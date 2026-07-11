Защо Боингът на Нетаняху кацна в София на 7 юли?

На 7 юли 2026 г. израелският правителствен самолет Boeing 767-338ER с регистрация 4X-ISR, известен като „Крилото на Сион“ (Knaf Tzion), извърши необичаен полет до София. Според данни от системите за проследяване на полети Flightradar24 и FlightAware, машината излетя от военновъздушната база Неватим (в района на Беер Шева) около 11:06 местно израелско време и кацна на летище София в 13:40 българско време. След престой от точно 47 минути самолетът излетя обратно към същата база, където кацна около 16:42 местно време, пише сайта BlagoevgradOnline.bg.

Това не е редовен търговски полет. Самолетът е част от Израелските военновъздушни сили и служи като основно транспортно средство на израелското правителство – използва се за превоз на премиера и президента при международни визити, както и за други чувствителни задачи.

Какво представлява „Крилото на Сион“

Самолетът е модифициран Boeing 767 с увеличен обсег, който позволява полети на разстояние над 10 000 км без презареждане. Вътре има частен офис, спалня, конферентна зала и системи за сигурна сателитна комуникация. Тези характеристики го правят не просто луксозен транспорт, а и летящ команден пункт, от който могат да се осъществяват координация и комуникация в реално време.

Геополитически контекст

Денят на полета съвпадна с ескалация в региона. Иран атакува търговски кораби в Ормузкия проток, а Съединените щати нанесоха ответни удари. На следващия ден, 8 юли, в Анкара се проведе среща на върха на НАТО. Българският премиер Румен Радев участва в тази среща в Турция.

Защо самолетът кацна в София?

При обхват от над 10 000 км не е било необходимо междинно кацане за дозареждане с гориво. Директното разстояние между базата Неватим и София е около 1600–1700 км, а реалният маршрут (който заобикаля Турция) е около 1900 км.

Среща с премиера Радев на българска територия също не е била възможна – той се намираше в Анкара за срещата на НАТО.

Остават няколко реалистични варианта, които могат да обяснят краткия престой:

Вариантът с изтегляне на актив на разузнаването

Един от вариантите, които се обсъждат в подобни случаи, е свързан с операции на израелското разузнаване (МОСАД). Самолетът „Крилото на Сион“ разполага със системи за сигурна комуникация и е пригоден за изпълнение на чувствителни задачи. Теоретически е възможно краткото спиране да е било използвано за дискретно придвижване или изтегляне на лице с важна информация или роля.

Това обаче остават хипотези. Няма публични доказателства, които да потвърждават подобен сценарий. Израелските власти не коментират такива операции, а липсата на официална информация е нормална при дейности, свързани с националната сигурност.

Заключение

Получените данни от системите за проследяване на полети потвърждават, че израелският правителствен самолет наистина е кацнал в София на 7 юли 2026 г. и е престоял точно 47 минути.

Точната причина за това спиране не е обявена публично. Като се изключат очевидно нереалните варианти (дозареждане с гориво и среща с българския премиер), остават няколко правдоподобни обяснения, свързани с логистика, технически нужди или по-чувствителни задачи

Засега разполагаме само с фактите за полета и контекста. Всичко останало е в сферата на обоснованите предположения.