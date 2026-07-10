ПОРЕДЕН АД НА „ТРАКИЯ“: ТИР скъса мантинелата, навлезе в насрещното и уби човек край Карнобат ОБОБЩЕНИЕ

Един човек загина на място, а двама са ранени при поредна тежка катастрофа с тежкотоварен автомобил на АМ "Тракия". Инцидентът стана днес около 14:06 часа в района на 311-312-ия километър (близо до с. Железник, между Ямбол и Карнобат). Камион с бургаска регистрация, движещ се в посока София, разкъсва средната ограничителна мантинела и помита челно два насрещно движещи се автомобила в платното към Бургас.

Хронология и детайли на инцидента

Час на сблъсъка : Сигналът на спешния телефон 112 е подаден точно в 14:20 часа, а самият удар се е случил минути преди това.

: Сигналът на спешния телефон 112 е подаден точно в 14:20 часа, а самият удар се е случил минути преди това. Посока на камиона : Тежкотоварната машина е пътувала към столицата София, когато внезапно губи контрол.

: Тежкотоварната машина е пътувала към столицата София, когато внезапно губи контрол. Ударени превозни средства : Прегазвайки разделителната ограда, ТИР-ът връхлита два автомобила със софийска регистрация. Единият от тях е лекотоварен автомобил тип "баничарка", който е премазан до неузнаваемост.

: Прегазвайки разделителната ограда, ТИР-ът връхлита два автомобила със софийска регистрация. Единият от тях е лекотоварен автомобил тип "баничарка", който е премазан до неузнаваемост. Версия на водача: 56-годиният шофьор на камиона твърди, че е спукал гума, което е довело до невъзможност да овладее возилото.

Състояние на пострадалите

Жертва : На място издъхва шофьорът на единия от ударените автомобили. Тялото му остава затиснато часове наред в смачканите ламарини на купето, докато пожарникари и спасители режат колата.

: На място издъхва шофьорът на единия от ударените автомобили. Тялото му остава затиснато часове наред в смачканите ламарини на купето, докато пожарникари и спасители режат колата. Ранени : В другия автомобил са пътували двама души. Те са транспортирани в болница. Сред тях е 46-годишен мъж с множество фрактури и сериозна контузия на черния дроб, като състоянието му е стабилно и лекарите следят жизнените му показатели.

: В другия автомобил са пътували двама души. Те са транспортирани в болница. Сред тях е 46-годишен мъж с множество фрактури и сериозна контузия на черния дроб, като състоянието му е стабилно и лекарите следят жизнените му показатели. Състояние на шофьора: Водачът на ТИР-ът е невредим и няма видими физически наранявания.

Реакции на ведомствата и отговорните лица

Служба "Спешна помощ", МВР и прокуратурата реагираха незабавно, а инцидентът отвори наново тежки дебати за пътната безопасност в България:

Въздушна линейка : За първи път при инцидент в този район медицински хеликоптер кацна директно на асфалта на автомагистралата, за да окаже бърза спешна помощ на ранените и да осигури спешна евакуация.

: За първи път при инцидент в този район на автомагистралата, за да окаже бърза спешна помощ на ранените и да осигури спешна евакуация. Прокуратура и МВР : Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев определи ситуацията като истинско "дежа вю" заради аналогичния тежък случай отпреди две седмици край Ямбол. Направените тестове за алкохол и наркотици на 56-годиния шофьор са отрицателни . Той е задържан за срок до 24 часа. Истинската причина за катастрофата ще бъде доказана едва след автотехническа експертиза.

: Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев определи ситуацията като истинско "дежа вю" заради аналогичния тежък случай отпреди две седмици край Ямбол. Направените тестове за алкохол и наркотици на 56-годиния шофьор са . Той е задържан за срок до 24 часа. Истинската причина за катастрофата ще бъде доказана едва след автотехническа експертиза. Директорът на ОДМВР-Бургас : Старши комисар Николай Ненков изрази силно притеснение, подчертавайки, че „еластичните предпазни средства (мантинелите) не изпълняват своята функционалност“ при сблъсък с толкова тежки превозни средства.

