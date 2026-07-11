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След тежък инцидент с джет почина синът на Весела Лечева

След тежък инцидент с джет почина синът на Весела Лечева

11 Юли, 2026 01:20, обновена 11 Юли, 2026 00:38 1 549 20

  • весела лечева-
  • син-
  • нещастен случай-
  • джет-
  • гърция

Нещастието е станало в Гърция

След тежък инцидент с джет почина синът на Весела Лечева - 1
P26 P26

След тежък инцидент с джет пред няколко часа е починал сина на Весела Лечева, Мартин Велев, научи ексклузивно Р26.

Нещастието е станало на Порто Елеа, в Ситония, Халкидики. Порто Елеа е изключително популярна туристическа дестинация, известна главно с къмпинга и бунгалата, и привлича голям брой посетители от България всяка година.

Ужасният кошмар сполетял семейство Лечеви е в следствие на брутален удар на Мартин Велев, който е син на Весела Лечева и Манол Велев, с джет.

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Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ппп

    10 0 Отговор
    Мисиркиии,много сте неграмотни!

    Коментиран от #3

    00:32 11.07.2026

  • 2 Европеец

    4 3 Отговор
    Е весела ще бъде сигурно тъжна..... Проклятие тегне някакво или пък клетви-но пък Боко не го стигат.... Първо Манол, сега и синчето....

    Коментиран от #14, #17

    00:33 11.07.2026

  • 3 Новичок

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ппп":

    Виж ги само какво пишат : 11 Юли, 2026 01:20, обновена. Часът е още 00:34 а тия са в бъдещето .Пфу...

    Коментиран от #10

    00:35 11.07.2026

  • 4 Сатана Z

    4 5 Отговор
    И сега кой ще поеме бизнеса с бързите кредити на City Cash?
    Работата е дебела.От джет се умира много рядко като Варненския баровец- политик Илко Ешкенази
    Съболезнования на семейството.Нитомедна майка не бива да вижда детето си в ковчег.

    00:35 11.07.2026

  • 5 хаха

    6 6 Отговор
    Дано се оправи чиляка.

    00:35 11.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    4 4 Отговор
    Жалко за момчето , но ето такива работи стават от килешлък, дето баба ми викаше. " Да бе мирно стояло, не би чудо видяло" . Сещам се , че един седесар Ешкенази пукна по същия начин.

    00:36 11.07.2026

  • 7 Питанка

    1 7 Отговор
    Тая коя е че не я познавам
    Със какво е известна?

    Коментиран от #12

    00:37 11.07.2026

  • 8 По кратко съобщение

    4 3 Отговор
    Не можахте ли да напишете ?!? Изобщо не ви се работи на вас. Освен цензура.

    00:38 11.07.2026

  • 9 Коя е пък тази

    3 5 Отговор
    Весела Лечева?

    Коментиран от #16

    00:40 11.07.2026

  • 10 Най ме дразни че

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Манипулират лайковете и трият умните мнения а поущряват глупавите. Факти.

    00:42 11.07.2026

  • 11 Много жалко

    5 3 Отговор
    Съжалявам за момчето. Но не е починал а загинал. Елементарни сте.

    00:43 11.07.2026

  • 12 Пача си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питанка":

    Не си питанка.

    00:45 11.07.2026

  • 13 Пак почна да

    0 1 Отговор
    Фалшифицираш. Разбира се веднага.

    00:47 11.07.2026

  • 14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    "2 Европеец

    20Отговор
    Е весела ще бъде сигурно тъжна..... Проклятие тегне някакво или пък клетви-но пък Боко не го стигат.... Първо Манол, сега и синчето....
    00:33 11.07.2026"

    Твърде е възможно провидението да ѝ го връща с лихвите, задето преди повече от 2,5г. (някъде около 15-20.10.2024) утрепаха невинното момиче - снаха ѝ, и оставиха трупа му в двора на църквата на Ж. Пазар, УЖ видиш ли най-вероятно да са били некви тарамбуки-мигранти.

    И ТОВА В БАШ-ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ, ПО-ИЗВЕСТЕН И КАТО "ТАРАМБУКИ-ТАУН"!!! 🐵

    И НЕ БЕЗ ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА МВР=ОПГ=1312=А.С.А.В. итн. 🤮🤮🤮

    00:47 11.07.2026

  • 15 Еми що се е качил

    4 2 Отговор
    На джет? Ако си е лежал на плажа "Орандж бийч" и си е пил студено уиски да е още жив. Ама не, всеки иска да опитва все по-рисковани неща и ето....

    00:47 11.07.2026

  • 16 Еми не я знам бе

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Коя е пък тази":

    Кво ми пишете минуси? Не съм длъжен да знам всички... Обяснете ми, коя е, щом я познавате!

    00:49 11.07.2026

  • 17 Робот

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Добрите умират млади , лошите живеят повече.! Боко ще си живее още много..!

    00:50 11.07.2026

  • 18 Господ взе да

    3 1 Отговор
    наказва радевистите един по един. Може пък наистина да е българин?

    00:52 11.07.2026

  • 19 Да те блъсне джет

    3 0 Отговор
    Все едно е катастрофа и загиваш.
    Почива се от старост или от болест евентуално от глупост.

    00:53 11.07.2026

  • 20 Жалко за момчето! Да му е светъл път!

    1 0 Отговор
    То не е виновно за гълъбовата политика на майка си.

    00:54 11.07.2026

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