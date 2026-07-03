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Рашков: В МВР има длъжностни лица поклонници или на ДПС, или на ГЕРБ. Те могат да покрият или да унищожат информация

Рашков: В МВР има длъжностни лица поклонници или на ДПС, или на ГЕРБ. Те могат да покрият или да унищожат информация

3 Юли, 2026 19:30 2 579 43

  • бойко рашков-
  • пламен тончев-
  • син-
  • незаконен град

"Въпросът с Пеевски касае по-скоро "Прогресивна България" в момента. Дори малко се прави спрямо Пеевски. Значи една чужда държава може да наложи санкции на един човек в друга държава, а ние не можем в собствената си държава да ползваме информационните фондове?“, посочи бившият вътрешен министър.

Рашков: В МВР има длъжностни лица поклонници или на ДПС, или на ГЕРБ. Те могат да покрият или да унищожат информация - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато се говори за съдия, за прокурор, не можем да се спираме само на въпроса извършено ли е престъпления или не. Конституцията изисква тези лица да притежават високи нравствени качества. Какъв е моралът на един конституционен съдия, който не е декларирал разходите си по задгранични пътувания? Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

„Делян Пеевски е осъществил 227 задгранични пътувания. Оставете тези дразнещи аргументи за личния живот, когато трябва да се декларират пътувания. Тези разходи трябва да се декларират, за да може компетентният орган да прецени дали има нещо нередно, има ли корупция или не“, подчерта той.

„Този човек пътува много често до Дубай. Там е съпругата му и детето му. Изведнъж назря въпроса с какви средства плаща пътуванията си. По времето, в което аз бях вътрешен министър, не е имало необходимост да се прави такава проверка, каквато сега“, каза още Рашков.

„Въпросът с Пеевски касае по-скоро "Прогресивна България" в момента. Дори малко се прави спрямо Пеевски. Значи една чужда държава може да наложи санкции на един човек в друга държава, а ние не можем в собствената си държава да ползваме информационните фондове?“, посочи бившият вътрешен министър.
По думите му в случая с разследването на министър Дерменджиев става дума за надграждане на информация, по която е работил предшественикът му на поста.

Рашков предупреди, че в МВР има длъжностни лица, които са или поклонници на ДПС или на ГЕРБ. Те можели да покрият информация, дори да я унищожат.

Рашков не скри резервите си спрямо предложеният за председател на ДАНС. По думите му синът на Пламен Тончев е свързан с незаконния град в „Баба Алино“. „Незаконното строителство в „Баба Алино“ е започнало по времето, когато Пламен Тончев е бил председател на ДАНС. Олег Невзоров е изгонен от страната ни дни след напускането на Тончев. Защо министър-председателят прави това?", коментира Рашков без да даде повече допълнителна информация.

"Мнозинството в НС взима решения, каквито реши, без да се съобразява с опозицията“, заяви още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    17 22 Отговор
    Бойко Рашков трябва да е в екипа на Румен Радев , Радев губи боец срещу мафията Ено и тиква

    Коментиран от #27

    19:34 03.07.2026

  • 2 Анонимен

    27 15 Отговор
    Пачки пудели митниците тоалетни милиони дърти червени комундета вън от европейската ни държава алчни нагли циници и при това недосегаеми

    Коментиран от #13, #18

    19:36 03.07.2026

  • 3 Майора

    21 15 Отговор
    Докога имотният крал ипрочъл се с аферата пудела с пачките , ще дава оценки и припява в хора на “Бях точен с парите..”!Не е ли всно че няма никакво пътуване на Пеевскис Атанасова, но соросоидите действат на принципа “Едно си баба знае , едно си баба бае”!

    Коментиран от #14, #41

    19:40 03.07.2026

  • 4 СТранно

    11 4 Отговор
    пуБЛикацита ми в сАЙТАFekt ПО ДУМИ НА копейкингрупа, ЧЕ в бАНКЯ има нещо ново като алинит-то бе фитнаго, демократично...

    19:41 03.07.2026

  • 5 Дзак

    8 6 Отговор
    В цял свят специалистите имат служебни коли, с които пътуват служебно и лично, като доплащат съответен данък. Поради архаичния закон за командировките в РБ, това се уреди едва последните пет-шест години.

