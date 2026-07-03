Рашков: В МВР има длъжностни лица поклонници или на ДПС, или на ГЕРБ. Те могат да покрият или да унищожат информация

Когато се говори за съдия, за прокурор, не можем да се спираме само на въпроса извършено ли е престъпления или не. Конституцията изисква тези лица да притежават високи нравствени качества. Какъв е моралът на един конституционен съдия, който не е декларирал разходите си по задгранични пътувания? Това заяви бившият вътрешен министър и депутат от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.
„Делян Пеевски е осъществил 227 задгранични пътувания. Оставете тези дразнещи аргументи за личния живот, когато трябва да се декларират пътувания. Тези разходи трябва да се декларират, за да може компетентният орган да прецени дали има нещо нередно, има ли корупция или не“, подчерта той.
„Този човек пътува много често до Дубай. Там е съпругата му и детето му. Изведнъж назря въпроса с какви средства плаща пътуванията си. По времето, в което аз бях вътрешен министър, не е имало необходимост да се прави такава проверка, каквато сега“, каза още Рашков.
„Въпросът с Пеевски касае по-скоро "Прогресивна България" в момента. Дори малко се прави спрямо Пеевски. Значи една чужда държава може да наложи санкции на един човек в друга държава, а ние не можем в собствената си държава да ползваме информационните фондове?“, посочи бившият вътрешен министър.
По думите му в случая с разследването на министър Дерменджиев става дума за надграждане на информация, по която е работил предшественикът му на поста.
Рашков предупреди, че в МВР има длъжностни лица, които са или поклонници на ДПС или на ГЕРБ. Те можели да покрият информация, дори да я унищожат.
Рашков не скри резервите си спрямо предложеният за председател на ДАНС. По думите му синът на Пламен Тончев е свързан с незаконния град в „Баба Алино“. „Незаконното строителство в „Баба Алино“ е започнало по времето, когато Пламен Тончев е бил председател на ДАНС. Олег Невзоров е изгонен от страната ни дни след напускането на Тончев. Защо министър-председателят прави това?", коментира Рашков без да даде повече допълнителна информация.
"Мнозинството в НС взима решения, каквито реши, без да се съобразява с опозицията“, заяви още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #27
19:34 03.07.2026
2 Анонимен
Коментиран от #13, #18
19:36 03.07.2026
3 Майора
Коментиран от #14, #41
19:40 03.07.2026
4 СТранно
19:41 03.07.2026
5 Дзак
19:43 03.07.2026
6 Мунчо юмручето министър
19:47 03.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Белия Вожд
19:50 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Всички
19:51 03.07.2026
12 този цял живот държавен служител
19:53 03.07.2026
13 Без майтап
До коментар #2 от "Анонимен":Пеевски уринира в шадравана а те му правят забележка. Ами той ще ви съди защото му се масите в личният живот ,и то по време на естествена нужда.
19:53 03.07.2026
14 Стефан
До коментар #3 от "Майора":май е прав Рашков в случая
19:56 03.07.2026
15 Дориана
20:02 03.07.2026
16 Като гръмна скандала се чу, че
20:08 03.07.2026
17 Айляк
Е, стига ся и ти бе, Рашков.
Моралът на Дуловската е известен по тез ширини.
Тя именно заради този "морал" стана конституционен съдия.
Петър Тончев? Кандидатът за шеф на ДАНС?
Синът му Кирчо малко апашин си падаше, беше участвал в схема за медикаменти, а сега - и свързан с Баба Алино.
Значи, ако бащата стане шеф на ДАНС, а синчето е свързан с Баба Алино, ко праЙм тогава? :))
Коментиран от #21
20:08 03.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 боктан
20:10 03.07.2026
20 Факти
20:11 03.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тоя наглец срам няма
20:12 03.07.2026
23 Червената аристокрация и
20:13 03.07.2026
24 Рашков
Ти от информацията, която контролираше, съвсем ли сух излезе от водата?
Само лаеш и се любуваш на собствените си простотии, ама и на теб няма да ти се размине!
20:21 03.07.2026
25 Търновец
20:26 03.07.2026
26 Прав е
20:31 03.07.2026
27 Как можа да го помислиш
До коментар #1 от "Яшар":Че и си го споделил тук. Рашков е въздух под налягане. Себевлюбен н до наглос и жестокост стига, когато някой застане на среща му. Отдавна изиграна роля да размахва разни листчета пред камерите и да се плюнчи, когато го настъпят по мазола! Той, в живота е един скот. И той като Баце не е прочел една книга/ с икл на спец литература, от където е преписвал за дисертацията си. Но и той като баце умее да слуша и запомни туй- онуй и го вкара « компетентно» в разговор и хахаха, умното то!
Я каже кога изобщо е ходил на театър, за опера не питам. И най е щастлив, когато го четкаш и му правиш подаръци!
Елементарен си Рашков.
Коментиран от #40
20:31 03.07.2026
28 Кривчо
Да в последните три месеца назря въпроса!!!
20:37 03.07.2026
29 Рашков
20:38 03.07.2026
30 Дзак
20:38 03.07.2026
31 Не половината
20:40 03.07.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #34
20:43 03.07.2026
33 Така е
20:44 03.07.2026
34 Щото
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всички са навързани като свински черва.Разследване на всички и целия криминален преход от 89- та г. насам
20:45 03.07.2026
35 Шумен
20:48 03.07.2026
36 Кривчо
20:53 03.07.2026
37 много адаши
20:54 03.07.2026
38 яна
21:07 03.07.2026
39 Ти да видиш
21:18 03.07.2026
40 Яшар
До коментар #27 от "Как можа да го помислиш":Защо ми пишеш ,за да покажеш че си информиран за всичко ...от барчетата ли
21:22 03.07.2026
41 Ами....
До коментар #3 от "Майора":Докато не ги изметем. Наближава моментът за бесилки, тип "отровни " по София. А ако този и "точния с парите" висят на тях ще е прекрасна гледка.
21:22 03.07.2026
42 Мнение
21:31 03.07.2026
43 ?????
Рашкофф що не си седя при имотите, а се натресе при Кики и Асеня?
Сигурен съм че вече съжаляваш.
Но се надявам имотите все пак да ги погледнат.
Ще е справедливо.
21:39 03.07.2026