 00:34 а тия са в бъдещето .Пфу...
Коментиран от #10
00:35 11.07.2026
4 Сатана Z
Работата е дебела.От джет се умира много рядко като Варненския баровец- политик Илко Ешкенази
Съболезнования на семейството.Нитомедна майка не бива да вижда детето си в ковчег.
00:35 11.07.2026
5 хаха
00:35 11.07.2026
6 РЕАЛИСТ
00:36 11.07.2026
7 Питанка
Със какво е известна?
Коментиран от #12
00:37 11.07.2026
8 По кратко съобщение
00:38 11.07.2026
9 Коя е пък тази
Коментиран от #16
00:40 11.07.2026
10 Най ме дразни че
До коментар #3 от "Новичок":Манипулират лайковете и трият умните мнения а поущряват глупавите. Факти.
00:42 11.07.2026
11 Много жалко
00:43 11.07.2026
12 Пача си
До коментар #7 от "Питанка":Не си питанка.
00:45 11.07.2026
13 Пак почна да
00:47 11.07.2026
14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #2 от "Европеец":"2 Европеец
20Отговор
Е весела ще бъде сигурно тъжна..... Проклятие тегне някакво или пък клетви-но пък Боко не го стигат.... Първо Манол, сега и синчето....
00:33 11.07.2026"
Твърде е възможно провидението да ѝ го връща с лихвите, задето преди повече от 2,5г. (някъде около 15-20.10.2024) утрепаха невинното момиче - снаха ѝ, и оставиха трупа му в двора на църквата на Ж. Пазар, УЖ видиш ли най-вероятно да са били некви тарамбуки-мигранти.
И ТОВА В БАШ-ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ, ПО-ИЗВЕСТЕН И КАТО "ТАРАМБУКИ-ТАУН"!!! 🐵
И НЕ БЕЗ ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА МВР=ОПГ=1312=А.С.А.В. итн. 🤮🤮🤮
00:47 11.07.2026
15 Еми що се е качил
00:47 11.07.2026
16 Еми не я знам бе
До коментар #9 от "Коя е пък тази":Кво ми пишете минуси? Не съм длъжен да знам всички... Обяснете ми, коя е, щом я познавате!
00:49 11.07.2026
17 Робот
До коментар #2 от "Европеец":Добрите умират млади , лошите живеят повече.! Боко ще си живее още много..!
00:50 11.07.2026
18 Господ взе да
00:52 11.07.2026
19 Да те блъсне джет
Почива се от старост или от болест евентуално от глупост.
00:53 11.07.2026
20 Жалко за момчето! Да му е светъл път!
00:54 11.07.2026