: Старши комисар Николай Ненков изрази силно притеснение, подчертавайки, че „еластичните предпазни средства (мантинелите) не изпълняват своята функционалност“ при сблъсък с толкова тежки превозни средства. Регионален министър: Министърът на регионалното развитие и благоустройството пътува спешно към мястото на катастрофата. Той коментира, че според новата наредба от 2024 г. мантинелите трябва да се подменят в 10-годишен срок, но допълни: "С новите мантинели, по начина, по който влизат ТИР-овете, няма как да бъдат спрени. Първо трябва да спрем тези шофьори, които карат по този безобразен начин – дали заспиват, дали се разсейват".

Трафик и извънредни мерки за движение

Катастрофата предизвика истински транспортен колапс в пиковия за пътуващите към Черноморието петъчен следобед:

Блокада и BG-ALERT : Колоната от чакащи автомобили бързо надхвърли 8 километра. Областната администрация в Ямбол задейства националната система за ранно известяване BG-ALERT , изпращайки извънредни съобщения до гражданите в региона да избягват участъка и да използват обходни маршрути.

: Колоната от чакащи автомобили бързо надхвърли 8 километра. Областната администрация в Ямбол задейства националната система за ранно известяване , изпращайки извънредни съобщения до гражданите в региона да избягват участъка и да използват обходни маршрути. Обходни трасета : Трафикът в посока Бургас бе пренасочен през пътен възел "Зимница" – п.в. "Петолъчката" – Карнобат – Айтос – Бургас. Движението в посока София бе възстановено частично по активната и аварийната лента след 19:00 часа.

: Трафикът в посока Бургас бе пренасочен през пътен възел "Зимница" – п.в. "Петолъчката" – Карнобат – Айтос – Бургас. Движението в посока София бе възстановено частично по активната и аварийната лента след 19:00 часа. Забрана за камиони: Провокирани от тежкия инцидент, от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) спешно обявиха ограничение за движението на камиони над 12 тона по АМ "Тракия" за петък (10 юли) между 17:00 и 23:00 ч. и за неделя (12 юли) от 15:00 до 23:00 ч., с цел да се облекчи трафикът на леки коли към морето.

Гневът в мрежата: „Руска рулетка по българските пътища“

Социалните мрежи буквално експлодираха от гневни коментари на пътуващи, които останаха блокирани в огромните задръствания в жегата. Потребителите масово обвиняват липсата на контрол над превозвачите и лошото състояние на инфраструктурата:

„Всеки ден тръгваме по тази магистрала и не знаем дали ще стигнем. Мантинелите са като от кашкавал – ТИР-овете преминават през тях, сякаш ги няма. Колко още хора трябва да загинат, за да се сложат бетонни прегради тип „Ню Джърси“?“ – пише възмутен шофьор във Фейсбук групата „Пътна обстановка“.

Други очевидци споделят кадри от прелитащия медицински хеликоптер: „Поне за първи път виждаме реална въздушна помощ на място. Но е трагично, че трябва да се стигне до трупове, за да заработи системата.“

Черна хроника и системен проблем: Колко издържат мантинелите?

Днешният инцидент се случва само 16 дни след друга кървава драма на АМ "Тракия" край с. Зимница (24 юни), при която ТИР по абсолютно същия начин премина през мантинелата и уби баща и две 9-годишни деца от детската футболна школа на "Славия".

Експертите по пътна безопасност от години алармират за следните проблеми по това трасе:

Остарели стандарти : По-голямата част от ограничителните системи (мантинели) по АМ "Тракия" са проектирани по стари стандарти, които нямат необходимата степен на задържане (N2 или H1) за съвременните 40-тонни камиони.

: По-голямата част от ограничителните системи (мантинели) по АМ "Тракия" са проектирани по стари стандарти, които нямат необходимата степен на задържане (N2 или H1) за съвременните 40-тонни камиони. Липса на бетонни прегради : За разлика от Западна Европа, където в критичните и натоварени участъци се монтират тежки стоманобетонни стени, у нас все още се разчита на тънки метални профили, които лесно се огъват и разкъсват при челен удар от тежка машина.

: За разлика от Западна Европа, където в критичните и натоварени участъци се монтират тежки стоманобетонни стени, у нас все още се разчита на тънки метални профили, които лесно се огъват и разкъсват при челен удар от тежка машина. Умора при шофьорите: Летният трафик натоварва транзитните шофьори на камиони, които често пренебрегват почивките, за да спазят графиците на транспортните фирми, което води до заспиване или внезапна загуба на контрол при техническа неизправност (като гръмнала гума).