    19:43 03.07.2026

  • 6 Мунчо юмручето министър

    23 7 Отговор
    Тоя е червен кадър на партията майка и цял живот на държавна работа ето нашите ръководители какви са

    19:47 03.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Белия Вожд

    18 17 Отговор
    Кой си ти да ползваш информационни фондове бе? Какъв си? Съдия разрешил ли ти е да се бъркаш на хората в личния живот бе?

    19:50 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всички

    21 5 Отговор
    Комунисти сте свързани с незаконното строителство

    19:51 03.07.2026

  • 12 този цял живот държавен служител

    21 6 Отговор
    има "законни" имоти колкото е баба Алино.

    19:53 03.07.2026

  • 13 Без майтап

    18 9 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Пеевски уринира в шадравана а те му правят забележка. Ами той ще ви съди защото му се масите в личният живот ,и то по време на естествена нужда.

    19:53 03.07.2026

  • 14 Стефан

    15 16 Отговор

    До коментар #3 от "Майора":

    май е прав Рашков в случая

    19:56 03.07.2026

  • 15 Дориана

    10 6 Отговор
    Според тези разкрития и информация синът на Пламен Тончев трябва да бъде изгонен от ДАНС. Няма място в него.

    20:02 03.07.2026

  • 16 Като гръмна скандала се чу, че

    14 2 Отговор
    и БКП-ПП Дамаджан заедно с други изявени "демократи" имали скромни къщурки в украинската Баба Алиновка, ама мисирките потулиха тоя неудобен въпрос.

    20:08 03.07.2026

  • 17 Айляк

    14 5 Отговор
    "Какъв е моралът на един конституционен съдия, който не е декларирал разходите си по задгранични пътувания?"

    Е, стига ся и ти бе, Рашков.
    Моралът на Дуловската е известен по тез ширини.
    Тя именно заради този "морал" стана конституционен съдия.

    Петър Тончев? Кандидатът за шеф на ДАНС?
    Синът му Кирчо малко апашин си падаше, беше участвал в схема за медикаменти, а сега - и свързан с Баба Алино.
    Значи, ако бащата стане шеф на ДАНС, а синчето е свързан с Баба Алино, ко праЙм тогава? :))

    Коментиран от #21

    20:08 03.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 боктан

    10 5 Отговор
    рашкун

    20:10 03.07.2026

  • 20 Факти

    11 7 Отговор
    След като имате информация и данни за такива лица , РЕЖЕТЕ - РЕЖЕТЕ ДО ЗДРАВО ! Имате цялата власт , нямате абсолютно никакви основания за оправдания ! Който е “сгазил лука - при бай Ставри !

    20:11 03.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тоя наглец срам няма

    16 8 Отговор
    Рашков, за лъжите ти и мръсотиите, които напрви, Господ ти го върна. Жалко за невинното същество!

    20:12 03.07.2026

  • 23 Червената аристокрация и

    13 2 Отговор
    Бившите хора

    20:13 03.07.2026

  • 24 Рашков

    6 4 Отговор
    Защо Пламен Стоилов напусна Бюрото за СРС- или каквото и да беше?
    Ти от информацията, която контролираше, съвсем ли сух излезе от водата?
    Само лаеш и се любуваш на собствените си простотии, ама и на теб няма да ти се размине!

    20:21 03.07.2026

  • 25 Търновец

    5 2 Отговор
    Баба Алино Комплекса Камчия Нефтохим Бургас - Братушки Русо-Украинци Славяни тършуват: ...около 1999 един декар инвестиционна земя край Бургас струва около 6000 долара а Нефтохим Бургас има около 24000 декара площ което означава че само земята е 144 милиона долара а Костов продава 59% от ценните книжа за 81 милиона долара на Лукойл като непосредствено преди продажбата опростява около 170 милиона дълг на Нефтохима към държавата. В Литва Поляци купуват рафинерия за около 2.4 милиарда долара - не Нефтохим само рафинерия.

