След тежък инцидент с джет почина синът на Весела Лечева

След тежък инцидент с джет пред няколко часа е починал сина на Весела Лечева, Мартин Велев, научи ексклузивно Р26.

Нещастието е станало на Порто Елеа, в Ситония, Халкидики. Порто Елеа е изключително популярна туристическа дестинация, известна главно с къмпинга и бунгалата, и привлича голям брой посетители от България всяка година.

Ужасният кошмар сполетял семейство Лечеви е в следствие на брутален удар на Мартин Велев, който е син на Весела Лечева и Манол Велев, с джет.

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