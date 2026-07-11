Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Защо Боингът на Нетаняху кацна в София на 7 юли?

Защо Боингът на Нетаняху кацна в София на 7 юли?

11 Юли, 2026 01:41, обновена 11 Юли, 2026 00:46 1 061 5

  • боинг-
  • нетаняху-
  • израел-
  • софия

Израелският правителствен самолет „Крилото на Сион“ направи кратко спиране в София: Факти и възможни причини

Защо Боингът на Нетаняху кацна в София на 7 юли? - 1
P26 P26

На 7 юли 2026 г. израелският правителствен самолет Boeing 767-338ER с регистрация 4X-ISR, известен като „Крилото на Сион“ (Knaf Tzion), извърши необичаен полет до София. Според данни от системите за проследяване на полети Flightradar24 и FlightAware, машината излетя от военновъздушната база Неватим (в района на Беер Шева) около 11:06 местно израелско време и кацна на летище София в 13:40 българско време. След престой от точно 47 минути самолетът излетя обратно към същата база, където кацна около 16:42 местно време, пише сайта BlagoevgradOnline.bg.

Защо Боингът на Нетаняху кацна в София на 7 юли?

Защо Боингът на Нетаняху кацна в София на 7 юли?

Това не е редовен търговски полет. Самолетът е част от Израелските военновъздушни сили и служи като основно транспортно средство на израелското правителство – използва се за превоз на премиера и президента при международни визити, както и за други чувствителни задачи.

Какво представлява „Крилото на Сион“

Самолетът е модифициран Boeing 767 с увеличен обсег, който позволява полети на разстояние над 10 000 км без презареждане. Вътре има частен офис, спалня, конферентна зала и системи за сигурна сателитна комуникация. Тези характеристики го правят не просто луксозен транспорт, а и летящ команден пункт, от който могат да се осъществяват координация и комуникация в реално време.

Геополитически контекст

Денят на полета съвпадна с ескалация в региона. Иран атакува търговски кораби в Ормузкия проток, а Съединените щати нанесоха ответни удари. На следващия ден, 8 юли, в Анкара се проведе среща на върха на НАТО. Българският премиер Румен Радев участва в тази среща в Турция.

Защо самолетът кацна в София?

При обхват от над 10 000 км не е било необходимо междинно кацане за дозареждане с гориво. Директното разстояние между базата Неватим и София е около 1600–1700 км, а реалният маршрут (който заобикаля Турция) е около 1900 км.

Среща с премиера Радев на българска територия също не е била възможна – той се намираше в Анкара за срещата на НАТО.

Остават няколко реалистични варианта, които могат да обяснят краткия престой:

Вариантът с изтегляне на актив на разузнаването

Един от вариантите, които се обсъждат в подобни случаи, е свързан с операции на израелското разузнаване (МОСАД). Самолетът „Крилото на Сион“ разполага със системи за сигурна комуникация и е пригоден за изпълнение на чувствителни задачи. Теоретически е възможно краткото спиране да е било използвано за дискретно придвижване или изтегляне на лице с важна информация или роля.

Това обаче остават хипотези. Няма публични доказателства, които да потвърждават подобен сценарий. Израелските власти не коментират такива операции, а липсата на официална информация е нормална при дейности, свързани с националната сигурност.

Заключение

Получените данни от системите за проследяване на полети потвърждават, че израелският правителствен самолет наистина е кацнал в София на 7 юли 2026 г. и е престоял точно 47 минути.

Точната причина за това спиране не е обявена публично. Като се изключат очевидно нереалните варианти (дозареждане с гориво и среща с българския премиер), остават няколко правдоподобни обяснения, свързани с логистика, технически нужди или по-чувствителни задачи

Засега разполагаме само с фактите за полета и контекста. Всичко останало е в сферата на обоснованите предположения.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За да качат на борда

    3 2 Отговор
    готвачите от руското посолство, че са разкрити.

    00:49 11.07.2026

  • 2 незнайко

    2 0 Отговор
    ( обоснованите предположения.)
    Докога ще се дъвчи тази фраза за щяло и нещяло ? Като не се знае защо е дошъл и отлетял какво искате да ни кажете с тази статия ? Кой ще докаже тази истина ? НИКОЙ !

    01:10 11.07.2026

  • 3 6135

    3 0 Отговор
    "Това не е редовен търговски полет."
    Ееех, кога ще се научите, че "commercial flight" на български се превежда като "граждански полет" а не "търговски полет"?

    01:21 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 признайте си

    0 0 Отговор
    кой окраде парите баклуци майкавишииба!!!

    01:50 11.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове