Вече има официален регистър на водните атракциони по Черноморието

Министерството на транспорта и съобщенията публикува актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства по българското Черноморие за летния сезон на 2026 г., съобщи МТС.
Справката е изготвена от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел повишаване на сигурността и информираността на обществото. Основната цел на публичната база данни е да даде възможност на ползвателите предварително или в реално време да се информират дали съответното водноатракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор, или се касае за нерегламентирана дейност, криеща рискове за здравето и живота.
В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за теглене на надуваеми съоръжения.
За улеснение на гражданите, информацията е детайлизирана и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водноатракционни услуги и дружеството, което управлява водната база. Данните ще бъдат своевременно актуализирани при вписването на нови обекти през сезона. Осигуряването на прозрачност е превенция на нерегламентираните практики и гарантира, че допуснатите до експлоатация бази разполагат с изправна техника, спасително оборудване и квалифициран персонал, посочват от Министерството на транспорта и съобщенията.
Публикуването на регистъра е насочено към минимизиране на рисковете от инциденти във водните пространства и към осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. При установяване на каквито и да е нередности или дейности извън регламентираните зони, гражданите се призовават да подават сигнали на директния телефонен номер 02 /940 9400 или чрез специализирания Портал за сигнали за нередности в транспорта.
Актуалната справка за одобрените водни коридори и регистрирани бази е достъпна ТУК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
21:22 06.07.2026
2 Исторически парк
21:30 06.07.2026
3 убиец на лузъри
Коментиран от #4, #9
21:32 06.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Какъв регистър бе ...
21:41 06.07.2026
7 Цвете
21:43 06.07.2026
8 Цвете
21:45 06.07.2026
9 оня с коня
До коментар #3 от "убиец на лузъри":И без Дебилските ти пророчества всички деца умират като станат на 80-100г.Отделно пък сето не уточняваш Извънбрачните влизат ли в сметката...
21:46 06.07.2026
10 хаха
21:48 06.07.2026
11 Ироничен
22:00 06.07.2026