    20:26 03.07.2026

  • 26 Прав е

    1 4 Отговор
    Още повече в прокуратури и съдилища

    20:31 03.07.2026

  • 27 Как можа да го помислиш

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Че и си го споделил тук. Рашков е въздух под налягане. Себевлюбен н до наглос и жестокост стига, когато някой застане на среща му. Отдавна изиграна роля да размахва разни листчета пред камерите и да се плюнчи, когато го настъпят по мазола! Той, в живота е един скот. И той като Баце не е прочел една книга/ с икл на спец литература, от където е преписвал за дисертацията си. Но и той като баце умее да слуша и запомни туй- онуй и го вкара « компетентно» в разговор и хахаха, умното то!
    Я каже кога изобщо е ходил на театър, за опера не питам. И най е щастлив, когато го четкаш и му правиш подаръци!
    Елементарен си Рашков.

    Коментиран от #40

    20:31 03.07.2026

  • 28 Кривчо

    6 2 Отговор
    „Този човек пътува много често до Дубай. Там е съпругата му и детето му. Изведнъж назря въпроса с какви средства плаща пътуванията си. По времето, в което аз бях вътрешен министър, не е имало необходимост да се прави такава проверка, каквато сега“, каза още Рашков.

    Да в последните три месеца назря въпроса!!!

    20:37 03.07.2026

  • 29 Рашков

    2 3 Отговор
    В МВР има длъжностни лица поклонници или на ПП, или на ДБ. Те могат да покрият или да унищожат информация

    20:38 03.07.2026

  • 30 Дзак

    5 2 Отговор
    Откъде го знаете всички неща за всички бе? С какво се занимавате?

    20:38 03.07.2026

  • 31 Не половината

    3 2 Отговор
    Сигурно цялото мвр е тяхно и на Радев най - голямата му грешка е ,че не ги зачеса ВСИЧКИ от ден първи по домовата книга.....Ама май и той като тях........

    20:40 03.07.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 2 Отговор
    Дамаджан защо не освети пътуванията и кражбите на Пеевски докато беше министър?

    Коментиран от #34

    20:43 03.07.2026

  • 33 Така е

    2 4 Отговор
    Главният секретар е ГЕРБаджия !

    20:44 03.07.2026

  • 34 Щото

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всички са навързани като свински черва.Разследване на всички и целия криминален преход от 89- та г. насам

    20:45 03.07.2026

  • 35 Шумен

    3 4 Отговор
    Колкото и да е корумпиран е прав в това изказване

    20:48 03.07.2026

  • 36 Кривчо

    8 0 Отговор
    Близахте се, цукахте се с Пеевски а сега назрял въпроса!!!

    20:53 03.07.2026

  • 37 много адаши

    4 2 Отговор
    "разследването на министър Дерменджиев" ползва незаконни средства, както прави и министър Демерджиев.

    20:54 03.07.2026

  • 38 яна

    3 2 Отговор
    истината е че ако искат ПБ да направят нещо е да направят пълна и моментална чистка на държавната администрация а и да внимават кого назначават напоследък за по лесно се плъзгат по кадзри на ИТН и БСП което е тотал щета щото иначе до месец два са загубени

    21:07 03.07.2026

  • 39 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    А по твое време имаше поклонници на пачките и пуделите, начело с теб. Ама нали си наглец, вместо да се скриеш, продължаваш да говориш небивалици по медиите.

    21:18 03.07.2026

  • 40 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Как можа да го помислиш":

    Защо ми пишеш ,за да покажеш че си информиран за всичко ...от барчетата ли

    21:22 03.07.2026

  • 41 Ами....

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майора":

    Докато не ги изметем. Наближава моментът за бесилки, тип "отровни " по София. А ако този и "точния с парите" висят на тях ще е прекрасна гледка.

    21:22 03.07.2026

  • 42 Мнение

    1 1 Отговор
    В МВР има боклуци от делта гард, които прикриват сериозни престъпления. За това има анализ на трафични данни. Хакване всички мобилни оператори и лаптопи на Митю" каратиста" убиеца и правите акция в малките часове. Всички, които са в трафичните данни на калинчо трафиканта отиват в подземния офис на ГМ Димитров

    21:31 03.07.2026

  • 43 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Рашкофф що не си седя при имотите, а се натресе при Кики и Асеня?
    Сигурен съм че вече съжаляваш.
    Но се надявам имотите все пак да ги погледнат.
    Ще е справедливо.

    21:39 03.07.2026

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