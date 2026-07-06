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Вече има официален регистър на водните атракциони по Черноморието

Вече има официален регистър на водните атракциони по Черноморието

6 Юли, 2026 21:17 581 11

  • мтс-
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  • регистър

Данните ще бъдат своевременно актуализирани при вписването на нови обекти през сезона

Вече има официален регистър на водните атракциони по Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на транспорта и съобщенията публикува актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства по българското Черноморие за летния сезон на 2026 г., съобщи МТС.

Справката е изготвена от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел повишаване на сигурността и информираността на обществото. Основната цел на публичната база данни е да даде възможност на ползвателите предварително или в реално време да се информират дали съответното водноатракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор, или се касае за нерегламентирана дейност, криеща рискове за здравето и живота.

В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за теглене на надуваеми съоръжения.

За улеснение на гражданите, информацията е детайлизирана и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водноатракционни услуги и дружеството, което управлява водната база. Данните ще бъдат своевременно актуализирани при вписването на нови обекти през сезона. Осигуряването на прозрачност е превенция на нерегламентираните практики и гарантира, че допуснатите до експлоатация бази разполагат с изправна техника, спасително оборудване и квалифициран персонал, посочват от Министерството на транспорта и съобщенията.

Публикуването на регистъра е насочено към минимизиране на рисковете от инциденти във водните пространства и към осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. При установяване на каквито и да е нередности или дейности извън регламентираните зони, гражданите се призовават да подават сигнали на директния телефонен номер 02 /940 9400 или чрез специализирания Портал за сигнали за нередности в транспорта.

Актуалната справка за одобрените водни коридори и регистрирани бази е достъпна ТУК.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 0 Отговор
    Някой скоро да е ял прясна черноморска скумрия..? Не , защото няма..! Преди я имаше в изобилие..! Чужди кораби разграбват Черно море а тези за атракции говорят .....Яжте атракциони и цаца за 10 евро .

    21:22 06.07.2026

  • 2 Исторически парк

    6 0 Отговор
    Това го бавят 37 години,ама 1 евреин като си удари главата и го направиха за по малко от седмица 😉😏

    21:30 06.07.2026

  • 3 убиец на лузъри

    1 4 Отговор
    Ако прочетеш този коментар, дъ ти умрът децата.

    Коментиран от #4, #9

    21:32 06.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какъв регистър бе ...

    2 1 Отговор
    Честито къпете се в лай..няни води и мазут по черноморието.. много ви , здраве от Гърция Малдивите на балканския полуостров...ние сме опустошена държава...

    21:41 06.07.2026

  • 7 Цвете

    1 1 Отговор
    Я СЕ РАЗКАРАЙТЕ С ВАШИТЕ АТРАКЦИОНИ.КОЛКО ХОРА ТРЯБВА ДА ЗАГУБЯТ ЖИВОТА СИ ОТ ТАКИВА, КОИТО ИСКАТ ДА ЗАБОГАТЕЯТ ЗА 2 МЕСЕЦА? КАКВО СТАНА С ТОЗИ, ДЕТО ТРИТЕ ДЕЦА ОТ ИЗРАЕЛ СЕ СЛУЧИ БАШ НА ТАКЪВ " АТРАКЦИОН "? КЪДЕ Е СЕГА И ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОБВИНЕН ,ЧЕ ДОРИ НЕ Е ИМАЛ ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ТОЙ Е БИЛ НЕКОМПЕТЕНТЕН ? 🫵🤦‍♂️🤔

    21:43 06.07.2026

  • 8 Цвете

    1 1 Отговор
    Я СЕ РАЗКАРАЙТЕ С ВАШИТЕ АТРАКЦИОНИ.КОЛКО ХОРА ТРЯБВА ДА ЗАГУБЯТ ЖИВОТА СИ ОТ ТАКИВА, КОИТО ИСКАТ ДА ЗАБОГАТЕЯТ ЗА 2 МЕСЕЦА? КАКВО СТАНА С ТОЗИ, ДЕТО ТРИТЕ ДЕЦА ОТ ИЗРАЕЛ СЕ СЛУЧИ БАШ НА ТАКЪВ " АТРАКЦИОН "? КЪДЕ Е СЕГА И ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОБВИНЕН ,ЧЕ ДОРИ НЕ Е ИМАЛ ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ТОЙ Е БИЛ НЕКОМПЕТЕНТЕН ? 🫵🤦‍♂️🤔

    21:45 06.07.2026

  • 9 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "убиец на лузъри":

    И без Дебилските ти пророчества всички деца умират като станат на 80-100г.Отделно пък сето не уточняваш Извънбрачните влизат ли в сметката...

    21:46 06.07.2026

  • 10 хаха

    2 0 Отговор
    Абсолютни циркаджии! Значи държавата отказва да извършва контрол и да спира нередовните, а "ползвателите" трябва да проверяват дали атракциона е законен преди да се качат!

    21:48 06.07.2026

  • 11 Ироничен

    0 0 Отговор
    Подобни глупости не ползвам. И очаквам огромно хвалене на Гърция от хора, наскоро събрали 1000 евро.

    22:00 06.07.2026

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